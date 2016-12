ROMÂNIA A COBORÂT PE LOCUL 32 ÎN CLASAMENTUL FIFA

Echipa naţională de fotbal a României a coborât o poziţie şi se află pe locul 32, cu 756 de puncte, în clasamentul FIFA Coca-Cola dat publicităţii ieri. Adversarele României în preliminariile Campionatului European din 2016 ocupă următoarele poziţii: Grecia - 10 (1.082p), Ungaria - 45 (623p), Finlanda - 52 (578p), Irlanda de Nord - 84 (400p) şi Insulele Feroe - 164 (91p). În ierarhia FIFA continuă să conducă Spania, cu 1.460p, urmată de Germania (1.340p) şi Portugalia (1.245p).

ACADEMIA HAGI 2003 A REMIZAT LA BRĂILA

Ieri, la Brăila, s-a disputat manşa tur a confruntării dintre formaţiile CS Stars Brăila şi Academia Hagi, din etapa interjudeţeană a Campionatului Naţional de fotbal rezervat juniorilor E (jucători născuţi după 1 ianuarie 2003). Partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Pentru Academia Hagi, echipă pregătită de Ionuţ Mihu (antrenor) şi Marius Codescu (director coordonator), au marcat Răzvan Tănasă şi Ianis Vrişcu. Au evoluat pentru Academia Hagi: Dogaru - Ciolacu, Dănuleasa, Rotar - Vrişcu - Tudori, Tănasă, Suciu (a mai jucat: Suciu). Întâlnirea retur va avea loc sâmbătă, de la ora 16.00, pe terenurile Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. Câştigătoarea acestei duble manşe va obţine calificarea la faza zonală a CN juniori E, programată în perioada 16-18 mai.

SELECŢIE LA AS PERFORMER

Asociaţia Sportivă Performer Constanţa organizează în zilele de luni, miercuri şi vineri, de la ora 15.45, la terenul II al stadionului “Farul” din Constanţa, selecţie de fotbal pentru grupa de copii născuţi în anul 2007. Antrenorii acestei grupe sunt Dumitru Antonescu, fosta mare glorie a Farului, şi Raj Cărăuleanu.

FLORIN MARIN A DEMISIONAT DE LA ASTRA

Tehnicianul Florin Marin a demisionat, miercuri seară, din funcţia de antrenor principal al echipei Astra Giurgiu, după victoria din meciul cu formaţia Săgeata Năvodari, scor 2-0, din etapa a 31-a a Ligii 1 la fotbal, informează site-ul oficial al grupării giurgiuvene. Florin Marin l-a înlocuit, la 23 martie, pe Daniel Isăilă. Marin a mai pregătit echipa Astra în sezonul 2002-2003. Astra Giurgiu ocupă locul 3 în clasament, cu 63 de puncte. Pe banca tehnică a Astrei va reveni... Daniel Isăilă, care a declarat, ieri, că a decis să se întoarcă la Giurgiu după ce a ascultat discursul patronului Ioan Niculae.

CHIRICHEŞ, LA CHELSEA?

Fundaşul român al formaţiei Tottenham Hotspur, Vlad Chiricheş, ar putea fi transferat în această vară la Chelsea, pentru a-l înlocui pe John Terry, aflat la final de contract, informează footballdirectnews.com. Lui John Terry (33 de ani) nu i s-a prelungit deocamdată contractul de către gruparea londoneză, iar sursa citată a precizat că fostul internaţional englez ar putea părăsi “Stamford Bridge”. Managerul portughez Jose Mourinho l-a monitorizat în acest sezon pe Chiricheş şi îl consideră potrivit pentru a întări compartimentul defensiv al echipei, mai ales că un alt fundaş central, brazilianul David Luiz, are mari şanse de a ajunge la FC Barcelona, în această vară. Internaţionalul român a fost transferat vara trecută de la Steaua Bucureşti la Tottenham, club cu care mai are patru ani de contract.

MOŢI, CAMPION AL BULGARIEI

Ludogoreţ Razgrad, formaţia la care evoluează şi fundaşul Cosmin Moţi, a câştigat campionatul Bulgariei pentru a treia oară consecutiv, după ce a învins miercuri seară, cu 1-0, echipa Lokomotiv Plovdiv, într-un meci din etapa a 36-a. Unicul gol al partidei a fost marcat de internaţionalul sloven Roman Bezjak. Ludogoreţ a devenit prima echipă din afara Sofiei care câştigă titlul de trei ori consecutiv. Cu două etape înainte de finalul campionatului, Ludogoreţ are 78 de puncte, cu opt mai multe decât ocupanta poziţiei secunde, CSKA Sofia.

UN LOC ÎN PLUS ÎN UEL PENTRU NORVEGIA, SUEDIA ŞI FINLANDA

Norvegia, Suedia şi Finlanda, care au încheiat pe primele trei locuri în clasamentul fair-play, au obţinut un loc suplimentar în primul tur preliminar al UEFA Europa League, a anunţat, ieri, UEFA. Acest clasament se bazează pe meciurile disputate în competiţiile UEFA de la 1 mai 2013 la 30 aprilie 2014, atât de echipele de club, cât şi de selecţionatele naţionale. Este pentru a patra oară în şase ani când Norvegia câştigă acest clasament. Acest loc suplimentar este atribuit echipei care a câştigat clasamentul naţional pentru fair-play. Dacă ea este deja calificată pentru o competiţie UEFA, locul revine formaţiei clasate pe poziţia secundă. „Este posibil ca acest loc să fie atribuit unei echipe ce a retrogradat, pentru a recompensa comportamentul exemplar în campionat”, a menţionat UEFA.

PSG, CAMPIOANA FRANŢEI PENTRU AL DOILEA AN CONSECUTIV

Paris Saint-Germain şi-a asigurat titlul de campioană a Franţei pentru al doilea an consecutiv, după ce AS Monaco a remizat în meciul de miercuri seară, 1-1 cu Guingamp, în etapa a 36-a. Acesta este al patrulea titlu naţional pentru formaţia pariziană şi al doilea consecutiv. PSG a mai câştigat campionatul Franţei în 1986, 1994 şi 2013. Miercuri, PSG şi-a asigurat titlul înainte de a juca meciul cu Rennes, 1-2 scor final! Cu două etape înainte de finalul campionatului, PSG are 83 de puncte în clasament, fiind urmată de AS Monaco (76p) şi de OSC Lille (68p). PSG a câştigat în acest sezon şi Cupa Ligii, după 2-1 în finala cu Olympique Lyon. Ieri, clubul francez a anunţat că antrenorul Laurent Blanc şi-a prelungit contractul cu PSG până în 2016. Blanc a venit la PSG în 2012, în locul lui Carlo Ancelotti, şi mai avea un an de contract.

BENFICA LISABONA A CÂŞTIGAT CUPA LIGII PORTUGALIEI

Benfica Lisabona şi-a adjudecat Cupa Ligii Portugaliei pentru a cincea oară în istorie, după ce a învins miercuri, la Leiria, cu scorul de 2-0 (Rodrigo 41, Luisao 78), echipa Rio Ave. Benfica, deja campioană a Portugaliei, vizează o cvadruplă istorică, urmând să joace finala Ligii Europa cu FC Sevilla, miercurea viitoare, şi finala Cupei Portugaliei, tot cu Rio Ave, în data de 18 mai. Nicio echipă nu a reuşit dubla campionat-Cupa Ligii Portugaliei de la crearea acestei competiţii secundare, în sezonul 2007-2008. Rio Ave a jucat a doua finală din istorie, după ce a pierdut Cupa Portugaliei în 1984, cu FC Porto.

GALATASARAY ISTANBUL A CUCERIT CUPA TURCIEI

Galatasaray Istanbul a câştigat Cupa Turciei, după ce a învins miercuri seară, cu 1-0, formaţia Eskisehirspor. Unicul gol al finalei a fost marcat de Wesley Sneijder, în min. 70. Galatasaray a câştigat Cupa Turciei pentru a 15-a oară în istorie şi pentru prima oară după anul 2005.

FK VOJVODINA NOVI SAD A OBŢINUT, PENTRU PRIMA OARĂ, CUPA SERBIEI

Formaţia FK Vojvodina Novi Sad a câştigat în premieră Cupa Serbiei, după ce a învins miercuri seară, la Belgrad, cu 2-0 (Alivodic 41, Babic 52), echipa FK Jagodina. FK Vojvodina Novi Sad a fost campioana Iugoslaviei în 1966 şi 1989, iar în sezonul viitor va evolua în turul al doilea preliminar al UEFA Europa League.

FK RABOTNICKI, ÎNVINGĂTOARE PENTRU A TREIA OARĂ ÎN CUPA MACEDONIEI

Echipa FK Rabotnicki a câştigat Cupa Macedoniei pentru a treia oară, după ce a învins miercuri seară, cu 2-0 (Manevski 45-pen., Petrov 90), echipa FK Metalurg Skopje, într-un meci disputat pe arena „Filip II“. FK Rabotnicki a mai câştigat trofeul în 2008 şi 2009 şi va evolua în sezonul viitor în primul tur preliminar al UEL.

FC PYUNIK S-A IMPUS ÎN CUPA ARMENIEI

Formaţia FC Pyunik Erevan a câştigat Cupa Armeniei pentru a şaptea oară în istorie, după ce a învins miercuri seară, cu 2-1, echipa FC Gandzasar. FC Pyunik a mai câştigat Cupa Armeniei în 1996, 2002, 2004, 2009, 2010 şi 2013. FC Pyunik va evolua în sezonul viitor în primul tur preliminar al UEL.

HAPOEL KIRYAT SHMONA A OBŢINUT, ÎN PREMIERĂ, CUPA ISRAELULUI

Echipa Hapoel Kiryat Shmona a câştigat Cupa Israelului pentru prima oară în istoria sa, după ce a învins miercuri seară, cu 1-0 (Ahmed Abed 97), după prelungiri, formaţia Maccabi Netanya. După meci, Ahmed Abed a afirmat că este extrem de fericit că a reuşit golul victoriei, mai ales că se va căsători luna viitoare. Hapoel Kiryat Shmona va evolua în sezonul următor în turul al doilea preliminar al UEL.

CECH A FOST OPERAT ŞI VA ABSENTA ZECE SĂPTĂMÂNI

Petr Cech, portarul echipei Chelsea Londra, a fost operat după ce şi-a dislocat umărul în partida cu Atletico Madrid, din manşa tur a semifinalelor Ligii Campionilor, şi va fi indisponibil între opt şi zece săptămâni, a anunţat gruparea engleză pe site-ul oficial. Mark Schwarzer a jucat în locul lui Cech, portarul australian urmând să apere şi în partida cu Cardiff City, din ultima etapă a Premier League.

FEDERAŢIA ENGLEZĂ DE FOTBAL VREA SĂ INTRODUCĂ O LIGĂ A ECHIPELOR SECUNDE ALE CLUBURILOR

Federaţia Engleză de Fotbal (FA) preconizează introducerea unei ligi pentru echipele secunde ale marilor cluburi şi limitarea vizelor acordate străinilor, pentru a îmbunătăţi nivelul primei reprezentative, a anunţat, ieri, preşedintele forului, Greg Dyke. Aceste propuneri, care figurează într-un raport, au fost elaborate de o comisie care a fost însărcinată, în octombrie 2013, cu găsirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea nivelului jucătorilor englezi în Premier League, în vederea selecţionării acestora în echipa naţională şi obţinerii unor rezultate mai bune la nivel de primă reprezentativă. Dyke propune introducerea, începând din 2016, a zece echipe de rezerve de la marile cluburi într-o ligă de nivelul diviziei a cincea, alături de alte grupări din National Conference. A doua măsură propune revizuirea politicilor privind vizele de muncă acordate jucătorilor extracomunitari în vederea limitării la doi a numărului jucătorilor non-europeni de la fiecare club din Premier League. În eşaloanele inferioare, FA vrea să nu existe jucători extracomunitari. FA a identificat 66 de jucători selecţionabili din Premier League, care joacă în mod regulat. Forul ar vrea ca, până în 2022, această cifră să crească la 90. Din luna octombrie, cei zece membri ai comisiei, între care şi selecţionerul Roy Hodgson şi fotbalistul Rio Ferdinand, au discutat cu cel puţin 650 de persoane, atât din Anglia, cât şi din restul Europei, în vederea realizării raportului ce are 82 de pagini. Propunerile nu ar fi totuşi agreate de toţi preşedinţii cluburilor, care sunt îngrijoraţi cu privire la nivelul echipelor lor. „Acest declin afectează toată Europa, dar în special Anglia, şi, dacă situaţia va continua să fie astfel avem mari temeri legate de viitorul echipei noastre naţionale. Dacă situaţia nu poate fi ţinută în frâu, selecţionerul va avea la dispoziţie din ce în ce mai puţini jucători. Este un program ambiţios, dar realist”, a declarat Greg Dyke.