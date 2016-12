TATĂL FOSTULUI FOTBALIST GICĂ POPESCU, ÎNMORMÂNTAT ÎN PREZENŢA A PESTE 800 DE PERSOANE

Tatăl fostului fotbalist Gică Popescu a fost înmormântat, ieri după-amiază, în cimitirul central din Calafat, în prezenţa a peste 800 de persoane - apropiaţi ai familiei, rude şi prieteni, la funeralii fiind prezenţi zeci de foşti fotbalişti, între care Gheorghe Hagi, Bogdan Stelea, Miodrag Belodedici, Dan Petrescu, Rodion Cămătaru. Gică Popescu, mama acestuia şi restul familiei - soţia fostului fotbalist, sora acestuia, cumnatul şi nepoţii - au preferat să parcurgă pe jos drumul până la biserică, iar de acolo până la cimitir, deşi afară ploua şi bătea vântul. Gică Popescu a ajuns la Calafat ieri dimineaţă, după ce comisia de la Penitenciarul Rahova, unde este încarcerat, i-a admis cererea şi i-a acordat o permisie de 24 de ore pentru a participa la înmormântarea tatălui său. Gică Popescu a ieşit din unitatea de detenţie în jurul orei 4.30 şi s-a grăbit să urce în maşina care îl aştepta în faţa penitenciarului. Fostul internaţional nu a făcut nicio declaraţie jurnaliştilor la sosirea la casa părintească, ci doar le-a mulţumit acestora după ce i-au transmis condoleanţe. Constantin Popescu, tatăl lui Gică Popescu, în vârstă de 71 de ani, a murit marţi dimineaţă, în urma unui infarct.

NICA ŞI LUCHIN, PE LISTA JUCĂTORILOR CONVOCAŢI PENTRU TURNEUL DIN ELVEŢIA

Fotbaliştii Constantin Nica (Atalanta) şi Srgian Luchin (Botev Plovdiv) au fost convocaţi de selecţionerul Victor Piţurcă pentru turneul din Elveţia al echipei naţionale a României, a anunţat, ieri, site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal. Dintre jucătorii din străinătate folosiţi la ultimul meci, amicalul cu Argentina, scor 0-0, lipseşte Gheorghe Grozav (Terek Groznîi). Lista celor 12 fotbalişti din străinătate cărora FRF le-a trimis, ieri, telegrame de convocare este următoarea: Costel Pantilimon (Manchester City), Constantin Nica (Atalanta), Srgian Luchin (Botev Plovdiv), Vlad Chiricheş (Tottenham), Răzvan Raţ (Rayo Vallecano), Alexandru Bourceanu (Trabzonspor), Costel Lazăr (PAOK), Bănel Nicoliţă (FC Nantes), Gabriel Torje (Espanyol Barcelona), Alexandru Maxim (VfB Stuttgart), Ciprian Marica (Getafe) şi Raul Rusescu (Sporting Braga). Reunirea este programată la Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia, la 24 mai, la ora 12.00, delegaţia echipei naţionale urmând să plece în Elveţia la 29 mai. În acest turneu de pregătire, prima reprezentativă de fotbal a României va disputa două meciuri amicale, cu Albania, la 31 mai (ora 20.00), şi Algeria, la 4 iunie (21.30).

FC RAPID CONTESTĂ DREPTUL DE PROMOVARE AL FC CLINCENI

Conducerea FC Rapid Bucureşti susţine, într-un comunicat, că FC Clinceni nu îndeplineşte criteriile de acordare a licenţei pentru a evolua în sezonul 2014-2015 al Ligii 1 la fotbal, răspunzând astfel unor contestaţii similare formulate de gruparea ilfoveană. FC Rapid precizează că fosta ACS Buftea, actuala FC Clinceni, nu poate promova deoarece în ultimii trei ani şi-a schimat denumirea şi sediul, încălcând astfel articolul 5 din Regulamentul de Organizare a Activităţii Fotbalistice (ROAF). FC Rapid admite că se confruntă cu probleme şi recomandă o mai mare flexibilitate în procesul de licenţiere. Gruparea giuleşteană a reacţionat astfel după ce conducătorii FC Clinceni au anunţat că se vor adresa la TAS în cazul în care FC Rapid primeşte licenţa pentru ediţia viitoare a Ligii 1. Ilfovenii susţin că Rapid nu poate primi licenţa din cauza datoriilor pe care clubul le are către foştii jucători. După cinci etape disputate în play-off-ul Ligii a II-a, FC Rapid ocupă locul 2, cu 26 de puncte, iar FC Clinceni este pe locul 3, cu 24 de puncte, în Seria 1. Pe primul loc este CSMS Iaşi, cu 30 puncte. În Liga 1 promovează primele două echipe clasate în fiecare din cele două serii ale Ligii a II-a. Procesul de licenţiere pentru echipele fruntaşe ale Ligii a II-a se încheie astăzi.

LOBONŢ ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA DIN NAŢIONALĂ

Bogdan Lobonţ, jucătorul echipei italiene AS Roma, a declarat că nu va mai veni la echipa naţională a României, dorind să lase locul unor jucători mai tineri. „Am o vârstă, 36 de ani. Sunt portari care merită să joace. Aşa cum am fost şi eu tânăr şi mi-am dorit să joc la echipa naţională, aşa le doresc şi eu lor. Fără nicio problemă pot să ridic mâna, să spun că e rândul lor şi că trebuie să ducă ştafeta mai departe. Am fost căpitan de două, trei ori. Nu am făcut nimic important pentru echipa naţională. Am jucat la un turneu final în 2008 şi atât. Nu vreau un meci de retragere, nu îmi plac chestiile astea”, a spus Lobonţ. Selecţionerul Victor Piţurcă a reacţionat rapid, spunând că a fost surprins de decizia jucătorului, pe care l-a caracterizat ca fiind un fotbalist fantastic care l-a ajutat atât pe teren, cât şi în afara lui. Lobonţ are 85 de selecţii la naţională, iar ultimul său meci pentru reprezentativa României a avut loc în noiembrie 2013, 1-3 cu Grecia, în deplasare, în turul barajului pentru calificarea la CM 2014.

UEFA PROPUNE EXCLUDEREA TEMPORARĂ A UNUI JUCĂTOR CARE FAULTEAZĂ

UEFA va propune International Board (IFAB), organismul care se ocupă de regulile jocului, excluderea temporară a unui jucător care comite un fault, a declarat directorul pentru arbitri al forului european, Pierluigi Collina. „Vom propune IFAB această nouă regulă: jucătorul care faultează să părăsească terenul până când fotbalistul faultat revine în joc sau este înlocuit”, a explicat Collina. Sistemul actual este „nedrept”, a adăugat Collina. „Jucătorul care a faultat este avertizat, dar rămâne pe teren, iar cealaltă echipă rămâne în zece, deci este dezavantajată”, a precizat Collina, care a precizat că regula s-ar aplica doar în cazul în care faultul este considerat periculos de către arbitru şi este sancţionat cu avertisment. UEFA intenţionează să prezinte această propunere IFBA, care se reuneşte în fiecare an la finalul lunii februarie.

CLOVNUL... JOSE MOURINHO

Samuel Eto’o, atacantul camerunez al echipei Chelsea Londra, l-a catalogat drept clovn pe tehnicianul Jose Mourinho, după ce portughezul s-a îndoit de vârsta jucătorului african, informează dailymail.co.uk. Mourinho a fost surprins de camera de filmare a unei televiziuni franceze în momentul în care spunea: „Eto’o are 32 de ani sau 35, cine ştie?“. Deşi iniţial Eto’o a râs de această afirmaţie a lui Mourinho, imitând mersul unui om bătrân după ce a înscris un gol împotriva echipei Manchester United în luna ianuarie, se pare că atacantul are o problemă cu tehnicianul portughez. „Am 33 de ani şi nu trebuie să credeţi altceva pentru că un clovn m-a făcut bătrân. Şi puteţi observa că „bătrânul“ a fost mai bun decât tinerii”, a spus Eto’o la sosirea în Abidjan (Coasta de Fildeş), unde este prezent la un turneu pentru juniori. Eto’o, aflat la final de contract cu Chelsea, a lăsat să se înţeleagă că în sezonul viitor va evolua tot pentru o echipă din Europa. „Unii cred că mă voi retrage în Statele Unite sau Orientul Mijlociu, dar mi-am recâştigat plăcerea de a juca în Liga Campionilor, aşa că voi continua să joc în Ligă. Unde? Nu vă voi spune vouă, dar voi continua să joc pentru că fizic şi mental mă simt foarte bine. Aşa că voi merge la această ediţie a Cupei Mondiale, dar şi la următoarea, când voi avea 37. Unii au mers la 42 (n.r. - atacantul camerunez Roger Milla, la World Cup 1994, în SUA), aşa că eu încă mai pot juca la două ediţii”, a completat Eto’o.

FSV MAINZ VA FI ANTRENATĂ DE UN DANEZ

Danezul Kasper Hjulmand va prelua conducerea tehnică a echipei FSV Mainz, el semnând un contract pe trei sezoane, valabil până în vara anului 2017, cu gruparea care a încheiat pe locul 7 campionatul Germaniei. Hjulmand a antrenat în ultimele trei sezoane formaţia FC Nordsjælland, cu care a câştigat în 2012 campionatul Danemarcei. „Kasper Hjulmand are un profil corespunzător cerinţelor noastre. Este un profesionist desăvârşit, un antrenor meticulos şi adept al fotbalului ofensiv”, a declarat Christian Heidel, conducător al FSV Mainz. La Mainz, Hjulmand îi succede germanului Thomas Tuchel, care a încheiat colaborarea cu FSV duminică.

VAHID HALILHODZIC NEGOCIAZĂ CU TRABZONSPOR

Antrenorul bosniac Vahid Halilhodzic, actualul selecţioner al naţionalei Algeriei, cu care va participa la Campionatul Mondial de anul acesta, poartă în prezent negocieri cu Trabzonspor, echipa turcă la care evoluează şi Alexandru Bourceanu. Halilhodzic, care îşi va încheia contractul cu Federaţia Algeriană de Fotbal după Mondialul brazilian, este foarte aproape de a ajunge la un acord cu ocupanta locului 5 în campionatul Turciei.

VICTOR VALDES A TRANSMIS FANILOR SĂI DE LA FC BARCELONA O SCRISOARE DESCHISĂ

Victor Valdes, portarul echipei FC Barcelona, care nu a mai jucat din martie, din cauza unei accidentări la genunchiul drept, a transmis fanilor săi de la Barcelona un mesaj emoţionant de despărţire, în care le-a mulţumit şi antrenorilor cu care a lucrat, în special olandezului Luis van Gaal. Portarul în vârstă de 32 de ani nu a avut ocazia să-şi ia „rămas bun“ de la fanii săi pe teren, astfel că a făcut asta printr-o scrisoare deschisă: „Îţi mulţumesc, Louis Van Gaal, pentru că ai avut curajul să pariezi pe un talent pe care doar tu l-ai văzut. Tu ai început să construieşti echipa legendară a Barcelonei, din care am avut privilegiul să fac parte. Îţi mulţumesc, Frank Rijkaard, pentru că mi-ai dat încrederea necesară şi pentru că mi-a dat ocazia să ating gloria prin Cupa Campionilor câştigată la Paris. Oriunde te-ai afla, eu voi fi mereu cu gândul la tine. Îţi multumesc, Pep, pentru că mi-ai arătat un stil de joc complet necunoscut mie şi împreună am câştigat atâtea trofee. Îţi mulţumesc, Tito, oriunde te-ai afla acum. Ne-ai învăţat nu numai să rămânem o echipă mereu învingătoare, dar mai ales să avem puterea să ne luptăm şi în viaţă. Nu în ultimul rînd, vreau să le mulţumesc oamenilor care m-au susţinut în tot acest timp, colegilor care au purtat aceleaşi tricouri ca mine şi să le transmit că mereu am fost foarte mândru că am putut să sărbătoresc alături de ei. Vă mulţumesc de mii de ori şi vă rog să nu uitaţi de mine niciodată”. 535 de meciuri a disputat Victor Valdes la prima echipă a clubului FC Barcelona, pentru care a câştigat 21 de trofee.

PARIURILE SPORTIVE „SPALĂ” ANUAL PESTE 100 DE MILIARDE DE EURO

Peste 100 de miliarde de euro se „spală” anual în lume în pariuri sportive, este concluzia unui studiu efectuat de Centrul Internaţional de Securitate în Sport (ICSS), organizaţie cu sediul în Qatar, şi Universitatea Sorbona din Paris. Realizatorii raportului estimează că 80 la sută din pariurile sportive se fac prin tranzacţii ilegale, care sunt foarte greu de detectat. Pariorii mizează anual în sport sume între 200 şi 500 de miliarde de euro, circa doi la sută din Produsul Intern Brut mondial, menţionează autorii studiului. Cele mai vulnerabile sunt pariurile live, unde activităţile suspecte sunt şi mai greu de depistat, a declarat Chris Eaton, director de integritate în cadrul ICSS. „Evoluţia rapidă a pieţei pariurilor sportive a sporit riscul de infiltrare a crimei organizate şi de spălare de bani”, a precizat Eaton, fost director de securitate al FIFA. Sporturile cele mai afectate sunt cricketul şi fotbalul, dar tenisul, baschetul, badmintonul şi cursele auto-moto sunt, de asemenea, ameninţate. Raportul sugerează şi soluţii practice pentru combaterea pariurilor ilegale şi a meciurilor aranjate. Printre acestea se numără crearea unei taxe pentru finanţarea investigaţiilor în domeniu şi interzicerea dreptului de a paria, pentru jucători, antrenori şi oficiali, pe sportul în care activează.