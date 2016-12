LN DE HANDBAL FEMININ ŞI MASCULIN

Federaţia Română de Handbal a anunţat, ieri, programul competiţional al Ligii Naţionale la feminin şi masculin, respectiv al Cupei României la feminin, sezonul 2014-2015 urmând să înceapă la 27 august, cu Supercupa României. Liga Naţională de handbal feminin programează prima etapă a stagiunii 2014-2015 în 31 august, turul urmând să se încheie în 16 noiembrie. Returul se va disputa între 11 ianuarie 2015 şi 23 aprilie 2015, iar play-off-ul programează partide în 2, 6 şi 8 mai (primul tur), 12, 16 şi 18 mai (al doilea tur) şi finala în sistemul “cel mai bun din trei meciuri”, în 22, 26 şi 28 mai. Meciurile din play-out se vor juca în perioada 29 aprilie - 28 mai 2015. De asemenea, Cupa României la feminin programează partide în 18 februarie 2015 (primul tur), 25 februarie (turul al doilea) şi 25-26 aprilie (Turneul Final Four). Liga Naţională masculină va debuta la 30 august, turul urmând să se încheie în 29 noiembrie, iar returul având programate partide între 6 decembrie 2014 şi 16 aprilie 2015. Faza play-off şi play-out se va derula în 9, 14 şi 16 mai (primul tur), 23, 28 şi 30 mai (turul al doilea) şi finala în 20, 25 şi 27 iunie 2015. Programul Cupei României la handbal masculin nu a fost comunicat.

“STEJARII”, UN NOU SUCCES LA IRB NATIONS

Ieri, în etapa a doua de la turneul IRB Nations Cup, care se desfăşoară pe stadionul “Arcul de Triumf” din Bucureşti, naţionala de rugby a României a învins, scor 20-18, reprezentativa Rusiei. Într-un alt meci disputat ieri, Emerging Ireland - Uruguay 51-3. Ultimele partide se vor disputa duminică, 22 iunie: Rusia - Uruguay (ora 16.00, TVR 2) şi România - Emerging Ireland (ora 19.00, TVR 2). În primele partide, disputate la 13 iunie, s-au înregistrat următoarele rezultate: România - Uruguay 34-16 şi Rusia - Emerging Ireland 0-66 (meci încheiat în min. 47, din cauza ploii torenţiale).

SPADASINII ROMÂNI AU FOST PREMIAŢI LA GUVERN

Echipa naţională feminină de spadă, campioană europeană, şi cea masculină de sabie, ocupanta locului 5, au fost premiate, ieri, la Guvern, cu sume totale de peste 300.000 de lei, prilej cu care preşedintele Federaţiei Române de Scrimă, Mihai Covaliu, i-a dăruit premierului Victor Ponta o spadă. Premiile au fost înmânate de şeful Guvernului, care a afirmat că a repetat înainte, în lift, pentru a nu încurca spada cu sabia. La eveniment a participat doar lotul feminin de spadă, format din Simona Gherman, Ana Maria Brînză, Simona Pop şi Maria Udrea. Sportivii câştigători şi antrenorii lor au fost recompensaţi, în funcţie de performanţă, cu sume cuprinse între 700 de lei şi 19.000 de lei, cuantumul total al premiilor depăşind 300.000 de lei, din care aproximativ 200.000 de lei provin de la CSA Steaua Bucureşti şi 100.000 lei de la Ministerul Tineretului şi Sportului. Cu ocazia ceremoniei de premiere, preşedintele Federaţiei Române de Scrimă, Mihai Covaliu, i-a oferit lui Ponta o spadă, premierul spunând că o va adăuga colecţiei sale de obiecte sportive, fără însă să o folosească “în bătălia politică”. Echipa feminină de spadă a României a cucerit, joi trecută, medalia de aur la Campionatele Europene de scrimă de la Strasbourg, după ce a învins în finală, cu scorul de 38-34, reprezentativa Rusiei. Simona Gherman a cucerit şi medalia de bronz în proba individuală de spadă. Echipa masculină de sabie a României, în componenţa Tiberiu Dolniceanu, Alin Badea, Ciprian Gălăţanu, Iulian Teodosiu, s-a clasat, sâmbătă, pe locul 5 la CE de scrimă de la Strasbourg.

PONTA VA ÎNCERCA SĂ-I CONVINGĂ PE BELLU ŞI BITANG SĂ RĂMÂNĂ LA LOTUL DE GIMNASTICĂ

Octavian Bellu şi Mariana Bitang sunt “o instituţie” a sportului românesc, a afirmat premierul Victor Ponta, precizând că va face tot ce este posibil ca cei doi antrenori să continue activitatea la lotul feminin, deoarece este foarte greu ca gimnastica românească să fie imaginată fără aceştia. El a răspuns astfel întrebat de presă dacă va interveni pentru a-i determina pe Octavian Bellu şi Mariana Bitang să nu părăsească lotul naţional feminin de gimnastică. La finele lunii mai, antrenorul coordonator al lotului feminin de gimnastică, Octavian Bellu, şi antrenoarea Mariana Bitang şi-au depus demisiile din Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. Bellu declarase după alegerile pentru funcţia de preşedinte al COSR, la care a candidat şi a pierdut, că se gândeşte dacă va continua să antreneze lotul de gimnastică, precizând că, dacă este prea bătrân pentru a ocupa funcţia de preşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), atunci este prea bătrân şi pentru a mai munci în sală. Imediat după alegerile pentru funcţia de preşedinte al COSR la care a candidat, Bellu a acuzat jocuri de culise în favoarea lui Alin Petrache şi a spus că este dezamăgit şi că se aştepa ca alegerile pentru conducerea forului să fie o întrecere fair-play, în spiritul valorilor olimpismului. Petrache a devenit noul preşedinte al COSR, după ce a primit 143 de voturi la Adunarea Generală din 29 mai. Fostul şef al COSR, Octavian Morariu, a demisionat la 15 aprilie.

ANDREEA MITU, ÎN ULTIMUL TUR AL CALIFICĂRILOR LA WIMBLEDON

Jucătoarea de tenis Cristina-Andreea Mitu, locul 214 WTA, a acces, ieri, în ultimul tur al calificărilor la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Mitu, a învins-o în turul secund, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-4, pe Luksika Kumkhum (Thailanda), cap de serie nr. 12 în calificări şi poziţia 126 în ierarhia mondială. Cristina-Andreea Mitu va juca, în ultimul tur al calificărilor, cu Irina Falconi (SUA), locul 173 WTA, care a trecut, cu scorul de 6-4, 6-4, de Richel Hogenkamp (Olanda), poziţia 195 în clasamentul mondial. Prezenţa în ultimul tur al calificărilor este recompensată cu 13.500 de lire sterline şi 30 de puncte WTA. În schimb, Alexandra Dulgheru, locul 105 WTA, a ratat, ieri, accederea în ultimul tur al calificărilor la Wimbledon. Dulgheru, cap de serie nr. 5 în calificări, a fost învinsă în turul al doilea, cu scorul de 6-4, 6-2, de Melanie Oudin (SUA), poziţia 185 în ierarhia mondială. Dulgheru a fost eliminată şi în calificările probei de dublu feminin, alături de Lara Arruabarrena (Spania), după înfrângerea din primul tur, scor 7-5, 2-6, 3-6, din confruntarea cu perechea Chin-Wei Chan / Yi-Fan Xu (Taiwan / China), cap de serie nr. 3.

COPIL, ELIMINAT ÎN TURUL SECUND AL CALIFICĂRILOR DE LA WIMBLEDON

Tenismanul Marius Copil, locul 160 ATP, a fost eliminat în turul al doilea al calificărilor turneului de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului. Copil a fost învins marţi seară, cu scorul de 6-7 (4/7), 7-6 (7/4), 6-2, de canadianul Frank Dancevic, cap de serie nr. 10 în calificări şi poziţia 106 în ierarhia mondială. Dancevic eliminase în primul tur al calificărilor un alt jucător român, Victor Crivoi.

JUDOKA DIN ROMÂNIA, PE PODIUM LA CUPA EUROPEANĂ

Sportivii români Violeta Dumitru (categoria 48 kg) şi Vlad Simionescu (100 kg) au ocupat locul al treilea al podiumului la turneul din Cupa Europeană de judo de la Celje-Podcetrtek (Slovenia). Dumitru a învins-o pe italianca Ana Bartole în sferturi, dar a pierdut semifinala cu franţuzoaica Melanie Clement, învingând-o pe sârboaica Milica Nikolic în lupta pentru medalia de bronz. Simionescu a pierdut în primul tur la Iakov Hammo (Ucraina), dar i-a învins în recalificări pe sârbul Bozidar Bozinic şi pe croatul Ivan Covic, victoria reuşită în faţa cehului Lukas Hlavacek aducându-i medalia de bronz. La concurs a participat şi Remus Mircea Lazea (66 kg), dar acesta a pierdut în primul tur, la rusul Ferdinand Karapetian.

RORY MCILROY VA REPREZENTA IRLANDA LA JO 2016

Jucătorul de golf Rory McIlroy a confirmat că va reprezenta Irlanda la Jocurile Olimpice din 2016 de la Rio de Janeiro, în cazul în care se va califica, şi nu Marea Britanie. Fostul lider al clasamentului mondial avea de ales între a reprezenta Irlanda sau Marea Britanie, având în vedere că este născut în Irlanda de Nord. Totuşi, jucătorul de 25 de ani a ales să facă public faptul că va reprezenta Irlanda cu o lună înainte ca Federaţia Internaţională de Golf să anunţe criteriile de calificare la Jocurile Olimpice din 2016 şi 2020. „Să câştig o medalie olimpică nu este la fel important ca şi cum aş câştiga o competiţie importantă. Poate că peste patru-cinci ediţii golful va creşte, iar câştigarea medaliei la Jocurile Olimpice va deveni şi mai importantă”, a spus McIlroy. Golful va reveni în programul olimpic la ediţia din 2016, după o pauză de 112 ani.

TIGER WOODS A REVENIT LA ANTRENAMENTE

Operat la spate acum trei luni, jucătorul american de golf Tiger Woods se află în continuare în convalescenţă, dar s-a recuperat mult mai rapid decât era prevăzut. Fostul nr. 1 mondial a reînceput să lovească mingea de golf în weekend, când a efectuat o şedinţă de antrenament în Florida. Operat la spate la sfârşitul lunii martie şi absent din competiţii de la WGC-Cadillac, fostul nr. 1 mondial speră într-o revenire cu ocazia British Open (17-20 iulie, la Royal Liverpool).

MARATONUL DE LA NEW YORK A PRIMIT PREMIUL PRINŢUL DE ASTURIA PENTRU SPORT 2014

Maratonul de la New York a primit premiul Prinţul de Asturia pentru Sport 2014, ceremonia de acordare a distincţiei urmând să aibă loc în octombrie, la Oviedo. „Cu un traseu de-a lungul întregului oraş, maratonul de la New York a devenit un eveniment care, îmbinând sportul, spiritul cetăţenesc şi impactul mediatic, a ştiut să atragă mii de alergători din întreaga lume”, a subliniat Fundaţia Prinţul de Asturia, într-un comunicat. La prima ediţie, în 1970, competiţia număra doar 127 de concurenţi, aceştia plătind un dolar pentru a se înscrie. Doar 55 dintre ei au încheiat cursa. În 2013, 50.000 de persoane au participat la maratonul de la New York. Fundaţia Prinţul de Asturia, patronată de Felipe de Bourbon, care va deveni, începând de joi, regele Felipe al VI-lea, oferă în fiecare an opt premii de câte 50.000 de euro.