SÂMBĂTĂ ARE LOC “DOBROGEA KARATE CUP MARITIMO”

Centrul Comercial Maritimo din Constanţa găzduieşte sâmbătă, între orele 11.00 şi 17.00, a doua ediţie a “Dobrogea Karate Cup”, competiţie organizată de CS Karate Dinamic şi Maritimo Shopping Center. La ediţia din acest an sunt aşteptaţi peste 250 de copii de la mai multe cluburi din ţară, Constanţa fiind reprezentată de CS Karate Dinamic, CS Marea Neagră şi CS Bujin Cernavodă.

ARGINT PENTRU IULIANA NADOLU LA CN DE ÎNOT PENTRU JUNIORI

Joi seară, delegaţia constănţeană care participă la Campionatele Naţionale de înot pentru seniori şi juniori, găzduite de bazinul olimpic descoperit din cadrul Complexului Olimpic de Nataţie din Bucureşti, şi-a trecut în palmares prima medalie. În proba feminină de 100 m liber, Iuliana Nadolu (16 ani), sportivă care activează la Palatul Copiilor şi este antrenată de Octavian Tileagă, s-a clasat pe locul 6, dar a obţinut medalia de argint la junioare. Tot joi, colega sa de club Andreea Vlaicu (13 ani) a ocupat locul 7 în proba de 1.500 m liber. În rest, sportivii constănţeni s-au clasat mai jos de locul 9 în cursele la care au participat.

ELENA GABRIELA RUSE - ÎN SEMIFINALELE PROBEI DE JUNIOARE, LA WIMBLEDON

Jucătoarea Elena Gabriela Ruse s-a calificat, vineri, în semifinalele probei de junioare din cadrul turneului de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului. Ruse a învins-o în sferturile de finală, cu scorul de 6-4, 6-3, după o oră şi 12 minute de joc, pe sportiva chineză Shilin Xu, cap de serie nr. 10. În penultimul act al probei de junioare, românca o va întâlni pe jucătoarea slovacă Kristina Schmiedlova, a opta favorită. Elena Gabriela Ruse, în vârstă de 16 ani, a început tenisul la vârsta de patru ani şi jumătate, la CS Dinamo. Din 2012 este antrenată de o echipă formată din Dan Manciu, Adrian Crucian, Apostu Artemon şi Adrian Gavrilă. În 2013, Ruse a câştigat titlul naţional la categoria de vârstă sub 16 ani, iar la dublu a devenit campioană naţională la sub 18 ani. De asemenea, la categoria de vârstă sub 18 ani, Ruse a obţinut locul al treilea în proba de simplu. La turneul de Grand Slam de la Roland Garros, Ruse a fost eliminată în faza optimilor, în proba de simplu, şi în sferturi la dublu.

CRISTIAN ŞI RUSE - ELIMINATE ÎN OPTIMI LA DUBLU JUNIOARE, LA WIMBLEDON

Perechea Jacqueline Adina Cristian / Elena Gabriela Ruse a ratat, joi seară, calificarea în sferturile de finală ale probei de dublu junioare de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Cristian şi Ruse au fost învinse în optimile de finală, cu scorul de 6-4, 4-6, 6-3, de cuplul Tami Grende / Qiu Yu Ye (Indonezia / China). Tami Grende şi Qiu Yu Ye trecuseră în primul tur de perechea Jana Fett / Ioana Loredana Roşca (Croaţia / România), cap de serie nr. 6, scor 5-7, 7-5, 6-4.

ROMÂNIA ŞI-A AFLAT PROGRAMUL LA CE DE HANDBAL FEMININ

Federaţia Europeană de Handbal a stabilit programul celor patru grupe ale Campionatului European de handbal feminin din 2014, care se va desfăşura în Ungaria şi Croaţia, în perioada 7-21 decembrie. Iată programul Grupei B, din care face parte şi România - 7 decembrie: Norvegia - România (ora 19.00), Danemarca - Ucraina (ora 21.30); 9 decembrie: România - Danemarca (ora 19.15), Ucraina - Norvegia (ora 21.30); 11 decembrie: România - Ucraina (ora 19.15) şi Norvegia - Danemarca (ora 21.30). Toate partidele vor avea loc la Debrecen (Ungaria). Primele trei echipe clasate din fiecare grupă se vor califica în faza următoare a competiţiei, meciurile urmând să se dispute în intervalul 13-17 decembrie. Semifinalele vor avea loc la Budapesta, pe 19 decembrie (19.00 şi 21.30), respectiv 21 decembrie (16.30 şi 19.00).

CSU SUCEAVA RĂMÂNE ÎN LN DE HANDBAL MASCULIN

Deşi a retrogradat în Divizia A la finalul sezonului 2013/2014, formaţia de handbal masculin CSU Suceava va evolua şi în ediţia 2014/2015 a Ligii Naţionale. Sucevenii beneficiază de retragerea echipei CS Caraş-Severin, iar în perioada următoare vor încerca să-şi definitiveze şi lotul de jucători, după ce în această vară s-au despărţit de zece handbalişti. În plus, CSM Oradea a anunţat deja că nu va putea participa în LN, deşi reuşise promovarea, locul său putând fi luat de HC Argeş Piteşti. Dacă argeşenii nu vor dori participarea în primul eşalon, campionatul va începe cu doar 13 formaţii.

NOWITZKI A SEMNAT UN NOU CONTRACT CU DALLAS MAVERICKS

Baschetbalistul german Dirk Nowitzki a semnat un nou contract, pe trei ani, cu echipa din NBA Dallas Mavericks, pentru care joacă din 1998. Potrivit ESPN, Nowitzki va primi 30 de milioane de dolari în aceşti trei ani. Suma este mai mică decât cea primită de german pentru ultimii patru ani - 80 de milioane de dolari. Nowitzki, în vârstă de 36 de ani, a fost selecţionat de 12 ori pentru All Star Game. El a câştigat cu Dallas Mavericks titlul în NBA în 2011 şi a fost ales MVP în sezonul 2006-2007.

RAIKKONEN S-AR PUTEA RETRAGE ÎN 2015

Pilotul finlandez Kimi Raikkonen (34 de ani), câştigător al titlului de campion mondial în 2007, a anunţat că este posibil să se retragă din Formula 1 la expirarea contractului său cu scuderia Ferrari, la finalul sezonului 2015. „Atunci când contractul meu se va încheia, probabil mă voi opri. Asta cred că se va întâmpla”, a declarat Raikkonen joi, pe circuitul de la Silverstone, gazda Marelui Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, programat duminică. Raikkonen a semnat anul trecut un contract pe două sezoane cu Ferrari, revenind la echipa „căluţului cabrat”, alături de care a cucerit titlul mondial în urmă cu şapte ani. Finlandezul, care a concurat anterior pentru team-ul Lotus, ocupă în prezent un modest loc 12 în clasamentul piloţilor din Campionatul Mondial de Formula 1, cu 19 puncte.

USAIN BOLT, SELECŢIONAT PENTRU JOCURILE COMMONWEALTH-ULUI

Usain Bolt figurează pe lista sportivilor jamaicani selecţionaţi pentru Jocurile Commonwealth-ului, care vor avea loc în Scoţia, la sfârşitul acestei luni, a anunţat Comitetul Olimpic din Jamaica. Bolt este unul dintre cei 68 de sportivi reţinuţi pentru competiţia programată la Glasgow, în perioada 23 iulie - 3 august, chiar dacă nu a alergat încă în acest sezon, din cauza unei inflamaţii la un picior. „Fulgerul”, cum este supranumit multiplul campion olimpic şi mondial, nu a participat în weekend-ul trecut la Campionatele Jamaicăi, criteriu de calificare pentru Jocurile de la Glasgow, însă a beneficiat de o scutire medicală, la fel ca şi Shelly-Ann Fraser-Pryce, dublă campioană olimpică la 100 m. Bolt va lua startul doar în ştafeta de 4x100 m la Jocurile Commonwealth-ului, aşa cum anunţase pe site-ul său oficial încă de săptămâna trecută. „Cum nu vreau să iau locul cuiva care se va califica în acest weekend, le-am spus celor din federaţie că voi fi disponibil pentru a participa la ştafetă, dacă ei consideră că pot fi un plus pentru delegaţia jamaicană”, a explicat celebrul sprinter. Deţinătorul recordurilor mondiale la 100 şi 200 m a câştigat totul în cariera sa, cu excepţia unui titlu la Jocurile Commonwealth-ului!

GATLIN A ALERGAT SUTA ÎN 9,80

Sprinterul american Justin Gatlin a stabilit cea mai bună performanţă a sezonului la 100 m, impunându-se cu timpul de 9 secunde şi 80 de sutimi în reuniunea de la Lausanne (Elveţia), desfăşurată joi seară în cadrul circuitului atletic „Diamond League”. Gatlin, campion olimpic în 2004, la Atena, dar suspendat ulterior patru ani pentru dopaj, a reuşit să-l devanseze pe compatriotul său Tyson Gay, fost campion mondial, care a revenit cu această ocazie în competiţii după o suspendare de un an, în urma unui test antidoping pozitiv. Gay a fost cronometrat în 9,93, fiind urmat de un alt american, Mike Rodgers, care a efectuat la rândul său o suspendare pentru dopaj (9,98).