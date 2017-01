ARSEN MUSTAFA BOXEAZĂ PENTRU FINALA CM DE TINERET

Astăzi, la Campionatele Mondiale de box pentru tineret (sportivi cu vârsta de 17-18 ani), găzduite de Sofia, sunt programate semifinalele. Toţi pugiliştii care vor urca treptele ringului sunt deja medaliaţi, iar învingătorii de azi vor lupta pentru aur mâine, în timp ce învinşii vor rămâne cu bronzul. România mai are un singur boxer în competiţie, pe constănţeanul Arsen Mustafa, care va lupta pentru calificarea în finala categoriei 60 kg cu japonezul Goh Hosaka. Pugilistul antrenat la CS Farul Constanţa de Mihai Constantin va evolua în gala care va debuta la ora 17.00, meciul său fiind al treilea de pe ringul A. Întâlnirea va putea fi urmărită în transmisiune directă pe site-ul oficial al competiţiei, boxingsofia2014.org. Lotul naţional masculin al României este însoţit în capitala Bulgariei de antrenorii Relu Auraş şi Ferodin Ablalim, ultimul fiind antrenor şi la CS Năvodari.

CUPA PRESEI LA TENIS DE MASĂ

Ieri, la Complexul Cleopatra din staţiunea Mamaia, s-au disputat partidele din cadrul întrecerii masculine a Cupei Presei la tenis de masă, competiţie ajunsă la ediţia a 12-a şi organizată de Asociaţia Jurnaliştilor de Sport din Constanţa, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, World Vision Constanţa, Cora şi Jidvei. Cei zece jurnalişti care s-au luptat pentru poziţiile fruntaşe, printre care s-au numărat şi trei reprezentanţi ai cotidianului „Telegraf“, Ionuţ Coman, Sorin Teodoreanu şi Adrian Lungu, au tras din greu pentru a da jos kilogramele în plus “contorizate” după sărbătorile de Paşti. După meciurile din grupe, în semifinale am consemnat victoriile principalilor favoriţi: Robert Bak („Cuget Liber“) - Sorin Mihalache („Cuget Liber“) 3-1 şi Adrian Lungu („Telegraf“) - Paul Alexe (Litoral TV) 3-1. În finala mică, Paul Alexe a dispus, scor 3-0, de Sorin Mihalache, iar în finala mare s-a impus, fără probleme, câştigătorul de anul trecut, Robert Bak, 3-0 cu Adrian Lungu. Astăzi, de la ora 10.00, sunt programate meciurile probei de dublu, urmate de festivitatea de premiere.

ÎN FED CUP, ROMÂNIA VA ÎNTÂLNI SLOVACIA, ARGENTINA, SPANIA SAU ELVEŢIA

În Grupa Mondială II a FED Cup la tenis de câmp, România va înfrunta una dintre echipele Slovaciei, Argentinei, Spaniei şi Elveţiei, partida urmând să se desfăşoare la începutul lunii februarie a anului viitor. Victoria obţinută la sfârşitul săptămânii trecute în faţa Serbiei a propulsat echipa României de pe locul 25 pe locul 16, cu 3.170 de puncte, în clasamentul FED Cup dat publicităţii ieri. Pe baza acestui clasament se stabilesc capii de serie la tragerile la sorţi. România nu va fi cap de serie la tragerea la sorţi a partidelor din Grupa Mondială II, care va avea loc la 4 iunie, la Roland Garros. În afară de România, în această fază a competiţiei vor mai evolua Slovacia (locul 10), Argentina (locul 11), Spania (locul 12), Elveţia (locul 13), SUA (locul 14), Suedia (locul 15) şi Olanda (locul 17). Astfel, jucătoarele tricolore vor întâlni una dintre echipele Slovaciei, Argentinei, Spaniei şi Elveţiei, capii de serie la tragerea la sorţi de la Paris. Echipa României, formată din Simona Halep, Sorana Cîrstea, Monica Niculescu şi Irina-Camelia Begu, a învins finalista ediţiei din 2012 a FED Cup, Serbia, cu 4-1 şi s-a calificat în Grupa Mondială II. În clasamentul competiţiei, Serbia se menţine pe locul 6, cu 6.117,5p.

ROMÂNIA, LOCUL 3 LA CE DE RUGBY U18

Naţionala de rugby sub 18 ani a României a încheiat pe locul 3 Grupa Valorică B a Campionatului European, disputată la Poznan (Polonia). În finala mică a competiţiei, tinerii rugbyşti români au învins, scor 41-7, echipa gazdă, Polonia. Acest rezultat al României reprezintă cea mai bună clasare la un Campionat European U18 din 2006 şi până în prezent, la ediţia din urmă cu opt ani tricolorii câştigând competiţia disputată în Italia, lucru care le-a permis calificarea în primul eşalon valoric. Pentru reprezentativa României au evoluat şi şapte jucători constănţeni: Cristian Strătilă (stâlp - linia 1), Ovidiu Cojocaru (trăgător - linia 1) - ambii de la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa, Andrei Iurea (linia a 2-a), Alexandru Cozma (linia a 3-a), Ionel Melinte (mijlocaş la deschidere), Vlăduţ Popa (centru) - toţi de la Cleopatra Mamaia şi Mihai Lămboiu - de la CS Tomitanii Constanţa. Unul dintre antrenorii reprezentativei U18 este Cristi Cojocaru, de la CS Tomitanii Constanţa.

DIMITROV, MULŢUMIT CĂ JOACĂ LA BUCUREŞTI

Principalul favorit al turneului de tenis de câmp de la Bucureşti, BRD Năstase Ţiriac Trophy, Grigor Dimitrov, locul 16 ATP, a mărturisit ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, că se simte bine deoarece are posibilitatea de a juca într-o ţară apropiată de Bulgaria. „Prima oară nu a fost cea mai bună experienţă a mea, pentru că am pierdut din primul tur. Mă simt bine să joc aproape de ţara mea. Mă simt ca acasă. Sunt mulţi jucători buni în acest turneu. Trebuie să iei fiecare meci în parte ca şi cum ar fi ultimul. Trebuie să fii pregătit să joci fiecare meci”, a spus Dimitrov, care i-a lăudat pe tenismenii români: „Îi ştiu pe Sorana Cîrstea, cu care am jucat la juniori, pe Marius Copil, pe Horia Tecău. Cum am putut uita de Simona Halep, care e pe locul 5?! Am câştigat împreună Campionatul European sub 16 ani din Rusia şi ştiam că va ajunge o jucătoare foarte bună”. Dimitrov, care a stat în primul tur, îl va întâlni, pentru un loc în sferturile de finală ale competiţiei bucureştene, pe cehul Jiri Vesely, care a trecut, cu 7-6 (7/3), 6-0, de francezul Jeremy Chardy.

CADANŢU, ELIMINATĂ ÎN PRIMUL TUR LA MARRAKECH

Jucătoarea de tenis Alexandra Cadanţu, locul 76 WTA, a ratat calificarea în turul al doilea al turneului de la Marrakech (Maroc), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Cadanţu a fost învinsă în primul tur, cu 6-4, 6-1, după o oră şi 25 de minute, de Alison van Uytvanck (Belgia), poziţia 88 în ierarhia mondială. Pentru participarea la turneul de la Marrakech, Cadanţu va primi un punct WTA şi un cec în valoare de 1.925 de dolari. Şi perechea Raluca-Ioana Olaru / Oksana Kalaşnikova (Georgia) a ratat calificarea în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Stuttgart (Germania), dotat cu premii în valoare totală de 710.000 de dolari. Olaru şi Kalaşnikova au fost învinse în primul tur, cu 6-3, 6-0, după 55 de minute, de cuplul Jelena Jankovic / Alisa Kleibanova (Serbia / Rusia). Olaru şi Kalaşnikova vor primi un punct în clasamentul de dublu şi un cec în valoare de 2.448 de euro.

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL MASCULIN

La finele săptămânii trecute s-au disputat partidele din manşa tur a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la handbal masculin. Iată rezultatele înregistrate: Rhein-Neckar Lowen - FC Barcelona 38-31 (returul la 26 aprilie), SG Flensburg-Handewitt - HC Vardar Skopje 24-22 (returul la 26 aprilie), HC Metalurg Skopje - THW Kiel 21-31 (returul la 27 aprilie), PSG Handball - MKB Veszprem 26-28 (returul la 26 aprilie). În prima manşă a semifinalelor Cupei Challenge la handbal masculin s-au consemnat rezultatele: RK Metaloplastika Sabac - Aguas Santas-Milaneza 29-21 (returul la 26 aprilie) şi IK Savehof - KS “Azoty-Pulawy” 40-38 (returul la 26 aprilie).

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Campioana en titre a supravieţuit primei “mingi de meci” avute de Real Madrid, reuşind să câştige meciul al treilea al sfertului de finală. Partida a fost dominată de greci, dar a avut un final incendiar, cu cele două echipe ratând şase aruncări libere în ultimele douăzeci de secunde - două gazdele şi patru oaspeţii! Având nervii mai buni, grecii au câştigat partida, dar trebuie să se impună şi în această seară pentru a duce disputa în meciul decisiv. Victorii mult mai lejere pentru celelalte două echipe care au fost gazde luni seara, dar cea mai avantajată este Maccabi, care poate obţine calificarea în Final Four dacă învinge în această seară. Rezultate din meciul al treilea al sferturilor de finală: Olympiacos Pireu - Real Madrid 78-76 (1-2 la general); Panathinaikos Atena - CSKA Moscova 65-59 (1-2 la general); Maccabi Tel Aviv - EA7 Emporio Armani Milano 75-63 (2-1 la general).

PLAY-OFF ÎN NBA

Thunder a pierdut şi ea pe teren propriu, adăugând încă o victimă de lux la lista surprizelor din acest debut de play-off din NBA. În schimb, Clippers a recuperat după înfrângerea din meciul inaugural, dar va trebui să se impună neapărat într-unul dintre cele două meciuri de la Oakland pentru a nu rata calificarea mai departe. Rezultate de luni noaptea din play-off-ul NBA: Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies 105-111 (1-1 la general) şi LA Clippers - Golden State Warriors 138-98 (1-1 la general).

JOAKIM NOAH, CEL MAI BUN FUNDAŞ AL ANULUI ÎN NBA

Pivotul Joakim Noah, piesă de bază a echipei Chicago Bulls, a fost ales cel mai bun fundaş al anului în campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA). Fiul celebrului tenisman francez Yannick Noah şi al fostei Miss Suedia, Cecilia Rodhe, a avut medii de 12,6 puncte, 11,3 recuperări, 5,4 pase decisive, 1,5 capace şi 1,2 interceptări de meci în acest sezon. La 29 de ani, Joakim Noah devine primul jucător de la Chicago Bulls care primeşte această recompensă, după Michael Jordan în 1988. Jucătorul franco-americano-suedez a primit 555 de puncte din 1.125 posibile, dintre care 100 de voturi din partea unui juriu de ziarişti. El i-a devansat clar pe Roy Hibbert de la Indiana Pacers (166 puncte) şi pe DeAndre Jordan de la Los Angeles Clippers (121 puncte).

ANTRENORUL MIKE WOODSON A FOST DEMIS DE LA NEW YORK KNICKS

Antrenorul Mike Woodson a fost demis de la echipa de baschet New York Knicks, după ce a ratat calificarea în play-off-ul NBA, a anunţat clubul nord-american. Decizia a fost luată de noul preşedinte Phil Jackson, care a declarat că a venit momentul unei schimbări. Woodson, care a calificat-o pe New York în play-off în ultimele două ediţii ale NBA, are un bilanţ de 109 victorii şi 79 de înfrângeri în cele trei sezoane petrecute la Knicks.

PLAY-OFF ÎN NHL

Penguins a recuperat înfrângerea suferită pe teren propriu, impunându-se în primul meci jucat la Columbus şi redevenind principala candidată la calificarea în turul al doilea al play-off-ului NHL. Şi dacă Penguins a dat patru goluri, niciuna dintre celelalte trei echipe oaspete de luni nu a reuşit să înscrie! Rezultate de luni noaptea din play-off-ul NHL: Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins 3-4 (1-2 la general); Minnesota Wild - Colorado Avalanche 1-0 (1-2 la general); Chicago Blackhawks - St. Louis Blues 2-0 (1-2 la general); Dallas Stars - Anaheim Ducks 3-0 (1-2 la general).

FOSTUL MANAGER AL CICLISTULUI LANCE ARMSTRONG, SUSPENDAT ZECE ANI

Fostul manager al ciclistului american Lance Armstrong, Johan Bruyneel, a anunţat că a fost suspendat zece ani de Asociaţia Americană de Arbitraj (AAA). Belgianul este acuzat de implicare în sistemul de dopaj ce i-a permis lui Armstrong să câştige şapte tururi ale Franţei, în perioada 1999-2005. În urmă cu două săptămâni, publicaţia „USA Today“ a scris că Armstrong l-a acuzat pe Bruyneel de faptul că ştia despre sistemul de dopaj pus la punct alături de întreaga echipă. În vârstă de 49 de ani, Bruyneel a fost managerul echipelor US Postal (1999-2007), Astana (2008-2009), Team RadioShack (2010-2011) şi RadioShack-Nissan (2012). Armstrong a primit în 2012 interdicţie pe viaţă din sport, fiindu-i retrase şi titlurile obţinute în perioada 1998-2011, ca urmare a unui raport al Agenţiei Americane Antidoping, în care a fost acuzat de dopaj sistematic. Uniunea Ciclistă Internaţională i-a retras lui Armstrong cele şapte titluri din Turul Franţei.

AMERICANUL MEB KEFLEZIGHI A CÂŞTIGAT MARATONUL DE LA BOSTON

Atletul Meb Keflezighi, originar din Eritreea, a devenit primul american după Greg Meyer (1983) care se impune în maratonul de la Boston, el încheind concursul de luni în două ore, opt minute şi 37 de secunde. Americanul în vârstă de 38 de ani, câştigător în 2009 al maratonului de la New York, a stabilit un record personal şi a reuşit să se claseze pe locul 2 în topul celor mai bune prestaţii din toate timpurile ale americanilor la maratonul de la Boston. La feminin a câştigat sportiva kenyană Rita Jeptoo, cu timpul de două ore, 18 minute şi 57 de secunde. Aceasta este a treia victorie la Boston pentru atleta în vârstă de 33 de ani. Ea s-a mai impus la Boston în 2006 şi în 2013, la ediţia marcată de atentatele soldate cu trei morţi şi peste 200 de răniţi. Nu mai puţin de 35.755 de alergători din 96 de ţări s-au aliniat la startul cursei, maratonul de la Boston fiind la ediţia a 118-a.

MARK WEBBER A DEBUTAT ÎN CM DE ANDURANŢĂ

Fostul pilot din Formula 1 Mark Webber a terminat pe locul 3, cu echipa Porsche, prima etapă a Campionatului Mondial de anduranţă, australianul avându-i coechipieri pe Brendon Hartley (Noua Zeelandă) şi pe Timo Bernhard (Germania). Etapa s-a desfăşurat pe circuitul de la Silverstone şi a fost câştigată de Toyota. În cursa care s-a încheiat mai devreme din cauza ploii torenţiale, constructorul japonez i-a avut ca piloţi pe Sebastien Buemi, Anthony Davidson şi Nicolas Lapierre. Echipa Audi a fost ghinionista primei etape, toate maşinile constructorului german fiind implicate în accidente. Următoarea etapă a CM de anduranţă va avea loc pe 3 mai, în Belgia, în timp ce etapa a treia va fi chiar celebra cursă de 24 de ore de la Le Mans, din perioada 14-15 iunie.

DEZMINŢIRI ÎN PROCESUL LUI PISTORIUS

Campionul paralimpic sud-african Oscar Pistorius nu a luat lecţii de actorie pentru procesul în care este acuzat de uciderea iubitei sale, Reeva Steenkamp, a declarat, ieri, Annelise Burgess, purtătoarea de cuvânt a sportivului. “Informaţia conform căreia Oscar Pistorius ar fi luat lecţii de actorie pentru proces este lipsită de adevăr. Dezminţim această informaţie. Oscar Pistorius nu a luat lecţii pentru a-şi stăpâni emoţiile”, a spus Burgess. Jurnalistul sud-african Jani Allan a scris la 14 aprilie că sportivul Oscar Pistorius a luat lecţii de actorie pentru a-şi controla emoţiile în timpul procesului în care este acuzat de crimă. Campionul paralimpic sud-african Oscar Pistorius este acuzat de uciderea iubitei sale, Reeva Steenkamp, în noaptea de 13 spre 14 februarie 2013. Pistorius nu a negat niciodată că a împuşcat-o pe Reeva Steenkamp, dar a susţinut încă din prima zi că este vorba de o neînţelegere. El a spus că a crezut că în casă i-au intrat hoţi şi că a tras focuri de armă fără să ştie că Reeva s-a trezit pentru a merge la baie. Sportivul riscă o condamnare la 25 de ani de închisoare, în cazul în care se va dovedi că a fost crimă cu premeditare. În vârstă de 29 de ani, Reeva Steenkamp era fotomodel sud-african şi prezentatoare TV. Procesul se va relua la 5 mai.

JOHN HIGGINS, ELIMINAT DE LA CM DE SNOOKER

La Teatrul „Crucible“ din Sheffield au continuat meciurile din primul tur al Campionatului Mondial de snooker, ediţia 2014. Marea surpriză de ieri a fost eliminarea fostului cvadruplu campion mondial John Higgins, al 11-lea favorit, care a fost învins cu 10-7 de un alt scoţian, Alan McManus. „Hecatomba” favoriţilor a continuat cu chinezul Ding Junhui, care, după un sezon excelent, a trăit dezamăgirea de a părăsi Mondialul din primul tur, eliminat de englezul Michael Wasley, debutant la CM. Scorul a fost 10-9, după ce Ding, favorit nr. 4, a condus cu 6-3 şi 9-8! Prin mari emoţii a trecut şi englezul Mark Selby, cap de serie nr. 3, care l-a dominat în prima parte pe galezul Michael White, 5-1, dar acesta a revenit şi calificatul s-a decis abia în jocul decisiv. Ieri, până la închiderea ediţiei, erau stabilite doar trei meciuri din optimi: Ronnie O’Sullivan (favorit nr. 1) - Joe Perry (16), Mark Selby (3) - Ali Carter (14) şi Alan McManus - Ken Doherty. Turneul de la „Crucible“, transmis de Eurosport, se va încheia la 5 mai.