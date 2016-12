ACADEMIA HAGI 2003, LA TURNEUL ZONAL AL CN

Sâmbătă, la Baza Sportivă a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, echipa de juniori născuţi după 1 ianuarie 2003 a Academiei Hagi (antrenor Ionuţ Mihu) a câştigat, scor 3-2 (George Dragomir 2 şi Ionuţ Tudori), meciul retur disputat împotriva echipei CS Stars Brăila, din cadrul etapei interjudeţene a Campionatului Naţional de juniori E. Au evoluat pentru Academia Hagi: Trandafir - Ciolacu, Dănuleasa, Rotar - Vrişcu - Tudori, Dragomir, Tănasă. Meciul tur, disputat la Brăila, se încheiase la egalitate, scor 2-2. Academia Hagi a obţinut calificarea la turneul zonal al CN de juniori E, programat în perioada 16-18 mai.

LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă s-au disputat meciurile din play-off-ul şi play-out-ul Seriei a 2-a a Ligii a II-a la fotbal. Rezultate - play-off: Metalul Reşiţa - Gloria Bistriţa 2-2, CSM Rm. Vîlcea - CS U. Craiova 0-0; ASA Tg. Mureş - FC Olt 1-0. Clasament: 1. ASA Tg. Mureş 30p, 2. CS U. Craiova 24p, 3. Gloria Bistriţa 21p, 4. CSM Rm. Vîlcea 20p (golaveraj: 15-14), 5. Metalul 20p (15-18), 6. FC Olt 9p; play-out: UTA - CS Mioveni 0-3, Minerul Motru - Olimpia Satu Mare 0-1. FC Bihor a stat. Clasament: 1. Olimpia 30p, 2. CS Mioveni 27p, 3. FC Bihor 23p, 4. UTA 15p, 5. Minerul Motru 9p.

NAŢIONALA U18 A ROMÂNIEI A CÂŞTIGAT TURNEUL PĂCII

Reprezentativa de fotbal Under 18 a României a câştigat, ieri, Turneul Păcii, organizat de Liga Naţională de Amatori din Italia, impunându-se în finala competiţiei, cu scorul de 2-1 după prelungiri, în faţa unei selecţionate a oraşului Ankara, informează frf.ro. Golurile României au fost marcate de Ivan, în minutele 83 şi 120. România a jucat cu un om în plus din minutul 67, când Ozdemir a fost eliminat. Selecţionata tricoloră a evoluat în următoarea formulă: Gudea - Băniţa, Ionescu (25 Mareş), R. Andrei, G. Mihai (66 Erdei) - Paţurcă, Vereş, Tegle (24 Olaru) - Balaure (56 Constantinescu), Ivan, Iovu (39 Pham).

MANCHESTER CITY A CÂŞTIGAT CAMPIONATUL ANGLIEI

Formaţia Manchester City, la care evoluează Costel Pantilimon, a câştigat campionatul Angliei, după ce s-a impus ieri, pe teren propriu, în ultima etapă a sezonului, cu scorul de 2-0, în faţa echipei West Ham. În meciul contând pentru etapa a 38-a din Premier League, golurile au fost marcate de Nasri (min. 39) şi Kompany (min. 49). Costel Pantilimon a fost rezervă la Manchester City. La finalul partidei, suporterii formaţiei la care joacă Pantilimon au invadat terenul, ei bucurându-se alături de fotbalişti. Echipa din Manchester a încheiat campionatul cu un total de 86 de puncte, în timp ce a doua clasată, Liverpool, a acumulat 84 de puncte. Acesta este al patrulea titlu naţional pentru Manchester City, după cele obţinute în 1937, 1968 şi 2012.

JAVIER ZANETTI, OVAŢIONAT LA ULTIMUL MECI PE “GIUSEPPE MEAZZA”

Legendarul căpitan al Inter Milano, Javier Zanetti, a fost aclamat pe stadionul “Giuseppe Meazza”, unde a jucat pentru ultima oară în faţa publicului său, sâmbătă, în etapa a 37-a a campionatului Italiei. “Căpitanul Duracell”, în vârstă de 40 de ani, a decis să se retragă din activitate. Intrat în joc în minutul 52, în meciul cu Lazio Roma, scor 4-1 (Palacio 7, 38, Icardi 34, Hernanes 79 / Biava 2), în locul lui Jonathan, el a fost ovaţionat de un întreg stadion şi aclamat minute lungi. Fiecare atingere a sa de balon a declanşat aplauzele fanilor. Înainte de meci, toţi jucătorii Interului s-au încălzit cu tricouri cu numărul 4, numărul lui Zanetti. După 19 sezoane la Inter, argentinianul şi-a luat „adio“ de la fani. El a jucat 857 de meciuri pentru Inter şi a obţinut 16 trofee. Javier Zanetti rămâne căpitanul care a ridicat trofeul Ligii Campionilor, câştigat de Inter la Madrid, scor 2-0, cu Bayern, în 2010. Zanetti a venit la Inter în 1995, la vârsta de 21 de ani, după ce jucase doar la Talleres (D2) şi Banfield, în Argentina. Javier Zanetti a fost purtător al banderolei de căpitan din 1999, după retragerea lui Giuseppe Bergomi. “Pupi” deţine şi recordul de selecţii (145) în echipa Argentinei (5 goluri). Un alt argentinian, Diego Milito, a jucat sâmbătă seară ultimul meci pe “Giuseppe Meazza”, el intrând în ultima jumătate de oră, în locul lui Rodrigo Palacio.

LIVORNO, CATANIA ŞI BOLOGNA AU RETROGRADAT ÎN SERIE B

Echipele Livorno, Catania şi Bologna au retrogradat în a doua ligă italiană (Serie B), după meciurile din etapa a 36-a, penultima, a campionatului Italiei. Livorno a pierdut pe teren propriu cu Fiorentina, scor 0-1, iar Catania a învins Bologna, scor 2-1, însă ambele au retrogradat. Catania a retrogradat la un an după cel mai bun sezon din istorie (locul 8). Palermo şi-a asigurat deja promovarea în Serie A.

S-A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL GERMANIEI

Sâmbătă a avut loc ultima etapă din campionatul Germaniei, câştigat de Bayern Munchen, care s-a calificat pentru viitoarea ediţie a Ligii Campionilor, alături de Borussia Dortmund, Schalke 04 Gelsenkirchen şi Bayer Leverkusen (aceasta din urmă va juca în play-off). Calificate pentru Liga Europa sunt Wolfsburg (grupe), Borussia Mönchengladbach (play-off) şi Mainz (turul III preliminar). Au retrogradat FC Nurnberg şi Eintracht Braunschweig, iar Hamburger SV va disputa baraj cu locul 3 din eşalonul secund, Paderborn sau Greuther Fürth. Au promovat FC Koln şi Paderborn sau Greuther Fürth (ultima etapă din 2. Bundesliga s-a jucat ieri). Golgheterul campionatului a fost Lewandowski, atacantul lui Dortmund, cu 20 de goluri, iar media de spectatori s-a ridicat la 43.501 (faţă de 42.623 în sezonul anterior).

SLOVAN BRATISLAVA, CAMPIOANĂ A SLOVACIEI

Echipa Slovan Bratislava a câştigat pentru a opta oară campionatul Slovaciei, asigurându-şi titlul cu trei etape înainte de finalul sezonului, după ce a învins cu scorul de 2-0, sâmbătă, formaţia Zlate Moravce. Slovan are 66 de puncte şi nu mai poate fi ajunsă din urmă de a doua clasată, AS Trencin, care are 56 de puncte. Slovan, care va juca în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, a mai câştigat titlul în sezoanele 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1998-99, 2008-2009, 2010-2011 şi 2012-2013.

ANTRENORUL HUUB STEVENS PLEACĂ DE LA VFB STUTTGART

Tehnicianul olandez Huub Stevens a anunţat că părăseşte gruparea VfB Stuttgart, sâmbătă, după înfrângerea înregistrată în ultimul meci al sezonului, 0-1 cu Bayern Munchen. „Plec din motive personale, înainte de orice am nevoie de o vacanţă”, a spus tehnicianul în vârstă de 60 de ani. Stevens a calificat perioada petrecută la Stuttgart drept „situaţia cea mai intensă” din cariera sa de antrenor. Sosit la VfB la începutul lunii martie, ca succesor al lui Thomas Schneider, Stevens a realizat obiectivul de salvare a echipei la care evoluează Alexandru Maxim de la retrogradare.

KOSCIELNY ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU ARSENAL

Internaţionalul francez Laurent Koscielny şi-a prelungit contractul cu Arsenal Londra, a anunţat clubul englez, fără să precizeze durata noii înţelegeri. „Sunt foarte mândru că m-am înţeles cu conducerea clubului pentru un nou contract. Am avut până acum patru ani minunaţi la Arsenal şi vreau să ajut echipa în anii ce urmează”, a declarat fotbalistul. Selecţionat până în prezent de 15 ori în naţionala Franţei, Koscielny are şanse mari să fie convocat pentru CM 2014.

OLHANENSE A RETROGRADAT ÎN A DOUA LIGĂ PORTUGHEZĂ

Formaţia Olhanense, la care a evoluat în acest sezon şi Sebastian Mladen, a retrogradat în a doua ligă portugheză, după ce a pierdut în deplasare cu scorul de 3-1 în faţa echipei Vitoria Setubal, în ultima etapă a campionatului. Tot sâmbătă, echipa lui Raul Rusescu, Sporting Braga, a fost învinsă de Vitoria Guimaraes cu scorul de 1-0. Mladen şi Rusescu nu au făcut parte din loturile echipelor Olhanense şi Sporting Braga pentru ultima etapă.

INCIDENTE LA SANKT PETERSBURG

Suporterii echipei Zenit Sankt Petersburg au invadat terenul, ieri, la meciul de pe teren propriu cu Dinamo Moscova, iar unul dintre fani l-a lovit pe căpitanul grupării moscovite, Vladimir Granat. Partida a fost suspendată ca urmare a incidentelor. Fanii au invadat terenul în minutul 87, când Zenit era condusă cu scorul de 4-2. În momentul în care jucătorii se îndreptau spre vestiare pentru a se pune la adăpost, un bărbat s-a apropiat de Vladimir Granat şi l-a lovit din spate. Jucătorul, care a ieşit vizibil afectat de pe teren, a suferit o comoţie. „Atacul asupra lui Granat este fără îndoială un delict. Autorităţile judiciare trebuie să acţioneze în acest caz”, a declarat un oficial al clubului Dinamo Moscova, citat de agenţia de presă Interfax. Clubul a anunţat că intenţionează să depună plângere, iar oficialii grupării Zenit au precizat că vor acţiona pentru a-l identifica pe agresor. „Atitudinea suporterilor reprezintă o lovitură serioasă adusă reputaţiei clubului. Clubul şi Poliţia fac totul pentru a identifica persoana care l-a atacat pe Granat. De asemenea, căutăm dovezi pentru o acţiune judiciară împotriva sa”, a declarat ofiţerul de presă de la Zenit Sankt Petersburg, Evgheni Gusev. Comisia de Disciplină a Federaţiei Ruse de fotbal se va reuni miercuri pentru a analiza situaţia de la meciul Zenit Sankt Petersburg - Dinamo Moscova. Şi în sezonul trecut a fost suspendat un meci între echipele Dinamo Moscova şi Zenit. Atunci, partida ce se disputa la Moscova a fost oprită după ce portarul echipei Dinamo, Anton Şunin, a fost lovit în figură de o petardă. Gruparea Zenit a pierdut jocul la “masa verde”, cu 0-3, a fost amendată şi a disputat apoi două meciuri fără spectatori.

PJANIC ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU AS ROMA

Mijlocaşul bosniac Miralem Pjanic şi-a prelungit contractul cu AS Roma până în 2018, a anunţat, ieri, gruparea italiană. Vechiul contract al lui Pjanic expira în 2015. În vârstă de 24 de ani, Pjanic a venit la Roma în 2011. Format la Metz, Pjanic a jucat şi la Olympique Lyon, în perioada 2008-2011.