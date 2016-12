JUNIORII D AI ACADEMIEI HAGI ÎNCEP LUPTA PENTRU FINALA CN

În perioada 8-10 iunie, la Braşov va avea loc unul dintre cele două turnee semifinale ale Campionatului Naţional de juniori D, unde participă şi echipa Academiei Hagi (jucători născuţi după 1 ianuarie 2001), pregătită de Aurelian Roşca. Câştigătoarea turneului va disputa marea finală a Campionatului Naţional, programată la 16 iunie, de la ora 11.00, la Buftea, în timp ce echipa clasată pe locul secund va disputa meciul pentru medaliile de bronz, programat tot la 16 iunie, ora 9.30, la Buftea. Programul turneului de la Braşov - duminică: Şcoala de Fotbal „Gică Popescu“ - Forex Braşov (ora 10.00); luni: Academia Hagi - Şcoala de Fotbal „Gică Popescu“ (ora 10.00), marţi: Forex Braşov - Academia Hagi (ora 10.00).

CAMPIOANA JUDEŢEANĂ DE JUNIORI SE DECIDE SÂMBĂTĂ

Spre deosebire de alţi ani, în 2014, cea mai bună echipă de juniori din Liga a IV-a la fotbal a judeţului Constanţa se va decide abia după ultima etapă! Asta pentru că în clasament este un singur punct între liderul Axiopolis Cernavodă (81p) şi a doua clasată, CFR Constanţa (80p). Formaţia din Cernavodă a pierdut la „masa verde“ meciul câştigat pe teren la Techirghiol, scor 2-1. Motivul: substituire de jucător. La rândul său, CFR a jucat joi, pe teren propriu, o restanţă cu Sparta Techirghiol, iar meciul s-a încheiat la egalitate, 2-2. Însă oaspeţii au pierdut cu 3-0 tot în urma unei contestaţii pentru substituire de jucător! Reamintim că prima clasată în Liga a IV-a constănţeană va evolua în continuare în Campionatul Naţional rezervat juniorilor A1, competiţie la care participă aproape toate formaţiile care au câştigat campionatele Ligii a IV-a la nivel de juniori, din fiecare judeţ. Partidele decisive din ultima rundă sunt CFR Constanţa - CS Mihail Kogălniceanu şi Portul Constanţa - Axiopolis Cernavodă.

LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă au loc meciuri din etapa a 10-a a Seriei a II-a din Ligii a II-a la fotbal - play-off: ora 11.00: Gloria Bistriţa - Metalul Reşiţa; ora 16.00: CSU Craiova - CSM Rm. Vîlcea. Partida FC Olt - ASA Tg. Mureş 1-0 s-a disputat miercuri. Clasament: 1. ASA Tg. Mureş 34p (golaveraj: 25-14), 2. CS U. Craiova 34p (27-19), 3. CSM Rm. Vâlcea 30p, 4. Gloria Bistriţa 24p, 5. Metalul Reşiţa 23p, 6. FC Olt 15p; play-out: ora 11.00: CS Mioveni - UTA Arad, Olimpia Satu Mare - Minerul Motru. FC Bihor stă. Clasament: 1. Olimpia Satu Mare 39p, 2. CS Mioveni 31p, 3. FC Bihor Oradea 29p, 4. UTA 15p, 5. Minerul Motru 10p.

MAFTEI A SEMNAT PE DOUĂ SEZOANE CU CONCORDIA CHIAJNA

Clubul Concordia Chiajna a anunţat vineri, pe site-ul oficial, că a obţinut serviciile fundaşului Vasile Maftei, acesta semnând un contract valabil două sezoane. “Consider că am realizat unul dintre cele mai importante transferuri făcute vreodată de clubul nostru, Maftei fiind un lider în jurul căruia vom construi o echipă puternică”, a declarat tehnicianul Concordiei Chiajna, Marius Şumudică. Maftei, care a fost achiziţionat de Concordia din postura de jucător liber de contract, a jucat în ultimele trei sezoane şi jumătate la CFR Cluj.

GABRIEL TORJE, ÎMPRUMUTAT LA TORKU KONYASPOR

Fotbalistul echipei Udinese, Gabriel Torje, a fost împrumutat pentru un sezon grupării din prima ligă turcă Torku Konyaspor. Torje a efectuat vizita medicală la Konya şi a semnat contractul cu Konyaspor vineri. Mijlocaşul român a fost achiziţionat de Udinese în 2011 şi în ultimele două sezoane a jucat sub formă de împrumut la Granada şi Espanyol Barcelona. Konyaspor a terminat sezonul pe locul 11 în prima ligă turcă.

ŢUCUDEAN AR PUTEA AJUNGE LA SPORTING LISABONA

Directorul sportiv al clubului Standard Liege, Jean-Francois Sart, a declarat pentru cotidianul „O Jogo“ că gruparea sa negociază cu Sporting Lisabona în vederea unui eventual transfer al fotbalistului George Ţucudean în Portugalia, dar deocamdată nu este nimic oficial şi nu există o ofertă. „Discutăm, negociem, dar deocamdată nu este nimic oficial. Nu există o ofertă, nu am ajuns la acest punct. Însă este normal ca Ţucudean să fie dorit, este un fotbalist foarte bun, a făcut un sezon bun la Dinamo Bucureşti”, a spus Sart. Ţucudean, fotbalist legitimat la Standard Liege din ianuarie 2013, a jucat în sezonul 2013-2014 la Dinamo, sub formă de împrumut.

DRAGOŞ GRIGORE A EFECTUAT VIZITA MEDICALĂ LA TOULOUSE

Fundaşul echipei Dinamo Bucureşti, Dragoş Grigore, a efectuat, joi după-amiază, vizita medicală în Franţa, în vederea unui transfer la formaţia Toulouse FC. Grigore a plecat în Franţa din Elveţia, după meciul amical disputat de naţionala României cu Algeria. Grigore, care costă aproximativ un milion de euro, urmează să semneze un contract cu gruparea franceză, unde va fi coleg cu Mihai Roman. Presa din Hexagon a relatat că gruparea din Toulouse este interesată şi de transferul portarului de la Dinamo, Cristian Bălgrădean. Dragoş Grigore, în vârstă de 27 de ani, a fost achiziţionat de Dinamo în 2008, de la CFR Timişoara.

STEAUA ROŞIE BELGRAD, EXCLUSĂ DIN LIGA CAMPIONILOR

Campioana Serbiei, Steaua Roşie Belgrad, a fost exclusă din ediţia viitoare a Ligii Campionilor de către instanţa de control financiar a cluburilor (ICFC), a anunţat UEFA vineri. “Comisia ICFC a apreciat că gruparea sârbă nu a respectat mai multe clauze din regulile de licenţiere a cluburilor şi fair-play-ului financiar UEFA”, a precizat instanţa europeană, care a menţionat că Steaua Roşie Belgrad are la dispoziţie zece zile pentru a face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Gruparea Steaua Roşie Belgrad, calificată pentru turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, a intrat în atenţia ICFC după o plângere depusă la începutul lunii mai, legată de întârzieri de plată faţă de alte cluburi şi angajaţi ai săi. Luna trecută, nouă cluburi, între care Manchester City şi Paris Saint-Germain, au fost sancţionate din punct de vedere sportiv şi financiar de UEFA în cadrul fair-play-ului financiar.

LEONARDO JARDIM ESTE NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI AS MONACO

AS Monaco a anunţat că noul său antrenor va fi portughezul Leonardo Jardim, care a semnat un contract pe două sezoane, cu opţiune pentru încă un an. Tehnicianul de 39 de ani a antrenat sezonul trecut formaţia Sporting Lisabona. El îl înlocuieşte la AS Monaco pe italianul Claudio Ranieri, care a promovat echipa şi a dus-o pe locul 2 în campionatul Franţei.

CLAUDIO GENTILE, NOUL ANTRENOR AL LUI HEREA LA FC SION

Fostul internaţional italian Claudio Gentile este noul antrenor al echipei FC Sion, la care este legitimat Ovidiu Herea, tehnicianul semnând un contract pe doi ani. Gentile îi succede la FC Sion lui Raimondo Ponte, antrenor al cărui contract a expirat la finalul sezonului. “Gentile a contribuit la formarea jucătorilor care au făcut parte din echipa Italiei câştigătoare a Cupei Mondiale în 2006. Este experimentat, disciplinat şi deţine multe cunoştinţe tactice”, a declarat preşedintele FC Sion, Christian Constantin. Claudio Gentile are 60 de ani şi în 1982 a câştigat Cupa Mondială cu naţionala Italiei. El a mai antrenat doar reprezentativa Under 21 a Italiei, în perioada 2000-2006, şi s-a impus cu aceasta la ediţia 2004 a Campionatului European U21.

BRAZILIANUL ALEX VA JUCA ÎN SEZONUL VIITOR LA AC MILAN

Fundaşul brazilian Alex, aflat la final de contract cu Paris Saint-Germain, a anunţat că va juca în sezonul viitor la echipa italiană AC Milan. Alex Rodrigo Dias Da Costa, în vârstă de 31 de ani, a efectuat joi vizita medicală. „Sunt foarte emoţionat că voi purta tricoul AC Milan şi sunt gata de luptă”, a declarat Alex. Internaţional brazilian în perioada 2003-2008, Alex juca la PSG din 2012.

SEYDOU KEITA A SEMNAT CU AS ROMA

Fotbalistul Seydou Keita, din Mali, a semnat un contract valabil pentru un sezon cu AS Roma. Înţelegerea este valabilă până la 30 iunie 2015. Seydou Keita, fost component al echipei FC Barcelona, a jucat ultima dată la FC Valencia.

BRAZILIANUL SIQUEIRA VA SEMNA CU ATLETICO MADRID

Fundaşul brazilian Guilherme Siqueira, împrumutat de Granada la Benfica Lisabona în acest sezon, va semna un contract pe patru ani cu Atletico Madrid. „Atletico Madrid şi Granada CF au ajuns la un acord pentru transferul lui Guilherme Siqueira. Jucătorul urmează să efectueze vizita medicală şi să semneze contractul”, a anunţat campioana Spaniei, într-un comunicat. În vârstă de 28 de ani, Siqueira a jucat mai multe sezoane în Italia, în special la Udinese, iar în 2010 a venit la Granada. Împrumutat la Benfica, el a câştigat în acest sezon campionatul Portugaliei, Cupa Ligii şi Cupa Portugaliei. Brazilianul este al treilea transfer al lui Atletico în această vară, după atacantul Angel Correa şi portarul Miguel Angel Moya.

RONNY DEILA VA FI ANTRENORUL LUI CELTIC GLASGOW

Antrenorul norvegian Ronny Deila, care a pregătit în ultimele şase sezoane formaţia Stroemsgodset, a preluat conducerea tehnică a echipei Celtic Glasgow, a anunţat campioana Scoţiei. Deila a semnat un contract pe un an. Norvegianul în vârstă de 38 de ani îi succede lui Neil Lennon, care a plecat de la Celtic în urmă cu două săptămâni.

JOSE MURCIA ESTE NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI LEVSKI SOFIA

Spaniolul Jose Murcia, fostul antrenor al echipei FC Braşov, este noul tehnician al formaţiei bulgare Levski Sofia. Murcia este aşteptat la Sofia în acest weekend. Jose Murcia a antrenat echipa FC Braşov în 2011.