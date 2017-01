LN DE HANDBAL MASCULIN

În primul meci din play-off-ul Ligii Naţionale de handbal masculin, Ştiinţa Bacău s-a impus marţi seară, în deplasare, scor 40-34, în disputa cu Pandurii Tg. Jiu. Următoarele meciuri vor avea loc la Bacău, mâine (ora 17.00 Digi Sport) şi, dacă va mai fi cazul, duminică (ora 15.00, Digi Sport). Celelalte partide din play-off se vor disputa după următorul program - astăzi: Dinamo Bucureşti - Potaissa Turda (ora 20.30) - următoarele meciuri la 28 aprilie (ora 18.00) şi, dacă va mai fi cazul, la 29 aprilie (ora 18.00), ambele la Turda; 29 aprilie: HC Odorhei - HCM Constanţa (ora 19.45, Digi Sport) - următoarele meciuri la 3 mai (ora 12.00) şi, dacă va mai fi cazul, la 4 mai (ora 12.00), ambele la Constanţa. Ieri au avut loc şi primele două partide din play-out: CSU Suceava - HCM Baia Mare 21-23 (următoarele meciuri la 26 şi 27 aprilie, la Baia Mare) şi Poli Timişoara - CS Caraş-Severin 27-19 (următoarele partide la 26 şi 27 aprilie, la Caraş-Severin). Primul meci al confruntării CSM Bucureşti - Steaua Bucureşti va avea loc astăzi, de la ora 18.00, iar următoarele două jocuri sunt programate la 27 şi 28 aprilie. După încheierea partidelor din această fază, se vor forma câte două grupe: a învingătoarelor, locurile 1-3 şi 7-9, respectiv a învinselor, locurile 4-6 şi 10-12, în urma cărora se va stabili clasamentul final. Aceste meciuri vor avea loc tur-retur, la 1, 4, 15, 18, 22 şi 25 mai.

CRISTINA NEAGU, NOMINALIZATĂ ÎN ALL STAR TEAM-UL LIGII CAMPIONILOR

Handbalista Cristina Neagu, de la Buducnost Podgorica, este nominalizată la titlul de “Cel mai bun inter stânga” din Liga Campionilor, în All Star Team, câştigătoarele fiecărei categorii urmând să fie decise, în premieră, prin voturile fanilor. Potrivit anunţului EHF, la cele opt categorii au fost selecţionate 32 de jucătoare, printre care şi componenta naţionalei României Cristina Neagu, care joacă la Buducnost Podgorica (Muntenegru). La categoria “Cel mai bun inter stânga”, Neagu le mai are ca “adversare” pe croata Andrea Penezici (RK Krim Mercator), suedeza Jamina Roberts (IK Savehof) şi pe brazilianca Eduarda Amorim (Gyor ETO KC). Celelalte jucătoare au fost nominalizate la categoriile cel mai bun portar, cea mai bună extremă stânga, cel mai bun centru, cel mai bun pivot, cel mai bun inter dreapta, cea mai bună extremă dreapta şi cea mai bună jucătoare defensivă. Componenţa All Star Team a Ligii Campionilor va fi decisă, în premieră, prin voturile fanilor, care îşi pot alege favoritele online, pe site-ul EHF, până în 30 aprilie. All Star Team va fi anunţată pe parcursul Turneului Final Four al Ligii Campionilor, programat în 3 şi 4 mai, la Budapesta. Echipa Cristinei Neagu, Buducnost Podgorica, este calificată în semifinalele competiţiei.

ALIN PETRACHE CANDIDEAZĂ LA ŞEFIA COSR

Alin Petrache, preşedintele Federaţiei Române de Rugby, şi-a depus dosarul de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR). „De cinci ani conduc Federaţia Română de Rugby, aici am reuşit să arăt modelul de management sportiv în care cred, acesta fiind locul în care am demonstrat cu fapte şi cu rezultate lucrurile bune pe care le pot face pentru sportul românesc. Sunt tânăr, am energia, dar şi pregătirea şi experienţa necesare pentru a conduce COSR. Eu nu vin într-un loc în care trebuie să învăţ meseria de la zero. Vin cu un proiect realizabil din primul minut, care continuă lucrurile bune făcute până acum. Ştiu că putem relansa sportul românesc dacă muncim cu energie şi mai ales cu inteligenţă”, a declarat Alin Petrache. Dacă va fi ales preşedinte al COSR, Petrache va renunţa la calitatea de deputat. După cum se ştie, Octavian Morariu şi-a dat demisia, la mijlocul lui aprilie, din funcţia de preşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

SORANA CÎRSTEA, ELIMINATĂ ÎN PRIMUL TUR LA STUTTGART

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, locul 27 WTA, a fost învinsă ieri, cu 6-1, 7-5, de sportiva germană Julia Goerges, locul 94 WTA, beneficiară a unui wild card, după un meci care a durat aproape o oră şi jumătate, în primul tur al turneului de categorie Premier de la Stuttgart, dotat cu premii în valoare totală de 710.000 de dolari. Pentru participarea la turneul de la Stuttgart, Cîrstea va primi un cec în valoare de 5.073 de euro şi un punct WTA. La Stuttgart este prezentă şi constănţeanca Simona Halep, locul 5 WTA şi cap de serie nr. 2, care va evolua azi, în turul secund, împotriva rusoaicei Svetlana Kuzneţova, locul 29 WTA.

ÎNCEP EUROPENELE DE JUDO

România participă cu un lot alcătuit din nouă judoka, cinci fete şi patru băieţi, la ediţia 2014 a Campionatelor Europene de judo pentru seniori, găzduite de oraşul francez Montpellier în perioada 24-27 aprilie. „Avem ca obiectiv o medalie, dar sperăm să obţinem mai multe. Concret, şanse la medalii au Larisa Florian, Andreea Chiţu şi Corina Căprioriu. Ne punem speranţe şi în supergreii Natea şi Simionescu”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Judo, Doru Ioan Sapta. Lotul României are următoarea componenţă: Alexandra Pop (categoria 48 kg), Larisa Florian (52 kg), Andreea Chiţu (52 kg), Corina Căprioriu (57 kg), Loredana Ohîi (57 kg), Laszlo Szoke (66 kg), Costel Dănculea (73 kg), Daniel Natea (+100 kg) şi Vlăduţ Simionescu (+100 kg). Astăzi se desfăşoară întreceri la categoriile 48, 52 şi 57 kg (feminin), acolo unde avem şanse la medalii, respectiv la 60 şi 66 kg (masculin). Europenele 2014 vor include şi o competiţie pe echipe, disciplină pe care Federaţia Internaţională de Judo speră s-o impună în programul JO începând cu ediţia 2016, de la Rio de Janeiro. În 2013, la Europenele de la Budapesta, România a cucerit o singură medalie, un argint prin Andreea Chiţu, la 52 kg.

RUDEL OBREJA, ÎN AREST LA DOMICILIU PENTRU ÎNCĂ 30 DE ZILE

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja, va sta în arest la domiciliu pentru încă 30 de zile, în urma unei decizii luate ieri de Tribunalul Bucureşti (TB), în dosarul în care este acuzat că ar fi cerut un milion de euro de la Sorin Ovidiu Vîntu. Judecătorul de Cameră preliminară a decis să admită propunerea procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) de prelungire a arestului la domiciliu pentru încă 30 de zile, începând cu 3 mai până în 1 iunie, inclusiv. Pe de altă parte, magistratul de la TB a respins cererea lui Obreja de înlocuire a arestului la domiciliu cu cea a controlului judiciar. Decizia luată miercuri nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 48 de ore. Rudel Obreja a fost arestat preventiv în 5 februarie, în dosarul în care este cercetat pentru trafic de influenţă.

PLAY-OFF ÎN NBA

Bulls continuă să piardă în play-off-ul NBA, Wizards reuşind şi a doua victorie în Chicago, fiind foarte aproape de trecerea în turul al doilea al play-off-ului, ultima performanţă de acest fel fiind reuşită în 2005, atunci când a învins pe... Chicago Bulls! Pacers şi Raptors au egalat la unu învingând în meciurile jucate acasă. Rezultate din play-off-ul NBA: Indiana Pacers - Atlanta Hawks 101-85 (1-1 la general); Toronto Raptors - Brooklyn Nets 100-95 (1-1 la general); Chicago Bulls - Washington Wizards 99-101 (0-2 la general).

POPOVICH, ANTRENORUL ANULUI ÎN NBA

Gregg Popovich, de la San Antonio Spurs, a fost ales antrenorului anului în Liga Profesionistă Nord-Americană de Baschet (NBA). Popovich, care a câştigat pentru a treia oară acest premiu, alăturându-se unor tehnicieni reputaţi precum Don Nelson şi Pat Riley, a avut un sezon excelent cu Spurs, înregistrând 62 de victorii şi 20 de înfrângeri. După al 15-lea sezon succesiv în care a obţinut peste 50 de victorii cu Spurs, Popovich a totalizat 380 de puncte în ancheta la care au participat 124 de ziarişti sportivi din Statele Unite ale Americii şi Canada. Pe locul secund s-a clasat antrenorul echipei Phoenix Suns, Jeff Hornacek (339p), iar al treilea a fost tehnicianul formaţiei Chicago Bulls, Tom Thibodeau (159p).

PLAY-OFF ÎN NHL

Montreal Canadiens este prima echipă calificată în turul al doilea al play-off-ului NHL, după ce a trecut cu un clar 4-0 de Tampa Bay Lightning, echipă ce terminase pe poziţia a treia în Eastern Conference! Aproape de calificare este şi San Jose Sharks, după ce a câştigat şi partida a treia din disputa cu LA Kings. Rezultate de play-off-ul NHL: Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 4-3 (4-0 la general); Detroit Red Wings - Boston Bruins 0-3 (1-2 la general); Philadelphia Flyers - NY Rangers 1-4 (1-2 la general); LA Kings - San Jose Sharks 3-4 (0-3 la general).

ALEJANDRO VALVERDE A CÂŞTIGAT CURSA „FLECHE WALLONNE“

Spaniolul Alejandro Valverde (Movistar) a câştigat ieri cursa ciclistă „Fleche Wallonne“, disputată pe distanţa de 199 kilometri. Valverde, care s-a mai impus în această cursă şi în 2006, i-a devansat pe irlandezul Daniel Martin şi pe polonezul Michal Kwiatkowski. Belgianul Philippe Gilbert, învingător în Amstel Gold Race, s-a clasat al zecelea, în urma câştigătorului de anul trecut al „Fleche Wallonne“, spaniolul Dani Moreno. Valverde va împlini vineri 34 de ani.

CICLISTUL MICHAEL ROGERS A SCĂPAT DE SUSPENDARE

Ciclistul australian Michael Rogers (Tinkoff), depistat pozitiv cu clenbuterol în octombrie 2013, a scăpat de suspendare, după ce a invocat o contaminare alimentară. După ce a ascultat declaraţiile sportivului şi ale unui expert, Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI) a estimat ca „semnificativă” probabilitatea ca substanţa interzisă să fi ajuns în organismul ciclistului în urma consumului de carne contaminată, în China. Rogers (34 de ani), fost triplu campion mondial la contracronometru, a fost controlat pozitiv în 20 octombrie 2013, la Japan Cup, la câteva zile după ce a participat la Turul Beijingului, fiind suspendat cu titlu provizoriu. El a fost descalificat de la Japan Cup, dar, după consultarea Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA), nicio altă sancţiune nu va fi dictată, a precizat UCI. Federaţia internaţională a precizat totodată că „prezenţa clenbuterolului într-un eşantion de urină constituie o încălcare a regulilor antidoping”. „Este cunoscut faptul că există în anumite ţări riscul ca produse din carne să fie contaminate cu clenbuterol şi să ducă, în aceste condiţii, la un eşantion pozitiv de urină al unui sportiv. WADA a atras atenţia asupra acestei probleme existente în China şi Mexic”, a subliniat UCI, recomandând sportivilor „să evite consumul de carne în aceste ţări”. În trecut, cicliştii depistaţi pozitiv cu clenbuterol au primit câte o suspendare de doi ani. Cel mai cunoscut exemplu este cel al spaniolului Alberto Contador, care a pierdut din acest motiv trofeul cucerit în Turul Franţei, în 2010.

CAMPIONATUL MONDIAL DE SNOOKER

La Teatrul „Crucible“ din Sheffield continuă meciurile din primul tur al Campionatului Mondial de snooker, ediţia 2014, care se va finaliza astăzi. Iată partidele decise până la închiderea ediţiei: Barry Hawkins (5) - David Gilbert 10-4; Ricky Walden (12) - Kyren Wilson 10-7; Judd Trump (7) - Tom Ford 10-8; Marco Fu (8) - Martin Gould 10-7. Până acum sunt stabilite şase meciuri din optimi: Ronnie O’Sullivan (favorit nr. 1) - Joe Perry (16), Shaun Murphy (9) - Marco Fu (8), Barry Hawkins (5) - Ricky Walden (12), Mark Selby (3) - Ali Carter (14), Alan McManus - Ken Doherty şi Judd Trump (7) - Ryan Day.