SUPERCUPA ROMÂNIEI LA HANDBAL

Supercupa României la handbal masculin se va disputa pe 27 august, între campioana Handbal Club Municipal Constanţa şi vicecampioana Ştiinţa Bacău, echipele care şi-au disputat trofeul şi în 2013. Potrivit anunţului formaţiei Ştiinţa Bacău, partida va avea loc în 27 august, cu trei zile înaintea începerii noului sezon al Ligii Naţionale. HCM Constanţa şi Ştiinţa Bacău au jucat şi finala Cupei României în stagiunea 2013-2014, iar în Supercupă, anul trecut, campioana s-a impus cu scorul de 23-18 (10-7). Sezonul 2014-2015 al Ligii Naţionale masculine va începe la sfârşitul lunii august.

CS TOMITANII, DUEL PENTRU UN LOC ÎN FINALĂ

Echipa de rugby CS Tomitanii Constanţa va disputa astăzi, de la ora 10.00, pe terenul “Cleopatra” din Complexul Sportiv “Badea Cârţan” din Constanţa, ultimul meci din Grupa Roşie a turneului final al Campionatului Naţional rezervat juniorilor sub 17 ani. Constănţenii vor întâlni echipa CSO Pantelimon, medaliată cu bronz în sezonul trecut. „O mai veche cunoştinţă a noastră. Va fi un meci decisiv, pentru că un succes ne asigură prezenţa în marea finală. Încercăm să ne păstrăm titlul de anul trecut şi la fel vom încerca în fiecare an”, a declarat antrenorul formaţiei constănţene, Cristian Cojocaru. Tot astăzi, de la ora 11.15, mai este programată şi partida CTMRTF Bucureşti - CNAV Bucureşti, din Grupa Albastră. Duminică vor avea loc meciurile pentru locurile 5-6 (ora 9.00), 3-4 (ora 10.15) şi 1-2 (ora 11.30). Toate întâlnirile sunt găzduite de terenul “Cleopatra” din Complexul Sportiv “Badea Cârţan” din Constanţa.

ROMÂNIA DEBUTEAZĂ CU URUGUAY LA IRB NATIONS CUP 2014

Astăzi, la Bucureşti, va începe o nouă ediţie a IRB Nations Cup la rugby, competiţie care reuneşte la start naţionalele României, Rusiei, Uruguayului şi selecţionata Emerging Ireland. Ultimele două ediţii au fost adjudecate de România, care speră să triumfe şi de această dată. În lotul “stejarilor” se află şi trei jucători de la Rugby Club Judeţean Farul Constanţa: Florin Vlaicu, Otar Turashvili şi Andrei Ilie. Antrenor responsabil cu defensiva este tehnicianul Farului, Neil Kelly. România va disputa prima partidă astăzi, de la ora 19.00 (în direct la TVR 2), împotriva Uruguayului, reprezentativă care se pregăteşte pentru meciurile de baraj care ar putea să o ducă turneul final al Campionatului Mondial din 2015. Iată programul complet al competiţiei - astăzi: Emerging Ireland - Rusia (ora 16.00, TVR 2), România - Uruguay (ora 19.00); miercuri, 18 iunie: Emerging Ireland - Uruguay (ora 16.00, TVR 2), România - Rusia (ora 19.00, TVR 2), duminică, 22 iunie: Rusia - Uruguay (ora 16.00, TVR 2), România - Emerging Ireland (ora 19.00, TVR 2). Toate partidele se vor disputa pe stadionul “Arcul de Triumf” din Bucureşti.

ADVERSARELE ECHIPELOR ROMÂNEŞTI ÎN CUPELE EUROPENE LA VOLEI

Echipele de volei feminin Dinamo Bucureşti, CS Volei Alba-Blaj, CSU Tg. Mureş şi CSM Bucureşti, respectiv cele masculine SCM U. Craiova, Dinamo Bucureşti şi Unirea Dej şi-au aflat ieri adversarele din Cupa CEV şi Cupa Challenge, în urma tragerii la sorţi de la Luxembourg. În Cupa CEV, fetele de la Dinamo se vor duela cu formaţia poloneză Tauron Dabrowa Gornicza, manşa tur fiind în România, în timp ce echipa din Blaj va întâlni formaţia elveţiană Volley Koniz, turul fiind programat în deplasare. Meciurile tur sunt programate între 11 şi 13 noiembrie, iar returul peste două săptămâni. În Cupa Challenge, CSU Tg. Mureş va întâlni în tur, pe teren propriu, echipa israeliană Hapoel Kfar Saba, iar CSM Bucureşti va juca în tur, în deplasare, cu rusoaicele de la Uralochka Ekaterinburg. Meciurile vor avea loc la aceleaşi date ca şi cele din Cupa CEV. La masculin, în 16-imile de finală ale Cupei CEV, SCM U. Craiova va juca în compania echipei sârbe Partizan Belgrad (manşa tur pe teren propriu), iar Dinamo Bucureşti va întâlni formaţia ungară Kecskemet RC (turul în deplasare), în 4-6 noiembrie (turul), respectiv 18-20 noiembrie (returul). La aceleaşi date, în turul al doilea al Cupei Challenge, Unirea Dej va evolua cu TTU SC Tallinn (Estonia), cu manşa tur pe teren propriu. România are două echipe şi în Liga Campionilor, Club Volei Municipal Tomis Constanţa (la masculin) şi Ştiinţa Bacău (la feminin), iar tragerea la sorţi a grupelor va avea loc în data de 27 iunie, la Viena. Reamintim că România a pierdut un loc în competiţiile europene masculine, întrucât vicecampioana CSVM Zalău a renunţat să se înscrie din motive financiare. Gruparea sălăjeană avea drept de participare în Cupa CEV.

MERGEA ŞI DRAGANJA, ÎN SEMIFINALE LA HALLE

Perechea Florin Mergea / Marin Draganja (România / Croaţia) s-a calificat în semifinalele turneului de la Halle, după ce adversarii săi din sferturile de finală, polonezul Lukasz Kubot şi suedezul Robert Lindstedt, cap de serie nr. 1, au declarat forfait. Kubot şi Lindstedt au câştigat Australian Open în acest an. În penultimul act al turneului, Mergea şi Draganja vor întâlni perechea Andre Begemann / Julian Knowle (Germania / Austria). Calificarea în semifinale este recompensată cu un cec în valoare 11.500 de euro şi cu 90 de puncte ATP.

MARIUS TINCU VA PREGĂTI ECHIPA FEMININĂ DE RUGBY USAP PERPIGNAN

Fostul rugbyst Marius Tincu va pregăti echipa feminină de rugby USAP Perpignan, care evoluează în Top 8 din campionatul Franţei. Tincu, campion al Franţei cu USAP în 2009, s-a retras din activitate în 2012, dar locuieşte tot la Canet-en-Roussillon. În ultimii doi ani, Tincu s-a ocupat de pregătirea pachetului de înaintare al echipei naţionale a României.

RANGERS MAI SPERĂ LA CUPA STANLEY!

NY Rangers a scăpat de un ruşinos 0-4 în finala Cupei Stanley, câştigând la limită partida a patra: NY Rangers - LA Kings 2-1 (1-3 la general). Dacă în partida a treia au dominat gazdele, dar au câştigat oaspeţii, de data asta a fost exact invers! Kings a dominat meciul cu autoritate (41-19 la şuturi pe poartă!), dar Lundqvist (portarul titular al naţionalei Suediei şi al lui Rangers) a făcut adevărate minuni, apărând 40 de şuturi! Benoit Pouliot a deschis scorul pentru gazde în prima repriză, Martin St. Louis a făcut 2-0 în debutul reprizei secunde, iar Dustin Brown a redus din handicap la mijlocul reprizei a doua. Apoi a început recitalul lui Lundqvist (în repriza a treia, scorul la şuturi a fost 15-1 pentru Kings!), care efectiv a închis poarta, menţinând vii speranţele “rangerilor” la Cupa Stanley. Meciul al cincilea al finalei Cupei Stanley se va disputa în această seară, la Los Angeles.

HINGIS A PRIMIT WILD-CARD PENTRU TURNEUL DE LA WIMBLEDON

Elveţianca Martina Hingis, fostul lider al circuitului profesionist feminin de tenis, a primit un wild-card din partea organizatorilor turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, la care urmează să participe în proba feminină de dublu. În vârstă de 33 ani, Hingis a câştigat cinci turnee de Grand Slam la simplu şi nouă la dublu. Ea s-a retras din activitatea sportivă în 2007, dar a revenit în competiţie mai întâi în 2010, iar apoi anul trecut, alături de Daniela Hantuchova din Slovacia, însă fără prea mare succes. La ediţia 2014 a turneului de la Wimbledon, campioana elveţiană va face pereche cu rusoaica Vera Zvonareva. În luna martie a acestui an, Martina Hingis a câştigat primul său titlu din ultimii şapte ani, triumfând alături de germanca Sabine Lisicki în proba de dublu a turneului de la Miami. Cipriotul Marcos Baghdatis, fost câştigător al Openului Australiei, a primit la rândul său un wild-card pentru proba de simplu a turneului de la Wimbledon.

GULBIS A PIERDUT LA CAZINO PESTE 400.000 DE EURO!

Ernests Gulbis, care l-a învins pe Roger Federer în optimile de finală de la Roland Garros şi ocupă locul 10 în clasamentul ATP, s-a grăbit să îşi cheltuiască banii câştigaţi la turneul de la Paris într-un cazino. Tânărul leton nu este pasionat numai de tenis, ci şi de jocurile de noroc! „După ce am pierdut meciul cu Djokovic (n.r. - în semifinale), m-am întors în Letonia şi m-am dus într-un cazino cu vărul meu. Am mizat toţi banii câştigaţi la Paris (n.r. - 412.500 de euro) şi am pierdut tot”, a mărturisit Gulbis, citat de cotidianul „Gazzetta dello Sport“.

DOI JUCĂTORI DIN ECHIPA DE CUPA DAVIS A CUBEI AU PĂRĂSIT DELEGAŢIA ŢĂRII LOR ÎN PUERTO RICO

Doi componenţi ai echipei Cubei au părăsit delegaţia ţării lor, după participarea la o întâlnire de Cupa Davis cu Puerto Rico, la Palmas del Mar, ei plecând în Florida, a anunţat presa cubaneză. Cei doi jucători sunt Ernesto Alfonso, în vârstă de 24 de ani, şi Randy Blanco, 21 de ani. În urmă cu câteva zile, opt dansatori din baletul naţional al Cubei, care a susţinut un spectacol la Porto Rico, au decis să nu se mai întoarcă la Havana. Dintre cei opt, şapte au fost primiţi în baletul clasic cubanez din Miami.