CS TOP SPIN 08 CONSTANŢA SE PREGĂTEŞTE DE SĂRBĂTOARE

Timp de două zile, astăzi şi mâine, în sala Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” din Constanţa vor avea loc meciurile din cadrul ultimului turneu al Superligii Naţionale de tenis de masă, întrecerea pe echipe masculin. Formaţia CS Top Spin 08 Constanţa, lider autoritar după primele trei turnee, în componenţa Andrei Filimon (antrenor-jucător), Alexandru Cazacu, Cristian Grigore şi Bogdan Simion, mai are nevoie de un singur succes pentru a păstra titlul de campioană la Constanţa pentru al treilea an consecutiv. Tomitanii se vor duela cu echipele CS Pristavu I Câmpulung, CSM Bistriţa şi CS Mioveni.

TURNEUL „OVAL 5 BEACH RUGBY“

În aceste zile, la Arena Beach CVM Tomis din zona Cazino, din Mamaia, au loc partidele din cadrul ediţiei a V-a a turneului „Oval 5 Beach Rugby“ la categoriile U12, U14, U16, U17, U18, U19, old-boys şi feminin. Din judeţul Constanţa participă următoarele cluburi: CS Cleopatra Mamaia, CS Tomitanii Constanţa, CS Mihail Kogălniceanu, CSO Ovidiu, CS Lumina, ACS “Viitorul” Cumpăna şi Perla Murfatlar. În total sunt 21 de cluburi la masculin şi patru la feminin. Finalele vor avea loc joi, între orele 9.00 şi 12.00. La sfârşitul acestei săptămâni, în perioada 27-29 iunie, pe terenul “Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv “Badea Cârţan” din Constanţa se va desfăşura şi Campionatul Naţional de mini-rugby la categoriile U8, U10, U12 şi U14.

DOUĂ PODIUMURI PENTRU MICILE GIMNASTE CONSTĂNŢENE

În perioada 19-20 iunie, în Sala Sporturilor ”Nadia Comăneci” din Oneşti, sub egida Federaţiei Române de Gimnastică, au avut loc Campionatele Naţionale pe echipe pentru junioare I şi II, la care au luat startul sportive de la 16 cluburi. La junioare II nivel 4, CS Farul Constanţa s-a prezentat cu două echipe, reuşind să ocupe primul loc, prin Georgiana Juravle, Carmen Glăvan, Anamaria Paşa şi Mădălina Enache - antrenori Clemenţa Garabet, Camelia Voinea şi Florin Uzum, respectiv locul 4, prin Kathleen Coman, Ariana Stanciu, Dafne Stanciu şi Ioana Radu - antrenor Clemenţa Garabet. La junioare I, CSŞ 1 Constanţa, în formula Maria Holbură, Mălina Milea şi Iulia Milea - antrenori Mirela Szemerjai şi Sorin Bechir, a încheiat întrecerea pe locul secund. În plus, în urma rezultatelor obţinute, zece sportive de la CS Farul şi cinci sportive de la CSŞ 1 s-au calificat la CN individuale de junioare I şi II, care vor avea loc în toamnă.

START ÎN CM DE GIMNASTICĂ AEROBICĂ

Ieri, la Cancun (Mexic) au debutat a 13-a ediţie a Campionatelor Mondiale de gimnastică aerobică pentru seniori şi a 6-a pentru juniori, la startul cărora se află şi o importantă delegaţie tricoloră. Din lotul deplasat de România fac parte şi şase sportivi de la CS Farul Constanţa, Corina Constantin, Andreea Bogati, Bianca Becze, Anca Surdu, Bianca Gorgovan şi Mircea Zamfir, alături de antrenoarea Maria Fumea. Obiectivul delegaţiei tricolore este câştigarea a cel puţin cinci medalii, printre care cea de aur în întrecerea pe echipe.

TECĂU, LOCUL 26 ÎN CLASAMENTUL ATP DE DUBLU

Tenismanul constănţean Horia Tecău, care a câştigat, sâmbătă, proba de dublu de la ‘s-Hertogenbosch alături de olandezul Jean-Julien Rojer, a coborât un loc în clasamentul ATP de dublu dat publicităţii ieri. Tecău, care săptămâna trecută se afla pe locul 25, a coborât pe 26 şi are 2.790 de puncte. Tot la dublu, Florin Mergea, eliminat chiar de Tecău şi Rojer în sferturile de dublu la ‘s-Hertogenbosch, a coborât o poziţie şi se află pe locul 39, cu 2.024p. La simplu, Victor Hănescu a coborât de pe locul 103 pe 104, cu 552p, Adrian Ungur a urcat de pe 161 pe 160, cu 353p, iar Marius Copil a coborât de pe 160 pe 164, cu 339p. Primii trei jucători în clasamentul ATP de simplu sunt următorii: 1. Rafael Nadal (Spania) 12.500p, 2. Novak Djokovic (Serbia) 12.330p, 3. Stanislas Wawrinka (Elveţia) 5.420p.

HĂNESCU, ELIMINAT ÎN PRIMUL TUR LA WIMBLEDON

Tenismanul Victor Hănescu, locul 104 ATP, a fost învins ieri, cu scorul de 6-7 (5/7), 6-1, 6-4, 6-3, de cehul Tomas Berdych, locul 6 ATP şi cap de serie nr. 6, în primul tur al turneului de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului. Partida a durat aproape trei ore. Hănescu, singurul român prezent pe tabloul principal de simplu masculin, va primi un cec în valoare de 27.000 de lire sterline pentru evoluţia lui de la Londra.

NICULESCU A PIERDUT ÎN PRIMUL TUR LA WIMBLEDON

Jucătoarea de tenis Monica Niculescu, locul 65 WTA, a ratat, ieri, calificarea în turul al doilea de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Niculescu a fost învinsă în primul tur, cu scorul de 7-5, 6-3, după o oră şi 29 de minute, de Alison van Uytvanck (Belgia), poziţia 93 în ierarhia mondială. Pentru participarea la Wimbledon, Niculescu va primi 27.000 de lire sterline.

EMERGING IRELAND A CÂŞTIGAT IRB NATIONS CUP

Reprezentativa de rugby a României a fost învinsă duminică seară, la Bucureşti, cu scorul de 31-10 (17-3), de selecţionata Emerging Ireland, care a câştigat astfel IRB Nations Cup, competiţie disputată la Stadionul Naţional „Arcul de Triumf“. Locul 3 a revenit Uruguayului, care a învins Rusia, scor 13-6. În primele două meciuri, România a învins, scor 34-16, selecţionata Uruguayului, iar apoi a trecut de Rusia, scor 20-18. Emerging Ireland a câştigat cu 66-0 (52-0) meciul cu Rusia şi cu 51-3 întâlnirea cu Uruguay.

PATRU MEDALII PENTRU JUNIORII ROMÂNI LA CE DE LUPTE DE LA KATOWICE

Sportivii români au cucerit patru medalii la Campionatele Europene de lupte pentru juniori de la Katowice, două de argint şi două de bronz. Argintul a fost cucerit de Simona Pricob (categoria 51 kg) şi de Alexandru Botez (50 kg), la stilul greco-romane, în timp ce Gheorghe Bodişteanu (74 kg) şi Kriszta Incze (59 kg) au luat bronzul la stilul libere. Aproape de medalie a fost şi constănţeanul Vlad Caraş (96 kg, libere), care a pierdut lupta pentru bronz şi a terminat pe locul 5. Ileana Denisa Macovei, sportivă crescută la CSŞ Mangalia, a ocupat locul 10 la categoria 72 kg. Delegaţia României a fost alcătuită din 16 sportivi.

FRANCOIS DELECOUR S-A IMPUS ŞI ÎN TRANSILVANIA RALLY

Echipajul francez Francois Delecour-Dominique Savignoni (Peugeot 207 S2000), campion en titre al României, a câştigat Transilvania Rally, etapa a patra a Campionatului Naţional de raliuri, cu timpul de 1h11:49,1. Pe locul secund a sosit echipajul Edwin Keleti - Botond Csomortani (Ford Fiesta R5), la un minut şi 24 de secunde, iar podiumul a fost completat de Dan Gîrtofan şi Eugen Rotaru (Skoda Fabia S2000), la 1:51. Delecour a înregistrat al treilea succes din actualul sezon. Următoarea etapă a Campionatului Naţional de raliuri va avea loc la Bacău, în perioada 25-26 iulie.

MURRAY A SALVAT UN CÂINE ÎNAINTEA ANTRENAMENTULUI DE DUMINICĂ

Jucătorul britanic de tenis Andy Murray a declarat că, în timp ce se îndrepta spre o şedinţă de pregătire la Wimbledon, a observat un câine care alerga dezorientat pe stradă şi l-a salvat, informează „The Independent“. „Conduceam spre antrenament când am văzut un câine care alerga de-a lungul drumului. Am parcat maşina şi am încercat să opresc traficul, pentru că animalul se îndrepta în direcţia maşinilor. Am alergat pe stradă, am oprit maşinile şi am reuşit să urc câinele pe bancheta din spate a autoturismului. Apoi, am mers cu maşina unde oamenii îşi plimbă câinii. Am sunat la numărul de telefon de pe plăcuţa de identificare şi, în mod surprinzător, cei doi câini ai mei se plimbă destul de des alături de el. M-am întâlnit cu proprietara, iar ea era foarte fericită că l-am găsit. Câinele era destul de puternic şi nu cred că îşi dorea să-l apuc de zgardă şi să îl urc în maşină, dar, din fericire, totul s-a terminat cu bine”, a spus Murray, pentru BBC Radio Five Live. Andy Murray este deţinătorul trofeului la Wimbledon, turneu pe care l-a câştigat anul trecut pentru întâia oară în carieră.

CARMELO ANTHONY RENUNŢĂ LA ULTIMUL AN DE CONTRACT CU NEW YORK KNICKS

Baschetbalistul Carmelo Anthony a renunţat la ultimul său an de contract cu New York Knicks, ceea ce îi permite să negocieze cu alte echipe din NBA, a anunţat presa americană. În vârstă de 30 de ani, Anthony a transmis ieri această decizie oficialilor de la Knicks, între care şi preşedintele Phil Jackson, care are 11 titluri NBA ca antrenor cu Chicago Bulls şi Los Angeles Lakers. Chicago, Lakers, Houston şi Miami ar fi interesate de serviciile lui Carmelo Anthony. Această decizie nu înseamnă automat că Anthony va pleca de la Knicks, unde joacă din 2011, care nu s-a calificat în play-off în acest sezon. Potrivit regulamentului NBA, Knicks este singura echipă care îi poate oferi un contract pe cinci ani cu o valoarea totală de 129 de milioane de dolari. Altfel, “Melo” nu va putea semna decât un contract pe patru ani pentru o valoare maximă de 96 de milioane de dolari. Însă, potrivit presei americane, Anthony îşi doreşte foarte mult să câştige un titlu NBA.

DING JUNHUI A CÂŞTIGAT APTC 1

Chinezul Ding Junhui s-a impus în primul turneu din Snooker Asian Tour al acestui sezon. El a jucat foarte bine încă de la începutul turneului, câştigând cu 4-1 primele patru meciuri deşi adversarii nu au fost foarte slabi. Apoi au urmat trei victorii cu 4-2, ultima în finala cu englezul Michael Holt. Celelalte două au fost cu galezul Ryan Day, în semifinale, şi cu scoţianul Jamie Burnett, în sferturi. Ding a fost jucătorul cu cele mai multe break-uri de peste 100 de puncte la acest turneu, cinci la număr, iar cel mai mare a fost de 135 de puncte. Doar compatriotul său Li Hang a reuşit unul mai mare, 136 de puncte. Pentru succesul de la APTC 1, Ding Junhui a primit un cec în valoare de 10.000 de lire sterline.

VASIL LOMAŞENKO, CAMPION WBO LA CATEGORIA PANĂ

Pugilistul ucrainean Vasil Lomaşenko a câştigat titlul de campion WBO la categoria pană, după ce l-a învins la puncte, la Carson, pe americanul Gary Russell. Lomaşenko, dublu campion olimpic în 2008 şi 2012, a fost desemnat învingător de doi dintre cei trei arbitri judecători, care au punctat 116-112, 116-112 şi 114-114. Pugilistul ucrainean a câştigat titlul la doar a treia sa luptă la profesionişti, egalând recordul de precocitate al thailandezului Saensak Muangsurin. Lomaşenko l-a înfruntat în martie, pentru titlul WBO, pe campionul Orlando Salido, dar meciul s-a încheiat la egalitate. Cu această ocazie, mexicanul a pierdut titlul deoarece nu intrase în greutate la cântarul oficial! Gary Russell se află la prima înfrângere la profesionişti, după 24 de victorii consecutive.

MICHAEL SCHUMACHER AR PUTEA RĂMÂNE INVALID TOATĂ VIAŢA

Un medic specialist neurolog a afirmat că este posibil ca celebrul campion de Formula 1 Michael Schumacher să rămână invalid toată viaţa în urma comei induse în care s-a aflat timp de aproape şase luni. Fostul pilot de Formula 1, care a suferit un traumatism cranian sever în urma unui accident de schi, în decembrie, a fost transportat la o clinică privată la Lausanne, în Elveţia, la începutul săptămânii trecute. Dr. Erich Riederer este un neurolog din Zurich cu o experienţă bogată în ce priveşte pacienţii care sunt în comă. Acesta a declarat că Schumacher „va rămâne invalid toată viaţa şi va fi mereu dependent de ajutorul altora”. Referindu-se la progresele pe care ar putea să le facă fostul campion, medicul specialist neurolog a afirmat că ar fi considerat un succes dacă acesta va sta în capul oaselor într-o perioadă de trei luni şi dacă va manipula un scaun cu rotile electric în termen de şase luni.

KATIE LEDECKY, RECORD MONDIAL LA 800 M LIBER

Tânăra înotătoare americană Katie Ledecky (17 ani) a stabilit un nou record mondial în proba de 800 m liber, cu timpul de 8 minute şi 11 secunde, duminică, în cadrul concursului de la Shenandoah (Texas). Precedentul record, 8:13,86, aparţinea aceleiaşi sportive şi fusese stabilit pe 3 august 2013, în cadrul Campionatelor Mondiale de la Barcelona (Spania). Ledecky, noua senzaţie a înotului american, reuşise să îmbunătăţească vineri, cu peste două secunde, recordul mondial la 1.500 m liber, pe care îl deţinea tot ea. În 2012, la JO de la Londra, Katie Ledecky a cuceri titlul de campioană la 800 m liber, proba feminină de 1.500 m nefigurând în programul olimpic. Anul trecut, ea a cucerit patru titluri mondiale la Barcelona, în probele de 400 m, 800 m, 1.500 m şi ştafetă 4x200 m.