FC VIITORUL 1999, ÎNVINSĂ LA TURNEUL SEMIFINAL

Echipa de juniori C de la FC Viitorul a pierdut vineri, scor 1-4, cu Poli Timişoara, primul meci din cadrul turneului semifinal al Campionatului Naţional rezervat jucătorilor născuţi după 1 ianuarie 1999. Golul Viitorului a fost marcat de Gabriel Iordan, în min. 60. Au evoluat pentru FC Viitorul: Gurău - Zanfir, Suflaru, Boboc, Neciu - Vidrăsan, Ene, Crînganu - Măţan (65 Apostolache), Drăguş (52 Iordan), Kim (42 Apetrei). Programul turneului semifinal rezervat juniorilor C de la Timişoara - Grupa 1: LPS Banatul Timişoara - Poli Timişoara (sâmbătă, ora 11.00), ora 11.00: FC Viitorul - LPS Banatul (duminică, ora 11.00). Prima clasată va obţine calificarea în finala mare a CN, programată la 21 iunie (ora 20.00, Mogoşoaia). Locul secund va disputa partida pentru medaliile de bronz, tot la 21 iunie (ora 17.00, Buftea).

LUCIAN MUNTEANU A PLECAT DE LA SĂGEATA LA CSMS IAŞI

Fundaşul Lucian Cristian Munteanu a anunţat că va evolua din sezonul următor la echipa CSMS Iaşi, precizând că a acceptat oferta grupării ieşene fără să ezite. „Am acceptat imediat oferta făcută de CSMS Iaşi, mai ales că eu am mai jucat trei sezoane în Liga I cu gruparea din dealul Copoului. Sezonul viitor se anunţă a fi unul foarte dificil pentru o nou-promovată, pentru că vor retrograda şase echipe. E bine că domnul Marius Lăcătuş a rămas să pregătească echipa şi în Liga I. Din actualul lot, mă ştiu cu mai mulţi jucători, cu care am fost coechipier şi la Politehnica Iaşi. În plus, îl ştiu şi pe Caparco, cu care am fost coleg la Tîrgu Mureş”, a spus fundaşul central. Jucătorul în vârstă de 33 de ani a mai evoluat de-a lungul carierei la West Petrom Arad, FC Bihor Oradea, Politehnica Iaşi, ASA Tg. Mureş, FC Braşov şi Săgeata Năvodari.

FC TOULOUSE A ANUNŢAT TRANSFERUL LUI DRAGOŞ GRIGORE

FC Toulouse a anunţat vineri, pe site-ul oficial, că l-a achiziţionat pe fundaşul Dragoş Grigore, jucătorul semnând un contract pe trei ani cu gruparea care s-a clasat pe locul 9 în ediţia 2013-2014 a campionatului Franţei. Grigore este al doilea fotbalist român din lotul lui Toulouse, după Mihai Roman, care evoluează la echipa franceză din mai 2013. El juca la Dinamo din anul 2008.

STEFANO PIOLI ESTE NOUL ANTRENOR AL LUI LAZIO

Clubul Lazio a anunţat că Stefano Pioli va prelua, pe 1 iulie, conducerea tehnică a echipei din Roma, la care evoluează şi internaţionalul român Ştefan Radu. Pioli îi succede la conducerea tehnică a echipei romane lui Edoardo Reja, care a renunţat joi la funcţie. Stefano Pioli a antrenat ultima dată formaţia Bologna (octombrie 2011 - ianuarie 2014).

CLUBUL SAMPDORIA A FOST CUMPĂRAT DE UN PRODUCĂTOR DE FILME

Clubul Sampdoria Genova a fost cumpărat de Massimo Ferrero, un producător de filme şi proprietar a 60 de săli de cinema în Roma. „Ceea ce vreau este să câştig, vreau spectacol. Voi face tot ce îmi stă în putinţă ca echipa sa câştige”, a declarat Ferrero, în vârstă de 62 de ani, care a subliniat, într-o conferinţă de presă, că atacantul Antonio Cassano ar putea reveni la Sampdoria. Fostul proprietar al clubului, Edoardo Garrone, a spus că a avut două obiective la sosirea sa la Sampdoria, în urmă cu 12 ani: să aducă liniştea financiară şi apoi să vândă. „Astăzi, Sampdoria este un club solid, serios, iar conturile sunt transparente. În ultimii ani, mulţi au vrut să cumpere clubul, dar niciunul nu era credibil. Domnul Ferrero este serios, pragmatic şi m-a convins că vrea să facă lucruri bune, aşa că am încheiat afacerea”, a afirmat Garrone. Detaliile tranzacţiei nu au fost date publicităţii. Massimo Ferrero, un pasionat de fotbal, a încercat în 2010 să cumpere clubul Salernitana, aflat acum în liga a treia italiană. El este al doilea producător de filme care devine proprietarul unui club de fotbal din Italia, după Aurelio de Laurentiis, care deţine formaţia SSC Napoli.

KOLAROV ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU MANCHESTER CITY

Fundaşul sârb Aleksandar Kolarov şi-a prelungit contractul cu Manchester City pentru încă patru sezoane, actuala înţelegere expirând în vara anului 2018. „Sunt extrem de fericit şi mulţumit pentru acest nou contract. Sezonul trecut am jucat cu gândul de a dovedi că merit să evoluez pentru acest club. Am câştigat tot în Anglia şi cred că a venit timpul să cucerim un trofeu şi în Europa”, a spus Kolarov. Internaţionalul sârb în vârstă de 28 de ani a fost transferat la Manchester City în 2010, de la Lazio Roma, contra sumei de 19 milioane de euro. Kolarov a jucat 136 de meciuri şi a marcat 15 goluri pentru campioana Angliei.

CAMPIOANA ANGLIEI L-A TRANSFERAT PE SAGNA

Fotbalistul Bacary Sagna, aflat la final de contract cu Arsenal Londra, va evolua din sezonul viitor la Manchester City. Fundaşul lateral dreapta în vârstă de 31 de ani va semna un contract pe trei ani cu gruparea la care este legitimat şi portarul Costel Pantilimon. Format la Auxerre, Sagna a refuzat să-şi prelungească înţelegerea cu Arsenal, unde evolua din sezonul 2007-2008 şi pentru care a jucat 213 partide. El se va alătura noii sale echipe după ce va încheia participarea la CM din Brazilia cu naţionala Franţei. Bacary Sagna îşi va păstra la City numărul 3 pe tricou.