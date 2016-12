PREZENŢĂ CONSTĂNŢEANĂ LA CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE KUNG-FU DE LA CHIŞINĂU

La sfârşitul acestei săptămâni, la Chişinău, se va desfăşura un concurs internaţional de Kung-Fu. Din România va participa o delegaţie formată din 12 sportivi şi cinci arbitri de la Federaţia Română de Arte Marţiale de Contact. Probele concursului sunt „Sanda” (luptă sportivă de contact) - pentru copii şi cadeţi, respectiv „Tuishou”- la copii, juniori şi seniori. Din judeţul Constanţa vor participa sportivi de la următoarele cluburi: CSU Neptun Constanţa (preşedinte Cornel Panait) - cu trei sportivi, CS Marea Neagră Constanţa (preşedinte Florin Iordănoaia) - cu trei sportivi, CS Noua Generaţie Mangalia (preşedinte Ciprian Broască) - cu doi sportivi. Printre constănţenii cu şanse la medalii se numără Alexandru Neagu, Tudor Bocai, Andrei Romu Oltean şi Leonardo Savioli. „Acesta este primul concurs internaţional de Kung-Fu la care participă sportivii noştri şi, chiar dacă la aceste probe încă nu s-au desfăşurat campionatele naţionale, sperăm să obţinem rezultate bune. Este primul contact între şcoala românească de Kung-Fu şi cea din spaţiul ex-sovietic, recunoscută pe plan internaţional. Sperăm ca participarea la acest open să nu fie influenţată de actuala situaţie din Ucraina. De asemenea, dorim să dezvoltăm relaţiile cu colegii din Republica Moldova şi acest concurs să nu fie decît primul dintr-o serie cât mai lungă”, a declarat preşedintele CS Marea Neagră, Florin Iordănoaia.

LN DE BASCHET MASCULIN

Echipa de baschet masculin U. BT Mobitelco Cluj s-a calificat, aseară, în semifinalele Ligii Naţionale, după ce a învins în deplasare, în meciul 5, decisiv, formaţia CSU Atlassib Sibiu, cu 74-72 (40-28). Anterior, formaţia sibiană câştigase primele două meciuri ale seriei, cu 77-75 şi 77-71, iar clujenii şi-au luat revanşa pe teren propriu, cu 80-76 şi 90-89, astfel încât scorul general era 2-2. Cu victoria de ieri, U. BT Mobitelco Cluj a dus scorul general la 3-2 şi s-a calificat în semifinalele LN. Primele trei echipe care au obţinut calificarea în semifinale sunt CSU Asesoft Ploieşti (3-0 la general cu Energia Rovinari), BC Mureş (3-1 cu BCM U Piteşti) şi CSM Oradea (3-0 cu SCM Craiova). În semifinale se va juca tot în sistemul “cel mai bun din cinci meciuri”. Câştigătoarele se vor califica în finală şi vor lupta pentru titlul naţional în sistemul “cel mai bun din şapte partide”.

COPIL, LA UN PAS DE O NOUĂ SURPRIZĂ

Tenismanul Marius Copil, locul 164 ATP, beneficiar al unui wild card, a fost aproape de o nouă mare surpriză la turneul de la Madrid, după ce îl eliminase în primul tur pe spaniolul Marcel Granollers, nr. 30 ATP. Românul a cedat ieri, la mare luptă, disputa din turul secund cu bulgarul Grigor Dimitrov, locul 14 ATP şi cap de serie nr. 12, bulgarul având nevoie de trei seturi şi de un tie-break la 7 în decisiv pentru a obţine calificarea în optimile de finală. După un meci extrem de echilibrat, care a durat două ore şi zece minute, învingătorul de la BRD Năstase Ţiriac Trophy s-a impus cu 4-6, 6-3, 7-6 (9/7). Pentru prezenţa în turul secund, românul în vârstă de 23 de ani va primi un cec în valoare de 24.000 de euro şi 45 de puncte ATP.

NICULESCU, ELIMINATĂ ÎN TURUL SECUND LA MADRID

Perechea Monica Niculescu / Klara Koukalova (România / Cehia) a ratat, ieri, calificarea în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Madrid, dotat cu premii în valoare totală de 3.671.405 euro. Niculescu şi Koukalova au fost învinse în turul al doilea, cu 6-4, 6-1, după 59 de minute, de cuplul american Raquel Kops-Jones / Abigail Spears, cap de serie nr. 6. Niculescu şi Koukalova vor primi 120 de puncte în clasamentul de dublu şi un cec în valoare totală de 13.800 de euro.

ONYEJEKWE ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU HC ODORHEI

Echipa de handbal masculin HC Odorhei a anunţat, ieri, prelungirea contractului cu jucătorul Chike Onyejekwe, care va evolua la formaţia antrenată de Vlad Caba până în vara anului 2015. Chike Onyejekwe (27 de ani, extremă stânga) este al treilea jucător din actualul lot care a decis să-şi prelungească înţelegerea, după Goran Kuzmanoski şi Talas Huba. El a sosit la HC Odorhei în vara anului trecut, iar acum şi-a prelungit contractul pe încă un sezon. Anterior, Onyejekwe a jucat la echipele Ştiinţa Bacău, HCM Constanţa şi CSM Ploieşti. Este dublu campion naţional cu HCM Constanţa şi câştigător al Cupei României cu aceeaşi echipă.

GEST UMANITAR AL ÎNOTĂTORULUI NORBERT TRANDAFIR

Multiplul campion naţional Norbert Trandafir, participant la Campionatul Mondial de anul trecut, va înota în scop caritabil, duminică, la Swimathon, în cadrul „Târgului ONG” din Tg. Mureş, care are loc între 11 şi 15 mai, pentru a asigura medicamentaţia pe un an a unei tinere cu sindromul Down. Manifestarea Swimathon are ca scop strângerea de fonduri pentru proiecte comunitare ale asociaţiilor şi fundaţiilor, iar anul acesta s-au înscris 20 de echipe şi 15 proiecte. Tânăra de 33 de ani cu sindromul Down are nevoie, pentru a rămâne în viaţă, de un medicament care costă 368 de lei lunar, opt pilule. Timp de un an, costul se ridică la 4.416 de lei!

JO JO DAN VA BOXA ÎN 22 MAI, LA QUEBEC

Boxerul român Ionuţ Dan Ion, alias Jo Jo Dan, va lupta, în data de 22 mai, în cadrul galei profesioniste de la Pointe-Claire, Quebec (Canada), dar nu îşi cunoaşte încă adversarul de la categoria semimijlocie! Jo Jo Dan (32 de ani) este pe locul 5 în ierarhia WBC la categoria uşoară, având în palmares 32 de victorii şi doar două înfrângeri, ambele cu turcul Selcuk Aydin, cu care a luptat pentru centura WBC Silver la categoria semimijlocie. Jo Jo Dan deţine titlurile NABA şi IBF Inter-Continental la semimijocie, dar vrea şi o centură mondială. Pînă acum nu a găsit niciun campion dispus să îl înfrunte, fiind refuzat de Carlos Abregu, numărul 1 în versiunea WBC, şi de Shawn Porter, campionul IBF la uşoară, dar şi de campionul mondial interimar WBA, Keith Thurman. Ultimul său meci a avut loc pe 30 noiembrie anul trecut, când l-a învins la puncte pe canadianul Kevin Bizier, pentru titlurile NABA şi IBF Inter-Continental.

PLAY-OFF ÎN NBA

Finalistele ultimei ediţii a NBA s-au impus clar în meciul inaugural din cea de-a doua rundă a actualului play-off. Heat a învins la 21 de puncte diferenţă pe Nets, care venea după şapte partide foarte disputate cu Raptors, astfel că victoria campioanei en titre n-a fost pusă niciun moment la îndoială. Spurs a învins la fel de clar pe Blazers, chiar dacă echipa din Portland a avut două zile în plus de odihnă. Rezultate de marţi noaptea din play-off-ul NBA: Miami Heat - Brooklyn Nets 107-86 (1-0 la general) şi San Antonio Spurs - Portland TrailBlazers 116-92 (1-0 la general).

PLAY-OFF ÎN NHL

Canadiens a luat conducerea pentru a doua oară în disputa cu Bruins, cea mai veche din play-off-ul NHL. Echipa canadiană a câştigat clar meciul al treilea, în care a condus cu 3-0 la jumătatea timpului regulamentar, revenirea oaspeţilor fiind tardivă. Surprinzătoare victoria clară reuşită de Wild în faţa campioanei en titre, care câştigase la fel de clar cele două meciuri de la Chicago. Rezultate din play-off-ul NHL: Montreal Canadiens - Boston Bruins 4-2 (2-1 la general) şi Minnesota Wild - Chicago Blackhawks 4-0 (1-2 la general).

FEDERER, DIN NOU TATĂ DE GEMENI

Tenismanul elveţian Roger Federer a anunţat marţi seară, pe contul său de Twitter, că soţia sa, Mirka, a născut doi gemeni care vor fi botezaţi Leo şi Lenny, informează „L’Equipe“. În vârstă de 32 de ani, Federer este deja tatăl a două gemene, Charlene Riva şi Myla Rose, născute în 2009. Federer, locul 4 ATP, anunţase marţi, pe contul său de Facebook, că nu va participa la turneul de 1.000 de puncte de la Madrid, pentru a fi alături de soţia sa.

WAWRINKA, ELIMINAT ÎN TURUL AL DOILEA LA MADRID

Tenismanul elveţian Stanislas Wawrinka, locul 3 ATP, a fost eliminat în turul al doilea al turneului Masters 1000 de la Madrid, dotat cu premii în valoare totală de 4.625.835 de euro. Wawrinka, câştigător în acest an la Australian Open şi la Monte Carlo, a fost învins cu 1-6, 6-2, 6-4, după o oră şi 45 de minute, de austriacul Dominic Thiem, în vârstă de 20 de ani, jucător venit din calificări şi aflat pe poziţia 70 în ierarhia mondială.

MAIDANA VREA CÂT MAI RAPID REVANŞA ÎN FAŢA LUI MAYWEATHER

Boxerul argentinian Marcos Maidana a declarat că vrea rapid o revanşă în faţa americanului Floyd Mayweather, care l-a învins la puncte în meciul pentru unificarea titlurilor WBC şi WBA la categoria welter, sâmbătă, într-o gală organizată în Las Vegas. „Vreau revanşa acum!”, a spus Maidana la sosirea pe aeroportul din Buenos Aires, unde era aşteptat de o mulţime de suporteri şi jurnalişti. După meci, chiar şi Mayweather a declarat că un al doilea meci între ei ar putea avea loc în septembrie. Americanul în vârstă de 37 ani, neînvins în 46 de meciuri susţinute ca profesionist, l-a deposedat pe Maidana de centura sa WBA printr-o decizie a arbitrilor după 12 reprize. „A fost victorie sau nimic. Lupta a fost dificilă, însă am făcut o treabă bună şi ar fi trebuit să câştig. Cred că l-am dominat întreg meciul. El este bun, dar şi eu sunt la fel de bun. Meciul a fost foarte echilibrat, iar o decizie de meci egal ar fi fost mai bună”, a spus argentinianul.

S-A DECIS PROGRAMUL FINAL SIX DIN LIGA CAMPIONILOR LA POLO

După ce la sfârşitul săptămânii trecute a luat sfârşit faza grupelor în Liga Campionilor la polo, cunoaştem formaţiile calificate la turneul final. Primele trei clasate din cele două grupe vor juca în turneul Final Six de la Barcelona (29-31 mai), acestea fiind Radnicki Kragujevac, AN Brescia, Partizan Belgrad, Primorje Rijeka, Pro Recco şi Barceloneta. Cele două câştigătoare vor juca direct în semifinale: Kragujevac cu câştigătoarea dintre Pro Recco şi Partizan, iar Rijeka cu învingătoarea disputei Barceloneta - Brescia.

PROBLEME CU NUMELE MARELUI PREMIU DE FORMULA 1 AL SPANIEI

Organizatorii Marelui Premiu de Formula 1 al Spaniei vor să schimbe denumirea cursei, considerând că „al Barcelonei” ar fi mai potrivit decât „al Spaniei”, deoarece numele oraşului catalan are o rezonanţă mai mare în lume. „Gran Premio de Espana” este numele actual al competiţiei care se desfăşoară, din 1991, pe circuitul de la Montmelo, în apropiere de Barcelona. Numele circuitului a fost Circuit de Catalunya până anul trecut, când a fost rebotezat Circuit de Barcelona-Catalunya. Organizatorii vor să meargă mai departe şi să schimbe denumirea primei etape europene a sezonului în „Grand Premiu de Barcelona” (în limba catalană). „Evident, brandul Barcelona depăşeşte brandul Spania. Când spunem că s-ar putea numi Marele Premiu al Barcelonei ne referim la faptul că noi vindem peste tot în lume şi brandul Barcelona ne ajută foarte mult”, a declarat Salvador Servia, administratorul circuitului. Contractul pentru ca MP al Spaniei să facă parte din calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 expiră în 2016. Cursa spaniolă, prima care va avea loc în Europa în acest sezon, este programată la sfârşitul acestei săptămâni.

CIO A SEMNAT UN CONTRACT CU NBC PENTRU 7,65 MILIARDE DE DOLARI

Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a anunţat, ieri, că a acordat canalului NBC Universal drepturile de difuzare în SUA a Jocurilor Olimpice din 2021 până în 2032, pentru o valoare de 7,65 miliarde de dolari (5,5 miliarde de euro). Acelaşi post a plătit deja suma-record de 4,38 miliarde de dolari (3,3 miliarde de euro) pentru a-şi asigura exclusivitatea pe teritoriul american în privinţa JO până în 2020. Cu acest nou acord, care acoperă perioada 2021-2032, NBCU a „achiziţionat drepturile de difuzare pe toate platformele media, inclusiv canalele de televiziune gratuite, canalele cu plată, internet şi suport mobil”, a precizat CIO. Acest contract de 7,65 miliarde de dolari stipulează şi o primă la semnătură de 100 de milioane de dolari (72 milioane de euro), potrivit CIO.