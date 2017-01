MARTIN STOEV AR PUTEA FI NUMIT SELECŢIONER AL NAŢIONALEI BULGARIEI

Martin Stoev, antrenor principal al echipei CVM Tomis Constanţa, campioana României la volei masculin, a fost nominalizat pentru funcţia de selecţioner al naţionalei de seniori a Bulgariei! Italianul Camillo Placi şi-a prezentat demisia la începutul acestei săptămâni, după ce Bulgaria a terminat pe ultimul loc în grupa sa din Liga Mondială, cu doar o victorie obţinută în 10 partide jucate. La ultimele două meciuri, cele cu Rusia de la Sofia, echipa va fi condusă de interimarul Nayden Naydenov, fostul antrenor secund. Petar Kanev, vicepreşedinte al federaţiei bulgare, a precizat că viitorul selecţioner va fi bulgar şi că va fi ales dintre Naydenov, Stoev şi Plamen Konstantinov, având ca obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice din 2016. Ultimul, fost internaţional şi actual antrenor în Rusia, la Gubernia Nijnîi Novgorod, este considerat drept favorit de către presa bulgară.

ISRAEL RODRIGUEZ A PLECAT LA ZIRAAT BANKASI ANKARA

Spaniolul Israel Rodriguez nu va mai juca pentru CVM Tomis Constanţa în sezonul viitor. Cel mai valoros jucător al ediţiei trecute a campionatului românesc a ales Turcia, urmând să evolueze la Ziraat Bankasi Ankara (locul 7 în ediţia 2013-2014), după ce anterior jucase la echipe din Spania, Italia, Grecia, Franţa şi România. Israel Rodriguez Calderon (extremă, 32 de ani, 1,94 m înălţime) este al doilea titular al Tomisului din sezonul trecut care părăseşte echipa, după extrema Dmitrii Bahov (23 de ani, 1,96 m înălţime), moldoveanul care a plecat la Paris Volley, vicecampioana Franţei. De asemenea, universalul slovac Martin Nemec negociază cu echipa turcă Galatasaray Istanbul.

ELENA GABRIELA RUSE - ÎN SFERTURI LA SIMPLU JUNIOARE, LA WIMBLEDON

Jucătoarea de tenis Elena Gabriela Ruse s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale probei de simplu junioare de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Ruse a învins-o în optimi, cu scorul de 6-4, 6-2, după o oră şi două minute, pe Greetje Minnen (Belgia). În sferturi, Ruse o va întâlni pe Shilin Xu (China), cap de serie nr. 10. În schimb, Ioana Loredana Roşca, cap de serie nr. 11, a ratat calificarea în sferturi, fiind învinsă în optimi, cu scorul de 6-2, 6-4, după o oră şi şapte minute, de Kristina Schmiedlova (Slovacia), a opta favorită a competiţiei.

DUBLU ROMÂNESC ÎN OPTIMI LA DUBLU JUNIOARE, LA WIMBLEDON

Perechea formată din româncele Jacqueline Adina Cristian şi Elena Gabriela Ruse s-a calificat în optimile probei de dublu junioare din cadrul turneului de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Cristian şi Ruse au trecut în primul tur de britanicele Maia Lumsden şi Gabriella Taylor, scor 6-4, 7-6 (7/5). În optimi, cele două românce vor juca în compania perechii Tami Grend (Indonezia) / Qiu Yu Ye (China), care a învins cuplul Jana Fett (Croaţia) / Ioana Loredana Roşca (România), cap de serie nr. 6, scor 5-7, 7-5, 6-4. În schimb, Bogdan Ionuţ Apostol şi Nicolae Frunză au fost eliminaţi în primul tur al probei de dublu juniori de la Wimbledon. Apostol şi Frunză au fost învinşi de cuplul japonez Ryotaro Matsumura / Jumpei Yamasaki, scor 6-7 (5/7), 6-4, 6-3.

NAŢIONALA DE HANDBAL FEMININ JUNIOARE A RATAT CALIFICAREA ÎN SEMIFINALE LA CE OPEN

Naţionala de handbal feminin Under 18 a României a ratat calificarea în semifinalele CE Open de la Goteborg şi va evolua în turneul locurilor 5-8. Tricolorele mici au încheiat grupa preliminară D cu trei victorii (14-13 cu Insulele Feroe, 25-8 cu Austria şi 19-11 cu Islanda) şi o înfrângere (19-20 cu Norvegia), obţinând calificarea în grupele principale. În această fază a competiţiei, România a jucat, miercuri, două meciuri. Primul a fost pierdut cu scorul de 17-28 împotriva Danemarcei, iar al doilea, cu Ungaria, a fost câştigat, scor 20-18. Echipa României a încheiat astfel pe locul 3 în grupa a 2-a principală, ratând calificarea în semifinale. Din grupa României s-au calificat în semifinale Danemarca şi Norvegia.

SEMIFINALELE TURNEULUI MASCULIN LA WIMBLEDON

Turneul de Grand Slam de la Wimbledon programează astăzi semifinalele din turneul masculin. Bulgarul Grigor Dimitrov, locul 13 ATP, îl va întâlni pe sârbul Novak Djokovic, nr. 2 ATP, iar elveţianul Roger Federer, septuplu câştigător al turneului de la Wimbledon şi al patrulea favorit în aceast an, îl va înfrunta în penultimul act pe canadianul Milos Raonic. Djokovic, finalist în 2013 şi câştigător al titlului în 2011, va juca pentru a 23-a oară într-o semifinală de Grand Slam. Ultima sa victorie într-un turneu de Grand Slam a fost înregistrată în 2013, la Australian Open.

NA LI A RĂMAS FĂRĂ ANTRENOR

Jucătoarea chineză de tenis Na Li a rămas fără antrenor, după ce argentinianul Carlos Rodriguez a renunţat la colaborarea cu sportiva clasată pe locul 2 WTA, informează publicaţia belgiană „Sud Info“. „Eu am fost cel care a renunţat. Trebuie să mă întorc la academia de tenis de la Beijing, cu care am contract până în 2016. Am discutat (n.r. - cu Na Li) în seara înfrângerii suferite, la Wimbledon, în faţa jucătoarei Strycova. Nu se aştepta, a plâns... A fost un moment foarte dur. Dar a înţeles până la urmă”, a declarat fostul antrenor al lui Justine Henin. Deşi sportiva din China a fost eliminată în primul tur la Roland Garros şi în turul al treilea la Wimbledon, colaborarea cu Carlos Rodriguez, începută în 2012, a fost una fructuoasă, Na Li urcând de pe locul 11 pe locul 2 WTA. În această perioadă, ea a câştigat patru titluri, la Cincinnati în 2012, Shenzhen în 2013 şi 2014, precum şi Australian Open în 2014.

PLUŞENKO VREA SĂ PARTICIPE LA JO 2018

Rusul Evgheni Pluşenko, dublu campion olimpic la patinaj artistic, supranumit „Ţarul gheţii”, care şi-a anunţat retragerea din activitate în timpul JO 2014 de la Soci, intenţionează să participe şi la Jocurile Olimpice din 2018. „Tot ce s-a rupt în corpul meu acum este refăcut. Voi încerca să particip pentru a cincea oară la Jocurile Olimpice şi să o fac cu demnitate”, a declarat rusul. Pluşenko (31 de ani) îşi anunţase retragerea în timpul Jocurilor Olimpice de la Soci (Rusia), unde a fost medaliat cu aur pe echipe, însă a declarat forfait cu câteva minute înainte de programul scurt al probei masculine, din cauza durerilor de spate. Cvadruplu medaliat olimpic (aur la individual în 2006, argint în 2002 şi 2010), Pluşenko a fost operat la spate în Israel, iar federaţia rusă l-a înscris în selecţionata sa provizorie pentru următorul sezon. „Dacă Evgheni vrea să continue, el are, fără îndoială, acest drept. Performanţa sa de la Soci, în concursul pe echipe, a arătat că el încă este capabil să o facă la un nivel foarte înalt”, a spus preşedintele Federaţiei Ruse de Patinaj Artistic, Aleksandr Gorşkov, la rândul lui fost campion olimpic în 1976, în proba de dans, alături de Ludmila Pahomova.

TURUL FRANŢEI DEBUTEAZĂ ÎN ANGLIA, LA LEEDS

Ediţia cu numărul 101 a Turului ciclist al Franţei, programată între 5 şi 27 iulie, va lua startul din oraşul englez Leeds. În următoarele două săptămâni vor fi parcurşi 3.664 km, împărţiţi în 21 de etape: nouă de plat, una de contratimp individual, cinci de munte mediu plus şase de munte înalt, dintre care cinci se vor încheia la mare altitudine (La Planche des Belles Filles, Chamrousse, Risoul, Saint-Lary-Soulan şi Hautacam). Conform regulamentului, sunt prevăzute şi două zile de odihnă, pe 15 şi 21 iulie. De asemenea, nu mai puţin de nouă oraşe vor fi în premieră cap de etapă: Leeds, Harrogate, York, Sheffield, Cambridge, Ypres, Oyonnax, Risoul, Maubourguet Pays du Val d’Adour.

VALENTINO ROSSI RĂMÂNE LA YAMAHA PÂNĂ ÎN 2016

Pilotul italian Valentino Rossi şi-a prelungit contractul cu Yamaha pentru încă două sezoane, până în 2016. Venit la Yamaha în 2004, italianul a plecat în 2010, după patru titluri câștigate la MotoGP. După două sezoane la Ducati, pilotul italian a revenit la constructorul japonez în 2013, alături de spaniolul Jorge Lorenzo. Rossi ocupă în prezent locul al doilea în clasamentul Campionatului Mondial, după opt etape.