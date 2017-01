SELECŢIE LA ACS PERFORMER

Asociaţia Club Sportiv Performer Constanţa organizează în fiecare sâmbătă, între orele 9.30 şi 11.00, la stadionul “Voinţa” din Complexul Sportiv “Badea Cârţan” din Constanţa, selecţie de fotbal pentru grupele de copii născuţi în anul 1997, 2000, 2002, 2007 şi 2008. Antrenori sunt Dumitru Antonescu, fosta mare glorie a Farului, şi Dorel Zaharia, fostul atacant al echipelor Farul şi Steaua.

DOSARUL PRIVIND SUSPENDAREA PREŞEDINTELUI FRF

Instanţa a rămas în pronunţare pentru 25 iulie în dosarul deschis de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Giurgiu (AJF) Giurgiu la Judecătoria Sectorului 2, pentru suspendarea efectelor hotărârilor Adunării Generale a Federaţiei Române de Fotbal (FRF) din 5 martie, când Răzvan Burleanu a fost ales preşedinte, a declarat pentru Mediafax juristul asociaţiei giurgiuvene, Adrian Raţiu. AJF Giurgiu, membru afiliat al FRF, a contestat validitatea alegerilor pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal, câştigate de Răzvan Burleanu, solicitând la Judecătoria Sectorului 2 suspendarea, dar şi anularea hotărârilor Adunării Generale din 5 martie. AJF Giurgiu a deschis acţiune de suspendare a efectelor hotărârilor Adunării Generale de alegeri a FRF până la judecarea dosarului privind anularea AG din 5 martie, al cărui prim termen la Judecătoria Sectorului 2 a fost stabilit la 10 septembrie. Motivul contestaţiei îl reprezintă participarea la alegeri a cluburilor şcolare, structuri de drept public care, conform Regulamentului de Organizare a Activităţii Fotbalistice (ROAF) în vigoare, nu aveau drept de vot.

LPF VA ÎNTOCMI UN COD ETIC PENTRU ANTRENORII, CONDUCĂTORII ŞI OFICIALII DIN LIGA 1

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) va întocmi un cod etic prin care va reglementa relaţiile dintre antrenori, conducători şi ceilalţi oficiali ai cluburilor din Liga 1, a anunţat, ieri, într-o conferinţă de presă, preşedintele LPF, Gino Iorgulescu. El a explicat că acest cod va fi prevăzut şi cu sancţiuni pentru cei care vor încălca regulile. „O să avem discuţii cu aceşti conducători care mai merg pe la televiziuni să aibă un comportament cât mai adecvat pentru schimbarea imaginii cluburilor şi a fotbalului. O să facem un cod etic în ceea ce priveşte relaţiile dintre antrenori, conducători şi toţi cei care sunt în acest fenomen. Cu această ocazie o să facem şi o grilă de sancţiuni”, a spus Iorgulescu. Preşedintele consideră în continuare că reducerea la 14 a numărului echipelor din Liga 1 începând cu sezonul 2015-2016 este cea mai bună decizie. „Dacă vrem să facem o reformă în fotbalul românesc, trebuie să tăiem în carne vie. Nu putem să mai facem lucrurile în doi sau trei paşi, pentru că lungim agonia. După cum se ştie, la liga a doua au solicitat să se facă două serii de câte 14 echipe şi nu s-au înscris până acum decât nouă cluburi. Nu ştiu ce se va întâmpla la liga a treia, acolo unde au solicitat 72 de echipe. Trebuie să reducem numărul echipelor pentru că sunt jucători care nu au valoare, ajung prea repede în prima ligă şi nu confirmă”, a menţionat şeful LPF. Iorgulescu susţine că, în ciuda programului mai încărcat după reînfiinţarea Cupei Ligii, în următorul sezon nu se impune amânarea vreunei etape pentru echipa naţională. „Din punctul nostru de vedere, nu ar trebui să se mai amâne niciun meci de etapă sau din Cupa Ligii, pentru că toată Europa joacă din trei în trei zile şi nu amână nimeni nimic. Chiar am luat de pe internet statistica şi un singur meci din Anglia a fost amânat, în rest niciun campionat din Europa nu a amânat vreun meci pentru echipa naţională”, a adăugat Gino Iorgulescu.

NORVEGIANUL KEN HENRY JOHNSEN ARBITREAZĂ MECIUL PETROLUL - FLAMURTARI

Meciul Petrolul Ploieşti - Flamurtari, care se va disputa mâine, pe arena “Ilie Oană” din Ploieşti, de la ora 19.30 (în direct la Digi Sport 1), în prima manşă a turului al doilea preliminar al UEFA Europa League, va fi arbitrată de o brigadă din Norvegia, avându-l la centru pe Ken Henry Johnsen. El va fi ajutat la cele două linii de Frank Andas şi Sven Erik Midthjell, iar rezervă va fi Ola Hobber Nilsen. Delegat UEFA la acest meci a fost desemnat israelianul Yoav Strauss, iar observator de arbitri va fi nord-irlandezul Michael Thomas Ross.

BRIGADĂ DE ARBITRI DIN RUSIA LA MECIUL CFR - JAGODINA

Rusul Aleksei Nikolaev va conduce la centru meciul pe care CFR Cluj îl va disputa joi, de la ora 20.30 (în direct la Look TV), pe teren propriu, în compania echipei sârbe FK Jagodina, în prima manşă a turului al doilea preliminar din UEFA Europa League. Nikolaev va fi ajutat la cele două linii de Tihon Kalughin şi Valeri Dancenko, în timp ce rezervă va fi Timur Arslanbekov. Delegat UEFA va fi letonul Arturs Gaidels, iar observator pentru arbitri a fost desemnat galezul Raymond Ellingham.

ASTRA SE VA ADRESA FIFA ÎN CAZUL LUI YODA

Preşedintele grupării Astra Giurgiu, Dinu Gheorghe, a declarat, ieri, că gruparea pe care o conduce va deschide un dosar împotriva clubului Getafe, dar şi a jucătorului Karim Yoda, după ce mijlocaşul francez a fost prezentat ca noul fotbalist al echipei pregătite de Cosmin Contra. Pe de altă parte, Dinu Gheorghe a precizat că atacantul Fwaye Tembo ar putea reveni la gruparea giurgiuveană. Mijlocaşul francez Abdoul Karim Yoda, care a evoluat ultima dată la Astra Giurgiu, a semnat, luni, un contract pe două sezoane cu gruparea Getafe, din postura de jucător liber de contract, unde va fi antrenat de Cosmin Contra, a anunţat clubul spaniol pe site-ul său oficial.

ŢUCUDEAN, TREI ANI LA CHARLTON ATHLETIC

Atacantul George Ţucudean a semnat un contract pe trei sezoane cu divizionara secundă Charlton Athletic, a anunţat, ieri, pe site-ul oficial, gruparea engleză. Potrivit sursei citate, atacantul român este cel de-al şaptelea transfer al echipei din acest an. Ţucudean s-a alăturat deja noii sale echipe în cantonamentul din Spania, după ce a efectuat testele medicale. George Ţucudean ar putea fi folosit în cele două meciuri amicale pe care echipa le mai are de disputat în Andaluzia, miercuri cu Gibraltar XI şi sâmbătă cu Atletico Clube de Portugal. „Jucătorul de 23 de ani este un fost internaţional de tineret al României şi s-a făcut remarcat la Dinamo Bucureşti. Prestaţiile sale au captat atenţia clubului Standard Liege, care l-a transferat în ianuarie 2013, înainte de a-l împrumuta la Dinamo în sezonul trecut. Ţucudean se va lupta pentru titularizare cu jucătorii Reza Ghoochannejhad, Igor Vetokele, Simon Church şi Joe Pigott”, se arată pe site-ul echipei engleze. În această vară, Charlton i-a mai transferat pe Yoni Buyens, Igor Vetokele, Franck Moussa, Andre Bikey-Amougou, Tal Ben Haim şi Johann Berg Gudmundsson.

RĂDOI A SEMNAT CU AL AHLI

Fundaşul Mirel Rădoi a semnat un contract cu gruparea Al Ahli Dubai, unde va fi antrenat de Cosmin Olăroiu, informează site-ul oficial al clubului din Emiratele Arabe Unite. Rădoi a fost prezentat oficial, ieri, într-o conferinţă de presă. În vârstă de 33 de ani, Rădoi a mai evoluat în cariera sa la Extensiv Craiova, Steaua Bucureşti, Al Hilal şi Al Ain.

COCIŞ VA JUCA LA CHICAGO FIRE

Internaţionalul român Răzvan Cociş, care a evoluat ultima dată în Ucraina, la Hoverla Ujgorod, a semnat un contract cu echipa Chicago Fire, a anunţat gruparea americană, pe site-ul oficial. „Răzvan este un mijlocaş central experimentat, care a jucat la multe echipe. El va aduce bogata sa experienţă internaţională, fiind un mare plus pentru noi în a doua parte a sezonului”, a declarat Frank Yallop, antrenorul principal al formaţiei din Major League Soccer. „Sunt fericit să mă alătur echipei Chicago Fire şi abia aştept să debutez. Cred că mutarea mi se va potrivi bine, pentru că îmi plac marile oraşe, iar Chicago este fermecător. Abia aştept să contribui la succesele din ultima parte a sezonului”, a declarat Cociş. Cu 50 de selecţii la naţională, Cociş (31 de ani) a mai evoluat la U. Cluj, Şerif Tiraspol, Poli Timişoara, Lokomotiv Moscova, Al Nassr, Karpatîi Lvov şi FC Rostov. În Conferinţa de Est, Chicago Fire ocupă locul 7 din zece echipe. Formaţia a acumulat 19 puncte din 17 meciuri şi este la patru puncte de locul 5, ultimul care duce în play-off şi care este ocupat de New England Revolution.

A MURIT VASILE ZAVODA

Fostul fundaş al echipei Steaua Bucureşti şi al echipei naţionale Vasile Zavoda a decedat luni, la vârsta de 84 de ani. Vasile Zavoda a strâns 20 de selecţii pentru echipa naţională a României, iar în cariera sa a jucat pentru FC Minaur Baia Mare, CCA Bucureşti (numele de atunci al actualei Steaua) şi ASA Tg. Mureş. Cele mai mari performanţe le-a obţinut ca jucător al formaţiei militare, cu care a câştigat şase titluri de campion (1951, 1952, 1953, 1956, 1960, 1961) şi cinci Cupe ale României (1950, 1951, 1952, 1955, 1962). Vasile Zavoda a făcut parte din reprezentativa României care a jucat la Jocurile Olimpice de la Helsinki (1952).

JAMES RODRIGUEZ, APROAPE DE UN TRANSFER LA REAL MADRID

Atacantul columbian James Rodriguez, golgheterul CM 2014, este foarte aproape de a se transfera de la AS Monaco, actuala sa echipă, la formaţia spaniolă Real Madrid. Potrivit cotidianului AS, există deja „un acord total” între fotbalist şi clubul madrilen, care îi va oferi un salariu net de 7,5 milioane euro pe sezon. Real Madrid trebuie acum să încheie operaţiunea cu AS Monaco, care solicită 80 de milioane de euro pentru jucător. „Negocierile nu sunt simple, dar se pot concretiza mai repede decât se estima, dacă Real îl va vinde pe argentinianul Angel Di Maria la Paris Saint-Germain pentru 60 de milioane de euro, bani care vor fi utilizaţi pentru transferul columbianului”, susţine ziarul madrilen. Conform AS, rivala FC Barcelona ar fi fost şi ea interesată de James Rodriguez, „însă din vara lui 2015”, catalanii fiind dispuşi să plătească 90 de milioane de euro, suma cerută iniţial de patronul lui AS Monaco, miliardarul rus Dmitri Rîbolovlev. James nu a acceptat însă această variantă, „Real Madrid fiind visul vieţii sale”. AS Monaco a dorit să-l includă în tranzacţie şi pe fundaşul portughez al lui Real, Pepe, însă oficialii madrileni nu au acceptat. În final, s-a căzut de acord ca Real să-l cedeze grupării din Hexagon pe brazilianul Casemiro, în schimbul sumei de 10 milioane euro, bani care vor fi scăzuţi din cei 80 de milioane pentru Rodriguez.

MANCHESTER UNITED A ANUNŢAT SEMNAREA CONTRACTULUI CU ADIDAS

Clubul englez de fotbal Manchester United a anunţat luni semnarea unui contract de sponsorizare pe zece ani cu producătorul german de echipament sportiv Adidas, de o valoare minimă de 750 de milioane de lire sterline (circa 942 de milioane de euro). United va fi legată de Adidas începând cu sezonul 2015-2016, după încheierea contractului semnat în 2002 cu firma americană Nike, a precizat clubul, într-un comunicat. Compania americană a sperat să rămână sponsorul tehnic al clubului englez, care şi-a păstrat popularitatea la nivel mondial, în ciuda rezultatelor slabe din ultimul sezon, însă oferta celor de la Adidas a fost superioară.

ASHLEY COLE, PREZENTAT DE AS ROMA

După ce şi-a petrecut întreaga carieră în Anglia, fostul internaţional Ashley Cole va juca din sezonul viitor în Serie A! Fundaşul în vârstă de 33 de ani a fost prezentat ieri, într-o conferinţă de presă, la noua sa echipă, AS Roma, după ce a plecat liber de contract de la Chelsea Londra. „În Marea Britanie am fost acasă. Acum este o şansă pentru mine să încerc o nouă limbă, o nouă cultură şi un nou mod de viaţă. Am acceptat oferta imediat ce am vorbit cu managerul Romei şi am văzut cât de mult mă dorește”, a declarat englezul. „Am venit aici pentru a juca în Liga Campionilor. Roma este un club ambiţios, este o provocare pentru mine şi sunt pregătit să lupt pentru locul meu. Sper să câştigăm Serie A”, a mai spus Cole, care a jucat timp de opt sezoane la Chelsea, bifând 338 de meciuri în toate competiţiile şi şapte goluri.

BORJA VALERO ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU FIORENTINA

Mijlocaşul spaniol Borja Valero şi-a prelungit contractul cu Fiorentina până în 2019, a anunţat clubul toscan. În vârstă de 29 de ani, Borja Valero, jucător format la Real Madrid, evoluează la Fiorentina din 2012.