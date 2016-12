REGHECAMPF A FOST NUMIT ANTRENOR PRINCIPAL LA AL HILAL

Fostul tehnician al echipei Steaua, Laurenţiu Reghecampf, a fost numit în funcţia de antrenor al formaţiei Al Hilal, el semnând un contract pe două sezoane, a anunţat, ieri, gruparea saudită pe Twitter. Site-ul oficial al Al Hilal notează că Reghecampf urmează să anunţe data la care va sosi la Riyad pentru a se întâlni cu responsabilii clubului şi a stabili toate detaliile pentru sezonul viitor. De asemenea, Al Hilal subliniază că în aducerea lui Reghecampf a „concurat cu mai multe echipe din Golf”. Tot luni, Al Hilal a anunţat rezilierea contractului lui Sami Abdullah Al-Jaber, care pregătea echipa din 27 mai 2013. Laurenţiu Reghecampf a antrenat echipa Steaua în ultimele două sezoane, reuşind să câştige cu gruparea bucureşteană două titluri de campioană a României. În vârstă de 38 de ani, Reghecampf a mai antrenat formaţiile Gloria Bistriţa, Universitatea Craiova, FC Snagov şi Concordia Chiajna. Al Hilal este vicecampioana Arabiei Saudite, încheind sezonul la două puncte de campioana Al Nasr. Echipa a câştigat campionatul de 13 ani, de şase ori Cupa Regelui, dar şi de două ori Liga Campionilor Asiei. În acest sezon, Al Hilal este calificată în sferturile de finală ale Ligii Campionilor Asiei, urmând să-şi afle adversara în urma tragerii la sorţi care va avea loc mâine. În schimb, Reghecampf a declarat, ieri, că nu a semnat contractul cu Al Hilal, deoarece nu a ajuns încă la un acord cu finanţatorul Gigi Becali privind rezilierea înţelegerii cu Steaua, valabilă încă un an, tehnicianul luând în calcul chiar să continue în Liga 1, dar numai în anumite condiţii, anunţând că are doar o înţelegere verbală cu Al Hilal.

RAŢ VREA VICTORII ÎN MECIURILE CU ALBANIA ŞI ALGERIA

Răzvan Raţ, fundaşul echipei naţionale de fotbal a României, care şi-a sărbătorit ieri ziua de naştere în cantonamentul de la Mogoşoaia, a declarat, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte victorii în partidele cu Albania şi Algeria din turneul din Elveţia, deşi acestea sunt amicale. „M-am obişnuit: în ultimii 13 ani, doar în doi sau în trei nu mi-am sărbătorit ziua de naştere în cantonamentul echipei naţionale. Berea o să fie diseară, însă eu sper să mai fie şi o şampanie după cele meciuri. Chiar dacă sunt amicale, noi suntem aici să le câştigăm”, a spus Raţ, care a împlinit 33 de ani. Fundaşul s-a arătat surprins de modul în care s-au prezentat la primele antrenamente jucătorii tineri convocaţi de selecţioner pentru turneul din Elveţia. „Am fost suprins de Manea (n.r. - Cristian Manea), pentru că pare matur în joc, deşi nu are 17 ani împliniţi. Este îmbucurător, sper să crească în valoare şi să ajungă om de bază la naţională. Nu îl ştiam până acum. Cum nu îl ştiam nici pe concurentul de pe postul meu (n.r. - Bogdan Vătăjelu), care mi se pare la fel, un jucător bun. De altfel, toţi cei tineri sunt dornici să se afirme la naţională”, a precizat Raţ. România va disputa în cadrul turneului din Elveţia partide amicale cu selecţionatele Albaniei (sâmbătă, 31 mai, ora 20.00) şi Algeriei (miercuri, 4 iunie, ora 21.30).

MIRCEA SANDU ÎNDEAMNĂ LA SOLIDARITATE

Mircea Sandu, preşedintele de onoare al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), face un apel către “suporteri, mass-media, membri asociaţi” ai federaţiei pentru a fi solidari în faţa “minciunii” şi “nedreptăţii” de care dă dovadă noua conducere “nevalidată” de la Casa Fotbalului. Sandu a dat publicităţii, ieri, o scrisoare deschisă adresată prietenilor fotbalului, în care acuză noua conducere a FRF că acţionează “paralel cu interesele naţionale”. Mircea Sandu mai acuză conducerea FRF de faptul că nu respectă Statutul, deciziile Comitetului Executiv şi nici promisiunile făcute înainte de alegerile din 5 martie, susţinând că fotbalul românesc a devenit astfel apanajul intereselor unui clan, şi îi îndeamnă pe membrii asociaţi să fie solidari în faţa acestor nedreptăţi. Răzvan Burleanu a fost ales, la 5 martie, în funcţia de preşedinte al FRF, el primind 113 voturi în turul II de scrutin, faţă de 59 câte a avut fostul arbitru Vasile Avram. La alegeri nu a mai participat candidatul susţinut de fostul preşedinte Mircea Sandu, Gheorghe Popescu, cu o zi înaintea alegerilor fostul internaţional fiind condamnat în “Dosarul Transferurilor” la trei ani, o lună şi zece zile de închisoare cu executare. La o lună după alegeri, între noul şi fostul conducător al FRF a izbucnit un conflict, după ce Burleanu l-a acuzat pe Mircea Sandu că este în spatele deciziei Asociaţiei Judeţene de Fotbal din Giurgiu de a contesta validarea la tribunal a noii conduceri a federaţiei.

STEAUA ROŞIE BELGRAD A CÂŞTIGAT TITLUL DE CAMPIOANĂ ÎN SERBIA

Steaua Roşie Belgrad a câştigat titlul de campioană în Serbia, după ce a învins duminică, pe teren propriu, cu scorul de 4-2, formaţia OFK Belgrad, în etapa a 29-a, penultima. Cu o etapă înainte de finalul sezonului, Steaua Roşie are un avans de trei puncte faţă de Partizan Belgrad, beneficiind şi de rezultatele mai bune în meciurile directe. Steaua Roşie Belgrad a câştigat cel de-al 26-lea titlu de campioană, al treilea de la destrămarea Iugoslaviei. Crvena Zvezda are 19 titluri în campionatul Iugoslaviei, cinci în cel al Serbiei-Muntenegru şi două în Serbia, precedentul fiind în 2007. De atunci, Partizan îşi adjudecase şase titluri consecutive.

PIQUE ŞI-A PRELUNGIT PÂNĂ ÎN 2019 CONTRACTUL CU FC BARCELONA

Gerard Pique, fundaşul spaniol al formaţiei FC Barcelona, şi-a prelungit cu patru ani contractul care îi expira în această vară, noua înţelegere fiind valabilă până la 30 iunie 2019, informează site-ul oficial al grupării catalane. „Barca trebuie să fie în vârf, iar noi toţi avem ingredientele pentru a ne întoarce acolo”, a spus Pique, care a semnat contractul în cursul zilei de duminică. În cazul în care îşi va duce contractul până la capăt, Pique va avea 11 ani petrecuţi la FC Barcelona din cei 32 pe care îi va împlini în 2019. „Este un mare impuls pentru mine să ştiu că îmi voi continua cariera aici. Sper să avem aceleaşi succese ca şi până acum”, a completat Pique. Preşedintele grupării catalane, Josep Maria Bartomeu, îl consideră pe Gerard Pique cel mai bun fundaş din lume. „Este foarte important să confirmăm poziţia lui Gerard Pique la Barcelona. El este cel mai bun fundaş central din lume. El este o parte importantă a proiectului de la FC Barcelona”, a adăugat Bartomeu. În vârstă de 27 de ani, Pique evoluează la FC Barcelona din 2008. El a mai evoluat pentru Manchester United şi Real Zaragoza.

ALEN HALILOVIC A SEMNAT UN CONTRACT PE CINCI SEZOANE CU BARCA

Alen Halilovic, mijlocaşul echipei Dinamo Zagreb, a semnat un contract pe cinci sezoane cu formaţia FC Barcelona, a anunţat, ieri, site-ul oficial al grupării catalane. „Este o zi minunată şi sunt foarte fericit. Întotdeauna am fost fanul Barcelonei şi ştiu foarte multe lucruri despre club. În acest an am urmărit foarte mult meciurile echipei Barcelona B, care are mulţi jucători tineri şi talentaţi. Ştiu să vorbesc puţin în catalană. Am o şansă foarte mare de a evolua pentru cel mai puternic club din lume”, a declarat Halilovic, în vârstă de 17 de ani, care a fost achiziţionat de vicecampioana Spaniei pentru suma de 2,2 milioane de euro, plus diverse bonusuri de performanţă. Alen Halilovic este al doilea transfer al Barcelonei din această vară, după portarul german Marc-Andre ter-Stegen, adus de la Borussia Monchengladbach.

EIBAR ŞI-A ASIGURAT PROMOVAREA ÎN PRIMA LIGĂ SPANIOLĂ

Echipa bască SD Eibar a obţinut, duminică, promovarea în prima ligă spaniolă pentru prima oară în istoria sa, după etapa a 40-a a diviziei secunde, însă aceasta este condiţionată de constituirea unui capital suficient pentru a evolua în elită. SD Eibar, echipă fondată în 1940, este în fruntea Liga Adelante, cu 67 de puncte, având asigurat unul din primele două locuri, sinonime cu promovarea directă în elită. Eibar are şapte puncte avans faţă de Las Palmas, ocupanta locului 3, şi nu mai poate fi ajunsă cu două etape înainte de final. Eibar, club dintr-un oraş de circa 25.000 de locuitori, are un capital de 400.000 de euro şi are nevoie de aproximativ două milioane de euro pentru a valida promovarea, conform regulamentelor în vigoare.

UJPEST A CUCERIT CUPA UNGARIEI

Ujpest Budapesta a câştigat, duminică, pentru a 9-a oară Cupa Ungariei, după ce s-a impus în finala cu Diosgyor în urma loviturilor de departajare, la capătul a 120 de minute scorul fiind 1-1. Ujpest a trecut rapid în avantaj, prin autogolul lui Andras Gosztonyi din minutul 6. Diosgyor a egalat în ultimul minut al timpului regulamentar, prin Patrik Bacsa, şi a rămas în inferioritate numerică în min. 95, când Tamas Kadar a văzut al doilea cartonaş galben. Ujpest a fost mai precisă la loviturile de departajare şi s-a impus cu scorul de 4-3.

BRENDAN RODGERS ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU FC LIVERPOOL

Tehnicianul nord-irlandez Brendan Rodgers şi-a prelungit contractul cu echipa FC Liverpool, alături de care a terminat pe locul secund în sezonul actual din Premier League, a anunţat, ieri, site-ul oficial al UEFA. „Sunt extrem de fericit că pot continua munca pe care am început-o acum doi ani la Liverpool. Acum va trebui să trecem la următoarea fază”, a declarat Rodgers. „Brendan Rodgers va fi antrenorul nostru în continuare. El a semnat un contract de lungă durată. Acest sezon ne-a arătat tuturor că Liverpool poate avea din nou succes”, se arată într-un comunicat semnat de proprietarul clubului, John Henry, şi de preşedintele Tom Werner. În vârstă de 41 de ani, Brendan Rodgers se află pe banca tehnică a formaţiei din Liverpool din iunie 2012. El a mai pregătit în cariera sa echipele Watford, Reading şi Swansea City.

AMEOBI PĂRĂSEŞTE NEWCASTLE DUPĂ 14 ANI

Atacantul nigerian Shola Ameobi a anunţat că va pleca de la Newcastle, după 14 ani petrecuţi la acest club. În vârstă de 32 de ani, Shola Ameobi a disputat 397 meciuri pentru Newcastle şi a înscris 79 de goluri. Jucătorul nu a făcut nicio precizare referitoare la viitoarea sa echipă.

MOGHREB TETOUAN A CUCERIT TITLUL ÎN MAROC

Echipa de fotbal Moghreb Tetouan a devenit campioană a Marocului, pentru a doua oară în istoria sa, şi va juca la Campionatul Mondial al cluburilor, care va fi organizat în luna decembrie de regatul nord-african. Moghreb a depăşit-o în ultima etapă pe Raja Casablanca, în urma victoriei cu Renaissance Berkane (2-1), în timp ce Raja a fost învinsă de Olympique Safi (0-1). Pentru turneul din perioada 10-20 decembrie 2014 au mai obţinut calificarea Real Madrid (câştigătoarea Champions League), Cruz Azul (Mexic, campioana CONCACAF) şi Auckland City (Noua Zeelandă, reprezentanta Oceaniei). Urmează să-şi mai desemneze reprezentantele America de Sud, Asia şi Africa.