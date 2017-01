POLOIŞTII ROMÂNI AU DEBUTAT CU DREPTUL LA EUROPENE

Ieri, la Budapesta, a debutat Campionatul European de polo, competiţie la care participă 12 formaţii, împărţite în două grupe. În primul meci din Grupa A, naţionala României a învins Georgia cu scorul de 11-6 (3-4, 3-1, 2-0 şi 3-1), golurile echipei noastre fiind marcate de C. Radu 3, Negrean 3, Diaconu 2, Matei, Gheorghe şi Creţu. Din Grupa A mai fac parte Muntenegru, Italia, Grecia şi Rusia. Alt rezultat de ieri din Grupa A: Muntenegru - Grecia 11-6. Tricolorii vor întâlni astăzi Italia, joi vor înfrunta Muntenegru, sâmbătă vor avea ca adversară Grecia, iar luni, 21 iulie, în ultimul meci din grupă vor juca împotriva Rusiei. În Grupa B evoluează Serbia, Ungaria, Germania, Franţa, Croaţia şi Spania. Primele rezultate de ieri: Croaţia - Germania 10-5, Franţa - Serbia 5-16.

ARGINT ŞI BRONZ PENTRU ROMÂNIA LA CE DE KAIAC-CANOE

Delegaţia României a încheiat participarea la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Bradenburg (Germania) cu încă două medalii, de argint şi bronz, cucerite duminică de echipajul de canoe dublu format din Liviu Lazăr şi Victor Mihalachi, în cursele de 500 şi, respectiv, 200 de metri. România cucerise în prima zi a finalelor două medalii, ambele în probele de paracanoe: aur prin Iulian Şerban şi bronz prin Mihaela Lulea. Obiectivul delegaţiei României a fost de cucerire a una sau două medalii.

SHEIKO ŞI IONESCU AU SEMNAT CU CSM PLOIEŞTI

Două dintre componentele de bază ale echipei feminine de handbal CSU Neptun Constanţa în sezonul trecut, centrul Alla Sheiko şi extrema dreaptă Oana Ionescu, au ajuns la un acord cu formaţia CSM Ploieşti, echipă pregătită din această vară de Gheorghe Covaciu. Cele două handbaliste se află deja în cantonamentul formaţiei prahovene de la Predeal.

SPORTIVII DE LA CS PHOENIX, PE PODIUM LA CN DE MINI-BASCHET

CS Phoenix Constanţa a participat cu două echipe, la Craiova, la turneul final al Campionatului Naţional de mini-baschet băieţi rezervat categoriei sub 12 ani. Dacă, în întrecerea pe echipe, CS Phoenix 1 Constanţa (antrenor Radu Dumitru Ciorogaru) s-a clasat pe locul 17 din 88 de formaţii, iar CS Phoenix 2 Constanţa (antrenor Dilhan Duagi) pe locul 59, satisfacţiile au venit în întrecerile individuale. Astfel, Bogdan Chihaia s-a situat pe locul al doilea la concursul de aruncări “Coşul de Aur”, iar Radu Popa a ocupat locul al treilea la acelaşi concurs. Au participat 264 de concurenţi. La acest Campionat Naţional au mai participat alte două cluburi constănţene, CS Admar Costineşti (locul 25) şi CS Fly OC Constanţa (locul 57).

ROMÂNIA A ÎNVINS LUXEMBURG, LA CE DE BASCHET MASCULIN TINERET

Naţionala de baschet masculin tineret a României a învins, ieri, reprezentativa Luxemburgului, cu scorul de 79-68 (42-33), în cel de-al patrulea meci din Grupa A a Campionatului European (Divizia B). Marcatorii României au fost Cobzaru 16 puncte, Dragoste 15p, Păun 11p, Lazăr 9p, Hortoglu 8p, Damian 7p, Oprea 4p, Rasty 3p, Olaru 3p şi Tincu 3p. România mai are de disputat două partide în Grupa A, cu Belgia (marţi) şi cu Cipru (miercuri). Primele trei clasate la CE Divizia B vor promova în primul eşalon.

ŞAPTE ROMÂNCE ÎN TOP 200 WTA LA SIMPLU

În afara constănţencei Simona Halep, aflată pe locul 3 în ierarhia mondială, cu 6.785 de puncte, alte şase tenismene române sunt clasate în Top 200 WTA. Astfel, Sorana Cîrstea este pe locul 29, în staţionare, cu 1.521p, Monica Niculescu pe 59, în urcare cu nouă poziţii, cu 935p, Irina-Camelia Begu pe 63, în urcare cu o poziţie, cu 898p, Alexandra Dulgheru pe 99, în coborâre cu o poziţie, cu 619p, Alexandra Cadanţu pe 125, în coborâre cu 28 de poziţii, cu 498p, şi Andreea Mitu pe 181, în urcare cu 30 de poziţii, cu 314p. În ierarhia de dublu, cea mai bine clasată sportivă din România este Niculescu, care se menţine pe locul 42, cu 1,850p. În Top 100 se mai află Begu, pe 70, în urcare cu două poziţii, cu 1.204p, şi Raluca Olaru pe 85, în urcare cu trei poziţii, cu 980p. În schimb, Elena Bogdan şi Alexandra Cadanţu, câştigătoare ale probei de dublu din cadrul turneului BRD Bucharest Open, au făcut un salt incredibil. Astfel, Bogdan a urcat de pe locul 245 pe 134, cu 506p, în ierarhia de dublu, iar Cadanţu a înregistrat o ascensiune de pe poziţia 496 pe 175, cu 371p. Primele trei jucătoare din clasamentul WTA de simplu sunt următoarele: 1. Serena Williams (SUA) 9.510p, 2. Na Li (China) 6.960p, 3. Simona Halep (România) 6.785p.

DULGHERU, CALIFICATĂ PE TABLOUL PRINCIPAL LA ISTANBUL

Jucătoarea Alexandra Dulgheru, locul 99 WTA, cap de serie nr. 3, a învins-o, ieri, cu scorul de 6-3, 7-6 (4), pe Aliaksandra Sasnovic (Belarus, 136 WTA), în ultimul tur al calificărilor turneului de la Istanbul (Turcia), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Partida a durat o oră şi 42 de minute. Accederea pe tabloul principal îi aduce româncei un premiu de 2.100 de dolari şi 19 puncte WTA. La Istanbul participă şi Monica Niculescu, locul 59 WTA, care o va întâlni, în primul tur, pe japoneza Misaki Doi (85 WTA). Principala favorită la acest turneu este daneza Caroline Wozniacki (15 WTA).

BEGU A ABANDONAT LA BASTAD

Jucătoarea Irina-Camelia Begu, locul 63 WTA, a abandonat, ieri, după 64 de minute de joc, în partida cu sportiva spaniolă Lara Arruabarrena, locul 108 WTA, la scorul de 1-6, 2-4, în primul tur al turneului de la Bastad (Suedia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. La acest turneu participă şi Alexandra Cadanţu (125 WTA), care va juca în primul tur cu Alexandra Panova (137 WTA). Favorita principală la această competiţie este franţuzoiaca Alize Cornet (21 WTA).

NICIUN TENISMAN ROMÂN ÎN TOP 100 ATP LA SIMPLU

Tenismanul Victor Hănescu a coborât 24 de locuri în clasamentul ATP şi se află pe poziţia 128, cu 482 de puncte, în ierarhia dată publicităţii ieri, rămânând însă este cel mai bine clasat român. Marius Copil a urcat o poziţie, pe 160, cu 341p, iar Adrian Ungur a urcat tot o poziţie, pe 161, tot cu 341p. La dublu, constănţeanul Horia Tecău se menţine pe locul 30, cu 2.790p, iar Florin Mergea este în continuare pe poziţia 41, cu 1.996p. Primii trei jucători de simplu sunt următorii: 1. Novak Djokovic (Serbia) 13.130p, 2. Rafael Nadal (Spania) 12.670p, 3. Roger Federer (Elveţia) 6.100p.

CONTADOR A ABANDONAT ÎN TURUL FRANŢEI

Rutierul spaniol Alberto Contador a abandonat în Turul Franţei, după ce a căzut, ieri, în etapa a zecea, desfăşurată între localităţile Mulhouse şi La Planche des Belles Filles. Contador a căzut la kilometrul 70 al etapei de 161,5 km. Abandonul lui Contador, dublu câştigător al Turului în 2007 şi 2009, survine la cinci zile după cel al deţinătorului titlului, britanicul Chris Froome. Etapa a zecea a fost câştigată de italianul Vincenzo Nibali (Astana), care a preluat din nou tricoul galben al liderului.

NADAL, AL DOILEA JUCĂTOR CALIFICAT PENTRU TURNEUL CAMPIONILOR

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, ocupantul poziţiei secunde în clasamentul ATP, este cel de-al doilea jucător care s-a calificat pentru Turneul Campionilor de la Londra, care va avea loc în perioada 9-16 noiembrie. El i se alătură astfel liderului clasamentul ATP, sârbul Novak Djokovici. Titlul de la Turneul Campionilor este singurul care îi lipseşte din carieră lui Nadal, el pierzând în două rânduri finala, în 2010 şi 2013. Nadal va participa pentru a zecea oară consecutiv la această competiţie, care îi reuneşte pe cei mai buni opt jucători ai anului. În proba de dublu, fraţii Bob şi Mike Bryan şi-au asigurat şi ei prezenţa la Turneul Campionilor, pentru a 13-a oară consecutiv. Gemenii americani au câştigat de trei ori acest trofeu.

DAVENPORT, INCLUSĂ ÎN INTERNATIONAL HALL OF FAME

Americanca Lindsay Davenport, fost nr. 1 al tenisului feminin şi triplă câştigătoare de Grand Slam, a fost acceptată sâmbătă în International Hall of Fame, cu prilejul unei ceremonii desfăşurate la Newport, alături de legendarul antrenor de tenis Nick Bollettieri, campioana paralimpică Chantal Vandierendonck, Jane Brown Grimes şi John Barrett. Davenport (38 de ani) a declarat că s-a simţit îndrăgostită de tenis încă de la 5 ani, când a lovit prima minge cu racheta. Ea a câştigat US Open în 1998, Wimbledon în 1999 şi Australian Open în 2000, plus medalia olimpică de aur în 1996, într-o carieră care s-a întins din 1991 până în 2011. A fost lider WTA pentru 98 de săptămâni.

PAU GASOL VA JUCA LA CHICAGO BULLS

Jucătorul spaniol Pau Gasol (34 de ani), una dintre vedetele echipei Los Angeles Lakers, la care a petrecut şapte sezoane, a anunţat că va juca la Chicago Bulls din sezonul viitor al Ligii profesioniste nord-americane de baschet NBA. Gasol, campion NBA cu Lakers în 2009 şi 2010, s-a aflat în discuţii şi cu San Antonio Spurs, campioana din 2014, dar a ales Chicago Bulls, ca jucător liber de la 1 iulie.

O BÂTĂ A LEGENDARULUI BABE RUTH S-A VÂNDUT CU 214.000 DOLARI

O bâtă de baseball a legendarului jucător american Babe Ruth a fost vândută la o licitaţie cu 214.000 dolari, dar o altă bâtă, cu care Ruth a reuşit primul home run pe Yankee Stadium, nu şi-a găsit cumpărător din cauza ofertelor prea mici. Licitaţia a avut loc la Muzeul Legendelor Sportului din Baltimore, la o zi după a 100-a aniversare a primului meci jucat de Babe Ruth în Major League, şi a cuprins circa 200 de articole legate de faimosul jucător de baseball. Bâta vândută sâmbătă a fost folosită între 1916 şi 1918, perioadă în care pitcher-ul stângaci a ajutat Red Sox să câştige World Series în 1918. Copia personală a contractului lui Ruth cu Red Sox a fost vândută pentru 1,02 milioane dolari. În schimb, bâta cu care Babe Ruth a reuşit primul home run la inaugurarea stadionului Yankee, în 1923, a fost retrasă de la licitaţie, din cauza ofertelor sub 100.000 dolari, deşi casa de licitaţie Goldin Auctions din New Jersey a pus un preţ de plecare de un milion de dolari.