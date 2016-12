TRIBUNALUL BUCUREŞTI A SUSPENDAT JUDECAREA CERERII DE ÎNREGISTRARE A NOII CONDUCERI A LPF

Tribunalul Bucureşti a suspendat judecarea solicitării LPF de înregistrare a noilor organe de conducere în Registrul Federaţiilor până la soluţionarea de către Curtea de Apel a cererii de intervenţie formulate de Fotbal Club Corvinul Hunedoara şi Adrian Mititelu, informează site-ul instanţei. Curtea de Apel Bucureşti a respins, la 10 aprilie, solicitarea de înregistrare a organelor de conducere ale Ligii Profesioniste de Fotbal în Registrul Federaţiilor, ca urmare a unei cereri de intervenţie făcute de FC Universitatea Craiova, club aflat în proprietatea lui Adrian Mititelu. Cererea a fost respinsă de Tribunalul Bucureşti, dar patronul FC Universitatea Craiova a făcut apel, care urmează să se judece. După decizia CAB din 10 aprilie, LPF a reluat procedura de înscriere, iar tribunalul aşteaptă verdictul Curţii de Apel în cazul cererii de intervenţie înainte de a se pronunţa. Fostul conducător al FC Naţional, Gino Iorgulescu, a fost ales în funcţia de preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, el învingându-l, la alegerile din cadrul Adunării Generale din 14 noiembrie 2013, pe Dumitru Dragomir, care se afla la conducerea forului din 1996.

CEL MAI LUNG MECI DE FOTBAL

Două echipe de amatori din Franţa au jucat timp de 73 de ore la Kerbach, de joi până duminică, stabilind un record în privinţa duratei de disputare a unui meci de fotbal, în scopul sensibilizării opiniei publice cu privire la maladia Crigler-Najjar. Scorul întâlnirii a fost 475-473. Cele două echipe de câte 11 jucători şi şapte rezerve au jucat fără întrerupere, alternând, în general, două ore de joc cu două ore de odihnă pentru fiecare fotbalist, a explicat Vincent Stelletta, preşedintele asociaţiei caritabile Friends Association, care a organizat evenimentul. „La un moment dat am crezut că nu o să reuşim. Doi jucători au abandonat şi au fost spitalizaţi pentru scurt timp”, a menţionat Stelletta. El a adăugat că entuziasmul celor câteva mii de fani care au asistat la meci i-a motivat pe jucători, în ciuda „oboselii extrem de mari”. „Suntem aproape siguri că recordul va fi omologat de Guinness. Avem martorii necesari şi am respectat regulile. Am decis să ne mobilizăm pentru a atrage atenţia asupra maladiei Crigler-Majjar, de care suferă Elena, fiica în vârstă de trei ani a unuia dintre prietenii noştri”, a mai spus Stelletta. Precedentul record, de 72 de ore, fusese realizat în Anglia. Potrivit romedic.ro, sindromul Crigler-Najjar reprezintă o afecţiune rară a metabolismului bilirubinei, substanţa formată din metabolismul sângelui. Tulburarea determină o formă ereditară de icter non-hemolitic, conducând frecvent la leziuni cerebrale la copii.

CORDOBA A REVENIT ÎN PRIMA LIGĂ SPANIOLĂ DUPĂ 42 DE ANI

Echipa Cordoba va evolua în prima ligă spaniolă în sezonul viitor, după 42 de ani, datorită unui gol în ultimul minut, în meciul retur din play-off, cu Las Palmas, scor 1-1. După 0-0 în meciul tur, duminică, mijlocaşul ofensiv mexican Ulises Davila a marcat golul promovării în min. 90+3. Pentru Las Palmas înscrisese Apono, în min. 48. Celelalte două echipe promovate sunt Deportivo La Coruna şi Eibar.

ATLETICO MADRID A FĂCUT O OFERTĂ PENTRU NEGREDO

Atacantul Alvaro Negredo (28 de ani) este aproape de o revenire în Spania după doar un sezon jucat în Anglia, la Manchester City. Internaţionalul spaniol este dorit de campioana Atletico Madrid, care a şi înaintat englezilor o ofertă de 25 de milioane de lire sterline, aproximativ 31 de milioane de euro. În 2013, campioana Angliei l-a cumpărat pe Negredo de la FC Sevilla cu 20 de milioane de euro plus bonusuri de aproape 5 milioane de euro, dar ibericul nu a confirmat aşteptările. Alvaro Negredo, care la City câştigă 95.000 de euro pe săptămână, este văzut drept înlocuitorul lui Diego Costa, cedat la Chelsea Londra.

FABIEN CAMUS VA JUCA LA EVIAN TG

Mijlocaşul tunisian al echipei RC Genk, Fabien Camus, va juca în sezonul viitor sub formă de împrumut la formaţia Evian TG, a anunţat clubul francez. Evian, care s-a salvat de la retrogradare în ultima etapă a sezonului precedent, va avea opţiune de cumpărare definitivă a internaţionalului în vârstă de 29 de ani. Fabien Camus este un produs al grupării Olympique Marseille şi a evoluat în cariera sa pentru formaţiile Charleroi, RC Genk şi Troyes, fiind dorit în urmă cu 4-5 ani şi de Steaua Bucureşti.

FC SEVILLA A GĂSIT ÎNLOCUITOR PENTRU RAKITIC

Câştigătoarea Ligii Europa a transferat un mijlocaş de la Almeria, care să suplinească plecarea croatului Ivan Rakitic la FC Barcelona. FC Sevilla l-a adus pe Aleix Vidal, în vârstă de 24 de ani, care a semnat un contract pe cinci sezoane. „Cu Almeria am reuşit salvarea de la retrogradare în sezonul recent încheiat şi Sevilla a apreciat munca pe care am depus-o acolo. Orice jucător îşi doreşte să îmbrace tricoul unei echipe de tradiţie, aşa cum este Sevilla. Sunt un jucător care îşi poate îmbunătăţi performanţele, deoarece sunt încă tânăr. Principala mea calitate este viteza”, a declarat Vidal. Pentru achiziţionarea mijlocaşului spaniol, FC Sevilla va plăti aproximativ trei milioane de euro.