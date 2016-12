“FARISTUL” BĂJAN, CONVOCAT LA LOTUL NAŢIONAL U19

Selecţionerul echipei naţionale sub 19 ani a României, Ştefan Iovan, a anunţat lotul lărgit în vederea Turului de Elită pentru calificarea la Campionatul European. Ultima fază dinaintea turneului final al CE se va disputa în perioada 5-10 iunie, la Mogoşoaia şi Buftea, iar alături de România vor mai participa Rusia, Norvegia şi Austria. Din lotul lărgit face parte şi fundaşul dreapta al Farului, Robert Băjan, precum şi cinci jucători de la FC Viitorul, Cristi Manea, Bogdan Vasile, Ionuţ Mitriţă, Ionuţ Vână şi Răzvan Marin. Lotul lărgit de 24 de jucători este următorul - portari: Petrariu (FCM Bacău), Bela (ASA Tg. Mureş), V. Cojocaru (Steaua Bucureşti), Anca (Olimpia Satu Mare); fundaşi: Băjan (FC Farul Constanţa), M. Bălaşa şi Boldor (ambii AS Roma), Cr. Manea (FC Viitorul), C. Achim (FC Voluntari), Dumitraşcu (CSM Rm. Vâlcea), N. Vasile (Rapid Bucureşti), Răuţ (Guingamp); mijlocaşi: B. Vasile, Mitriţă, Vână şi R. Marin (toţi FC Viitorul), I. Şerban (Dinamo), Al. Tudorie (Oţelul Galaţi); atacanţi: Bărbuţ (Poli Timişoara), Al. Păun (CFR Cluj), Popadiuc (Ceahlăul Piatra Neamţ), D. Rotariu (Dinamo Bucureşti), G. Puşcaş (Internazionale Milano), Al. Târnovan (Steaua Bucureşti).

SELECŢIE LA ACSSF FARUL

Clubul ACSSF Farul 2010 Constanţa organizează selecţie pentru copii născuţi între anii 2002 şi 2008. Selecţia are caracter permanent şi se desfăşoară de luni până vineri, între orele 8.30 - 10.00 şi 14.00 - 17.30, la stadionul „FC Farul“ (teren sintetic). Detalii la numerele de telefon 0723/38.30.49 (Constantin Bodnar) şi 0723/37.20.06 (Doru Carali).

SELECŢIE LA AS PERFORMER

Asociaţia Sportivă Performer Constanţa organizează în zilele de luni, miercuri şi vineri, de la ora 15.45, la terenul II al stadionului “Farul” din Constanţa, selecţie de fotbal pentru grupa de copii născuţi în anul 2007. Antrenorii acestei grupe sunt Dumitru Antonescu, fosta mare glorie a Farului, şi Raj Cărăuleanu.

FC STEAUA VA SĂRBĂTORI CÂŞTIGAREA TITLULUI CU UN SPECTACOL GRANDIOS

FC Steaua Bucureşti a anunţat, pe site-ul oficial, că ultimul meci al sezonului, programat marţi, de la ora 20.00, pe Arena Naţională din Capitală, în care elevii lui Laurenţiu Reghecampf vor întâlni pe teren propriu formaţia Oţelul Galaţi, va fi urmat de un spectacol grandios, care va include numere artistice, dar şi un show de lumini şi lasere. FC Steaua le-a mulţumit suporterilor care şi-au achiziţionat online bilete pentru acest meci şi a precizat că, începând de luni dimineaţa, fanii pot cumpăra tichete de la casele de la Arena Naţională. „Vă mulţumim şi vă aşteptăm în număr cât mai mare pentru a sărbători împreună câştigarea titlului cu numărul 25, al doilea consecutiv pentru cea mai titrată echipă din istoria fotbalului românesc!”, menţionează FC Steaua.

SANCŢIUNI DUPĂ INCIDENTELE DE LA FINALUL PARTIDEI PETROLUL - STEAUA

Comisia de Disciplină a FRF a decis, ieri, suspendarea pentru două meciuri a peluzelor stadionului “Ilie Oană” din Ploieşti, ca urmare a incidentelor de la meciul Petrolul - Steaua Bucureşti, în timp ce campioana României a primit o penalitate financiară de 60.000 de lei, informează lpf.ro. Totodată, Petrolul Ploieşti a primit o penalitate financiară de 30.000 de lei. Jucătorul Romario Pires (Petrolul) a fost suspendat pentru patru jocuri şi a primit o penalitate de 6.000 de lei, în timp ce portarul Peterson Pecanha a fost suspendat pentru două meciuri şi penalizat cu 3.000 de lei. Directorul sportiv al FC Petrolul, Cristi Vlad, şi antrenorul de portari al FC Steaua, Florin Tene, au primit avertisment. La finalul meciului, între jucători ai celor două echipe a izbucnit un conflict, în urma căruia fotbalistul grupării prahovene Romario Pires a primit cartonaş roşu. Incidente au avut loc şi în tribune, galeria Stelei rupând mai multe scaune şi aruncându-le către fanii Petrolului. Suporterii stelişti au rupt şi un gard. Jucătorul Bogdan Mitrea (FC Viitorul), eliminat în meciul cu Oţelul Galaţi, a fost suspendat un joc şi penalizat cu 740 de lei. Antrenorul secund al CS Concordia Chiajna, Bogdan Andone, a fost suspendat pentru trei jocuri şi penalizat cu 6.800 de lei.

ŞTEFAN RADU, ÎN ATENŢIA CLUBURILOR SSC NAPOLI ŞI AC FIORENTINA

Fundaşul stânga al echipei Lazio Roma, Ştefan Radu, se află în atenţia cluburilor SSC Napoli şi AC Fiorentina, a anunţat cotidianul „La Repubblica“. Conform sursei citate, preşedintele clubului lazial, Claudio Lotito, a stabilit că fundaşul român poate pleca în schimbul sumei de 15 milioane de euro. Fostul dinamovist, în vârstă de 27 de ani, se află la Lazio Roma din 2008, iar în acest sezon de Serie A a marcat un gol în 24 de partide jucate. Ştefan Radu a câştigat cu Lazio Roma de două ori Cupa Italiei (în 2009 şi 2013) şi o dată Supercupa Italiei (în 2009).

MIREL RĂDOI A CÂŞTIGAT CUPA PREŞEDINTELUI ÎN EAU

Echipa Al Ain, la care evoluează Mirel Rădoi, a câştigat Cupa Preşedintelui în Emiratele Arabe Unite, învingând în finală formaţia Al Ahli, pregătită de Cosmin Olăroiu. Unicul gol al partidei a fost marcat de Asamoah Gyan, în min. 32. „Am început sezonul prost şi l-am încheiat foarte bine. Cupa Preşedintelui a salvat sezonul pentru noi”, a declarat Rădoi la finalul jocului. Potrivit cotidianului „The National“, pentru fotbaliştii de la Al Ain a fost prima victorie în patru meciuri jucate în acest sezon cu Al Ahli, echipa fostului lor tehnician Cosmin Olăroiu.

MARICA ŞI CONTRA AU SALVAT-O PE GETAFE

Presa spaniolă a subliniat, duminică seară, rolul atacantului Ciprian Marica în menţinerea formaţiei Getafe în prima ligă spaniolă, notând că românul şi-a salvat echipa prin cele două goluri marcate în ultima etapă a sezonului, în partida cu Rayo Vallecano, scor 2-1 (Marica 42, 90+2-pen. / Trashorras 67). La Rayo, fundaşul Răzvan Raţ a fost integralist. „Ciprian o salvează pe Getafe”, au titrat jurnalele „Marca“ şi „As“. Marca a precizat că românul „şi-a justificat achiziţionarea de către clubul spaniol cu două goluri ce aduc participarea la un nou sezon de prim eşalon”. „As“ mai scrie că, la golul înscris din penalty, Marica a dat echipei Getafe „aerul necesar pentru a respira”, într-un moment în care formaţia pregătită de Cosmin Contra părea să aibă nevoie de „respiraţie artificială”. „Ciprian o menţine pe Getafe în Primera”, a titrat şi „Las Provincias“, menţionând că echipa lui Contra şi Marica a obţinut o victorie „dramatică”. „Un gol al lui Ciprian în minutele de prelungire confirmă salvarea echipei Getafe”, a notat „Mundo Deportivo“, în timp ce „Europa Press“ a scris: „Ciprian o menţine pe Getafe încă un an în Primera”.

CAMPIONATUL SPANIEI, LA FINAL

Duminică s-a încheiat ediţia 2013-2014 a campionatului Spaniei, câştigată de Atletico Madrid, echipă alături de care s-au mai calificat pentru Liga Campionilor FC Barcelona, Real Madrid şi Athletic Bilbao (ultima va juca în play-off). Alte trei formaţii s-au calificat pentru Liga Europa: FC Sevilla, Villarreal (play-off), Real Sociedad (turul III preliminar). Au retrogradat în liga a doua Osasuna, Valladolid şi Betis Sevilla, însă deocamdată nu se cunosc promovatele, pentru că mai sunt de jucat trei runde. Golgheterul campionatului a fost Cristiano Ronaldo, cu 31 de goluri. Cel mai bun atac l-a avut Real Madrid, cu 104 goluri marcate, iar cea mai bună apărare a avut-o Atletico Madrid, cu doar 26 de goluri primite.

PIQUE, BUSQUETS, INIESTA, MESSI ŞI NEYMAR, SINGURII JUCĂTORI NETRANSFERABILI DE LA FC BARCELONA

Cotidianul „El Mundo Deportivo“ scrie, în ediţia de ieri, că oficialii de la FC Barcelona vor o “schimbare profundă” a echipei, subliniind că doar cinci jucători sunt netransferabili: Gerard Pique, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Lionel Messi şi Neymar. „Directorul sportiv Andoni Zubizarreta va prezenta conducerii un proiect pentru începerea unui nou ciclu, fără însă a renunţa la unii jucători de bază: Pique - stâlpul apărării; Busquets - susţine tot mijlocul terenului; Iniesta - mult prea valoros pentru a renunţa la serviciile lui; Neymar - starul Braziliei, care trebuie să fie la fel şi la Barca; Leo Messi - pur şi simplu cel mai bun din lume, chiar dacă în ultima vreme nu este la nivelul său”, a scris „El Mundo Deportivo“. FC Barcelona a pierdut titlul în Spania în ultima etapă, după remiza, scor 1-1, cu Atletico Madrid, de pe teren propriu, înregistrată sâmbătă. La finalul acestui meci, tehnicianul Gerardo Martino şi-a anunţat plecarea de la FC Barcelona, echipa urmând să fie preluată, conform presei spaniole, de Luis Enrique.

MECIUL OSASUNA - BETIS, ÎNTRERUPT DUPĂ PRĂBUŞIREA UNUI GARD DE PROTECŢIE

Meciul Osasuna - Betis, din ultima etapă a campionatului Spaniei, a fost întrerupt duminică seară, în minutul 12, după ce un gard de protecţie s-a prăbuşit, mai multe persoane fiind rănite. Potrivit „Marca“, după ce Osasuna a deschis scorul prin Oriol, fanii au celebrat golul fugind către marginea tribunei, în spatele uneia dintre porţi, şi forţând gardul de protecţie, care s-a prăbuşit. Mai multe persoane au fost rănite, fiind necesară intervenţia medicilor.

PRIMĂ DE CÂTE 710.000 DE EURO PENTRU JUCĂTORII DE LA PSG

Jucătorii echipei Paris Saint-Germain vor primi câte 710.000 de euro pentru câştigarea titlului de campioană a Franţei, a Cupei Ligii Franţei şi pentru accederea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, a anunţat, ieri, publicaţia „France Football“. Potrivit sursei citate, fiecare dintre cei 23 de jucători folosiţi în acest sezon, precum şi tehnicianul Laurent Blanc vor primi această sumă. Suma a fost negociată sezonul trecut de jucătorii Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva şi Zoumana Camara. Formaţia Paris Saint-Germain a câştigat în acest sezon campionatul Franţei, pentru a doua oară consecutiv, Cupa Ligii Franţei şi a ajuns până în sferturile Ligii Campionilor, unde a fost eliminată de Chelsea Londra.

S-A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL ITALIEI

După ultima etapă a sezonului, desfăşurată duminică, s-au lămurit toate necunoscutele şi în campionatul Italiei. Campioană a rămas Juventus Torino, alături de care s-au mai calificat pentru Liga Campionilor AS Roma şi Napoli (aceasta din urmă va juca în play-off). Pentru Liga Europa s-au calificat Fiorentina, Internazionale Milano (play-off) şi FC Parma (turul III preliminar). Au retrogradat Catania, Bologna şi Livorno, care vor fi înlocuite de Palermo şi alte două formaţii din Serie B, campionat din care mai sunt de jucat două etape. Golgheterul campionatului a fost Ciro Immobile (Torino), cu 22 de reuşite.

RECORD DE PUNCTE PENTRU JUVENTUS TORINO

Campioana Italiei, Juventus Torino, a încheiat ediţia 2013-2014 din Serie A cu un număr-record de puncte, 102. Torinezii au depăşit suta în ultima etapă, când au învins-o pe Cagliari, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (Pirlo 8, Llorente 15, Marchisio 40). Juventus a acumulat mai multe puncte ca Benfica Lisabona în 1991 (101), Real Madrid în 2012 şi FC Barcelona în 2013 (ambele câte 100 de puncte), stabilind un nou record pentru campionatele interne din Europa. Juventus, campioană a Italiei pentru a treia oară consecutiv, a terminat cu 17 puncte avans faţă de AS Roma! De asemenea, „Bătrâna Doamnă” a câştigat toate partidele disputate pe teren propriu în sezonul recent încheiat.

HAMBURGER SV SE MENŢINE ÎN PRIMA LIGĂ GERMANĂ

Formaţia Hamburger SV rămâne singura echipă din Bundesliga care nu a retrogradat vreodată, după ce a reuşit să-şi asigure, duminică, menţinerea în prima ligă germană, în urma remizei din deplasare, scor 1-1, din barajul cu Greuther Fürth. În meciul tur de joi, cele două echipe au terminat la egalitate, scor 0-0, la Hamburg. Duminică, pentru Hamburger SV a marcat Pierre-Michel Lassoga (min. 14), iar pentru Greuther Fürth a înscris Stephan Fürstner (min. 59). În acest baraj de menţinere-promovare s-au întâlnit antepenultima clasată din primul eşalon cu a treia clasată din liga a doua.

BENFICA LISABONA A CUCERIT CUPA PORTUGALIEI

Formaţia Benfica Lisabona a câştigat pentru a 25-a oară Cupa Portugaliei, după ce a învins duminică seară, la Oeiras, în finala competiţiei, echipa Rio Ave cu scorul de 1-0. Golul a fost marcat de Gaitan, în minutul 20. În acest sezon, echipa din Lisabona a mai câştigat campionatul şi Cupa Ligii Portugaliei (în finala acestei competiţii a învins-o tot pe Rio Ave!). Benfica s-a mai impus în Cupa Portugaliei în 1940, 1943, 1944, 1949, 1951, 1952, 1953, 1955, 1957, 1959, 1962, 1964, 1969, 1970, 1972, 1980, 1981, 1983, 1985, 1986, 1987, 1993, 1996 şi 2004.

FC SALZBURG S-A IMPUS ÎN CUPA AUSTRIEI

Formaţia FC Salzburg, deja campioană, a câştigat Cupa Austriei, după ce a învins, cu scorul de 4-2 (2-1), echipa de ligă secundă Sankt-Pölten. Jucătorii antrenaţi de germanul Roger Schmidt au reuşit al doilea event, după cel din 2012.

RIVER PLATE A CÂŞTIGAT TITLUL ÎN ARGENTINA PENTRU A 35-A OARĂ

Formaţia River Plate a câştigat un al 35-lea titlu naţional, un prim trofeu după retrogradarea în liga secundă de la finalul sezonului 2011-2012. River Plate le-a devansat pe Boca Juniors şi Estudiantes La Plata, reuşind să obţină titlul graţie victoriei din etapa a XIX-a, ultima, scor 5-0, cu Quilmes 5-0. Acesta este primul titlu naţional pentru River după turneul Clausura din 2008. River Plate succede în palmares formaţiei San Lorenzo, câştigătoarea turneului Apertura în 2013.

LEON, CAMPIOANA MEXICULUI PENTRU A ŞAPTEA OARĂ

Echipa Leon a câştigat al şaptelea titlu de campioană a Mexicului, după ce s-a impus în prelungiri, scor 2-0, cu formaţia Pachuca, în returul finalei Turneului Clausura. Pachuca s-a impus în tur cu scorul de 3-2. Golul argentinianului Mauro Boselli, din min. 65, a adus cele două echipe la egalitate la general, iar Ignacio Gonzalez a adus victoria formaţiei Leon, în min. 111. Leon a mai câştigat campionatul Mexicului în sezoanele 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1955-56, 1991-92, dar şi turneul Apertura 2013.