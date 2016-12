FC VIITORUL 1999 LUPTĂ PENTRU MEDALIILE DE BRONZ

Echipa de juniori C de la FC Viitorul (antrenor Nicolae Roşca) va disputa sâmbătă, de la ora 17.30, la Buftea, meciul pentru medaliile de bronz ale Campionatului Naţional rezervat jucătorilor născuţi după 1 ianuarie 1999. FC Viitorul a obţinut calificarea în finala mică a campionatului după ce s-a clasat pe locul secund în turneul semifinal, desfăşurat la Timişoara: 1-4 cu Poli Timişoara şi 2-1 cu LPS Banatul Timişoara. U. Cluj s-a calificat după ce a încheiat pe locul secund în turneul semifinal de la Craiova. În meciul care va desemna noua campioană a ţării se vor întâlni Dinamo Bucureşti şi ACS Poli Timişoara, partida fiind programată tot sâmbătă, de la ora 20.00, la Mogoşoaia.

LPF PROPUNE SĂ SE CÂNTE IMNUL ROMÂNIEI ÎNAINTEA MECIURILOR DIN LIGA 1 ŞI DIN CUPA LIGII

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) propune o dezbatere prin care să se analizeze posibilitatea intonării imnului naţional, “Deşteaptă-te, române!” înaintea meciurilor din Liga I şi Cupa Ligii, informează lpf.ro. „Urmărind reacţiile fanilor la turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia, emoţiile puternice generate acestora de momentul intonării imnurilor ţărilor lor şi inspiraţi de aceste trăiri, propunem o dezbatere, în speţă un sondaj de opinie, prin care să putem analiza oportunitatea implementării acestei idei şi în România”, se arată în comunicatul LPF. Conducerea LPF aşteaptă opiniile suporterilor români în această privinţă la adresa de e-mail media@lpf.ro sau pe pagina oficială de Facebook a forului. Imnurile naţionale sunt cântate, printre altele, la meciurile din campionatele interne ale Braziliei, Argentinei sau Statelor Unite ale Americii.

ZICU A PLECAT DE LA PETROLUL

Clubul Petrolul Ploieşti a anunţat vineri, pe site-ul oficial, că a convenit cu fotbalistul Ianis Zicu să pună capăt colaborării care a început în luna ianuarie a acestui an. „Începând de astăzi (n.r. - vineri), în mod oficial, Ianis Zicu nu mai este jucătorul Petrolului, cele două părţi convenind încetarea colaborării. Transferat în luna ianuarie a acestui an, când şi-a dorit să revină în România după experienţele avute la Pohang Steelers şi Gangwon, în Coreea de Sud, Ianis Zicu se desparte de FC Petrolul după doar şase luni”, se arată pe site-ul grupării prahovene. Zicu mai avea contract cu Petrolul pe un sezon. „Iniţial, mijlocaşul ofensiv semnase cu clubul un angajament valabil un an şi jumătate, însă, vineri, contractul său s-a reziliat cu acordul părţilor. FC Petrolul îi doreşte mult succes în continuare!”, se menţionează pe site-ul fcpetrolul.ro.

BRĂNESCU RĂMÂNE ÎN COPROPRIETATEA LUI VIRTUS ŞI JUVENTUS

Clubul Virtus Lanciano, din liga a doua italiană, a anunţat prelungirea cu un an a înţelegerii cu Juventus Torino cu privire la coproprietatea portarului Laurenţiu Brănescu. Acesta a fost transferat de Juventus la Virtus Lanciano în ianuarie 2014. Laurenţiu Brănescu a fost achiziţionat de Juventus Torino în 2012. Înainte de a juca la Virtus Lanciano, românul a evoluat jumătate de sezon la Juve Stabia, sub formă de împrumut.

STOIAN VA JUCA ÎNCĂ UN AN LA CHIEVO

Clubul Chievo Verona a anunţat că a prelungit cu un an acordul de coproprietate cu AS Roma în privinţa fotbalistului Adrian Stoian. „Adrian Stoian: reînnoirea parteneriatului în favoarea AC Chievo Verona pentru încă un sezon”, se arată pe site-ul clubului italian. Stoian a fost legitimat la AS Roma în perioada 2008-2012. În 2012, el a fost transferat la Chievo, dar clubul din Roma a rămas coproprietar al fotbalistului român.

LESCOTT VA EVOLUA LA WEST BROMWICH ALBION

Fotbalistul englez Joleon Lescott a ajuns la un acord pentru un contract pe două sezoane cu gruparea West Bromwich Albion, căreia i se va alătura în luna iulie. „Jucătorul în vârstă de 31 de ani se va alătura echipei în luna iulie, după ce va face vizita medicală şi va semna un contract pe doi ani”, se arată pe site-ul clubului englez. Lescott, care a evoluat în ultimii cinci ani la Manchester City, se alătură WBA în calitate de jucător liber de contract.

FC BARCELONA VA JUCA UN MECI AMICAL CU NAPOLI

Echipa FC Barcelona va juca un meci amical cu formaţia italiană SSC Napoli, în data de 6 august, la Geneva, informează site-ul oficial al clubului catalan. „FC Barcelona va juca acest meci de la Geneva împotriva unei echipe cu istorie şi cu un mare potenţial, SSC Napoli. Nivelul echipei adverse, calitatea şi determinarea jucătorilor noştri şi atmosfera de pe stadion vor fi ingredientele esenţiale pentru ca suporterii să se bucure de un spectacol frumos”, a declarat preşedintele FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Echipa spaniolă va mai juca în această vară partide amicale cu OGC Nice (2 august), HJK Helsinki (9 august) şi Club Leon (18 august).

HANNOVER 96 A TRANSFERAT UN FOTBALIST CHILIAN

Internaţionalul chilian Miiko Albornoz, care face parte din lotul ţării sale prezent la CM, părăseşte campioana Suediei, Malmo, pentru un angajament până în iunie 2017 cu Hannover 96, a anunţat clubul german. „Selecţionarea pentru Campionatul Mondial este o dovadă a calităţilor sale şi potenţialului său”, a declarat directorul sportiv Dirk Dufner, după semnarea contractului în Brazilia. Fotbalistul în vârstă de 23 de ani, născut la Stockholm, a făcut parte din echipele de juniori ale Suediei, înainte de a opta să joace pentru Chile, ţara tatălui său. Albornoz nu a jucat în primele două meciuri ale naţionalei statului Chile la CM din Brazilia.