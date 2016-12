CUPA MARITIMO LA TENIS DE MASĂ

Maritimo Shopping Center va găzdui la sfârşitul acestei săptămâni, sâmbătă şi duminică, la Intrarea 2 a centrului comercial, a treia ediţie a Cupei Maritimo la tenis de masă. Sâmbătă, între orele 9.30 şi 12.00, se va desfăşura turneul rezervat reprezentanţilor mass-media, iar de la ora 12.00 va începe turneul rezervat amatorilor. Prin amatori, organizatorii înţeleg inclusiv profesionişti care s-au lăsat de acest sport de cel puţin cinci ani. Concursul va fi... asezonat cu multă distracţie şi cu multe premii. Înscrierile se fac la Maritimo Shopping Center, la Info Desk, până joi, 22 mai. În cazul în care numărul necesar de participanţi nu a fost finalizat, înscrierile pot continua până sâmbătă, inclusiv. Pe lângă competiţia propriu-zisă, organizatorii au invitat şi sportivi profesionişti constănţeni, pentru a face demonstraţii şi a împărtăşi din experienţa acumulată în concursurile la care au participat.

FESTIVALUL CULTURAL SPORTIV AL TINERETULUI TURC

Uniunea Democrată Turcă din România (UDTR) organizează, vineri şi sâmbătă, a XI-a ediţie a Festivalului Cultural Sportiv al Tineretului. Festivalul este organizat de comisia de tineret din cadrul UDTR şi reuneşte 300 de tineri de etnie turcă, reprezentând filialele Uniunii din judeţele Constanţa şi Tulcea, dar şi din Bucureşti. Ca în fiecare an, la manifestările din cadrul festivalului sunt invitaţi să participe şi tineri tătari, ruşi lipoveni, greci, aromâni şi români. Vineri, de la ora 8.30, pe terenul sintetic al hotelului Dorna din staţiunea Mamaia se va desfăşura un minicampionat de fotbal. După festivitatea de premiere a învingătorilor la fotbal, concursurile sportive de vineri vor continua la Lake View Center din Constanţa, de la ora 14.00, cu întreceri de tenis de masă, bowling şi biliard. Sâmbătă, de la ora 11.00, în sala de conferinţe a hotelului Florida din staţiunea Mamaia, vizavi de Aqua Magic, pe malul lacului Siutghiol, va avea loc simpozionul cu tema „Ziua Tineretului şi Sportului”, pentru ca de la ora 15.00, în aceeaşi locaţie, să intre în concurs tinerii pasionaţi de remi şi table.

SELECŢIE LA ACSSF FARUL

Clubul ACSSF Farul 2010 Constanţa organizează selecţie pentru copii născuţi între anii 2002 şi 2008. Selecţia are caracter permanent şi se desfăşoară de luni până vineri, între orele 8.30 - 10.00 şi 14.00 - 17.30, la terenul sintetic de la stadionul “Farul”. Detalii la numerele de telefon 0723/38.30.49 (Constantin Bodnar) şi 0723/37.20.06 (Doru Carali).

SELECŢIE LA AS PERFORMER

Asociaţia Sportivă Performer Constanţa organizează în zilele de luni, miercuri şi vineri, de la ora 15.45, la terenul II al stadionului “Farul” din Constanţa, selecţie de fotbal pentru grupa de copii născuţi în anul 2007. Antrenorii acestei grupe sunt Dumitru Antonescu, fosta mare glorie a Farului, şi Raj Cărăuleanu.

COSR AJUTĂ COMITETELE OLIMPICE DIN SERBIA ŞI BOSNIA-HERŢEGOVINA

COSR va sprijini financiar cu câte 10.000 de dolari comitetele olimpice din Serbia şi Bosnia-Herţegovina, ţări pe teritoriile cărora au avut loc inundaţii catastrofale în ultima săptămână. „Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR) nu a rămas impasibil la suferinţa popoarelor din Serbia şi Bosnia-Herţegovina, ţări afectate de inundaţii catastrofale în ultima săptămână, şi va sprijini Comitetele Naţionale Olimpice (CNO) din cele două state atât financiar, cât şi sportiv. În încercarea de a fi alături de populaţia greu încercată, COSR, parte a lumii olimpice şi membru al unor organizaţii cu caracter regional alături de CNO din Europa Centrală şi de Sud-Est, va ajuta ca sportivii din ţările prietene să sufere cât mai puţin din cauză că o mare parte dintre bazele sportive sunt inutilizabile ori au devenit centre pentru sinistraţi. COSR va sprijini financiar cu câte 10.000 USD atât Comitetul Olimpic din Serbia, cât şi pe cel din Bosnia-Herţegovina, cele două ţări prietene urmând să folosească banii aşa cum cred de cuviinţă”, se arată în comunicatul COSR. De asemenea, câte aproximativ 20 de sportivi din Serbia şi Bosnia-Herţegovina se vor putea pregăti la Izvorani pentru Jocurile Olimpice de Tineret (JOT), care vor avea loc la Nanjing, în perioada 16-28 august 2014, beneficiind gratuit de toate facilităţile pe care le oferă Complexul Olimpic „Sydney 2000“.

OLARU, ÎN SEMIFINALE LA NURNBERG

Perechea Raluca-Ioana Olaru / Shahar Peer (România / Israel) s-a calificat, ieri, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Nurnberg (Germania), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Olaru şi Peer au învins în sferturile de finală, cu 6-4, 6-3, după o oră şi 15 minute de joc, cuplul german Anna-Lena Groenefeld / Antonia Lottner. În runda următoare, Olaru şi Peer vor înfrunta perechea Kimiko Date-Krumm / Caroline Garcia (Japonia / Franţa).

PASCAL NU EXCLUDE SĂ BOXEZE IARĂŞI CU BUTE

Pugilistul Jean Pascal a declarat că un nou meci cu Lucian Bute nu ar aduce nimic nou carierei sale, însă ar fi dispus să îi acorde o revanşă românului dacă acest lucru va fi cerut de fani. „Să boxez din nou cu Bute nu ar aduce nimic carierei mele. Dar dacă fanii vor vrea asta... Este menţionat în contract, chiar dacă tehnic nu sunt obligat, deoarece termenul ar fi depăşit. Lumea ştie că eu sunt un om de cuvânt şi m-am gândit mereu că oricine are dreptul la a doua şansă. Deci aş fi dispus să îi acord o revanşă domnului Bute”, a spus Pascal. Lucian Bute a fost învins la puncte de canadian în luna ianuarie, într-un meci contând pentru centurile WBC Diamond şi NABF la categoria semigrea, disputat la „Centre Bell“ din Montreal. Lucian Bute ar fi trebuit să boxeze cu Jean Pascal în 25 mai 2013, dar meciul a fost amânat pentru 18 ianuarie 2014, după ce pugilistul român a fost operat.

PLAY-OFF ÎN NBA

Campioana en titre a egalat rapid în finala Conferinţei Estice a play-off-ului NBA: Indiana Pacers - Miami Heat 83-87 (1-1 la general). A fost un meci echilibrat, cele două echipe alternând la conducere, gazdele intrând în avantaj în ultmul sfert. Dar James (22p) şi Wade (23p) au forţat pe final de meci, când Heat a avut 12-2 în ultimele minute, şi au adus victoria pentru oaspeţi. Meciul al treilea al seriei este programat sâmbătă, la Miami.

MACCABI TEL AVIV CONDAMNĂ ANTISEMITISMUL DE PE TWITTER DUPĂ VICTORIA DIN EUROLIGĂ

Echipa Maccabi Tel-Aviv a condamnat, într-un comunicat, difuzarea a 17.500 de tweet-uri cu mesaje antisemite, după victoria obţinută în faţa formaţiei Real Madrid, în finala Euroligii masculine de baschet. A doua zi după finală, un val de mesaje cu caracter antisemit a invadat Twitter-ul în Spania, până la punctul în care hashtag-ul “putosjudios” a devenit, pentru câteva ore, cel mai popular pe reţelele de socializare din această ţară. „Maccabi Tel Aviv doreşte să-şi exprime consternarea şi decepţia ca urmare a comentariilor discriminatorii publicate pe reţelele de socializare”, a anunţat conducerea clubului israelian. „Este dezamăgitor să asistăm la această avalanşă de antisemitism după o victorie meritată”, a declarat directorul clubului, Danny Federman. Mai multe asociaţii evreieşti spaniole au depus plângere. „Văzând reacţii precum „evrei în cuptor“ sau „evrei la duşuri“, am decis să depunem plângere”, a declarat Ruben Noboa, de la asociaţia Israel din Catalunia, aflată la originea acestei acţiuni la care s-au alăturat alte 11 asociaţii. „Acum îl înţeleg pe Hitler şi ura lui faţă de evrei” sau „Maccabi va merge la duşuri după meci... dar sper să fie o cameră de gazare”, s-a mai scris pe Twitter, conform plângerii. În total, reclamanţii au prezentat justiţiei peste 17.500 de mesaje considerate drept antisemite şi publicate după meci, din care cinci provin de la utilizatori ce au putut fi identificaţi nominal. „Comentariile pline de ură şi condamnările care au urmat ne arată până la ce punct am combătut ignoranţa şi rasismul şi ne arată drumul pe care îl mai avem de parcurs”, a comentat preşedintele clubului Maccabi, Shimon Mizrahi. Formaţia israeliană Maccabi Tel Aviv a câştigat Euroliga masculină de baschet pentru a şasea oară în istorie, în urma victoriei obţinute în faţa formaţiei Real Madrid, scor 98-86, după prelungiri, duminică, în Final Four-ul la Milano. Echipa israeliană a mai câştigat acest trofeu în 1977, 1981, 2001, 2004 şi 2005 şi a pierdut trei finale, în 2006, 2008 şi 2011. Real, cea mai titrată formaţie a competiţiei, învingătoare în 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980 şi 1995, a pierdut finala pentru al doilea an consecutiv, după ce în 2013 a fost învinsă de Olympiacos Pireu.

JAN ULLRICH A PROVOCAT UN ACCIDENT RUTIER ÎN ELVEŢIA

Fostul rutier german Jan Ullrich, care şi-a încheiat activitatea după ce a fost implicat într-un vast scandal de dopaj, a provocat un accident rutier luni seară, în Elveţia, fiind în stare de ebrietate. Cotidianul „Blick“ l-a identificat pe Ullrich ca fiind şoferul în vârstă de 41 de ani care a provocat un accident soldat cu doi răniţi la Mattwill. Poliţia locală a refuzat să dea publicităţii numele persoanei vinovate pentru accident. Potrivit poliţiştilor, şoferul respectiv nu a reuşit să pună frână la timp la un stop şi maşina sa s-a ciocnit de un vehicul, care s-a răsturnat, iar apoi a intrat în coliziune cu altă maşină. Şoferului i s-a reţinut permisul de conducere, după ce a fost supus etilotestului şi controalelor de urină şi sânge. „Îmi pare foarte rău. Slavă Domnului că nu a murit nimeni. Eram stresat, veneam de la o întrevedere şi voiam să ajung mai repede acasă”, a declarat Ullrich pentru „Blick“. Fostul campion olimpic la Sydney 2000 a mai provocat un accident şi în iunie 2002. Tot în stare de ebrietate, el a lovit cu maşina câteva biciclete şi o balustradă la ieşirea dintr-un club de noapte, după care a părăsit locul accidentului. Ullrich a fost sancţionat atunci cu o amendă şi cu suspendarea permisului de conducere.

JUCĂTORUL DE GOLF RORY MCILROY A RUPT LOGODNA CU CAROLINE WOZNIACKI

Jucătorul de golf Rory McIlroy a anunţat că a rupt logodna cu sportiva Caroline Wozniacki, numărul 14 mondial la tenis, cu care urma să se căsătorească în acest an. „Problema este la mine. Invitaţiile la nuntă trimise în weekend m-au făcut să îmi dau seama că nu sunt pregătit pentru ceea ce implică o căsnicie. Îi doresc Carolinei toată fericirea pe care o merită şi îi mulţumesc pentru momentele frumoase pe care le-am trăit împreună”, a precizat McIlroy, adăugând că nu va mai face nicio declaraţie cu privire la relaţia sa cu tenismana în vârstă de 23 de ani. Rory McIlroy, în vârstă de 25 de ani, a făcut acest anunţ după ce a discutat cu Caroline Wozniacki. Cei doi aveau o relaţie din 2011 şi erau logodiţi de la revelionul 2014.