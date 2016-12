CS CLEOPATRA, MECI DECISIV PENTRU FINALA CN U18

Astăzi, de la ora 10.00, în a doua etapă din Grupa Roşie a turneului final al Campionatului Naţional de rugby U18, formaţia CS Cleopatra Mamaia va întâlni, pe terenul din Complexul Sportiv “Badea Cârţan” din Constanţa, echipa Industria Sârmei Câmpia Turzii. În cazul unui nou succes, formaţia pregătită de Nicolae Mocanu se va califica în marea finală a Campionatului Naţional. Tot astăzi, într-o partidă din Grupa Albastră, CSŞ Gura Humorului va înfrunta, de la ora 11.15, Steaua Bucureşti. Programul următoarelor meciuri - vineri: ACS Flamingo Bucureşti - Industria Sârmei Câmpia Turzii (ora 10.00, Grupa Roşie) şi RCM Timişoara - CSŞ Gura Humorului (ora 11.15, Grupa Albastră). Duminică, de la ora 9.00, se va disputa meciul pentru locurile 5-6 (între ocupantele locurilor 3 din fiecare grupă), de la ora 10.15 este programată partida pentru medaliile de bronz (între ocupantele locurilor 2 din fiecare grupă), iar de la ora 11.30 va avea loc meciul pentru stabilirea noii campioane (între câştigătoarele celor două grupe).

DUEL TECĂU - MERGEA ÎN SFERTURILE PROBEI DE DUBLU, LA ‘S-HERTOGENBOSCH

Perechea formată din tenismanul constănţean Horia Tecău şi olandezul Jean-Julien Rojer, cap de serie nr. 1, s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la ‘s-Hertogenbosch, dotat cu premii în valoare de 485.760 de euro. Tecău şi Rojer au învins în primul tur, cu scorul de 6-3, 7-5, cuplul Roberto Bautista Agut / Andre Sa (Spania / Brazilia). Tecău îl avea ca adversar în sferturi pe Florin Mergea, care, alături de partenerul său croat Marin Draganja, s-a impus în meciul cu Johan Brunstrom (Suedia) şi Martin Emmrich (Germania), scor 6-2, 6-4. Partida de la turneul olandez va fi a doua întâlnire în circuitul ATP în care cei doi români, foşti parteneri în perioada junioratului şi la echipa de Cupa Davis, vor fi adversari. Prima a avut loc în 2012, la BRD Năstase Ţiriac Open, când Horia Tecău şi suedezul Robert Lindstedt i-au învins, cu scorul de 4-6, 6-4, 10-2, pe Florin Mergea şi Andrei Dăescu.

NICULESCU, ÎN SFERTURILE PROBEI DE DUBLU LA EASTBOURNE

Perechea Monica Niculescu / Shuko Aoyama (România / Japonia) s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Eastbourne, dotat cu premii în valoare totală de 710.000 de dolari. Niculescu şi Aoyama au învins în primul tur, cu scorul de 3-6, 6-4, 10-8, cuplul Anastasia Pavliucenkova / Lucie Safarova (Rusia / Cehia). În sferturi, Niculescu şi Aoyama vor întâlni perechea Kveta Peschke / Katarina Srebotnik (Cehia / Slovenia), cap de serie nr. 2.

DULGHERU ŞI MITU, ÎN TURUL AL DOILEA AL CALIFICĂRILOR DE LA WIMBLEDON

Jucătoarea de tenis Alexandra Dulgheru, locul 105 WTA, a acces, ieri, în turul al doilea al calificărilor de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Dulgheru, cap de serie nr. 5 în calificări, a învins-o în primul tur, cu scorul de 6-1, 6-3, pe Nastassja Burnett (Italia), poziţia 163 în ierarhia mondială. În turul secund al calificărilor, Dulgheru o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Vera Duşevina (Rusia), locul 160 WTA, şi Melanie Oudin (SUA), poziţia 185 în clasamentul mondial. Şi Andreea Mitu, locul 214 WTA, s-a calificat, ieri, în turul al doilea al calificărilor de la Wimbledon, după ce a învins-o, cu scorul de 7-5, 7-6 (8), pe americanca Sachia Vickery, locul 186 WTA. În faza următoare, românca va juca împotriva învingătoarei din meciul Luksika Kumkhum (Thailanda), locul 126 WTA, cap de serie nr. 12 - Olga Savciuk (Ucraina), locul 202 WTA. Prezenţa în turul secund al calificărilor este recompensată cu 6.750 de lire sterline şi 20 de puncte WTA.

ROMÂNIA ARE 37 DE SPORTIVI CALIFICAŢI PENTRU JO DE TINERET

România va avea la Jocurile Olimpice de tineret de la Nanjing o delegaţie mai mare decât la ediţia precedentă (Singapore 2010), 37 de sportivi asigurându-şi până în prezent calificarea la cea mai importantă competiţie sportivă rezervată juniorilor cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani. Delegaţia va ajunge însă la un număr de aproximativ 50 de sportivi, deoarece în următoarele săptămâni sunt programate concursuri la diverse discipline în cadrul cărora juniorii români au şanse importante de calificare. Printre cei care şi-au asigurat deja calificarea se numără şi boxerul constănţean Arsen Mustafa, vicecampion mondial de tineret anul acesta. Cea de-a doua ediţie a Jocurilor Olimpice de tineret rezervate sporturilor de vară va avea loc în perioada 16-28 august, în localitatea chineză Nanjing.

CUPA ROMÂNIEI LA BOX FEMININ

Peste 100 de sportive s-au înscris în Cupa României la box, găzduită de Tulcea, acestea participând, în cursul dimineţii de ieri, la vizita medicală şi la cântarul oficial. Printre vedetele competiţiei se află Steluţa Duţă, campioană europeană anul acesta la categoria 48 kg, şi vicecampioana europeană Florina Radu. Deschiderea oficială a avut loc aseară, pe faleza oraşului Tulcea.

50 DE ECHIPAJE ŞI PROBE SPECIALE NOI LA TRANSILVANIA RALLY

Transilvania Rally, cea de-a patra etapă a Campionatului Naţional de raliuri, la care s-au înscris 50 de echipaje din ţară şi din străinătate, va începe vineri şi avea patru probe speciale complet noi, una dintre acestea urmând să se desfășoare prin centrul municipiului Turda. Raliul este programat în perioada 19-21 iunie, în judeţul Cluj, pe un traseu cu o lungime de 461 km, dintre care 123 km sunt împărţiţi în 12 probe speciale. Bugetul cursei este de 50.000 de euro. Joi vor avea loc mai multe evenimente pentru copii, recunoaşterea traseului de către piloţi şi startul festiv. Startul oficial al Transilvania Rally se va da vineri, ora 19.30, la Polus Center din Cluj, în program fiind incluse trei probe speciale, printre care super speciala care va avea loc în centrul municipiului Turda. Sâmbătă se vor desfăşura nouă probe speciale, cu o lungime totală de 105,4 km, sosirea festivă fiind programată la Polus Center, începând cu ora 21.15.

MICHAELLA KRAJICEK A FOST CERUTĂ ÎN CĂSĂTORIE PE TERENUL DE TENIS

Jucătoarea de tenis olandeză Michaella Krajicek, locul 207 WTA, beneficiară a unui wild-card, a fost cerută în căsătorie pe teren, la finalul meciului din primul tur de la ‘S-Herogenbosch, de prietenul ei, tenismanul german Martin Emmrich (locul 50 ATP de dublu), informează wta.com. La finalul partidei câştigate de Krajicek în faţa slovacei Jana Cepelova (62 WTA), scor 6-3, 4-6, 6-1, Martin Emmrich a intrat pe teren, s-a aşezat în genunchi şi a cerut-o de soţie pe Michaella. Vizibil emoţionat, Emmrich şi-a şters de câteva ori lacrimile înainte de a o cere în căsătorie pe Krajicek, iar sportiva olandeză a răspuns afirmativ. „A fost o surpriză imensă. Adică am discutat despre căsătorie de vreo două ori înainte, dar nu mă aşteptam acum. Este foarte special. Sunt foarte fericită şi mă simt norocoasă că m-a cerut aşa. Ne-am întâlnit aici acum un an de zile şi cred că e un loc foarte special pentru a o face. În primele zece sau cincisprezece secunde după ce a intrat pe teren, mi-am spus „OK, este plăcut să îl văd, dar e ceva ciudat“. Dar apoi am văzut că avea lacrimi în ochi, atunci mi-am dat seama ce urma să se întâmple. Am fost atât de concentrată asupra lui încât nu am auzit nimic din ce a spus. Eram sigură că voi spune „Da“. Asta era tot ce ştiam atunci”, a declarat fosta ocupantă a locului 30, în vârstă de 25 de ani.

PRINŢUL WILLIAM, SOŢIA SA, KATE, ŞI FRATELE SĂU, HARRY, VOR ASISTA LA DEBUTUL TURULUI FRANŢEI

Prinţul William, soţia sa, Kate, şi fratele său, Harry, vor asista la debutul Turului Franţei, care va avea loc la 5 iulie, la Leeds, în nordul Angliei, a anunţat purtătorul de cuvânt al casei regale britanice. Cei trei şi-au mai arătat interesul pentru ciclism cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012, atunci când au susţinut echipa britanică, ce a obţinut opt medalii de aur. Turul Franţei ajunge pentru prima dată în Marea Britanie după 2007. Ediţia din 2014 a Turului Franţei va începe la Leeds şi va avea trei etape în Marea Britanie: Leeds - Harrogate (5 iulie), Sheffield - York (6 iulie) şi a treia care se va încheia la Londra, la 7 iulie. Rutierul Bradley Wiggins a devenit în 2012 primul câştigător britanic al Turului Franţei, iar conaţionalul şi coechipierul său de la Sky, Chris Froome, s-a impus în 2013. Froome va încerca să-şi apere titlul în acest an, în timp ce Wiggins a anunţat că nu va participa la Turul Franţei.

SPONSORUL BELKIN SE VA RETRAGE DIN CICLISM LA FINALUL ANULUI

Producătorul american de elemente informatice şi telefoane Belkin, sponsorul principal al echipei olandeze cu acelaşi nume, şi-a anunţat ieri retragerea din ciclism la finalul anului. „Belkin nu va mai fi sponsorul principal al echipei începând cu anul viitor. Echipa Belkin Pro Cycling va începe imediat căutarea unui nou sponsor principal. Suntem încrezători că vom găsi un sponsor pentru 2015”, se arată în comunicatul echipei olandeze. Contractul avea o durată de doi ani şi jumătate, dar Belkin s-a folosit o clauză care îi permite să se retragă după doar un an şi jumătate, a anunţat purtătorul de cuvânt al echipei olandeze, Mike Duin. „Belkin a intrat în ciclism pentru a avea o vizibilitate mai bună. Acest lucru s-a întâmplat în Europa, dar strategia noastră este să pătrundem pe piaţa mondială”, se arată într-un comunicat al societăţii americane. Societatea americană Belkin a devenit sponsorul principal al echipei olandeze de ciclism la mijlocul anului 2013, după retragerea băncii Rabobank.

HOCHEIŞTII DIN LOS ANGELES, PRIMIŢI CA NIŞTE „REGI”

Peste 300.000 de persoane au participat luni la parada organizată în cinstea echipei Los Angeles Kings, după câştigarea Cupei Stanley, trofeul rezervat campioanei Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL). Jucătorii grupării californiene au defilat cu preţioasa cupă argintie în autobuze decapotabile şi camioane-platformă, pe străzile din metropola californiană, în aplauzele fanilor entuziaşti, înşiraţi de-a lungul bulevardelor din Los Angeles, până la arena „Staples Center“, în care „Regii” îşi dispută meciurile de pe teren propriu.