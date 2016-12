MESSI „A FĂCUT PACE” CU FISCUL SPANIOL

În plin Campionat Mondial, acolo unde golurile sale au asigurat Argentinei două victorii în grupă, Lionel Messi şi-a rezolvat şi problemele extrasportive, astfel încât nimic nu-i mai poate distrage atenţia de la turneul final din Brazilia. Potrivit cotidianului catalan „La Vanguardia“, Messi şi-a achitat datoriile către Fiscul spaniol, fiind la zi cu impozitele din 2010, 2011 şi 2012. Avocaţii jucătorului Barcelonei au depozitat un avans de 25 de milioane de euro, din care 22 milioane au fost destinați stingerii datoriilor pentru care fusese investigat. Acest avans a fost plătit pentru restanţele pe anii următori celor investigaţi de Fiscul spaniol (2007, 2008 şi 2009). Fotbalistul a fost sfătuit de reprezentanţii săi legali să plătească în avans, înainte de a fi demarată o anchetă şi pentru anii următori. Pentru perioada investigată, 2007-2009, avocaţii jucătorului speră că datoriile vor fi mult mai mici decât suma plătită acum. De altfel, deja au fost achitați, în urmă cu câteva luni, 10 milioane de euro pentru această perioadă, iar restul de plată se aşteaptă să fie mult mai mic decât suma plătită pe anii 2010-2012. Investigaţia demarată de Fisc împotriva lui Messi era pentru neplata impozitelor pentru drepturile de imagine ale jucătorului.

YAYA TOURE REPROŞEAZĂ CLUBULUI MANCHESTER CITY CĂ NU L-A LĂSAT SĂ FIE ALĂTURI DE FRATELE SĂU IBRAHIM

Fotbalistul echipei Manchester City, Yaya Toure, a reproşat conducerii grupării engleze că nu l-a lăsat să fie alături de fratele său Ibrahim, cu câteva zile înainte ca acesta să înceteze din viaţă, informează „France Football“. Yaya Toure a descris, într-o cronică săptămânală pentru „France Football“, “şocul imens” al morţii lui Ibrahim. „Era confidentul meu, era cel mai bun prieten al meu”, a notat Yaya Toure, care participă cu naţionala Coastei de Fildeş la Cupa Mondială din Brazilia. „City nu a vrut să îmi ofere câteva zile înainte de plecarea la Cupa Mondială. M-am dus să sărbătoresc titlul naţional la Abu Dhabi, în timp ce frăţiorul meu se stingea în patul său (...) Conducătorii ştiau că sufeream de câteva luni, de când starea fratelui meu s-a înrăutăţit”, a explicat Yaya Toure. „Voi încerca să obţin calificarea în optimile de finală ale Campionatului Mondial pentru el”, a adăugat fotbalistul. Federaţia Ivoriană de Fotbal a anunţat, la 20 iunie, că Oyala Ibrahim Toure, fratele internaţionalilor Kolo Toure şi Yaya Toure, a încetat din viaţă, la Manchester. Oyala Ibrahim Toure avea 28 de ani şi era legitimat la echipa Al-Safa’ Beirut SC.

RIO FERDINAND VA JUCA LA QUEENS PARK RANGERS

Fundaşul englez Rio Ferdinand, în vârstă de 35 de ani, liber de contract după despărţirea de Manchester United, şi-a dat acordul pentru un transfer la Queens Park Rangers, unde va fi pregătit de primul său antrenor de la seniori, Harry Redknapp. Ferdinand a debutat în fotbalul profesionist în 1996, la West Ham United, sub comanda lui Redknapp. Înţelegerea urmează să fie semnată în această săptămână, deoarece Ferdinand se află încă în Brazilia, unde comentează pentru BBC meciurile de la Campionatul Mondial. Ferdinand, care a petrecut 12 sezoane la United, alături de care a câştigat şase titluri, o Cupă a Angliei, două Cupe ale Ligii şi Liga Campionilor, a declarat recent că are multe oferte, atât din Anglia, cât şi din străinătate. El a povestit o întâlnire avută cu fostul internaţional olandez Ruud Gullit, care i-a explicat că o nouă provocare îi va face bine. „Mi-a spus că cele două sezoane pe care le-a jucat la Chelsea au fost unele dintre cele mai plăcute experienţe, deoarece nu se afla sub presiunea câştigării de trofee”, a precizat Ferdinand. Queens Park Rangers a promovat la finalul sezonului 2013-2014 în prima ligă engleză, după ce a învins-o în meciul decisiv pe Wigan Athletic.

HEITINGA A SEMNAT CU HERTHA BERLIN

Fundaşul olandez John Heitinga, care a evoluat în ultimele şase luni la echipa Fulham, a semnat un contract pe două sezoane cu formaţia Hertha Berlin. Heitinga, în vârstă de 30 de ani, are 87 de selecţii la naţionala Olandei, dar nu a fost convocat pentru turneul final al CM 2014, din Brazilia. John Heitinga, jucător format de Ajax Amsterdam, a mai evoluat în cariera sa la Atletico Madrid şi Everton.

CARLOS VELA RĂMÂNE LA REAL SOCIEDAD

Clubul Real Sociedad a anunţat ieri, pe site-ul oficial, că a ajuns la un acord cu Arsenal Londra pentru ca fotbalistul Carlos Vela să rămână în Spania şi a precizat că mexicanul a semnat un nou contract, care va expira în 2018. „Real Sociedad a ajuns la un acord cu Arsenal, care îi permite lui Carlos Vela să rămână la club. Jucătorul a semnat prelungirea contractului, ceea ce îl leagă de Real Sociedad pentru următoarele patru sezoane”, se arată pe site-ul grupării spaniole. Carlos Vela avea contract cu Real Sociedad până în iunie 2016, însă atunci când a fost transferat de spanioli de la Arsenal, în 2012, în contract a existat o clauză conform căreia gruparea londoneză avea opţiunea de a-l lua înapoi pe jucătorul mexican după doi ani. Vela a evoluat iniţial la Real Sociedad sub formă de împrumut de la Arsenal, în sezonul 2011-2012. Din 2011 până în prezent, Carlos Vela a jucat în 126 de meciuri oficiale şi a înscris 47 de goluri.

HELENA COSTA RENUNŢĂ LA PRELUAREA ECHIPEI CLERMONT

Portugheza Helena Costa, care urma să devină femeia care antrenează la cel mai înalt nivel în fotbalul european, a renunţat la preluarea formaţiei Clermont, din a doua ligă franceză, a anunţat preşedintele clubului, Claude Michy. „Helena Costa a decis să nu-şi respecte angajamentele faţă de Clermont Foot 63”, a spus Michy, care a apreciat decizia portughezei drept surprinzătoare. Venirea Helenei Costa, poreclită „Mourinho în fustă”, la Clermont-Ferrand fusese anunţată încă din 22 mai. Claude Michy, care „regretă profund această situaţie”, a declarat că va discuta cu „alţi antrenori pentru a pregăti noul sezon”. Helena Costa, 36 de ani, are o bogată experienţă ca antrenoare în fotbalul feminin, ea pregătind echipa Odivelas şi selecţionatele din Qatar şi Iran. În fotbalul masculin, ea a antrenat la centrul de tineret al clubului Benfica, apoi echipa Cheleirense, dintr-un eşalon inferior, şi a fost căutător de talente (scouter) pentru Celtic Glasgow.

TOGO ARE UN NOU SELECŢIONER

Antrenorul Tchanile Tchakala a fost numit în funcţia de selecţioner al echipei statului Togo, a anunţat ministrul togolez al Sportului. „Suntem fericiţi să vă anunţăm că noul selecţioner este un togolez, în persoana lui Tchakala Tchanile. El va conduce echipa pentru următoarele şase luni”, a declarat Angele Amouzou-Djakey. Tchakala îi succede francezului Didier Six, al cărui contract pe doi ani s-a încheiat în februarie. În vârstă de 46 de ani, Tchanile, fost secund al lui Six, are drept misiune calificarea echipei Togo la Cupa Africii pe Naţiuni din 2015, competiţie care va avea loc în Maroc.

MANCHESTER UNITED L-A CUMPĂRAT PE ANDER HERRERA

Gruparea engleză Manchester United a decis să activeze clauza de reziliere de 30 de milioane de lire sterline (aproximativ 37,5 milioane de euro) a contractului mijlocaşului echipei Athletic Bilbao, Ander Herrera, în vârstă de 24 de ani. Potrivit presei spaniole, United a ajuns deja la un acord cu mijlocaşul, iar Herrera va fi primul jucător transferat de noul antrenor al englezilor, Louis van Gaal. În sezonul trecut, Ander Herrera a făcut obiectul unei tentative de transfer la Manchester United, însă vicepreşedintele Ed Woodward şi antrenorul de atunci, David Moyes, nu au reuşit să perfecteze mutarea. Potrivit unei clauze din contractul lui Herrera, în cazul în care jucătorul nu se va transfera până la finalul lunii, valoarea rezilierii va creşte la 35 de milioane de lire sterline (43,7 milioane de euro). De asemenea, United doreşte să-l achiziţioneze pe Alexis Sanchez (FC Barcelona), chilianul mai fiind dorit la Arsenal Londra, FC Liverpool şi Juventus Torino.