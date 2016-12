ACADEMIA HAGI 2003 ÎNCEPE TURNEUL SEMIFINAL AL JUNIORILOR E

Sâmbătă şi duminică, la Braşov, vor avea loc partidele turneului semifinal al Campionatului Naţional de fotbal rezervat juniorilor E (jucători născuţi după 1 ianuarie 2003). Academia Hagi (antrenor Ionuţ Mihu, director coordonator Marius Codescu) face parte din Grupa A a turneului semifinal, alături de Concordia Chiajna şi LPS Banatul Timişoara. Din Grupa B fac parte formaţiile Corona Braşov, Dynamik Craiova şi Sporting Timişoara. Programul Academiei Hagi la acest turneu - sâmbătă: cu LPS Banatul Timişoara (ora 10.00) şi cu Concordia Chiajna (ora 17.00). Duminică, de la ora 17.00, va avea loc finala turneului, între echipele clasate pe primul loc în cele două grupe. Câştigătoarea va întâlni, pe 3 iunie, la Buftea (ora 11.00), în finala CN juniori E, învingătoarea turneului semifinal de la Odorheiu Secuiesc.

ACADEMIA HAGI 1999 ÎNCEPE ETAPA INTERJUDEŢEANĂ

După ce a încheiat pe prima poziţie campionatul judeţului Constanţa rezervat juniorilor C (jucători născuţi după 1 ianuarie 1999), FC Viitorul (antrenor Nicolae Roşca) va înfrunta formaţia Unirea Slobozia, în etapa interjudeţeană a CN. Turul este programat sâmbătă, de la ora 17.00, pe terenul „Central“ al Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, în vreme ce manşa retur se va disputa marţi, de la ora 17.00, pe terenul din localitatea Bucu.

PIŢURCĂ A RENUNŢAT LA NICA, TORJE ŞI LUCHIN

Selecţionerul Victor Piţurcă a renunţat “din diverse motive” la jucătorii Constantin Nica, Gabriel Torje şi Srgian Luchin pentru turneul de pregătire pe care echipa naţională îl va întreprinde în Elveţia, informează site-ul oficial al FRF. Piţurcă a stabilit vineri lista cu jucătorii care activează în străinătate convocaţi pentru turneul din Elveţia, pe care nu se regăsesc Nica (Atalanta), Torje (Espanyol Barcelona) şi Luchin (Botev Plovdiv). Jucătorii selecţionaţi de Piţurcă sunt Pantilimon (Manchester City), Chiricheş (Tottenham), Raţ (Rayo Vallecano), Bourceanu (Trabzonspor), C. Lazăr (PAOK), Nicoliţă (FC Nantes), Al. Maxim (VfB Stuttgart), Marica (Getafe) şi Rusescu (Sporting Braga). Fotbaliştii care evoluează în campionatul intern convocaţi pentru acest turneu vor fi anunţaţi în cursul zilei de sâmbătă, reunirea lotului fiind programată pentru duminică, la ora 12.30, la Mogoşoaia. În cadrul turneului din Elveţia, echipa naţională de fotbal a României va disputa două partide amicale, contra Albaniei (31 mai, ora 20.00) şi Algeriei (4 iunie, ora 21.30).

LIGA A II-A LA FOTBAL

Etapa a 7-a din play-off-ul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal programează sâmbătă, de la ora 11.00, un singur meci: Unirea Slobozia - CSMS Iaşi. Partida Rapid Bucureşti - SC Bacău, scor 1-0, s-a disputat joi, iar întâlnirea FC Clinceni - ACS Berceni, scor 2-1, a avut loc vineri. Clasament play-off: 1. CSMS Iaşi 33p, 2. Rapid Bucureşti 32p, 3. FC Clinceni 27p, 4. Unirea Slobozia 26p, 5. ACS Berceni 13p, 6. SC Bacău 9p. Programul meciurilor din Seria a II-a, etapa a 7-a - play-off, sâmbătă, ora 11.00: Gloria Bistriţa - CS U. Craiova; ora 18.00: ASA Tg. Mureş - CSM Rm. Vâlcea. Partida Metalul Reşiţa - FC Olt, scor 0-1, s-a disputat vineri. Clasament: 1. ASA Tg. Mureş 31p, 2. CS U. Craiova 27p, 3. CSM Rm. Vîlcea 23p, 4. Gloria Bistriţa 21p (golaveraj: 16-16), 5. Metalul Reşiţa 21p (15-19), 6. FC Olt 12p; play-out, sâmbătă, ora 11.00: FC Bihor Oradea - Minerul Motru şi CS Mioveni - Olimpia Satu Mare. UTA stă. Clasament: 1. Olimpia 30p, 2. CS Mioveni 28p, 3. FC Bihor 26p, 4. UTA 15p, 5. Minerul Motru 10p.

ACS CORONA A DESFIINŢAT SECŢIA DE FOTBAL CARE A ACTIVAT ÎN LIGA 1, ÎN SEZONUL 2013-2014

Adunarea Generală a acţionarilor şi membrilor ACS Corona 2010 a decis, vineri, desfiinţarea secţiei de fotbal care a activat în Liga 1, motivele fiind de ordin financiar, după cum a declarat preşedintele secţiei, Ciprian Anghel. „În Adunarea Generală s-a decis ca fotbalul să fie desfiinţat şi în perioada următoare să se facă şi dezafilierea de la federaţie. Ne pare rău, dar motivele au fost foarte clare şi au împins la această decizie”, a spus Anghel. La rândul său, primarul Braşovului, George Scripcaru, a declarat că s-au făcut eforturi pentru ca gruparea să termine campionatul Ligii 1, din respect pentru celelalte echipe, pentru federaţie şi pentru cei implicaţi în munca acestei formaţii, precum şi, nu în ultimul rând, pentru a nu face rău, indirect, şi celeilalte echipe a Braşovului. El a precizat că Primăria nu se poate implica în susţinerea formaţiei FC Braşov, care a reuşit să se salveze de la retrogradare cel puţin până la o decizie a TAS în cazul licenţei FC Vaslui. Echipa de fotbal Corona Braşov a retrogradat în Liga a II-a la finalul sezonului 2013-2014, după ce a ocupat ultimul loc, 18, cu 14 puncte (două victorii, opt rezultate de egalitate şi 24 de înfrângeri), în primul eşalon fotbalistic intern. În Adunarea Generală s-a decis, de asemenea, ca secţiile de hochei, handbal şi sporturi individuale să aibă un buget consistent în sezonul viitor, care să permită atingerea performanţei la cel mai înalt nivel.

RĂZVAN LUCESCU VA ANTRENA PETROLUL ŞI ÎN SEZONUL URMĂTOR

Antrenorul Răzvan Lucescu se va afla la conducerea tehnică a formaţiei Petrolul Ploieşti şi în sezonul 2014-2015. „În urma discuţiilor dintre oficialii FC Petrolul Ploieşti şi Răzvan Lucescu, cele două părţi au convenit să continue colaborarea, astfel că antrenorul va rămâne la cârma „lupilor“ şi în sezonul 2014-2015. FC Petrolul consideră că această continuitate la nivelul băncii tehnice va asigura continuitatea performanţelor şi în sezonul viitor şi îi urează mult succes antrenorului Răzvan Lucescu”, informează site-ul oficial al grupării prahovene. Lucescu a declarat că, din punct de vedere profesional, i se pare un lucru firesc să continue munca începută în luna martie la conducerea echipei prahovene. În vârstă de 45 de ani, Răzvan Lucescu a fost numit în funcţia de antrenor principal al echipei ploieştene în data de 11 martie, după ce Cosmin Contra a plecat la Getafe.

STEAUA BUCUREŞTI VA DISPUTA DOUĂ PARTIDE PE TEREN PROPRIU FĂRĂ SPECTATORI

FC Steaua Bucureşti a fost sancţionată de Comisia de Disciplină a FRF cu disputarea a două partide cu porţile închise, în urma incidentelor create de spectatori la meciul cu Oţelul Galaţi, din ultima etapă a sezonului 2013-2014 al Ligii 1. În plus, gruparea stelistă a primit o penalitate sportivă de 40.000 de lei. FC Steaua a fost penalizată după ce suporterii au aruncat cu petarde în teren, gruparea roş-albastră fiind recidivistă. După meci, când jucătorii stelişti sărbătoreau cucerirea titlului, o parte dintre fanii de la Peluza Nord au pătruns pe teren pentru a fi alături de idoli, dar au revenit în peluză după apariţia jandarmilor. Steaua va disputa cu porţile închise primele două partide pe teren propriu din sezonul 2014-2015.

ZIARISTUL SPORTIV ION CUPEN A DECEDAT

Ziaristul sportiv Ion Cupen a decedat, vineri, la vârsta de 73 de ani, din cauza unor complicaţii medicale, inclusiv cardiace, survenite pe fondul unui diabet, informează site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal. Ion Cupen a debutat în presa sportivă înainte de 1989, la ziarul „Sportul“, şi a lucrat în cariera sa la cele mai importante redacţii de sport din România.

UNGARIA A REMIZAT CU DANEMARCA

Reprezentativa de fotbal a Ungariei, adversara României în preliminariile EURO 2016, a terminat la egalitate, joi seară, scor 2-2 (Dzsudzsak 25, R. Varga 70 / C. Eriksen 56, Schoene 72), partida amicală disputată la Debrecen cu naţionala Danemarcei. Selecţionerul Ungariei, Attila Pinter, a folosit următorii jucători: Gulacsi - J. Varga, Liptak (57 Juhasz), Lang, Korhut (57 J. Szabo) - Patkai (46 Kalmár), Tozser - Gyurcso (46 Koman), P. Szakaly (46 R. Varga), Dzsudzsak - Rudolf (67 Nikolics). Reprezentativa României va evolua în compania Ungariei în preliminariile EURO 2016, primul meci urmând să aibă loc la 11 octombrie, la Bucureşti, iar returul în 4 septembrie 2015.

MANCHESTER UNITED ARE TRECERE LA SPONSORI

Compania americană de echipament sportiv Nike este pregătită să plătească suma de 600 de milioane de dolari (440 de milioane de euro) pentru o perioadă zece ani pentru a-şi continua parteneriatul cu clubul englez de fotbal Manchester United, care expiră în 2015, a scris, vineri, „Wall Street Journal“. Sponsor al formaţiei engleze din 2002, Nike speră să-şi păstreze parteneriatul cu una dintre cele mai populare echipe din lume, în ciuda unui sezon dezamăgitor avut de formaţia din Manchester. United a terminat ediţia de campionat 2013-2014 din Premier League pe locul 7 şi a ratat, pentru prima dată din 1990, participarea în Cupele Europene. Actualul contract dintre Nike şi Manchester United a fost încheiat pe 13 ani, cu o valoare de 510 milioane de dolari şi va expira la finalul sezonului 2014-2015. Germanii de la Adidas şi americanii de la Warrior Sport (New Balance), ultimii sub contract cu FC Liverpool, sunt de asemenea dispuşi să se alăture celui mai titrat club englez, a adăugat „Wall Street Journal“. În ciuda rezultatelor slabe, Manchester United şi-a sporit profitul net pe primul trimestru al anului cu 26%, la circa 13,5 milioane de euro.

GOMES PĂRĂSEŞTE CLUBUL TOTTENHAM

Portarul brazilian Heurelho Gomes va pleca de la Tottenham luna viitoare, când îi expiră contractul, a anunţat clubul englez. În vârstă de 33 de ani, Gomes a sosit în 2008 la Tottenham, echipă la care evoluează şi fundaşul Vlad Chiricheş. Transferul brazilianului de la PSV Eindhoven i-a costat pe englezi aproape zece milioane de euro. Gomes nu a mai fost titularizat din noiembrie 2011, fiindu-i preferaţi Brad Friedel şi, ulterior, Hugo Lloris.

CRAIG BELLAMY SE RETRAGE DIN ACTIVITATE

Craig Bellamy, fostul atacant al echipelor Manchester City şi FC Liverpool, a anunţat, într-un interviu acordat site-ului Wales Online, că se retrage din activitatea de fotbalist profesionist. După două sezoane petrecute la clubul din oraşul său natal, Cardiff, jucătorul de 34 de ani a precizat că, din punct de vedere fizic, nu mai este capabil să suporte competiţia. Bellamy nu a putut împiedica retrogradarea lui Cardiff City în acest sezon, punctul final al unei cariere de 17 ani, în care el a mai evoluat la Celtic Glasgow, Newcastle, West Ham United, Norwich, Blackburn şi Coventry. Fostul internaţional galez (78 de selecţii) a afirmat că a primit mai multe oferte de a continua, de la cluburi engleze şi americane, dar preferă să se dedice meseriei de antrenor. În cariera sa, Bellamy a fost protagonistul multor conflicte. Când era la Newcastle, a aruncat cu un scaun înspre antrenorul secund Terry McDermott. Apoi, Bellamy l-a ameninţat pe coechipierul său de la Liverpool, John Arne Riise, cu o crosă de golf. De asemenea, galezul a avut probleme cu justiţia pentru incidente într-un club de noapte. În 2007, când se punea problema ca Bellamy să revină la Newcastle de la Liverpool, Alan Shearer a afirmat că această veste i-a stricat vacanţa. Craig Bellamy a marcat 169 de goluri în carieră, ultimul în meciul cu Chelsea Londra, din finalul Premier League. El a câştigat Cupa Ligii, cu FC Liverpool, şi Cupa Scoţiei, cu Celtic Glasgow.

HUBERT FOURNIER, NOUL ANTRENOR AL LUI OLYMPIQUE LYON

Tehnicianul formaţiei Reims, Hubert Fournier, a ajuns la un acord pentru a prelua echipa Olympique Lyon, rămasă fără antrenor după plecarea lui Remi Garde. Jean-Michel Aulas, preşedintele lui Olympique, alături de consilierul său Bernard Lacombe şi de Vincent Ponsot, director administrativ, s-au întâlnit miercuri cu Fournier, apoi au ajuns la un acord şi cu oficialii clubului din Reims. Acordul a fost oficializat vineri, după ce Olympique Lyon s-a întors din Coreea de Sud, unde a pierdut cu 0-2 meciul amical cu Jeonbuk Hyundai Motors.

ITURBE, TRANSFERAT DEFINITIV DE VERONA DE LA FC PORTO

Atacantul argentinian al echipei FC Porto, Juan Iturbe, a fost transferat definitiv la Hellas Verona, pentru 15 milioane de euro. Iturbe (20 de ani) a fost împrumutat sezonul trecut la Verona, iar clubul italian a decis să activeze clauza de cumpărare definitivă. Argentinianul a sosit la Porto în mai 2011, de la gruparea Cerro Porteno din Paraguay. Comparat de multe ori cu Lionel Messi, Iturbe nu s-a putut impune la formaţia portugheză, astfel că în sezonul 2012-2013 a fost împrumutat la River Plate, apoi la Verona, cu această ultimă echipă încheind pe locul 10 ediţia 2013-2014 a campionatului italian. Iturbe a jucat 33 de partide la Verona şi a marcat opt goluri.

JUCĂTORII LUI BAYERN MUNCHEN VOR PURTA COSTUME ARMANI

Fotbaliştii de la Bayern Munchen vor îmbrăca costume Armani la acţiunile oficiale ale clubului, precum şi în toate deplasările echipei germane. Detaliile financiare ale acestui acord nu au fost dezvăluite, însă preşedintele lui Bayern, Karl-Heinz Rummenige, a precizat că echipa sa „este mândră că va fi îmbrăcată în anii următori de un maestru al lumii modei”. Bayern este cel mai popular club german şi unul dintre cele mai bogate din lumea fotbalului, cu venituri anuale de 400 milioane euro.

MECIUL AEL LIMASSOL - APOEL NICOSIA SE VA REJUCA

Federaţia Cipriotă de Fotbal (CFA) a decis rejucarea partidei dintre echipele AEL Limassol şi Apoel Nicosia, decisivă pentru stabilirea noii campioane a Ciprului, care a fost suspendată, săptămâna trecută, după ce o petardă aruncată din tribune a lovit un jucător. Comisia juridică a CFA a decis joi, cu majoritate de voturi, ca meciul să se rejoace pe teren neutru, fără spectatori. Meciul pentru titlu dintre liderul AEL şi Apoel, locul 2 în clasament, formaţie aflată la trei puncte distanţă, a fost suspendat la scorul de 0-0, în minutul 52, când fundaşul Kaka, aflat pe banca de rezerve, a fost lovit de o petardă aruncată de fanii echipei gazdă, fiind apoi transportat la spital. După 50 de minute de aşteptare, interval în care pe teren s-au aflat forţele speciale ale Poliţiei cipriote, meciul a fost suspendat definitiv.

IVAN SOPEGNO, NOUL SELECŢIONER AL GUATEMALEI

Argentinianul Ivan Sopegno, 50 de ani, a fost prezentat drept noul selecţioner al naţionalei Guatemalei, la mai bine de un an de la plecarea paraguayanului Ever Hugo Almeida, care nu a reuşit să califice reprezentativa la Cupa Mondială din Brazilia. „Este o onoare să antrenez echipa naţională a ceea ce eu consider ţara mea, deoarece trăiesc aici de 20 de ani”, a declarat Sopegno, care a câştigat titlul naţional cu echipa Comunicaciones. Guatemala este pe locul 124 în clasamentul FIFA-Coca Cola.