JUNIORII E AI ACADEMIEI HAGI, LA TURNEUL ZONAL AL CN

Echipa de Juniori E a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“ (jucători născuţi după 1 ianuarie 2003) va susţine, în acest weekend, meciurile din cadrul turneului zonal al Campionatului Naţional. Echipa pregătită de Ionuţ Mihu (antrenor) şi Marius Codescu (director coordonator) va evolua în turneul zonal de la Chiajna, alături de formaţiile LPS Buzău şi Concordia Chiajna. Primele două clasate se vor califica la turnul semifinal, programat în perioada 23-25 mai. Programul echipei constănţene - sâmbătă: LPS Buzău - Academia Hagi (ora 18.00), duminică: Academia Hagi - Concordia Chiajna (ora 10.00). Toate partidele se vor desfăşura pe terenul sintetic din comuna Roşu (Chiajna).

JUNIORII D AI ACADEMIEI HAGI DISPUTĂ FAZA INTERJUDEŢEANĂ A CN

După ce a încheiat pe prima poziţie campionatul judeţului Constanţa rezervat juniorilor D (jucători născuţi după 1 ianuarie 2001), Academia Hagi (antrenor Aurelian Despa, director tehnic Marius Codescu) va disputa, la 17 şi 20 mai, etapa interjudeţeană a Campionatului Naţional, împotriva echipei AS Portul Călăraşi. Turul va avea loc sâmbătă, de la ora 17.00, la Baza Sportivă a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, iar returul se va disputa marţi, de la ora 17.00, la Călăraşi.

LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă sunt programate meciurile etapei a 6-a din play-off-ul şi play-out-ul Seriei a 2-a a Ligii a II-a la fotbal - play-off, ora 11.00: FC Olt - CS U. Craiova, CSM Rm. Vâlcea - Gloria Bistriţa, Metalul Reşiţa - ASA Tg. Mureş. Clasament: 1. ASA Tg. Mureş 30p, 2. CS U. Craiova 24p, 3. Gloria Bistriţa 21p, 4. CSM Rm. Vîlcea 20p (golaveraj: 15-14), 5. Metalul 20p (15-18), 6. FC Olt 9p; play-out, ora 11.00: Minerul Motru - CS Mioveni şi UTA - FC Bihor. Olimpia Satu Mare stă. Clasament: 1. Olimpia 30p, 2. CS Mioveni 27p, 3. FC Bihor 23p, 4. UTA 15p, 5. Minerul Motru 9p.

FINALA CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL SE DISPUTĂ CU CASA ÎNCHISĂ

Toate biletele puse în vânzare pentru finala Cupei României la fotbal, după repartizarea tichetelor pentru galeriile echipelor Steaua şi Astra, au fost epuizate, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal. Vineri dimineaţă, la casele de bilete ale Arenei Naţionale au fost vândute ultimele o sută de bilete rămase disponibile la finala Cupei României-Timişoreana. Steaua Bucureşti şi Astra Giurgiu îşi vor disputa trofeul în finala competiţiei, programată pe 23 mai, de la ora 21.00, pe Arena Naţională din Bucureşti.

MOŢI A CUCERIT CUPA BULGARIEI

Echipa Ludogoreţ Razgrad a câştigat Cupa Bulgariei, după ce a învins joi seară, în finala de la Burgas, cu 1-0 (Bezjak 58), formaţia Botev Plovdiv. Fundaşul Cosmin Moţi a jucat tot meciul pentru Ludogoreţ Razgrad. Fundaşul Srgian Luchian a evoluat toate minutele, iar mijlocaşul Alexandru Curtean a fost schimbat în minutul 79 la Botev Plovdiv. Partida a fost întreruptă de trei ori din cauza incidentelor create de fanii echipei din Plovdiv. Ludogoreţ Razgrad a cucerit pentru a doua oară în istorie Cupa Bulgariei, după ce s-a mai impus în sezonul 2011-2012.

MIRCEA LUCESCU A PIERDUT FINALA CUPEI UCRAINEI

Echipa Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu, a pierdut finala Cupei Ucrainei, după ce a fost învinsă joi seară, cu 2-1 (Kucher-40 autogol, Vida 43 / Douglas Costa 57), de formaţia Dynamo Kiev. Şahtior Doneţk a ratat astfel eventul, după ce câştigase campionatul Ucrainei la sfârşitul săptămânii trecute. Dynamo Kiev a câştigat pentru a zecea oară Cupa Ucrainei, după ce s-a mai impus în 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006 şi 2007.

NICOLIŢĂ PĂRĂSEŞTE FORMAŢIA FC NANTES

Mijlocaşul Bănel Nicoliţă va părăsi echipa FC Nantes, deşi atât jucătorul, cât şi gruparea franceză doreau o continuare a contractului, însă cele două părţi nu au ajuns la un acord în acest sens, informează „L’Equipe“. „Împrumutat de Saint-Etienne la Nantes vara trecută şi liber de contract din iunie, mijlocaşul român Bănel Nicoliţă dorea să rămână la Nantes, unde începuse să lege meciurile după un debut foarte discret. Şi clubul dorea să-l păstreze pe jucătorul care a evoluat de 19 ori în Ligue 1 în acest sezon, dar negocierile au eşuat şi plecarea sa este certă”, a scris sursa citată. Nicoliţă se află în Franţa din vara anului 2011, când a fost transferat de la Steaua Bucureşti la Saint-Etienne, pentru suma de 700.000 de euro.

CSKA MOSCOVA A CÂŞTIGAT TITLUL DE CAMPIOANĂ ÎN RUSIA

Echipa CSKA Moscova a câştigat titlul de campioană în Rusia, după ce a învins joi seară, pe teren propriu, cu 1-0, formaţia Lokomotiv Moscova, în ultima etapă a campionatului. CSKA Moscova, care şi-a apărat trofeul cucerit în sezonul trecut, a devansat-o cu un punct pe Zenit Sankt Petersburg. Pe poziţia a treia s-a clasat Lokomotiv Moscova. CSKA Mocova a cucerit pentru a cincea oară titlul de campioană, după ce s-a mai impus în 2012-2013, 2006, 2005 şi 2003.

ZIDANE AR PUTEA ANTRENA ECHIPA BORDEAUX

Zinedine Zidane, actualul secund al lui Carlo Ancelotti la Real Madrid, discută cu conducerea clubului Girondins Bordeaux preluarea băncii tehnice a echipei, a recunoscut Nicolas De Tavernost, preşedinte al M6, acţionarul majoritar al clubului francez. „Zidane? Există oficiali care răspund de conducerea clubului. Ce este o echipă de fotbal? Este o companie de spectacole! Şi dacă îl ai pe cel mai important actor care vine să dirijeze spectacolul, totul va merge mai bine. Deci Zidane la Bordeaux, pentru noi, ar fi formidabil. Dar sunt condiţii pentru a se face, vom vedea dacă se vor îndeplini sau nu. Chestiunea este deschisă, astăzi”, a spus De Tavernost, într-un interviu acordat pentru „l’Express“, recunscând pentru prima dată informaţiile vehiculate în presa franceză de mai mult timp. Campion mondial cu naţionala Franţei şi fost jucător la Bordeaux între 1992 şi 1996, Zidane, care va împlini luna viitoare 42 de ani, va fi pe banca Realului la finala Ligii Campionilor, programată în 24 mai, la Lisabona, cu Atletico Madrid.

BARAJUL PENTRU 1.BUNDESLIGA

Echipa Hamburger SV a remizat joi seară, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia Greuther Furth, în barajul pentru prima ligă germană de fotbal. Hamburger SV a încheiat pe locul 16 în 1.Bundesliga, în timp ce Greuther Furth s-a situat pe poziţia a treia la finalul 2.Bundesliga. Partida retur se va disputa duminică, de la ora 18.00, la Furth. Hamburger SV este singura echipă din Germania care nu a retrogradat niciodată. Totodată, este singura echipă care a participat la toate ediţiile campionatului 1.Bundesliga de la fondarea competiţiei, în 1963.

PROBLEME INTERNE PENTRU BAYERN MUNCHEN

Jucătorul francez Frank Ribery a criticat sistemul rotaţiei introdus la Bayern Munchen de antrenorul Pep Guardiola, în timp ce căpitanul echipei bavareze, Philipp Lahm, îşi laudă tehnicianul pentru stilul impus campioanei Germaniei. „Uneori joci, alteori stai pe bancă şi uneori stai acasă. A fost pentru toţi o situaţie nouă. Personal, am nevoie să joc. După cinci sau şase meciuri, poate aş avea nevoie de o pauză, dar nu după o singură partidă”, a declarat Ribery cu două zile înaintea finalei Cupei Germaniei, dintre Bayern şi Borussia Dortmund, meci la care francezul este incert din cauza unei accidentări. În schimb, Lahm este de părere că filosofia de joc a lui Guardiola este perfectă pentru echipa sa. „Acest om este cu adevărat mare. El a sosit într-un moment bun şi clubul trebuie să aibă un lung parcurs cu el. Dacă dorim să revenim la trecut şi să jucăm pe contre, atunci nu este antrenorul potrivit. Dar eu cred că filosofia sa de joc se potriveşte perfect echipei şi clubului”, a spus căpitanul bavarezilor, încântat de jocul bazat pe posesia balonului impus de Guardiola la Bayern în vara trecută. Bayern Munchen, campioană a Germaniei pentru a 24-a oară, încearcă sâmbătă să obţină al zecelea event, în finala Cupei cu Borussia Dortmund.

SCHWEINSTEIGER ŞI MANDZUKIC NU VOR EVOLUA ÎN FINALA CUPEI GERMANIEI

Bastian Schweinsteiger şi Mario Mandzukici nu vor evolua în finala Cupei Germaniei, pe care Bayern Munchen o dispută sâmbătă, de la ora 21.00, la Berlin, cu Borussia Dortmund, primul din cauza unei accidentări, iar al doilea ca urmare a deciziei antrenorului Pep Guardiola. „Schweinsteiger este accidentat, are o mică probleme la genunchi, iar în ceea ce-l priveşte pe Mandzukic este alegerea mea”, a declarat Guardiola. Întrebat dacă accidentarea lui Schweinsteiger pune în pericol prezenţa acestuia la CM, Guardiola a răspuns: „Este ultimul nostru meci. Va trebui să discute cu selecţionerul. Dar sper că va merge în Brazilia”. „Mandzukic nu s-a antrenat luni şi marţi, dar ar fi putut juca. Repet, este decizia mea, atâta tot. Am 18 jucători pentru acest meci”, a menţionat Guardiola.

VENITURILE CLUBULUI MANCHESTER UNITED VOR SCĂDEA CU 30 DE MILIOANE DE LIRE DUPĂ RATAREA UCL

Veniturile echipei Manchester United vor scădea cu mai mult de 30 de milioane de lire sterline (aproximativ 37 de milioane de euro), după ce gruparea engleză a ratat calificarea în sezonul viitor al Ligii Campionilor, a anunţat preşedintele executiv Ed Woodward, citat de „The Guardian“. Întrebat de un investitor american la cât s-au ridicat plăţile compensatorii pentru demiterea tehnicianului scoţian David Moyes, Woodward a lăsat să se înţeleagă că acestea s-au situat la aproximativ patru-cinci milioane de lire (aproximativ cinci-şase milioane de euro). Pentru cel de-al treilea trimestru, Manchester United a anunţat venituri-record de 115,5 milioane de lire sterline (141,7 milioane de euro), în creştere cu 26%, în timp ce costurile cu personalul au crescut şi ele cu 18,9%, până la 53,4 milioane de lire (65,5 milioane de euro). Creşterea costurilor a fost cauzată de achiziţionarea de noi jucători şi negocierea unor noi înţelegeri. Mijlocaşul spaniol Juan Mata a fost transferat în iarnă de Manchester United în schimbul a 37 de milioane de lire (45,4 milioane de euro), în timp ce Nani şi Adnan Januzaj au semnat noi înţelegeri. Raportul financiar publicat de United a mai arătat că datoriile au scăzut cu 4,3%, până la 351,7 milioane de lire (431,5 milioane de euro). „Sezonul 2013-2014 s-a încheiat săptămâna trecută, iar noi am terminat pe un dezamăgitor loc 7. Acum suntem concentraţi pe aducerea unui nou antrenor, care va ajuta pe Manchester United să recucerească fotbalul englezesc şi să fie competitivă în Europa. Vom anunţa numele noului antrenor în timp util. Între timp, vom continua să fim activi pe piaţa transferurilor. Scopul nostru principal este să ne reîntoarcem în Liga Campionilor”, a adăugat Woodward.

VAN GAAL VREA LA MANCHESTER UNITED JUCĂTORI DIN BUNDESLIGA

Selecţionerul Olandei, Louis van Gaal, a declarat că poate gestiona şi pregătirea Campionatului Mondial, dar şi transferurile echipei Manchester United, pe care o va prelua după turneul final din Brazilia. Olandezul a înaintat deja o listă cu jucătorii pe care Manchester United să îi transfere, în timp ce el se ocupă de prima reprezentativă. Potrivit „The Guardian“, Manchester United nu a anunţat încă oficial numirea lui van Gaal, la solicitarea tehnicianului. United aşteaptă ca echipa naţională a Olandei să aibă o zi de pauză pentru a face anunţul oficial. Olanda va avea două zile libere înaintea plecării în stagiul de pregătire din Portugalia, duminică şi luni. Tot „The Guardian“ susţine că lista înaintată de van Gaal vicepreşedintelui executiv al grupării din Manchester, Ed Woodward, îi include pe Arjen Robben şi Thomas Muller (ambii de la Bayern Munchen) şi pe fundaşul central al echipei Borussia Dortmund, Mats Hummels. De asemenea, olandezul a aprobat transferurile lui Luke Shaw (Southampton) şi Toni Kroos (Bayern), care au fost doriţi de fostul manager al „diavolilor roşii”, David Moyes.

MESSI ŞI PIQUE CONTINUĂ LA FC BARCELONA

Atacantul argentinian Lionel Messi şi fundaşul spaniol Gerard Pique vor semna, până la startul CM din Brazilia, noi înţelegeri cu FC Barcelona, informează cotidianul catalan „Sport“. Prelungirea înţelegerii lui Messi cu Barcelona a fost tergiversată mai multe luni, internaţionalul argentinian insistând că merită să câştige mai mulţi bani decât brazilianul Neymar, transferat la începutul sezonului. Potrivit noii înţelegeri, care ar urma să expire în 2019, Messi ar putea câştiga 20 de milioane de euro pe sezon. Totodată, Pique ar urma să-şi prelungească acordul până în 2018. Sâmbătă seară, de la ora 19.00 (în direct la Digi Sport 1), în ultima etapă a campionatului Spaniei, FC Barcelona va întâlni, pe teren propriu, pe Atletico Madrid, într-un meci decisiv pentru stabilirea campioanei. Barca are doar varianta victoriei în partida de pe “Camp Nou”, în timp ce finalista Ligii Campionilor se poate mulţumi şi cu un rezultat de egalitate.

REAL ŞI ATLETICO ÎŞI DESCHID STADIOANELE PENTRU FINALA LIGII CAMPIONILOR

Real Madrid şi Atletico Madrid îşi vor deschide stadioanele, “Santiago Bernabeu” şi “Vicente Calderon”, pentru ca suporterii să poată urmări pe ecrane-gigant finala Ligii Campionilor, pe care cele două echipe spaniole o vor disputa la Lisabona, în data de 24 mai. Autorităţile madrilene au anunţat că ambele cluburi au solicitat aprobarea pentru a putea sărbători eventualul succes de pe “Estadio da Luz”, la revenirea în capitala spaniolă. Dacă va câştiga trofeul, Real doreşte ca jucătorii să se deplaseze într-un autocar descoperit, de la aeroport la stadionul “Santiago Bernabeu”, iar de acolo la Piaţa “Cibeles”, pentru a sărbători victoria alături de suporterii săi. A doua zi, Real intenţionează să organizeze o altă ceremonie, pe arena proprie. În cazul în care Atletico va câştiga Liga Campionilor, echipa nu va participa la nicio sărbătorire după întoarcerea la Madrid, petrecerea urmând să se amâne pentru duminică, zi în care sunt programate şi alegerile pentru Parlamentul European.

PUYOL ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA DIN FOTBAL

Carles Puyol, căpitanul echipei FC Barcelona, a spus „adio“ fotbalului, la vârsta de 36 ani, în cursul unei emoţionante conferinţe de presă, la care i-au fost alături toţi coechipierii de la clubul cu care fundaşul a cucerit 21 de trofee. Au mai fost în sală conducerea clubului, dar şi foşti rivali importanţi, cum ar fi fostul căpitan al Realului, Fernando Hierro. După 15 ani petrecuţi pe „Camp Nou“, Puyol şi-a luat „adio“ de la clubul cu care a reuşit să scrie istorie. „Mă simt împlinit. Timp de 19 ani am făcut ceea ce mi-a plăcut cel mai mult, să joc fotbal. Am reuşit să câştig multe titluri de campion cu această echipă, dar cred că cea mai mare realizare a mea a fost că am reuşit să întâlnesc oameni deosebiţi în cadrul acestui club. Am venit aici un copil şi plec având lângă mine o familie”, a declarat Puyol, care a recunoscut că accidentarea la genunchi l-a forţat să se retragă acum. El a mai spus că nu-şi doreşte să fie antrenor principal la echipa mare, nici măcar secund, ci va lucra cu copiii şi juniorii clubului. În tricoul Barcelonei, Puyol a cucerit de trei ori trofeul Ligii Campionilor, de două ori CM al cluburilor, de şase ori campionatul Spaniei, de două ori Cupa Spaniei, de şase ori Supercupa Spaniei şi de două ori Supercupa Europei. Cu naţionala Spaniei a fost campion mondial în 2010, campion european în 2008 şi vicecampion olimpic în 2000.

UEFA A PIERDUT CEL MAI IMPORTANT SPECIALIST ÎN APLICAREA FAIR-PLAY-ULUI FINANCIAR

Jean-Luc Dehaene, fost prim-ministru al Belgiei şi unul dintre experţii UEFA în ceea ce priveşte aplicarea regulamentului de fair-play financiar, a încetat din viaţă joi, la vârsta de 73 de ani, ca urmare a unei căzături în timp ce se afla în vacanţă la Quimper, în Franţa. UEFA a pierdut astfel cel mai important specialist în aplicarea fair-play-ului financiar, într-un moment în care sunt aşteptate sancţiuni pentru nouă cluburi europene ce nu au respectat regulamentul în domeniu. „Din dragoste pentru fotbal, el a acceptat să joace un rol-cheie în punerea în practică a fair-play-ului financiar, devenind primul preşedinte al departamentului de control financiar al cluburilor membre UEFA, apoi anchetator-şef al Instanţei de control financiar al cluburilor, o misiune aproape de inima lui, căreia i s-a dedicat până la final”, a declarat preşedintele UEFA, Michel Platini. Dehaene a fost premierul Belgiei între 1992 şi 1999, ministru şi preşedinte al mai multor companii, printre care şi Dexia Bank. În acest an, el a fost diagnosticat cu cancer pancreatic. Politician pasionat de fotbal, Dehaene era suporter al echipei FC Bruges.