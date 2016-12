GÎLCĂ, NOUL ANTRENOR AL STELEI

Campioana României, Steaua Bucureşti, a anunţat ieri, pe site-ul oficial, că fostul mijlocaş Constantin Gîlcă va prelua conducerea tehnică a echipei, el urmând să semneze astăzi contractul. „FC Steaua Bucureşti anunţă că antrenorul Constantin Gîlcă va fi noul tehnician al echipei noastre, acesta urmând să semneze, în cursul zilei de mâine (n.r. - astăzi), contractul care-l va lega de clubul nostru pentru perioada următoare. FC Steaua Bucureşti îl felicită pentru revenirea în curtea clubului pentru care a făcut performanţe extraordinare ca jucător şi îi doreşte să aibă parte de cât mai multe succese în calitatea de antrenor al campioanei României”, se arată pe site-ul steauafc.com. Gîlcă a declarat ieri, după întâlnirea avută la penitenciarul Poarta Albă cu finanţatorul FC Steaua, Gigi Becali, că s-a înţeles cu acesta pentru preluarea conducerii tehnice a campioanei României. Gîlcă îl înlocuieşte la Steaua pe Laurenţiu Reghecampf, care va antrena formaţia saudită Al Hilal. În vârstă de 42 de ani, Gîlcă a evoluat în cariera sa la formaţiile Progresul Bucureşti, FC Argeş Piteşti, Steaua Bucureşti, Real Mallorca, Espanyol Barcelona, Villarreal, Real Zaragoza, Almeria şi Gimnastic Tarragona. La echipa naţională, Gîlcă a avut 68 de prezenţe, reuşind să marcheze patru goluri. El a participat la turneele finale ale Cupei Mondiale din 1994 şi 1998 şi ale Campionatului European din 1996 şi 2000. În ultimul an, Gîlcă a fost selecţionerul echipei naţionale sub 17 ani a României, iar înaintea stagiului la naţională a pregătit formaţia secundă a clubului spaniol Almeria.

ASTRA GIURGIU, CAMPIOANĂ LA FAIR-PLAY ÎN SEZONUL TRECUT

Echipa Astra Giurgiu a câştigat titlul de campioană la fair-play în sezonul competiţional 2013-2014, informează Liga Profesionistă de Fotbal. Campioana Steaua Bucureşti ocupă locul 10, în timp ce ultima poziţie a ierarhiei este deţinută de Corona Braşov, care a încheiat şi Liga 1 pe ultimul loc. Este pentru al doilea an consecutiv când Astra izbuteşte această performanţă. Echipa pregătită de Daniel Isăilă a primit în 34 de etape 62 de cartonaşe galbene şi doar şase roşii, totalizând 80 de puncte de penalizare, cu două în plus faţă de sezonul trecut. Podiumul a fost completat de Pandurii Tg. Jiu (85p) şi Petrolul Ploieşti (88p). Săgeata Năvodari a ocupat locul 17 în acest clasament (119p, 101 cartonaşe galbene, şase cartonaşe roşii), iar FC Viitorul s-a clasat a opta (100p, 82 cartonaşe galbene, şase cartonaşe roşii).

DRAGOŞ GRIGORE VA JUCA LA TOULOUSE

Fundaşul dinamovist Dragoş Grigore va evolua din sezonul viitor la echipa franceză Toulouse, unde va fi coleg cu mijlocaşul Mihai Roman, a anunţat, ieri, cotidianul „L’Equipe“. Conform sursei citate, valoarea transferului lui Dragoş Grigore se va ridica la un milion de euro. Contractul internaţionalului român va fi înregistrat în zilele următoare. În vârstă de 27 de ani, Dragoş Grigore a fost achiziţionat de Dinamo Bucureşti în 2008, de la CFR Timişoara.

PORTARUL MAURO GOICOECHEA VA JUCA LA FC AROUCA

Portarul uruguayan Mauro Goicoechea, care şi-a încheiat contractul cu echipa Oţelul Galaţi, a semnat o înţelegere pe două sezoane cu formaţia portugheză FC Arouca, a anunţat cotidianul „Record“. În vârstă de 26 de ani, Goicoechea va avea o clauză de reziliere a contractului de 1,5 milioane de euro. Mauro Goicoechea a venit la începutul anului la Oţelul Galaţi şi a apărat în 13 partide din Liga 1. El a mai evoluat în cariera sa la formaţiile Danubio şi AS Roma.

CEI MAI BUNI JUCĂTORI AI LIGII CAMPIONILOR

Grupul de studiu tehnic al UEFA (TSG) a inclus şapte componenţi ai câştigătoarei Ligii Campionilor, Real Madrid, între cei mai buni 18 jucători ai sezonului 2013-2014 al competiţiei. UEFA precizează că au fost aleşi 18 jucători pentru că acesta este numărul de fotbalişti pe care un antrenor are voie să-i înscrie pe foaia de joc într-un meci de Liga Campionilor. Însă TSG nu a stabilit şi un prim 11 al competiţiei. Cei 18 jucători aleşi sunt: Thibaut Courtois (Atletico Madrid) şi Manuel Neuer (Bayern Munchen) - portari; Diego Godin (Atletico Madrid), Philipp Lahm (Bayern Munchen), Daniel Carvajal (Real Madrid), Pepe (Real Madrid) şi Sergio Ramos (Real Madrid) - fundaşi; Gabi (Atletico Madrid), Andres Iniesta (FC Barcelona), Toni Kroos (Bayern Munchen), Angel Di Maria (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid) şi Xabi Alonso (Real Madrid) - mijlocaşi; Marco Reus (Borussia Dortmund), Diego Costa (Atletico Madrid), Arjen Robben (Bayern Munchen), Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain) şi Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - atacanţi.

QATAR NEAGĂ ACUZAŢIILE CU PRIVIRE LA CM DIN 2022

Qatarul a negat informaţiile apărute în „Sunday Times“ cu privire la existenţa unor nereguli în atribuirea organizării Cupei Mondiale de fotbal din 2022. „Ca urmare a articolelor din presă de astăzi, negăm cu vehemenţă orice acuzaţie de conduită incorectă”, se arată într-un comunicat al Comitetului de Candidatură al Qatarului. Publicaţia britanică „Sunday Times“ a scris că un fost înalt responsabil al sportului din Qatar a plătit cinci milioane de dolari mai multor reprezentanţi ai fotbalului internaţional pentru obţinerea susţinerii candidaturii ţării sale la Cupa Mondială din 2022. „Sunday Times“ a precizat că a intrat în posesia a mii de e-mail-uri şi alte documente care arată că Mohamed Bin Hammam, fost membru al Comitetului Executiv al FIFA şi apropiat al organizatorilor Cupei Mondiale din 2022, a făcut plăţi pentru susţinerea candidaturii Qatarului. Aceste documente arată că Bin Hammam, care a fost şi preşedintele Confederaţiei Asiatice de Fotbal, a folosit fonduri obscure pentru a plăti în numerar personalităţi din fotbalul internaţional, în scopul de a obţine un sprijin masiv pentru candidatura Qatarului. Jurnalul britanic a scris că Bin Hammam a plătit 200.000 de dolari către preşedinţii a 30 de federaţii africane şi a organizat evenimente de caritate pe acest continent în care a acordat fonduri pentru susţinerea candidaturii Qatarului. „Sunday Times“ a precizat că Bin Hammam a vărsat 1,6 milioane de dolari în conturile fostului preşedinte Concacaf, Jack Warner, care a demisionat în iunie 2011 din funcţia de vicepreşedinte al FIFA. Din aceşti bani, 450.000 de dolari ar fost plătiţi înainte de desemnarea ţării organizatoare a Cupei Mondiale din 2022. Dezvăluirile din „Sunday Times“ au venit la două luni după ce „Daily Telegraph“ a scris că Jack Warner şi membrii familiei sale au primit aproximativ 1,43 milioane de euro de la o companie din Qatar deţinută de Mohamed Bin Hammam. După ce s-a lansat în cursa pentru preşedinţia FIFA împotriva actualului conducător Sepp Blater, Bin Hammam a fost găsit vinovat de corupţie de către comitetul de etică al federaţiei internaţionale şi suspendat pe viaţă în 2012. Preşedintele FIFA, Joseph Blatter, a recunoscut că acordarea organizării Cupei Mondiale din 2022 statului Qatar a fost o „eroare”.

DAVID VILLA A SEMNAT PE TREI SEZOANE CU NEW YORK CITY FC

Internaţionalul spaniol David Villa este prima achiziţie a echipei New York City FC, grupare care va debuta în 2015 în Campionatul Nord-american de Fotbal (MLS), el semnând un contract pe trei sezoane. Valorea transferului nu a fost precizată, dar David Villa afirmase că oferta primită este „irezistibilă”. Atacantul în vârstă de 32 de ani a mai evoluat la echipele CF Valencia, FC Barcelona şi Atletico Madrid.

ULI HOENESS A ÎNCEPUT EXECUTAREA PEDEPSEI

Fostul preşedinte al clubului Bayern Munchen, Uli Hoeness, a început ieri executarea pedepsei de trei ani şi jumătate de închisoare pentru fraudă fiscală. „Uli Hoeness a început să execute pedeapsa la închisoarea Landsberg (Bavaria)”, a declarat Ufer Knauer, purtătorul de cuvânt al cabinetului de avocatură care l-a reprezentat pe Hoeness. Hoeness a fost condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru fraudă fiscală de peste 27 de milioane de euro. Acest caz a apărut anul trecut, când presa germană a scris că Hoeness a ascuns importante sume de bani în Elveţia, pentru a nu fi impozitate. El s-a autodenunţat Fiscului german. Uli Hoeness, în vârstă de 61 de ani, a fost pus sub acuzare pentru evaziune fiscală în data de 30 iulie 2013.

ROY KEANE, FAVORIT SĂ ANTRENEZE CELTIC

Dan Petrescu are şanse mici să preia campioana Scoţiei, rămasă fără antrenor după plecarea lui Neil Lennon. Favorit să o pregătească pe Celtic Glasgow este fostul internaţional şi căpitan al selecţionatei Irlandei, Roy Keane. În vârstă de 42 de ani, Keane este văzut de acţionarul majoritar Dermot Desmond ca omul potrivit pentru a aduce noi trofee la Celtic, club de la care irlandezul s-a retras din activitate în 2006. Celtic Glasgow a câştigat ultimele trei ediţii ale campionatului Scoţiei, având în total 45 de titluri în palmares. Roy Keane a îndeplinit până acum funcţia de antrenor secund al naţionalei Irlandei, al cărei selecţioner este Martin O’Neill. Lennon a părăsit banca tehnică a lui Celtic săptămâna trecută, după patru sezoane şi trei titluri naţionale consecutive (2012, 2013, 2014).

LAMBERT A SEMNAT CU FC LIVERPOOL

Atacantul englez al echipei Southampton, Rickie Lambert, a semnat un contract cu vicecampioana Angliei, FC Liverpool, club pentru care a evoluat pe întreaga durată a junioratului. „Nu pot să cred. Am iubit acest club întreaga viaţă. Am plecat acum 17 ani şi nu am încetat să îl iubesc de atunci. Tot timpul am visat să joc pentru FC Liverpool, dar credeam că şansa mea a trecut. Nu credeam că se va mai ivi”, a declarat Lambert, care în ultimii cinci ani a evoluat pentru Southampton, înscriind 117 goluri în 235 de partide. Lambert face parte din lotul Angliei pentru CM, alături de alţi jucători de la Liverpool: Steven Gerrard, Jordan Henderson, Glen Johnson, Daniel Sturridge şi Raheem Sterling. Atacantul în vârstă de 32 de ani a mai evoluat pentru Blackpool, Macclesfield Town, Stockport County, Rochdale, Bristol Rovers şi Southampton. Potrivit presei britanice, suma transferului ar fi de aproximativ 4,5 milioane de lire sterline (5,5 milioane de euro).