VIOREL MOLDOVAN, NOUL ANTRENOR AL SELECŢIONATEI DE TINERET A ROMÂNIEI

Fostul tehnician al echipei Rapid, Viorel Moldovan, este noul antrenor al selecţionatei de tineret a României, el urmând să preia postul lăsat liber la 18 iunie de Bogdan Stelea, plecat la FC Viitorul, informează site-ul Federaţiei Române de Fotbal. „În urma procesului de analiză a CV-urilor primite la Federaţia Română de Fotbal de către Comisia Tehnică şi în urma interviurilor realizate cu candidaţii la postul de selecţioner al reprezentativei de tineret a României, o decizie a fost luată astăzi. Începând de astăzi, 3 iulie 2014, noul selecţioner al naţionalei Under 21 a României este Viorel Moldovan. Fostul antrenor al FC Rapid va fi prezentat oficial mâine (n.r. - vineri), la ora 12.00, într-o conferinţă de presă organizată la Casa Fotbalului, în sala Ioan Chirilă”, se arată în comunicatul FRF. La conferinţa de presă de vineri vor participa şi directorul tehnic Anghel Iordănescu şi preşedintele FRF, Răzvan Burleanu. Antrenorul Viorel Moldovan i-a anunţat pe jucători, la finalul antrenamentului de joi, de la Mogoşoaia, că nu va continua la Rapid. Contractul tehnicianului cu FC Rapid a expirat la 30 iunie, însă Moldovan a fost prezent la reunirea lotului, marţi, când a condus primul antrenament al echipei. Atunci a afirmat că va accepta prelungirea contractului numai în situaţia în care conducerea va achita toate restanţele salariale către jucători şi către ceilalţi angajaţi, iar clubul va avea un buget echilibrat pentru sezonul următor. Tehnicianul Viorel Moldovan a condus formaţia Rapid din 18 septembrie 2013, când a semnat un contract valabil un sezon. El a obţinut cu formaţia giuleşteană promovarea în Liga 1, clasându-se la finalul ediţiei 2013-2014 a Ligii a II-a pe locul secund al clasamentului Seriei 1. Viorel Moldovan, care va împlini 41 de ani la 8 iulie, a pregătit patru echipe până acum: FC Vaslui (2008-2009), FC Braşov (2009-2010), Sportul Studenţesc Bucureşti (în 2010) şi Rapid Bucureşti (2013-2014).

MIRCEA LUCESCU, CEL MAI BUN ANTRENOR AL ULTIMULUI SEZON ÎN UCRAINA

Mircea Lucescu a fost desemnat cel mai bun antrenor al sezonului 2013-2014 în Ucraina, în urma votului cluburilor din prima divizie a acestei ţări şi al fanilor. În cei 10 ani sub comanda lui Lucescu, Şahtior Doneţk a cucerit opt titluri de campioană naţională (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), cinci Cupe ale Ucrainei (2004, 2008, 2011, 2012, 2013) şi cinci Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013), dar mai ales Cupa UEFA, câştigată în 2009, după o finală cu Werder Bremen, scor 2-1. Lucescu a fost desemnat în acest an, pentru a opta oară, cel mai bun antrenor din Ucraina, precizează site-ul lui Şahtior, adăugând că românul a fost ales de trei ori şi cel mai bun antrenor din campionatul Turciei. Portarul lui Şahtior, Andrei Piatov, a fost desemnat cel mai bun goalkeeper din Ucraina în ultimul sezon.

CADU A SEMNAT CU AEL LIMASSOL

Fundaşul Ricardo Cadu, care s-a despărţit în această vară de CFR Cluj, a semnat un contract valabil un sezon cu gruparea AEL Limassol. Potrivit site-ului oficial al vicecampioanei Ciprului, Cadu a efectuat deja vizita medicală. Portughezul şi-a reziliat, în 18 iunie, contractul cu CFR, club pentru care a evoluat în ultimele opt sezoane. Fostul căpitan al ceferiştilor, în vârstă de 32 de ani, a fost transferat de clujeni în 2006, de la Boavista Porto. El a evoluat în 202 meciuri pentru gruparea ardeleană în Liga I. Alături de CFR, Cadu a câştigat trei titluri de campion, de trei ori Cupa României şi de două ori Supercupa României.

MIHAI COSTEA VA JUCA ÎN POLONIA

Mihai Costea, atacantul echipei Steaua Bucureşti, va juca sub formă de împrumut, în sezonul viitor, la câştigătoarea Cupei Poloniei din acest an, WKS Zawisza Bydgoszcz, informează site-ul oficial al grupării poloneze. Potrivit sursei citate, Mihai Costea, în vârstă de 26 de ani, a ajuns deja în cantonamentul echipei poloneze. „Românul de 26 de ani era considerat un mare talent în prima ligă. Altfel Steaua nu ar fi dat din greşeală 1,3 milioane de euro pe jucător, iar patronul Gigi Becali nu l-ar fi luat de la Universitatea Craiova. După primul sezon petrecut la Steaua, Costea s-a descurcat bine, înscriind şapte goluri, dând şase pase decisive în cele 22 de meciuri jucate. În al doilea an la Steaua, el a avut un sezon de coşmar. Antrenorul nu l-a mai vrut, a jucat în doar două meciuri şi, în cele din urmă, a ajuns în echipa de rezerve. Acum, el vrea să o ia de la început şi vrea să aibă performanţe la echipa noastră”, a notat wkszawisza.pl. Zawisza Bydgoszcz este un club fondat în 1946, iar anul trecut a promovat în prima ligă poloneză, la finalul căruia a câştigat primul trofeu din istorie, Cupa Poloniei, echipa urmând să joace în UEFA Europa League. În turul al doilea al competiţiei europene, Zawisza Bydgoszcz va juca împotriva formaţiei belgiene Zulte Waregem.

VALENCIA L-A DEMIS PE ANTRENORUL JUAN ANTONIO PIZZI

Consiliul de Administraţie al FC Valencia a anunţat că l-a demis pe Juan Antonio Pizzi, antrenorul care pregătea echipa din decembrie 2013. „Pentru a asigura stabilitatea viitorului proiect sportiv, Consiliul de Administraţie al FC Valencia a analizat toate posibilităţile şi a decis să renunţe la serviciile antrenorului Juan Antonio Pizzi”, se arată într-un comunicat pe site-ul clubului deţinut de omul de afaceri Peter Lim. Potrivit „Marca“, antrenorul argentinian ar urma să primească o despăgubire de 1,5 milioane de euro.

JORGE COSTA VA PREGĂTI NAŢIONALA GABONULUI

Tehnicianul portughez Jorge Costa, fost antrenor al echipei CFR Cluj, a fost numit selecţioner al reprezentativei Gabonului, informează jeuneafrique.com. Pentru acest post, federaţia din Gabon i-a mai avut în vedere pe compatrioţii lui Costa, Fernando Santos, fost selecţioner al Greciei, şi Carlos Queiroz, fost antrenor al Iranului. În vârstă de 42 de ani, Costa îi succede lui Claude-Albert Mbouronot, numit interimar după demiterea lui Paulo Duarte, şi va semna un contract pe doi ani. Fostul internaţional portughez a mai pregătit echipele Braga, Olhanense, Academica Coimbra, Paços Ferreira, CFR Cluj, AEL Limassol şi Anorthosis. Gabon va disputa, începând din septembrie, preliminariile Cupei Africii pe Naţiuni, ediţia 2015, în Grupa C, alături de Angola, Burkina Faso şi de învingătoarea barajului dintre Lesotho şi Kenya.