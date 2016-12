JUNIORII FARULUI AU ZDROBIT STEAUA

Cu o etapă înainte de finalul play-off-ului Campionatului Naţional rezervat juniorilor A (jucători născuţi după 1 ianuarie 1995), FC Farul Constanţa are în continuare şanse de calificare la turneul semifinal. Echipa pregătită de Lucian Marinof şi Izmir Abdulgani s-a impus ieri, cu 5-0 (Caciandone 47, 55, I. Gheorghe 52, Braşoveanu 80, Chiru 85), în disputa cu Steaua Bucureşti, într-o partidă desfăşurată pe terenul II din Complexul Sportiv “Farul”, în etapa a 5-a a competiţiei. În celălalt meci din grupă, FC Viitorul (antrenor Cristian Cămui) a pierdut în fieful celor de la Dinamo Bucureşti, scor 0-1. După cinci etape, clasamentul se prezintă astfel: 1. Dinamo 12p, 2. FC Viitorul 9p (golaveraj: 12-3), 3. FC Farul 9p (10-9), 4. Steaua 0p. Meciul decisiv pentru calificare se va disputa joi, de la ora 12.00, când FC Farul trebuie să învingă în fieful celor de la FC Viitorul, la Baza Sportivă a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu.

LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă s-au disputat partidele din etapa a 3-a a play-off-ului şi play-out-ului Seriei a 2-a a Ligii a II-a la fotbal. Rezultate play-off: Gloria Bistriţa - FC Olt 2-1, Metalul Reşiţa - CSM Rm. Vîlcea 0-2, ASA Tg. Mureş - CSU Craiova 4-1. Clasament play-off: 1. ASA Tg. Mureş 24p, 2. CS U. Craiova 23p, 3. Gloria Bistriţa 20p, 4. Metalul Reşiţa 16p (golaveraj: 11-15), 5. CSM Rm. Vîlcea 16p (13-14), 6. FC Olt 9p. Rezultate play-out: FC Bihor - Olimpia Satu Mare 3-2, UTA - Minerul Motru 3-0. CS Mioveni a stat. Clasament play-out: 1. Olimpia Satu Mare 24p, 2. CS Mioveni 23p, 3. FC Bihor 19p, 4. UTA 12p, 5. Minerul Motru 9p.

STEAUA, PE LOCUL 29 ÎN CLASAMENTUL IFFHS

Echipa Steaua Bucureşti a urcat trei poziţii şi se află pe locul 29, cu 193,5 puncte, în clasamentul mondial al cluburilor, dat publicităţii, ieri, de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Următoarea formaţie din România în clasamentul IFFHS este Astra Giurgiu, care a coborât 12 poziţii şi se află pe locul 50, cu 163,5p. Petrolul Ploieşti a urcat trei locuri şi se află pe 51, cu 162,5p, iar Pandurii Tg. Jiu a urcat 15 poziţii şi se află pe locul 117, cu 123,5p, la egalitate cu Austria Viena. Primele zece poziţii în clasamentul IFFHS sunt ocupate de următoarele echipe: 1. Bayern Munchen (Germania) 354p, 2. Real Madrid (Spania) 337p, 3. Atletico Madrid (Spania) 315p, 4. Lanus (Argentina) 272p, 5. Atletico Nacional Medellin (Columbia) 269p, 6. FC Barcelona (Spania) 268p, 7. FC Sevilla (Spania) 250p, 8. Juventus Torino (Italia) 249p, 9. Chelsea Londra (Anglia) 244p, 10. Benfica Lisabona (Portugalia) 242,5p.

FC VASLUI NU A PRIMIT LICENŢA

Fotbal Club Vaslui nu a primit licenţa pentru sezonul 2014-2015 al Ligii 1 la fotbal, gruparea moldoveană nefăcând apel la decizia primei instanţe a Comisiei de licenţiere a FRF. La prima instanţă, pe lângă FC Vaslui, care nu a respectat criteriul financiar, FC Braşov şi Săgeata Năvodari nu au primit licenţa, ardelenii nerespectând criteriul financiar şi pe cel al infrastructurii, iar gruparea din Năvodari pe cel al infrastructurii. FC Braşov şi Săgeata Năvodari au făcut apel la decizia primei instanţe şi au avut câştig de cauză, primind licenţa. Dintre cele 18 grupări din Liga 1, numai Corona Braşov, “lanterna roşie”, nu a depus dosarul pentru licenţiere. Magdalena Filip, preşedintele comisiei de fond a Sistemului Naţional de Licenţiere, a explicat sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că neacordarea licenţei clubului FC Vaslui a fost luată în unanimitate, precizând că gruparea moldavă a înregistrat o depreciere constantă a situaţiei financiare în ultimii ani.

DATORIILE CLUBURILOR DIN LIGA 1 AU CRESCUT LA 18,5 MILIOANE DE EURO ÎN DOI ANI

Datoriile cluburilor de fotbal din Liga 1 către terţi (fără cele către stat) au crescut de la 7,7 milioane în 2011 la 18,5 milioane de euro în 2013, a declarat sâmbătă, într-o conferinţă de presă, directorul de licenţiere al FRF, Viorel Duru, care a apreciat drept gravă situaţia financiară a grupărilor. În aceste condiţii, o flexibilizare a procesului de licenţiere nu i se pare potrivită lui Duru, care cere înăsprirea controalelor financiare şi sancţionarea cluburilor care intră în insolvenţă. Potrivit oficialului FRF, salariile din Liga 1 ar trebui micşorate pentru ca grupările să reducă din problemele financiare. Viorel Duru a menţionat că va propune ca echipele care nu primesc licenţă să nu mai fie retrogradate, ci depunctate şi penalizate financiar.

NOUĂ CLUBURI VOR FI SANCŢIONATE PENTRU NERESPECTAREA REGULAMENTULUI DE FAIR-PLAY FINANCIAR

Nouă cluburi de fotbal vor fi sancţionate de UEFA pentru încălcarea regulamentului de fair-play financiar, a declarat sâmbătă, pentru AFP, un purtător de cuvânt al forului european, fără a nominaliza vreuna dintre grupări. „În urma perioadei în care Camera de instrucţie a Instanţei de control financiar al cluburilor (ICFC) a supravegheat respectarea de către grupări a regulamentului de fair-play financiar, UEFA confirmă că, dintre cele 237 de cluburi participante în sezonul 2013-2014 al Cupelor Europene, 76 au fost solicitate să ofere informaţii suplimentare. Din acest grup, analiza este încheiată în cazul a 67 de cluburi şi continuă pentru celelalte nouă grupări”, a anunţat UEFA pe site-ul său oficial. Un purtător de cuvând al forului european a declarat pentru AFP că numai în cazul acestor nouă ultime cluburi se vor dicta sancţiuni. El nu a oferit numele grupărilor care se află în continuare în anchetă, UEFA precizând că vor fi furnizate alte informaţii la finalizarea investigaţiilor. Potrivit presei internaţionale, PSG şi Manchester City s-ar număra printre cluburile care nu au respectat regulamentul de fair-play financiar. O decizie finală în cazul acestor grupări ar putea fi luată în iunie. Numai cluburile participante în Cupele Europene trebuie să se supună regulamentului de fair-play financiar. Sancţiunile UEFA ar putea merge de la un avertisment până la amendă şi chiar interzicerea unor jucători de a evolua în Cupele Europene. Preşedintele UEFA, Michel Platini, a declarat că nu sunt de aşteptat sancţiuni de genul excluderii echipelor din Cupele Europene, însă pot fi alte pedepse aspre. Forul de la Nyon a pus în aplicare acest regulament începând cu sezoanele 2011-2012 şi 2012-2013. Astfel, bilanţul contabil al grupărilor în cei doi ani nu trebuie să înregistreze pierderi totale mai mari de 45 de milioane de euro, iar acestea să fie acoperite de proprietarii cluburilor. Dacă acţionarii nu pot acoperi pierderile, ele nu trebuie să depăşească 5 milioane de euro/sezon.

JUVENTUS TORINO, PENTRU A 30-A OARĂ CAMPIOANĂ ÎN ITALIA

Echipa Juventus Torino a câştigat al 30-lea titlu în Italia, după ce formaţia AS Roma, cu portarul Bogdan Lobonţ pe banca de rezerve, a fost învinsă ieri, în deplasare, cu 4-1 (2-1), de Catania, într-un meci din etapa a 36-a din Serie A. În urma acestui rezultat, Juventus Torino a rămas cu opt puncte avans faţă de AS Roma, care mai are doar două meciuri de jucat. Juventus a mai câştigat titlul în Italia în 2013, 2012, 2003, 2002, 1998, 1997, 1995, 1986, 1984, 1982, 1981, 1978, 1977, 1975, 1973, 1972, 1967, 1961, 1960, 1958, 1952, 1950, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1926 şi 1905.

NAPOLI A CÂŞTIGAT CUPA ITALIEI

Formaţia AC Napoli s-a impus sâmbătă seară, la Roma, în finala Cupei Italiei, după ce a învins, cu 3-1 (Insigne 11, 16, Mertens 90+3 / Vargas 27), formaţia Fiorentina, într-un meci început cu trei sferturi de oră întârziere, din cauza incidentelor provocate de suporterii napoletani. În min. 79, Inler (Napoli) a fost eliminat, după ce a primit al doilea cartonaş galben. Acesta a fost cel de-al cincilea succes al echipei napoletane în finala Cupei Italiei. Înaintea partidei, sâmbătă după-amiază, trei suporteri ai formaţiei Napoli au fost atacaţi de un grup de fani ai echipei AS Roma. Unul dintre oameni, un bărbat de 30 de ani, a fost împuşcat în piept şi a fost internat în stare gravă, fiind în comă, după ce un glonţ i-a perforat un plămân şi s-a oprit în apropierea coloanei vertebrale, potrivit ediţiei de ieri a cotidianului „Corriere dello Sport“. Alte două persoane au fost rănite uşor şi au avut nevoie de spitalizare. De asemenea, un ofiţer de poliţie îmbrăcat civil a fost rănit la braţ. Vestea rănirii suporterilor a inflamat galeria echipei Napoli, aflată la Peluza Nord a Stadionului Olimpic. Fanii napoletani au aruncat cu fumigene în teren şi au aprins torţe, iar începerea meciului a fost amânată. Un pompier a fost şi el rănit în incinta Stadionului Olimpic. Partida a început după lungi negocieri cu fanii napoletani şi după ce suporterii s-au mai calmat în urma intervenţiei căpitanului Marek Hamsik. Imnul naţional, cântat de Alessandra Amoroso, a fost fluierat de galeria echipei Napoli. Ieri, un suporter al echipei AS Roma a fost reţinut pentru tentativă de omor, în urma violenţelor care au avut loc în capitala Italiei, înaintea finalei Cupei dintre Napoli şi Fiorentina, informează agenţia ANSA. Bărbatul în vârstă de 48 de ani, cunoscut ca “ultras” al galeriei echipei AS Roma, ar fi lansat fumigene în direcţia unor suporteri ai formaţiei Napoli, apoi ar fi tras focuri de armă spre ei.

GUINGAMP S-A IMPUS ÎN CUPA FRANŢEI

Echipa Guingamp a câştigat Cupa Franţei, după ce a învins sâmbătă seară, pe „Stade de France“, cu 2-0 (M. Pereira 38, Yatabare 47), formaţia Rennes, în finala competiţiei. Guingamp a mai câştigat Cupa Franţei în sezonul 2008-2009. Guingamp, care ocupă locul 16 în campionat, şi-a asigurat participarea în sezonul viitor al UEFA Europa League.

ATHLETIC BILBAO VA PARTICIPA ÎN LIGA CAMPIONILOR

Athletic Bilbao şi-a asigurat locul 4 în La Liga, sinonim cu participarea bascilor în sezonul viitor al Ligii Campionilor, după o absenţă de 16 ani. Decisivă a fost victoria de vineri seară, 3-0 (San Jose 20, De Marcos 30, Herrera 74) cu Rayo Vallecano, în deplasare. După 36 de etape, Athletic a acumulat 68 de puncte. Pe locul 5 este FC Sevilla, cu 59 de puncte, însă formaţia andaluză nu mai poate depăşi echipa bască în ultimele trei etape ale sezonului (Sevilla a jucat aseară în etapa a 36-a). Astfel, Bilbao va evolua în play-off-ul Ligii Campionilor, ediţia 2014-2015. Celelalte echipe spaniole care vor juca în Liga Campionilor sunt Atletico Madrid, Real Madrid şi FC Barcelona.

CARDIFF CITY ŞI FULHAM AU RETROGRADAT DIN PREMIER LEAGUE

Formaţia Manchester United a suferit sâmbătă, în partida cu Sunderland, scor 0-1, din etapa a 37-a, cea de-a şaptea înfrângere a sezonului, iar în urma acestui rezultat, echipele Cardiff City şi Fulham au retrogradat din Premier League. Cu o etapă înainte de finalul campionatului, Sunderland ocupă locul 17, cu 35 de puncte, cu trei mai multe decât ocupanta primei poziţii retrogradabile, pe care se află Norwich City, care, însă, are un meci mai puţin disputat, cu Chelsea Londra, iar în ultima etapă o va întâlni pe Arsenal Londra. Formaţiile Fulham, poziţia a 19-a, şi Cardiff, locul 20, sunt sigure că de la anul vor evolua în Championship, după înfrângerile cu Stoke, scor 1-4, respectiv Newcastle, 0-3. Cardiff revine în Championship după doar un sezon, în timp ce Fulham nu mai evoluase în a doua divizie din 2001.

RODA KERKRADE A RETROGRADAT PENTRU PRIMA OARĂ ÎN ISTORIE DIN PRIMA LIGĂ OLANDEZĂ

Gruparea olandeză Roda JC Kerkrade a retrogradat din prima ligă, sâmbătă, pentru întâia dată în istorie şi la 41 de ani de la promovarea în Eredivisie, informează news.xinhuanet.com. În ultima etapă a sezonului regulat, Roda a învins în deplasare, cu scorul de 1-0, formaţia Go Ahead Eagles şi avea nevoie ca NEC Nijmegen să piardă la Amsterdam întâlnirea cu Ajax, însă partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, cu un gol înscris cu două minute înaintea finalului partidei. Roda JC a promovat în Eredivisie în 1973, iar cea mai bună clasare în campionat a înregistrat-o în sezonul 1994-1995, când a terminat pe poziţia a doua. Clubul a evoluat în Cupele Europene de nouă ori şi a câştigat Cupa Olandei în 1997 şi 2000. În sezonul trecut, Roda a evitat retrogradarea în urma unor meciuri de baraj. Ajax Amsterdam a câştigat titlul şi va evolua direct în grupele Ligii Campionilor, Feyenoord Rotterdam în preliminariile Ligii Campionilor, PSV Eindhoven, Twente Enschede şi Zwolle vor juca în UEFA Europa League, în timp ce SC Heerenveen, Vitesse Arnhem, FC Groningen şi AZ’67 Alkmaar vor disputa meciuri pentru ultimul loc calificant în UEL.

PALERMO REVINE ÎN SERIE A DUPĂ UN SEZON

Formaţia Palermo a revenit după un sezon în Serie A, după victoria cu 1-0 din deplasarea de la Novara, contând pentru etapa a 37-a a celei de a doua ligi italiene. Cu 78 de puncte acumulate în clasament, „trandafirii roz” nu mai pot fi ajunşi de ocupanta locului 3, Crotone, când au mai rămas cinci etape de disputat. Astfel, Palermo va asigura prezenţa insulei Sicilia în Serie A, întrucât Catania ocupă ultima poziţie în clasament şi nu mai poate evita retrogradarea. Antrenorul Giuseppe Iachini a preluat conducerea tehnică a sicilienilor în etapa a 7-a, când l-a înlocuit pe Gennaro Gattuso. Iachini se află la a patra promovare din carieră în Serie A, după cele obţinute cu Chievo (2008), Brescia (2010) şi Sampdoria (2011). Empoli (locul 2 în clasament), Crotone (3) şi Latina (4) se luptă pentru al doilea loc ce asigură promovarea. Cea de-a treia echipă va fi stabilită în urma unui turneu între formaţiile clasate pe locurile 3-8.

PIRLO RĂMÂNE LA JUVENTUS PÂNĂ ÎN IUNIE 2016

Fotbalistul echipei Juventus Torino, Andrea Pirlo, în vârstă de 34 de ani, a semnat un nou contract cu gruparea italiană, valabil până în iunie 2016. „S-a ajuns la un acord (de ceva timp), contractul a fost semnat şi în curând va fi făcut anunţul oficial de către club”, notează „Gazzetta dello Sport“. Andrea Pirlo joacă la Juventus Torino din 2011, după ce anterior evoluase zece ani la AC Milan.

NEUER ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU BAYERN MUNCHEN

Internaţionalul german Manuel Neuer şi-a prelungit cu trei sezoane contractul pe care îl are cu Bayern Munchen, noua înţelegere urmând să expire în 2019. „Mi se pare incredibil că Manuel, imediat după înfrângerea cu Real Madrid, a venit la noi şi ne-a spus că vrea să rămână la Bayern pentru totdeauna”, a declarat preşedintele clubului bavarez, Karl Heinz Rummenigge. La rândul său, Neuer a afirmat că echipa germană mai poate obţine performanţe în sezoanele următoare. Transferat în 2010 de la Schalke, portarul de 28 de ani a avut o contribuţie importantă la tripla istorică din sezonul trecut, campionat - cupă - Liga Campionilor. Neuer este al şaselea jucător al bavarezilor care îşi prelungeşte contractul după Arjen Robben (până în 2017), Jerome Boateng (2018), Dante (2017), Rafinha (2017) şi David Alaba (2018).

KARL HOPFNER, NOUL PREŞEDINTE AL CLUBULUI BAYERN MUNCHEN

Karl Hopfner a fost votat în funcţia de preşedinte al clubului Bayern Munchen, vineri, la Adunarea Generală Extraordinară a grupării germane, el succedându-i lui Uli Hoeness, care a demisionat după ce a fost condamnat pentru fraudă fiscală. Hopfner (61 de ani), de peste 30 de ani oficial în cadrul clubului bavarez, a primit 99,6 la sută din voturi (1.593). Hoeness (62 de ani) a lăsat să se înţeleagă că va reveni la Bayern după ce îşi va ispăşi pedeapsa de trei ani şi jumătate de închisoare pentru fraudă fiscală de peste 27 de milioane de euro. El încă nu a fost plasat în detenţie.

MARCELO BIELSA, ANTRENOR LA OLYMPIQUE MARSEILLE

Fostul selecţioner al naţionalei Argentinei, Marcelo Bielsa, va antrena echipa Olympique Marseille în următoarele două sezoane, a anunţat preşedintele clubului francez, Vincent Labrune. „Avocaţii noştri şi cei ai lui Marcelo Bielsa au validat un acord juridic şi contractual, care îl face antrenorul echipei Olympique Marseille pentru următoarele două sezoane”, a spus Labrune. Bielsa a antrenat ultima dată echipa Athletic Bilbao, în perioada 2011-2013.

GAMBIA, SUSPENDATĂ DOI ANI DIN TOATE COMPETIŢIILE AFRICANE

Echipa naţională de fotbal a Gambiei a fost suspendată pentru doi ani din toate competiţiile africane, deoarece a falsificat vârsta unor jucători, a anunţat Confederaţia Africană de Fotbal (CAF). În urma acestei suspendări, Gambia nu va putea participa la preliminariile Cupei Africii pe Naţiuni din 2015. Conform CAF, Gambia a aliniat cinci jucători mai mari de vârstă la Campionatul Africii pentru tineret din Liberia. Gambia ocupă locul 131 în clasamentul FIFA.