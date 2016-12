LA CONSTANŢA DEMAREAZĂ PROIECTUL „ŢARĂ, ŢARĂ VREM CAMPIOANE!”

Sâmbătă, de la ora 10.30, în Sala Sporturilor din Constanţa, se va desfăşura primul eveniment din cadrul proiectului „Ţară, ţară vrem campioane!”, demarat de Fundaţia “Casa Campionilor”, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Învăţământului, Federaţia Română de Gimnastică, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa, CSŞ 1 Constanţa şi DJST Constanţa. La acţiunea coordonată pe plan local de antrenorii Mirela Szemerjai şi Cătălin Meran, împreună cu fosta campioană olimpică Daniela Sofronie, şi-au anunţat prezenţa aproape 400 de copii, dar şi nume mari din gimnastica românească, în frunte cu Octavian Bellu şi Mariana Bitang, fostele mari campioane Andreea Răducan, Simona Amînar, Sandra Izbaşa şi Silvia Stroescu, precum şi miniştrii Gabriela Szabo şi Nicolae Bănicioiu.

CN ŞCOLARE DE ÎNOT

Sâmbătă şi duminică, în bazinul olimpic de la Reşiţa vor avea loc Campionatele Naţionale şcolare de înot, competiţie la care participă sportivi născuţi între anii 2000 şi 2002, legitimaţi doar la cluburi sportive şcolare sau licee cu program sportiv. 12 tineri înotători constănţeni au făcut deplasarea la Reşiţa, toţi fiind legitimaţi la Palatul Copiilor. Adrian Stoicescu (născut în anul 2000), Andreea Vlaicu (2001) şi Ioana Georgescu (2001) sunt antrenaţi de Elena Hanu, Mihai Popescu (2000), Cristian Tranulea (2000), Theodor Lupu (2001) şi Florin Lighici (2001) sunt pregătiţi de Elena Hanu, iar Cristian Bodiu (2000), Andreea Huchitu (2001), Delia Adam (2002), Socratis Samara (2002) şi Andreas Gherman (2002) sunt antrenaţi de Dumitru Lungu. Sportivii constănţeni sunt însoţiţi de antrenorii lor la competiţia de la Reşiţa.

CUPA AJR ŞI AR XV LA MINI-RUGBY

Duminică, între orele 08.30 - 11.00, pe stadionul de rugby “Mihail Naca” din Constanţa, Asociaţia Judeţeană de Rugby Constanţa şi Asociaţia Rugby XV Constanţa, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, vor organiza Cupa AJR şi AR XV la mini- rugby. Vor participa peste 180 de copii cu vârste cuprinse între 9 şi 14 ani, de la echipele Tomitanii Constanţa, Cumpăna, Mangalia, Ovidiu şi Mihail Kogălniceanu. Această acţiune este parte a proiectului de dezvoltare a rugby-ului în judeţul Constanţa, fiind elaborat de AJR Constanţa, în colaborare cu ISJ Constanţa, DJTS Constanţa, şi este sponsorizat de Consiliul Judeţean Constanţa. Competiţia se desfăşoară cu sprijinul FR Rugby, iar unităţile şcolare sunt arondate cluburilor de rugby din judeţul Constanţa, sub îndrumarea unor coordonatori. La terminarea competiţiei, copiii vor primi, din partea AJR şi AR XV Constanţa, dulciuri şi sucuri.

PARTIDE ÎN CN DE JUNIORI LA RUGBY

Pe stadionul “Mihail Naca” vor avea loc, duminică, partide de rugby din cadrul Campionatului Naţional de juniori. La categoria Under 16, RCJ Farul Constanţa va întâlni, de la ora 11.00, echipa LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa, în timp ce, la Under 17, de la ora 13.00 se vor întâlni CS Tomitanii Constanţa şi Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu” Bucureşti. De la ora 11.00, în CN Under 16, pe terenul “Marina” din Mangalia, se vor întâlni RC Mangalia şi CS Năvodari. Tot duminică, de la ora 13.00, în CN U18, pe terenul “Cleopatra” din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan”, RC Cleopatra Mamaia va primi vizita formaţiei Metrorex Bucureşti.

SUPERLIGA NAŢIONALĂ LA RUGBY

Vineri s-a disputat primul meci din etapa a 7-a a Superligii Naţionale de rugby, ultima a turului: U. Cluj - CSM Baia Mare 8-34. În această etapă mai sunt programate partidele CSM Bucureşti - Steaua Bucureşti (sâmbătă, ora 10.00, TVR 2) şi Dinamo Bucureşti - RCM Timişoara (duminică, ora 11.00, rugbytv.ro). RCJ Farul Constanţa stă în această rundă. Clasament: 1. CSM Baia Mare 27p, 2. RCM Timişoara 21p, 3. RCJ FARUL CONSTANŢA 17p, 4. CSM Bucureşti 12p, 5. Steaua Bucureşti 11p, 6. U. Cluj 5p, 7. Dinamo Bucureşti 1p.

PLAY-OFF ÎN NBA

Finalistele ultimei ediţii a NBA par să se îndrepte spre o nouă confruntare în ultimul act, ambele conducând cu 2-0 în turul al doilea al play-off-ului. Şi Heat, şi Spurs au câştigat lejer meciul al doilea şi nu par să aibă probleme în această fază. Rezultate din play-off-ul NBA: Miami Heat - Brooklyn Nets 94-82 (2-0 la general); San Antonio Spurs - Portland TrailBlazers 114-97 (2-0 la general).

UN ŞARPE A PROVOCAT PANICĂ ÎN VESTIARUL ECHIPEI DE BASCHET PORTLAND TRAILBLAZERS

Jucătorii echipei Portland Trailblazers au avut marea surpriză de a descoperi un şarpe în vestiar, înainte de meciul din play-off-ul NBA, din deplasare, cu San Antonio Spurs. Reptila - despre care jucătorii cred că ar fi un şarpe cu clopoţei - a fost găsită în dulapul interului Thomas Robinson. Robinson a mărturisit că nu a văzut până acum şerpi decât la postul Discovery Channel. „Am fost îngrozit. Nu voi minţi, mi-a fost frică”, a declarat Robinson, care a explicat că a urlat şi a făcut o săritură de 1,5 metri în înălţime şi de şase metri în spate. El a mai spus în glumă că şarpele era negru şi alb, culorile echipei San Antonio. Jucătorul Will Barton, vecinul de vestiar al lui Robinson, a afirmat că şi-a păstrat calmul, dar a sărit pe un scaun. În cele din urmă, curajoşii membri ai staff-ului tehnic de la Trailblazers au luat reptila. Un oficial de la Spurs a declarat că şarpele nu era veninos şi a fost eliberat în natură. Potrivit ESPN, jucătorul de la Spurs - Danny Green - ar fi colecţionar de şerpi. „Este deci suspectul numărul 1”, a spus Barton, în glumă.

PLAY-OFF ÎN NHL

Cea mai veche dispută din play-off-ul NHL pare să fie şi cea mai echilibrată, după ce Bruins a egalat la 2 în confruntarea cu Canadiens. Unicul gol al partidei a fost înscris de oaspeţi, în debutul primei reprize de prelungiri. După două victorii externe, Kings a “reuşit” să piardă partida jucată pe arena proprie cu Ducks, care începe să spere iarăşi la calificarea în finala conferinţei. Rezultate din play-off-ul NHL: Montreal Canadiens - Boston Bruins 0-1 OT (2-2 la general); LA Kings - Anaheim Ducks 2-3 (2-1 la general).

FOSTUL ATLET SPANIOL YAGO LAMELA A FOST GĂSIT MORT

Fostul atlet spaniol Yago Lamela, vicecampion mondial în 1999 la săritura în lungime, a fost găsit mort în locuinţa sa din Aviles (nordul Spaniei). În vârstă de 36 de ani, Lamela s-a retras din activitate în 2009, din cauza numeroaselor accidentări. El a suferit apoi de depresie, conform presei iberice. În 1999, Lamela a câştigat medalia de argint la Campionatele Mondiale în sală de la Maebashi (Japonia), cu o săritură de 8,56 m, stabilind un record al Europei.