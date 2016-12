ACADEMIA HAGI 2001, ÎNCĂ O VICTORIE LA TURNEUL ZONAL

Ieri, la Ploieşti, în al doilea meci susţinut în cadrul turneului zonal al Campionatului Naţional rezervat juniorilor D (jucători născuţi după 1 ianuarie 2001), echipa Academiei Hagi (antrenor Aurelian Despa, director coordonator Marius Codescu) a obţinut a doua victorie consecutivă, învingând pe ACS Berceni, scor 5-1 (au marcat pentru Academia Hagi: Antonio Vlad 2, Denis Cristocea 2 şi Vlad Constantin). Astăzi, de la ora 19.00, în meciul decisiv pentru ocuparea primului loc, Academia Hagi (locul 1, 6 puncte, golaveraj +5) va înfrunta pe Dinamo Bucureşti (locul 2, 6p, +3). Prima clasată va obţine calificarea la turneul semifinal al CN rezervat juniorilor D, programat în perioada 6-10 iunie.

CONFLICT BURLEANU - MIRCEA SANDU

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că firmele care au prejudiciat forul pe care îl conduce erau „racordate” intereselor predecesorului său, Mircea Sandu. Burleanu susţine că la partida România - Ungaria, din 6 septembrie 2013, contând pentru preliminariile Cupei Mondiale din 2014, serviciul de catering a scos 250.000 de euro din conturile FRF, în timp ce la finala Cupei României-Timişoreana, costurile au fost reduse până la 70.000 de euro, iar calitatea mâncării a fost superioară. Burleanu susţine că preşedintele de onoare, Mircea Sandu, a prejudiciat bugetul FRF prin intermediul serviciilor de catering şi de vânzare a biletelor la partidele organizate de federaţie. Preşedintele FRF susţine că fosta conducere a federaţiei era o „găşculiţă” care organiza evenimentele din „instinct de bişniţăreală”. În opinia lui Burleanu, Mircea Sandu, este „o persoană ahtiată după bani şi funcţii”, care are o activitate „contraproductivă” şi „antinaţională” ca membru al Comitetului Executiv al UEFA. Burleanu îl acuză pe Sandu că a informat forul european de faptul că noua conducere a FRF nu a fost înregistrată la Tribunalul Bucureşti, ceea ce reprezintă o „reacţie antinaţională”. În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, Burleanu l-a comparat pe Sandu cu un şoarece, care ar trebui eliminat printr-un proces de deratizare. Burleanu a răspuns astfel ameninţărilor lui Mircea Sandu, care afirmase, luni, că poate prelua oricând atribuţiile de preşedinte executiv al FRF, deoarece noua conducere a instituţiei nu a fost validată de tribunal. Tot ieri, preşedintele de onoare al FRF, Mircea Sandu, a răspuns atacului lui Răzvan Burleanu, care îl numise „şoarece”, declarând că în foarte scurt timp „şobolanul-şef de la Casa Fotbalului va dispărea”. De asemenea, Mircea Sandu i-a făcut o propunere succesorului său la conducerea federaţiei, Răzvan Burleanu, prin intermediul unei scrisori deschise, afirmând că este dispus să nu mai candideze la un loc în Comitetul Executiv al UEFA dacă el demisionează de la conducerea FRF.

NICOLIŢĂ CONSIDERĂ MECIURILE CU ALBANIA ŞI ALGERIA IMPORTANTE PENTRU MORAL

Bănel Nicoliţă, mijlocaşul formaţiei FC Nantes, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că meciurile amicale ale echipei naţionale de fotbal cu Albania şi Algeria sunt foarte importante pentru moralul “tricolorilor” în viitoarele meciuri oficiale. „Este dureros că nu mergem în Brazilia, ne-am fi dorit să fim şi noi acolo, dar trebuie să muncim mai mult. Am avut şi noi şansa cu Grecia, dar nu a fost să fie, ei au fost mai buni. Bineînţeles că aşteptăm revanşa. Mă bucur că am revenit la echipa naţională, am dat tot ce am avut mai bun pentru asta. Cea mai mare dorinţă a mea este să ajung să joc pentru ţara mea”, a declarat Nicoliţă. Jucătorul român nu se gândeşte deocamdată să se întoarcă în Liga 1: „Momentan, am oferta de la Nantes, pe care o voi analiza împreună cu impresarul meu, şi sper să mai apară câteva oferte. Nu m-am gândit să mă întorc, abia am plecat de trei ani, îmi doresc să rămân în străinătate”. Referitor la fosta sa echipă, Steaua, Nicoliţă aşteaptă un antrenor valoros în locul lui Laurenţiu Reghecampf, care să reuşească să califice formaţia în grupele Ligii Campionilor. Echipa naţională de fotbal a României va disputa în cadrul turneului din Elveţia partide amicale cu selecţionatele Albaniei (sâmbătă, 31 mai, ora 20.00) şi Algeriei (miercuri, 4 iunie, ora 21.30).

LIGA A II-A LA FOTBAL

Programul partidelor de azi, care vor începe la ora 18.00, din etapa a 8-a din play-off-ul şi play-out-ul Ligii a II-a la fotbal - Seria 1, play-off, ora 18.00: SC Bacău - Unirea Slobozia, CSMS Iaşi - FC Clinceni, ACS Berceni - Rapid Bucureşti. Clasament: 1. CSMS Iaşi 33p, 2. Rapid Bucureşti 32p, 3. Unirea Slobozia 29p, 4. FC Clinceni 27p, 5. ACS Berceni 13p, 6. SC Bacău 9p; Seria a II-a, play-off: FC Olt Slatina - Gloria Bistriţa, CS U. Craiova - ASA Tg. Mureş, CSM Rm. Vâlcea - Metalul Reşiţa. Clasament: 1. ASA Tg. Mureş 31p, 2. CS U. Craiova 30p, 3. CSM Rm. Vîlcea 26p, 4. Gloria Bistriţa 21p (golaveraj: 17-19), 5. Metalul Reşiţa 21p (15-19), 6. FC Olt 12p; play-out: Olimpia Satu Mare - FC Bihor Oradea şi Minerul Motru - UTA. CS Mioveni stă. Clasament: 1. Olimpia Satu Mare 33p, 2. FC Bihor Oradea 29p, 3. CS Mioveni 28p, 4. UTA 15p, 5. Minerul Motru 10p.

TAMAŞ A SEMNAT UN CONTRACT PE UN SEZON CU WATFORD

Fundaşul Gabriel Tamaş a semnat, ieri, un contract valabil un sezon cu gruparea din a doua ligă engleză Watford, locul 13 în ediţia trecută a campionatului, informează site-ul oficial al clubului. Contractul lui Tamaş cu Watford va intra în vigoare de la 1 iulie. În returul sezonului 2013-2014, Tamaş a evoluat pentru formaţia Doncaster Rovers, care a retrogradat în a treia ligă. El a mai evoluat pentru echipele West Bromwich Albion, Spartak Moscova, Galatasaray Istanbul, AJ Auxerre, Celta Vigo, Dinamo Bucureşti şi FC Braşov.

MARCO REUS, CEL MAI BUN FOTBALIST DIN BUNDESLIGA

Marco Reus, mijlocaşul ofensiv al echipei Borussia Dortmund, a fost desemnat cel mai bun fotbalist din campionatul Germaniei în sezonul 2013-2014, în urma unei anchete la care au participat toţi jucătorii din Bundesliga. Reus i-a devansat pe coechipierul său Robert Lewandowski şi pe Arjen Robben (Bayern Munchen). Reus, care a marcat în acest sezon de 16 ori şi a oferit 14 pase decisive, a fost în atenţia mai multor forţe ale continentului, însă internaţionalul german a decis să mai rămână încă un sezon la Borussia. La capitolul antrenori a câştigat, surprinzător, tehnicianul lui Augsburg, Markus Weinzeirl.

VAN BUYTEN VA PLECA DE LA BAYERN MUNCHEN

Fundaşul belgian Daniel Van Buyten a anunţat, ieri, că va pleca de la Bayern Munchen, el aflându-se la final de contract, informează presa belgiană. „Am discutat cu Bayern şi am încheiat colaborarea. Dar sunt binevenit aici într-o altă postură”, a declarat fundaşul în vârstă de 36 de ani, venit la Munchen în 2006. Van Buyten a confirmat şi că se va retrage din echipa naţională a Belgiei după Cupa Mondială din Brazilia. În opt sezoane la Bayern Munchen, “Big Dan” a câştigat de patru ori Bundesliga, de patru ori Cupa Germaniei, o dată Liga Campionilor, Supercupa Europei şi Campionatul Mondial al cluburilor. Fost jucător la Charleroi, Standard Liege, Olympique Marseille, Manchester City şi SV Hamburg, Van Buyten are 78 de selecţii în echipa naţională a Belgiei, pentru care a marcat zece goluri.

PIZARRO ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU BAYERN

Atacantul peruan Claudio Pizarro, în vârstă de 35 de ani, şi-a prelungit contractul cu echipa Bayern Munchen pentru încă un sezon. Pizarro a jucat 24 de meciuri pentru Bayern în campionatul recent încheiat şi a înscris 11 goluri. El evoluează la Bayern Munchen din 2012, după ce a mai jucat la formaţia bavareză în perioada 2001-2007. Peruanul a mai evoluat în cariera sa la echipele Deportivo Pesquero, Alianza Lima, Werder Bremen şi Chelsea Londra.

LOW A RĂMAS FĂRĂ PERMIS DE CONDUCERE PENTRU ŞASE LUNI

Selecţionerul Germaniei, Joachim Low, a rămas fără permis de conducere pentru şase luni, după ce a pierdut numeroase puncte pentru exces de viteză şi folosirea telefonului mobil la volan. „Recunosc că uneori, din nefericire, conduc cu viteză prea mare. Ştiu că trebuie să frânez. Mi-am învăţat lecţia şi îmi voi schimba comportamentul la volan”, a declarat Joachim Low, în vârstă de 54 de ani. „Vom vorbi cu principalii noştri sponsori pentru a ne asigura că îi vor da lui Jogi maşini care nu pot atinge o viteză prea mare”, a glumit Oliver Bierhoff, managerul naţionalei Germaniei. Nu este pentru prima oară când Low rămâne fără permis. În 2006, el a condus cu 134 km/h într-o zonă în care limita era de 100 km/h şi a rămas patru săptămâni fără permis.

AC MILAN ÎL VA ÎNLOCUI PE SEEDORF CU PIPPO INZAGHI

AC Milan a decis să-l concedieze pe antrenorul olandez Clarence Seedorf, după numai patru luni de la numirea sa în funcţie, urmând să-l înlocuiască cu italianul Filippo Inzaghi, care pregăteşte în prezent echipa de tineret a grupării „rossonera“. Ratarea calificării în Cupele Europene a cântărit decisiv în despărţirea de olandezul de 38 de ani. Printre candidaţii la funcţia de nou antrenor al lui AC Milan a fost şi Unai Emery, care va continua şi anul viitor la FC Sevilla. Pippo Inzaghi antrenează din 2012 tineretul milanez. Despărţirea de Seedorf îi va costa pe milanezi 10 milioane de euro, olandezul având contract semnat pe încă două sezoane. E posibil ca el să rămână cu o funcţie în cadrul clubului, după cum a anunţat Silvio Berlusconi. Seedorf a preluat-o pe AC Milan în 15 ianuarie 2014.

SERGIO CONCEICAO, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI SPORTING BRAGA

Fostul internaţional portughez Sergio Conceicao a fost numit în funcţia de antrenor principal al echipei Sporting Braga, înlocuindu-l pe Jorge Paixao. Conceicao, în vârstă de 39 de ani, a semnat un contract pe două sezoane cu Sporting Braga, care a terminat sezonul actual pe locul 9. Sergio Conceicao a mai pregătit în cariera sa formaţiile Olhanense şi Academica Coimbra. În sezonul recent încheiat, la Braga a evoluat şi atacantul român Raul Rusescu, care a fost împrumutat în iarnă, pentru şase luni, de la echipa spaniolă FC Sevilla.

READING FC, SCOASĂ LA VÂNZARE PENTRU O LIRĂ STERLINĂ

Echipa engleză de fotbal Reading FC a fost scoasă la vânzare pentru o liră sterlină (1,2 euro) de patronul său, miliardarul rus Anton Zingarevic, care deţine 51% din acţiunile acestei grupări de ligă secundă, anunţă presa britanică. Acesta vrea să vândă pachetul majoritar de acţiuni pentru că Reading Football Club a ratat promovarea în Premier League. Preţul scăzut este explicabil prin deficitul financiar al clubului, cifrat la 38 de milioane de lire sterline, scrie „The Independent“. Zingarevici a cumpărat acţiunile în 2012 şi a investit de atunci 25 de milioane. Conform „The Independent“, rusul are deja oferte de cumpărare din India şi Israel.