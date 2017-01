A DOUA EDIŢIE LA DOBROGEA KARATE CUP MARITIMO

După succesul înregistrat la prima ediţie, desfăşurată anul trecut, Dobrogea Karate Cup Maritimo programează sâmbătă, 5 iulie, începând cu ora 11.00, la Intrarea 2 a centrului comercial Maritimo Shopping Center, a doua ediţie. Astăzi, la ora 11.00, la Maritimo Shopping Center, va avea loc o conferinţă de presă, la care invitat special este Aurel Pătru, preşedintele Federaţiei Mondiale SKDUN şi vicepreşedintele Federaţiei Române de Arte Marţiale. De asemenea, din partea organizatorilor, la conferinţă vor participa şi Gabriel Popescu, preşedintele CS Karate Dinamic Constanţa, şi un reprezentant al Maritimo Shopping Center.

DOUĂ ROMÂNCE ÎN OPTIMI LA JUNIOARE, LA WIMBLEDON

Jucătoarea de tenis Elena Gabriela Ruse s-a calificat, ieri, în optimile de finală ale probei de simplu junioare de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Ruse a învins-o în turul al doilea, cu scorul de 2-6, 6-1, 6-4, după o oră şi 34 de minute, pe Ipek Soylu (Turcia). În optimi, Ruse o va întâlni pe Greetje Minnen (Belgia). Şi Ioana Loredana Roşca, a 11-a favorită a întrecerii junioarelor, s-a calificat în optimi. Roşca a trecut în turul secund de Justina Mikulskyte (Lituania), scor 7-6 (7/5), 1-6, 7-5. În optimi, Roşca va juca în compania sportivei slovace Kristina Schmiedlova (favorita nr. 8).

RUGBYSTUL MIHAI MACOVEI VA EVOLUA ÎN LIGA A DOUA FRANCEZĂ

Căpitanul naţionalei de rugby a României, Mihai Macovei, s-a transferat de la Saint Nazaire, echipă care evolua în liga a treia franceză, la Massy, recent promovată în Pro D2, liga secundă din Hexagon. Massy are în lot cinci georgieni, trei tongani, doi englezi şi câte un jucător din Samoa, Irlanda, Coasta de Fildeş, Chile, Uruguay şi Portugalia! În sezonul precedent al Federale 1 a câştigat detaşat grupa din care a făcut parte, pentru ca apoi să piardă finala cu Montauban. Până în prezent, Macovei a evoluat de 54 de ori în echipa naţională a României, pentru care a marcat opt eseuri, bifând şi o prezenţă la Cupa Mondială din 2011.

ANDY MURRAY, ELIMINAT ÎN SFERTURI LA WIMBLEDON

Britanicul Andy Murray, deţinătorul titlului şi cap de serie nr. 3, a fost eliminat, ieri, în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon, de bulgarul Grigor Dimitrov, care s-a impus cu scorul de 6-1, 7-6 (7/4), 6-2. Dimitrov, locul 13 ATP, îl va întâlni în semifinale pe sârbul Novak Djokovic, învingător în faţa croatului Marin Cilic, scor 6-1, 3-6, 6-7 (4/7), 6-2, 6-2.

SERENA WILLIAMS A ABANDONAT LA DUBLU, LA WIMBLEDON

Serena Williams, nr. 1 mondial, a abandonat, în lacrimi, meciul de dublu disputat marţi seară alături de sora sa, Venus, la Wimbledon, „din cauza unui virus”, a anunţat WTA. Deja eliminate la simplu, surorile Williams jucau în turul al doilea la dublu cu germanca Kristina Barrois şi elveţianca Stephanie Voegele. Însă Serena, în lacrimi, a cerut intervenţia medicului la încălzire. Meciul a început cu 15 minute întârziere, dar problemele numărului 1 mondial s-au accentuat. După a patra dublă greşeală la primul serviciu, Serena a fost dusă de Venus la scaun, iar apoi, cele două au abandonat, la scorul de 3-0 pentru adversare.

CICLISTUL SUD-AFRICAN DARYL IMPEY A FOST DEPISTAT POZITIV

Ciclistul sud-african Daryl Impey, care nu a fost reţinut pentru Turul Franţei, a fost depistat pozitiv, în luna februarie, cu probenecid, a anunţat, ieri, echipa australiană Orica. Impey, primul ciclist de pe continentul african care a purtat tricoul galben în Turul Franţei (două zile în 2013), a fost depistat pozitiv la 6 februarie, după ce s-a impus în cursa de contratimp de la campionatele Africii de Sud. Analiza probei B a confirmat primul rezultat. „Conform codului de conduită, Daryl Impey nu va mai participa la vreo cursă până la încheierea cazului. Respectăm drepturile ciclistului şi credem în nevinovăţia sa”, se arată într-un comunicat al echipei Orica. Probenecidul este o substanţă considerată de experţii antidoping ca fiind un produs mascant. În vârstă de 29 de ani, Impey a câştigat în acest an campionatele Africii de Sud în proba de contratimp şi o etapă în Turul Bavariei.

ECHIPA CATERHAM A FOST VÂNDUTĂ UNUI CONSORŢIU INTERNAŢIONAL

Miliardarul malaezian Tony Fernandes a vândut echipa de Formula 1 Caterham unui consorţiu internaţional, care îl are consultant pe germanul de origine română Colin Kolles, a anunţat echipa cu sediul la Leafield, în Marea Britanie. „Caterham F1 Team are plăcerea de a confirma că Tony Fernandes şi asociaţii săi au vândut echipa unui consorţiu de investitori din Elveţia şi Orientul Mijlociu, consiliat de Colin Kolles, fost team principal la mai multe echipe”, a anunţat Caterham, într-un comunicat. Echipa îşi va păstra numele şi sediul actuale. Noul team principal va fi fostul pilot olandez Christijan Albers, care îl va înlocui pe Cyril Abiteboul. Creată în 2009, sub numele de Team Lotus, apoi rebotezată Caterham, echipa a debutat în Formula 1 în 2010 şi, până în prezent, nu a obţinut niciun punct în Campionatul Mondial. În ianuarie, Fernandes a avertizat cu privire la posibila sa retragere din Formula 1, din cauza lipsei rezultatelor. În ultima perioadă, numele lui Colin Kolles a fost vehiculat în legătură cu un proiect de înfiinţare a unei echipe de Formula 1 cu finanţare românească. La 11 aprilie, FIA anunţa că o candidatură „de înalt standard” a fost primită de forul internaţional, iar echipa Forza Rossa este într-un proces de investigaţii suplimentare. Potrivit presei internaţionale, Colin Kolles ar fi urmat să fie team principal al acestei echipe. În vârstă de 46 de ani, Kolles, născut la Timişoara, cu numele de Călin Colesnic, de profesie medic stomatolog, a fost manager al echipelor Jordan, Midland, Spyker, Force India şi HRT. Ultima echipă la care a lucrat, ca team principal, a fost Hispania Racing Team, desfiinţată anul trecut.