ROMÂNIA U19, VICTORIE DE PALMARES CU NORVEGIA

După două eşecuri ruşinoase cu Austria, scor 0-5 şi Rusia, scor 1-3, naţionala de fotbal sub 19 ani a României a încheiat cu un succes Turul de Elită desfăşurat la Mogoşoaia, contând pentru calificarea la turneul final al Campionatului European. Naţionala pregătită de Ştefan Iovan s-a impus, scor 3-0 (2-0), în disputa cu Norvegia, prin golurile reuşite de doi jucători de la FC Viitorul, Ionuţ Vână (2) şi Ionuţ Mitriţă. Printre titulari s-au numărat şi Robert Băjan, fundaşul dreapta al Farului, precum şi cinci jucători de la FC Viitorul: Cristi Manea, Ionuţ Vână, Ionuţ Mitriţă, Cosmin Achim şi Răzvan Marin. Un alt jucător de la FC Viitorul, Bogdan Vasile, a evoluat din min. 67. Din această grupă, la CE U19 s-a calificat Austria, care a remizat, scor 0-0, cu Rusia, în ultimul joc, şi a obţinut biletele pentru turneul final datorită golaverajului superior (8-1, faţă de 6-1 al Rusiei).

GANE, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI CS UNIVERSITATEA CRAIOVA

Ionel Gane a fost numit în funcţia de antrenor principal al echipei CS Universitatea Craiova, unde îl înlocuieşte pe Gabi Balint. „Universitatea are antrenor craiovean. Conducerea clubului a ajuns la un acord cu Jerry Gane pentru preluarea băncii tehnice a echipei. Gane are un obiectiv clar: construirea unei echipe competitive, care să reprezinte cu onoare Craiova pe prima scenă fotbalistică a ţării. Jerry Gane are în palmares o promovare cu CS Turnu Severin. A antrenat în prima divizie echipele CS Turnu Severin şi Corona Braşov”, scrie site-ul oficial al CSU Craiova. Ionel Gane a apărat culorile Universităţii Craiova în 115 meciuri, marcând 31 de goluri. El a evoluat şi în Elveţia, pentru St. Gallen (117 meciuri - 52 goluri) şi Grasshopper Zurich (31 meciuri - 16 goluri).

COSMIN MATEI, PROPUS LA ALMERIA

Mijlocaşul dinamovist Cosmin Matei a fost propus de impresarul său clubului Almeria (locul 17 în sezonul trecut), iar gruparea spaniolă studiază posibilitatea unui transfer, informează publicaţia elalmeria.es. „Matei, 22 de ani, este un număr 10 pur, care evoluează ca mijlocaş, dar poate juca şi pe banda dreaptă. Internaţionalul român, care a jucat de curând în amicalul cu Algeria, crede că a venit momentul să facă saltul către un campionat de un nivel mai bun, cum este liga spaniolă. Având mai multe oferte din Segunda, intenţia lui este de a evolua în Primera. Principala problemă o reprezintă faptul că are contract cu Dinamo până în 2017, dar agentul său din Spania spune că gruparea lui de origine nu cere o sumă de transfer exorbitantă”, a scris sursa citată. Cosmin Matei este la Dinamo Bucureşti din 2012, iar înainte a mai evoluat la FC Farul Constanţa, Steaua Bucureşti şi Astra Ploieşti.

OCHIROŞII ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU GUIJUELO

Jucătorul Răzvan Ochiroşii şi-a prelungit cu doi ani contractul cu echipa CD Guijuelo, din liga a treia spaniolă, informează publicaţia „Tribuna de Salamanca“. Ochiroşii, care a semnat un contract pe un an cu Guijuelo la începutul sezonului recent încheiat, a avut prestaţii apreciate, astfel că oficialii grupării au decis să-i prelungească înţelegerea. Răzvan Ochiroşii (25 de ani) a mai evoluat în cariera sa la Steaua Bucureşti, Gloria Buzău, Oţelul Galaţi, Săgeata Năvodari şi Fuenlabrada.

PIRLO RĂMÂNE LA JUVENTUS PÂNĂ ÎN 2014

Mijlocaşul Andrea Pirlo şi-a prelungit contractul cu Juventus Torino pentru încă două sezoane, a anunţat campioana Italiei, pe site-ul oficial. Pirlo, al cărui contract expira la 30 iunie, va rămâne la Juventus până în 2016. Andrea Pirlo, în vârstă de 35 de ani, joacă la Juventus Torino din 2011, iar în sezonul trecut a disputat 30 de meciuri în Serie A.

MULLER ŞI LAHM ŞI-AU PRELUNGIT CONTRACTELE CU BAYERN

Jucătorii Thomas Muller şi Philip Lahm şi-au prelungit contractele cu Bayern Munchen, până în 2019, respectiv 2018, a anunţat site-ul oficial al formaţiei germane. Potrivit sursei citate, Thomas Muller, în vârstă de 24 de ani, a semnat un contract până în 2019, el evoluând la Bayern din 2008. Lahm, în vârstă de 30 de ani, şi-a prelungit contractul până în 2018, el fiind şi căpitanul echipei.

MANCINI NU VA MAI ANTRENA ECHIPA GALATASARAY ISTANBUL

Tehnicianul italian Roberto Mancini a decis să nu mai continue în funcţia de antrenor principal al echipei Galatasaray Istanbul, a anunţat, ieri, site-ul oficial al grupării turce. „Am decis să pun capăt experienţei mele la Galatasaray. M-am întâlnit cu oficialii clubului şi am pus la punct detaliile despărţirii. Când am acceptat să vin la Galatasaray, obiectivele erau diverse, dar lucrurile s-au schimbat în cele opt luni. A fost un sezon compromis în parte, dar nu trebuie să se uite că am muncit cu pasiune, am calificat echipa în Liga Campionilor, am câştigat Cupa Turciei şi am încheiat pe locul secund în campionat. Cu părere de rău părăsesc Istanbulul şi pe minunaţii săi suporteri. Un salut afectuos preşedintelui, echipei şi tuturor colaboratorilor care au muncit alături de mine cu talent şi loialitate”, a scris Mancini în scrisoarea de despărţire. Tehnicianul italian mai avea doi ani de contract cu Galatasaray, dar a decis să exercite clauza de eliberare. El se afla pe banca tehnică a formaţiei turce din 1 octombrie 2013, când l-a înlocuit pe Fatih Terim. În vârstă de 49 de ani, Mancini a mai pregătit în cariera sa echipele AC Fiorentina, Lazio Roma, Internazionale Milano şi Manchester City.

CHELSEA ARE DE ONORAT UN CONTRACT VECHI DE 52 DE ANI

Chelsea nu a reuşit să respecte toţi termenii unei înţelegeri vechi de 52 de ani. În 1962, „albaştrii” l-au achiziţionat pe Eddie McCreadie pentru 5.000 de lire sterline de la micuţa echipă scoţiană East Stirling. În contractul încheiat între cele două echipe era precizat că Chelsea trebuie să dispute două meciuri amicale, unul pe „Stamford Bridge“, iar celălalt pe terenul scoţienilor. Doar meciul din Scoţia s-a jucat. Preşedintele scoţienilor, Tony Ford, a contactat clubul londonez în încercarea de a pune în discuţie disputarea unui amical pe „Stamford Bridge“. „Nu ştiu dacă un meci cu noi era în planurile domnului Mourinho, dar nu poţi să ştii niciodată”, a declarat Ford. Transferul lui McCreadie a fost unul extrem de bun pentru Chelsea, consideră specialiştii, fotbalistul jucând în 11 sezoane peste 300 de jocuri. McCreadie, fundaş stânga, are şi 23 de selecţii la naţionala Scoţiei.

JOAO HAVELANGE A FOST EXTERNAT

Fostul preşedinte al FIFA Joao Havelange, în vârstă de 98 de ani, a fost externat din spitalul din Rio de Janeiro în care fusese internat şase zile, pentru o infecţie respiratorie, informează AFP, citând un purtător de cuvânt al unităţii medicale. Havelange, fost membru al Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), care a condus FIFA în perioada 1974-1998, a răspuns bine la tratament şi a primit acordul pentru a părăsi spitalul în după-amiaza de marţi, a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului Samaritano. Joao Havelange a fost spitalizat şi în 2012, timp de 64 de zile, pentru o infecţie la glezna dreaptă, însoţită de crize cardiace şi respiratorii. În decembrie 2011, el a fost obligat să demisioneze din postul deţinut în cadrul CIO, ocupat timp de 48 de ani, cu câteva zile înainte de o audiere pentru acuzaţii de corupţie.