LIGA OLD-BOYS CONSTANŢA LA FOTBAL

Prima etapă a ediţiei din acest an a Ligii Old-Boys Constanţa la fotbal se va disputa în această săptămână. Iată cum se prezintă programul partidelor, ora de start fiind 17.30 - joi: Poliţia - FC Constanţa (teren Agigea), Portul - Olimpia Apă Canal (teren Portul), Perla Murfatlar - Ideal Cernavodă (teren Murfatlar), CSCT Team Agigea - Axiopolis Cernavodă (teren CFR); vineri: CFR - IMN Meconst (teren CFR), Medgidia - Victoria Cumpăna (teren “Cimentul”), Dinamo - Ovidiu (teren Poarta Albă), SNC - Poarta Albă (teren SNC). Întâlnirea Tomis Reyna Construct - Liga Ofiţerilor va avea loc marţi, 13 mai, pe terenul CFR. Meciurile FC Municipal - FC Amicii şi Săgeata Stejaru - Voinţa au fost amânate.

TURNEU DE FOTBAL PE TEREN SINTETIC LA OVIDIU

În această lună, Primăria din Ovidiu va organiza, în premieră, un turneu de fotbal pe terenul sintetic de la stadionul “Orăşenesc” din localitate. Competiţia va începe la sfârşitul acestei săptămâni, mai precis vineri, 9 mai, şi se va desfăşura la două categorii de vârstă: turneul rezervat veteranilor (se va juca după regulamentul Trofeului “Telegraf”) şi turneul în care pot evolua jucători fără limită de vârstă. Echipele vor primi drept premii cupe, plachete şi diplome de participare din partea Primăriei Ovidiu. În turneul de old-boys vor participa mai multe formaţii prezente şi la tradiţionalul turneu de fotbal în sală dotat cu Trofeul “Telegraf”: Municipal Constanţa, Dinamo Spada Constanţa, Store Constanţa, Macedonia Ovidiu, Cariocas Constanţa, Inter Năvodari, CS Mihail Kogălniceanu, Doraly Mall Constanţa, Camena Costineşti şi Sian Image. Semifinalele şi finalele turneului vor avea loc în ultimul weekend din această lună, când vor fi organizate festivităţile prilejuite de Zilele Oraşului Ovidiu, programate la 31 mai şi 1 iunie.

ÎNCĂ DOUĂ CONTESTAŢII ÎN DOSARUL VALIDĂRII CONDUCERII FRF

Tribunalul Bucureşti a admis, ieri, încă două cereri de intervenţie în solicitarea FRF de validare a noii sale conduceri, din partea SC Politehnica Timişoara SA, patronată de omul de afaceri Marian Iancu, şi FC Corvinul Hunedoara, club dezafiliat în 15 mai 2006, în afara celei depuse de AJF Giurgiu. Instanţa a stabilit ca termen pentru judecarea solicitării Federaţiei Române de Fotbal de validare a noii conduceri data de 3 iunie, ora 12.00. Înregistrarea noii conduceri a FRF în Registrul Federaţiilor de la Tribunalul Bucureşti a fost contestată de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Giurgiu, membru afiliat al forului, care a depus o contestaţie în urmă cu o lună şi jumătate, prin care solicita anularea alegerilor pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal, câştigate de Răzvan Burleanu la 5 martie. Motivul contestaţiei îl reprezintă participarea la alegeri a cluburilor sportive şcolare, structuri de drept public care, conform Regulamentului de Organizare a Activităţii Fotbalistice (ROAF) în vigoare, nu aveau drept de vot.

LIGA A II-A LA FOTBAL

Astăzi se vor disputa partidele din etapa a 4-a a play-off-ului şi play-out-ului Seriei a 2-a a Ligii a II-a la fotbal, după următorul program - play-off, ora 18.00: FC Olt - CSM Rm. Vîlcea, CS U. Craiova - Metalul Reşiţa, Gloria Bistriţa - ASA Tg. Mureş. Clasament: 1. ASA Tg. Mureş 24p, 2. CS U. Craiova 23p, 3. Gloria Bistriţa 20p, 4. Metalul Reşiţa 16p (golaveraj: 11-15), 5. CSM Rm. Vîlcea 16p (13-14), 6. FC Olt 9p; play-out, ora 17.00: Olimpia Satu Mare - UTA; ora 18.00: CS Mioveni - FC Bihor. Minerul Motru stă. Clasament: 1. Olimpia Satu Mare 24p, 2. CS Mioveni 23p, 3. FC Bihor 19p, 4. UTA 12p, 5. Minerul Motru 9p.

LOW ÎŞI DOREŞTE O FINALĂ GERMANIA - ITALIA LA CM

Selecţionerul Germaniei, Joachim Low, a declarat, într-un interviu care va apărea joi în publicaţia „Stern“, că îşi doreşte să joace împotriva reprezentativei Italiei finala Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia. „Nu am câştigat încă în faţa Italiei la Cupa Mondială, dar sunt sigur că va veni şi această zi. Dacă o vom face în finala turneului din Brazilia, ar fi excelent. Tot ce îmi doresc este ca în 13 iulie să intrăm pe stadionul „Maracana“ din Rio de Janeiro şi să jucăm finala”, a spus Low, care consideră că, în acest moment, doar şapte-opt jucători germani nu sunt în formă maximă şi i-a amintit pe Miroslav Klose, Sami Khedira, Mario Gomez, Ilkan Gundogan şi Bastian Schweinsteiger. Germania a fost învinsă de Italia, scor 2-1, în semifinalele Campionatului European din 2012.

LOTUL HONDURASULUI PENTRU TURNEUL FINAL AL CM

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Hondurasului, Luis Fernando Suarez, a anunţat lotul de 23 de jucători cu care va aborda turneul final al Campionatului Mondial din Brazilia, care se va desfăşura în perioada 12 iunie - 13 iulie: Noel Valladares, Donis Escober (ambii Olimpia), Luis Lopez (Real Espana) - portari; Arnold Peralta (Glasgow Rangers), Maynor Figueroa (Hull City), Victor Bernardez (San Jose), Emilio Izaguirre (Celtic Glasgow), Osman Chavez (Qingdao Jonoon), Juan Carlos Garcia (Wigan Athletic), Brayan Beckeles (Olimpia), Juan Pablo Montes (Motagua) - fundaşi; Boniek Garcia (Houston Dynamo), Andy Najar (Anderlecht Bruxelles), Roger Espinoza (Wigan Athletic), Wilson Palacios (Stoke City), Marvin Chavez (Colorado Rapids), Jorge Claros (Motagua), Luis Garrido (Olimpia), Mario Martinez (Real Espana) - mijlocaşi; Jerry Bengtson (New England), Jerry Palacios (Alajuelense), Carlo Costly (Real Espana), Rony Martinez (Real Sociedad) - atacanţi. Selecţionata din America Centrală va efectua un stagiu de pregătire în SUA şi va disputa trei meciuri amicale, cu Turcia (29 mai, la Washington), Israel (1 iunie, la Houston) şi Anglia (6 iunie, la Miami). La turneul final, Honduras face parte din Grupa D, în care va întâlni Franţa (15 iunie, la Porto Alegre), Ecuador (20 iunie, la Curitiba) şi Elveţia (25 iunie, la Manaus).

JUVENTUS A SĂRBĂTORIT AL 30-LEA “SCUDETTO”

Juventus Torino a învins Atalanta, luni seară, pe teren propriu, cu 1-0 (Padoin 72), într-un meci din etapa a 36-a, antepenultima, a campionatului italian. Fundaşul Constantin Nica a intrat pe teren în minutul 77 la echipa din Bergamo. Torinezii erau campioni ai Italiei, pentru a 30-a oară, încă de duminică, după ce AS Roma pierduse, cu 1-4, la Catania. Juventus a sărbătorit titlul alături de fanii săi, după un meci în care antrenorul Antonio Conte a trimis în teren o echipă compusă din jucători care au evoluat mai puţin pe parcursul sezonului.

NANI ŞI-A DAT ACORDUL PENTRU UN TRANSFER LA JUVENTUS

Mijlocaşul portughez al echipei Manchester United, Nani, şi-ar fi dat acordul pentru un transfer la campioana Italiei, Juventus Torino, a anunţat ieri cotidianul piemontez „Tuttosport“. În ciuda faptului că viitorul antrenor al englezilor, olandezul Louis van Gaal, doreşte să oprească plecarea lui Nani de la Manchester United, „Tuttosport“ este convins că transferul este deja făcut. În iarnă s-a speculat pe seama unui posibil transfer al lui Nani în Serie A, printre echipele interesate aflându-se Internazionale Milano şi Juventus. Cotidianul italian susţine că Nani şi-a dat acordul, având în vedere că Juventus va evolua în sezonul viitor al Ligii Campionilor. Nani vede în transferul la Juventus o posibilitate de a-şi relansa cariera, după un sezon dificil la United. Pentru mijlocaşul portughez, Manchester United va primi patru milioane de lire sterline (circa 4,86 de milioane de euro), iar salariul jucătorului va fi de 3,3 milioane de lire sterline (aproximativ patru milioane de euro).

MANCHESTER CITY ESTE CAMPIOANĂ!!!

Managerul echipei FC Liverpool, Brendan Rodgers, a declarat luni seară, după ce formaţia sa a terminat la egalitate, scor 3-3 (Allen 18, Sturridge 53, Luis Suarez 55 / Delaney 79, Gayle 81, 88), meciul cu Crystal Palace, în care a condus cu 3-0 în minutul 78, că Manchester City se poate considera campioană în urma acestui rezultat, informează BBC. „Nu este nicio îndoială că Manchester City va câştiga titlul. Am avut nevoie de o victorie pentru a ţine presiunea până la ultima partidă, dar nu am reuşit acest lucru. Am fost extraordinari 78 de minute, am marcat trei goluri şi părea că putem să mai înscriem. Dar să primeşti trei goluri în final a fost o dezamăgire uriaşă. La pauză, am spus că lucrul cel mai important este să câştigăm meciul. Pur şi simplu nu am reuşit să controlăm jocul la 3-0. Le-am dat ocazia să respire şi ei (Crystal Palace - n.r.) au câţiva jucători buni care te pot pedepsi. Este ceva ce vom îmbunătăţi sezonul viitor”, a declarat Rodgers, care se gândeşte deja la viitor şi crede echipa sa va fi mai puternică în campionatul următor. După meci, jucătorii echipei Liverpool au izbucnit în lacrimi, convinşi că şansele la titlu s-au redus considerabil, când mai este o etapă de disputat. FC Liverpool conduce în clasament, cu 81 de puncte, dar echipa lui Costel Pantilimon, Manchester City, are 80 de puncte şi un meci mai puţin disputat. Chelsea Londra este pe locul 3, cu 79 de puncte. Liverpool mai are de jucat cu Newcastle, duminică, pe teren propriu, iar City, cu Aston Villa, astăzi, şi cu Everton, duminică, ambele acasă.

TOTTENHAM ÎŞI CERE SCUZE DUPĂ IRONIILE LA ADRESA ECHIPEI LIVERPOOL

Conducerea clubului Tottenham şi-a cerut scuze după ce pe contul grupării londoneze au apărut comentarii ironice la adresa formaţiei Liverpool, care este foarte aproape de a rata titlul în Anglia după ce a remizat cu Crystal Palace, meci în care a condus cu 3-0 în minutul 78, informează BBC. Pe contul de Twitter al clubului Tottenham a apărut înregistrarea video a momentului în care atacantul Luis Suarez plângea după eşecul cu Crystal Palace, însoţită de mesajul „brutal, dar foarte amuzant”. „Cea mai mare capitulare de la Newcastle încoace, în anii 90”, mai scria în mesaj, cu referire la sezonul 1995-1996 al Premier League, când Newcastle a terminat pe locul al doilea, în spatele echipei Manchester United, după ce a avut 12 puncte avans. De asemenea, alte înregistrări video cu tentă ironică au fost postate, inclusiv golul de 3-3 marcat de Dwight Gayle şi un interviu pentru BBC, în care patronul celor de Crystal Place, Tony Pulis, râde în hohote, fără legătură cu meciul de luni. Înregistrarea şi mesajul au fost şterse la scurt timp după postare, iar oficialii clubului londonez dau vina pe „o problemă de securitate”. „Le cerem scuze tuturor celor care s-au simţi ofensaţi de recenta postare, care a fost ştearsă imediat. Postarea nu a fost făcută de nimeni afiliat THFC. Căutăm problema de securitate care a compromis contul nostru oficial”, se arată în comunicatul grupării la care evoluează şi Vlad Chiricheş.

MANCHESTER CITY ŞI PSG AR PUTEA FI AMENDATE CU 60 DE MILIOANE DE EURO

Gruparea engleză Manchester City şi cea franceză Paris Saint Germain ar putea fi amendate de UEFA cu câte 60 de milioane de euro, ar putea avea limitate loturile de jucători pentru Liga Campionilor, dar şi nivelul salariilor, după ce au încălcat regulamentul de fair-play financiar. BBC susţine că lotul de jucători pentru Liga Campionilor va fi redus la 18-21 de jucători de fiecare echipă, în timp ce, în mod normal, fiecare formaţie participantă în cea mai importantă competiţie pentru cluburi din Europa poate înscrie 25 de fotbalişti. De asemenea, un plafon salarial ar putea fi introdus pentru a se asigura că nivelul remuneraţiilor nu va creşte în loturile cu care cele două formaţii vor participa în Liga Campionilor. Cele două cluburi au termen până vineri pentru a ajunge la un acord cu UEFA. În cazul în care nu se va ajunge la o înţelegere, cele două cluburi ar putea fi sancţionate, în luna iunie, de către o altă comisie. La rândul său, cotidianul francez „L’Equipe“ susţine că PSG nu mai are voie să crească nivelul salarial, având în vedere că acesta este cel mai mare din Europa (240 de milioane de euro). Astfel, PSG va putea transfera un jucător cu 60 de milioane de euro, însă nivelul salarial nu va avea voie să crească. Totodată, PSG va trebui să vândă un jucător înainte de a achiziţiona altul. „L’Equipe“ susţine că amenda de 60 de milioane de euro trebuie achitată în trei ani, iar clubul va fi obligat să reducă la 30 de milioane de euro deficitul, până la finalul sezonului următor. Nouă cluburi vor fi sancţionate de UEFA pentru încălcarea regulamentului de fair-play financiar, a anunţat forul european, fără a nominaliza vreuna dintre grupări.

VALVERDE A REFUZAT FC BARCELONA

Aflat sub contract cu Athletic Bilbao până în 2015, antrenorul Ernesto Valverde a reuşit să califice clubul basc (locul 4 în La Liga) pentru următoarea ediţie a Ligii Campionilor. Această performanţă l-a determinat să rămână la Athletic până la finalul contractului, el refuzând oferta făcută de FC Barcelona prin intermediul lui Andoni Zubizarreta, directorul sportiv al clubului catalan. Gruparea din Bilbao va evolua în play-off-ul Ligii Campionilor, ediţia 2014-2015. Celelalte echipe spaniole care vor juca în Ligă sunt Atletico Madrid, Real Madrid şi FC Barcelona.

CRISTIANO RONALDO ARE PATRU SEZOANE CONSECUTIVE CU PESTE 50 DE GOLURI MARCATE

Portughezul Cristiano Ronaldo, atacantul lui Real Madrid, se află la cel de-al patrulea sezon consecutiv pe parcursul căruia marchează cel puţin 50 de goluri în toate competiţiile la care a participat cu echipa sa. Starul lusitan, dublu câştigător al „Balonului de Aur“, a reuşit o medie de 1,11 goluri pe meci în acest sezon, în condiţiile în care accidentările sau suspendările l-au făcut să rateze 11 partide. Chiar şi aşa, Ronaldo a marcat aproape o treime din cele 152 de goluri înscrise de Real Madrid în acest sezon! El este lider al clasamentului golgheterilor în campionatul Spaniei, cu 31 de reuşite, și, totodată, principalul candidat la câştigarea trofeului „Gheata de Aur“, rezervat celui mai bun marcator din fotbalul mondial. De asemenea, în acest sezon Ronaldo a stabilit un nou record în Liga Campionilor, înscriind 16 goluri pe parcursul unei singure ediţii. El va avea ocazia să îmbunătăţească acest record în finala de la Lisabona, programată pe 24 mai, în care Real o va avea ca adversară pe concitadina Atletico Madrid. În cele cinci sezoane petrecute pe “Santiago Bernabeu”, Cristiano Ronaldo a marcat în total 251 de goluri în 244 de meciuri disputate în toate competiţiile, având o medie de peste un gol pe partidă! Cifrele puteau fi şi mai bune dacă în sezonul 2009-2010 nu ar fi suferit o accidentare la genunchiul drept, din cauza căreia a disputat numai 35 de întâlniri, marcând 33 de goluri.

JULEN LOPETEGUI, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI FC PORTO

Tehnicianul spaniol Julen Lopetegui, selecţionerul naţionalei de tineret a Spaniei până în prezent, va antrena echipa FC Porto, grupare cu care a semnat un contract pe trei ani, a anunţat preşedintele clubului portughez, Jorge Pinto da Costa. Fost portar al echipelor Real Madrid şi FC Barcelona, printre altele, Lopetegui, acum în vârstă de 47 de ani, a debutat ca antrenor la Rayo Vallecano, în 2003. El a fost campion european cu selecţionata Under 19 a Spaniei, în 2012, şi cu cea de tineret, în 2013. FC Porto a avut un sezon 2013-2014 dezamăgitor, terminând pe locul 3 în campionat, după ce câştigase trei titluri la rând. Antrenorul Paulo Fonseca a fost înlocuit, la începutul lunii martie, cu Luis Castro, care a avut rol de interimar.

GROSSKREUTZ, ACUZAT CĂ A LOVIT UN FAN AL FC KOLN CU UN CHEBAB PICANT ÎN FAŢĂ

Mijlocaşul echipei Borussia Dortmund Kevin Grosskreutz a fost acuzat de un fan al echipei FC Koln că l-a lovit cu un chebab picant în faţă, provocându-i o arsură la ochi, incident ce ar fi avut loc în noaptea de duminică spre luni, la Koln, informează „Bild“. Poliţia a anunţat, ieri, că o plângere pentru vătămare corporală a fost formulată de un fan împotriva lui Grosskreutz. „Am început o anchetă în ceea ce priveşte această plângere”, a anunţat Poliţia din Koln. La rândul său, Grosskreutz a respins acuzaţiile. El le-a spus reporterilor că, duminică noapte, se afla împreună cu coechipierul Julian Schieber, când un bărbat, care purta un tricou al FC Koln, s-a apropiat de el la un fast-food şi l-a strigat de mai multe ori. Jucătorul susţine că a aruncat chebabul pe jos, nu înspre fan, şi a plecat. „Am perceput că situaţia este jignitoare, iar zona mea de intimitate, afectată. În mod normal nu aş fi aruncat chebabul în acest mod pe jos în public”, a spus, pentru „Bild“, Grosskreutz. Presa germană se întreabă dacă acest incident l-ar putea face pe jucătorul în vârstă de 25 de ani să rateze convocarea în lotul Germaniei pentru CM din Brazilia.

UN SUPORTER A DECEDAT ÎN URMA INCIDENTELOR DE LA UN MECI DIN PERU

Un suporter a decedat şi alţi doi au fost răniţi după incidentele dintre fanii echipelor Universitario Deportes şi Sport Boys, a anunţat Poliţia din Peru. Grupurile rivale de suporteri s-au luptat cu pietre, bastoane şi arme de foc în cartierul San Miguel din oraşul Callao. Un tânăr în vârstă de 21 de ani a decedat după ce a fost împuşcat. În urma acestor incidente, şase persoane au fost arestate. Incidentele au avut loc în momentul în care suporterii echipei Universitario Deportes au părăsit stadionul “Miguel Grau” din Callao, după victoria din meciul cu formaţia San Martin, din prima ligă. Întâlnirea cu fanii echipei Sport Boys, din liga a doua, a degenerat.

UN FAN BRAZILIAN A FOST ARESTAT DUPĂ CE A UCIS O PERSOANĂ ARUNCÂND... UN VAS DE TOALETĂ

Un suporter bănuit că a omorât o persoană după ce a aruncat un vas de toaletă de pe un stadion din Recife (nord-estul Braziliei) a fost arestat, a anunţat Poliţia braziliană, citată de presa locală. Vineri, Everton Felipe Santana (23 ani) a desprins un vas de toaletă de pe stadionul “Arruda” şi l-a aruncat de la înălţime în exteriorul arenei, în timpul confruntărilor dintre suporteri izbucnite cu ocazia meciului Santa Cruz - Parana, din a doua divizie braziliană. Vasul l-a atins mortal pe Paulo Ricardo Gomes da Silva (26 ani), lovit cu o forţă echivalentă unui obiect de 350 de kilograme, conform calculelor făcute de un profesor de fizică, Berlado Neto. „Ştia ce făcea, a recunoscut fapta, dar nu a putut explica motivul”, a declarat avocatul suspectului, care a adăugat că agresorului îi este ruşine de gestul său şi a oferit Poliţiei informaţii despre alţi suporteri participanţi la incidente. „O ţară care iubeşte fotbalul nu poate tolera violenţa pe stadioane”, a scris, pe Twitter, preşedintele Braziliei, Dilma Rousseff, prezentând condoleanţe familiei victimei.