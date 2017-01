SCHIMBARE DE PROGRAM PENTRU FC FARUL

Federaţia Română de Fotbal a produs un adevărat haos în programul Ligii a II-a, schimbând “ţintarul” jocurilor de trei ori în tot atâtea zile. Iniţial, FC Farul ar fi trebuit să întâlnească în etapa a 2-a din play-out-ul Seriei 1 pe Unirea Tărlungeni, la Constanţa. Ulterior, FRF a anunţat însă că echipa pregătită de Ştefan Nanu va juca împotriva celor de la CF Brăila, pentru ca, după o singură zi, să se revină la programul iniţial. Astfel, constănţenii vor evolua sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, împotriva Unirii Tărlungeni. În prima etapă din ply-out, FC Farul Constanţa a cedat în fieful Gloriei Buzău, scor 0-1, şi ocupă ultimul loc în clasament, cu şanse mici de a evita retrogradarea.

JUNIORII FARULUI AU PIERDUT DERBY-UL CU FC VIITORUL

Sâmbătă, pe terenul II din Complexul Sportiv “Farul”, a avut loc derby-ul din play-off-ul Campionatului Naţional rezervat juniorilor A (jucători născuţi după 1 ianuarie 1995), care a adus faţă în faţă pe FC Farul Constanţa (antrenor Lucian Marinof) şi FC Viitorul (Cristian Cămui). După o partidă echilibrată, oaspeţii s-a impus cu 2-0, prin golurile marcate de Tudoran, în min. 62, şi Cioablă, din penalty, în min. 90+2. În celălalt meci din grupă, Dinamo Bucureşti a câştigat, cu 2-1, în faţa celor de la Steaua Bucureşti. După trei etape, clasamentul se prezintă astfel: 1. FC Viitorul 6p (golaveraj: 9-2), 2. Dinamo 6p (4-2), 3. FC Farul 6p (5-5), 4. Steaua 0p. În următoarea etapă, FC Farul va juca duminică, pe teren propriu, cu Dinamo.

NAŢIONALA U16, LOCUL SECUND LA TURNEUL DIN SERBIA

Echipa naţională de fotbal sub 16 ani a României a încheiat pe locul secund turneul de dezvoltare din cadrul programului UEFA, disputat la finele săptămânii trecute, în Serbia. Duminică, în meciul decisiv pentru stabilirea câştigătoarei acestui turneu, micii tricolori pregătiți de Florin Răducioiu au pierdut în faţa Serbiei, scor 1-2 (0-2), golul României fiind marcat de Florinel Coman, jucătorul Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”. În acest meci pentru România U16 au mai evoluat alţi patru jucători de la Academia Hagi: Szabolcs Kilyen, Virgil Ghiţă, Andrei Ciobanu şi Robert Grecu. În celălalt joc al zilei, Bulgaria - Cehia 2-4. În primele partide din Serbia, România învinsese Cehia, scor 4-2, şi Bulgaria, scor 2-1. Clasament final: 1. Serbia 9p, 2. România 6p, 3. Cehia 3p, 4. Bulgaria 0p.

NICOLIŢĂ A ÎNSCRIS PENTRU FC NANTES ÎN CAMPIONATUL FRANŢEI

Fotbalistul echipei FC Nantes, Bănel Nicoliţă, a înscris un gol în meciul câştigat duminică de echipa sa, în deplasare, cu 6-2, în faţa formaţiei Valenciennes, în etapa a 34-a a campionatului Franţei. Nicoliţă, care a intrat pe teren în min. 67, a marcat în min. 89, după ce, cu doar trei minute mai devreme, Medjani marcase un autogol în urma unei centrări a internaţionalului român.

CRISTIANO RONALDO AR PUTEA EVOLUA CU BAYERN

Cristiano Ronaldo s-a antrenat normal luni, a anunţat clubul Real Madrid, astfel că ar putea evolua, miercuri, în semifinala tur a Ligii Campionilor cu Bayern München. Indisponibil de la începutul lunii din cauza unei accidentări la coapsa stângă, portughezul a lipsit, miercurea trecută, la finala Cupei Spaniei, câştigată de Real, scor 2-1, cu FC Barcelona. În schimb, Gareth Bale nu s-a antrenat luni, el având gripă.

FC LIVERPOOL, APROAPE CAMPIOANĂ

FC Liverpool a făcut un pas important către cel de-al 19-lea său titlu de campioană a Angliei şi primul după o pauză de 24 ani, după ce a învins în deplasare, scor 3-2 (Sterling 4, 62, Suarez 11 / Hooper 54, Snodgrass 77), formaţia Norwich City, într-o partidă disputată duminică, în etapa a 35-a. A fost a 11-a victorie consecutivă în Premier League şi a zecea în deplasare în acest sezon pentru formaţia care nu a mai cucerit titlul de campioană din 1990. „Cormoranii” au profitat de paşii greşiţi făcuţi săptămâna trecută de principalele rivale şi s-au distanţat la cinci puncte de ocupanta locului secund, Chelsea Londra: 80 faţă de 75, cu trei etape înainte de finalul campionatului. Sâmbătă, londonezii au pierdut surprinzător pe teren propriu, scor 1-2, în faţa ultimei clasate, Sunderland, care în meciul anterior remizase pe terenul lui Manchester City, 2-2, într-o restanţă din etapa a 26-a. Tot în etapa a 35-a, Manchester City (a treia clasată, cu 71 de puncte din 33 de partide) a jucat aseară cu West Bromwich Albion, pe teren propriu.

BENFICA LISABONA, CAMPIOANA PORTUGALIEI PENTRU A 33-A OARĂ

Benfica Lisabona şi-a asigurat, duminică, titlul cu numărul 33 în campionatul Portugaliei, după ce s-a impus în meciul cu Olhanense, scor 2-0 (Lima 57, 60), în etapa a 28-a. Cu două etape înainte de final, Benfica a strâns 73 de puncte, în timp ce a doua clasată, Sporting Lisabona, are doar 66 de puncte. Acesta este primul titlu naţional câştigat de Benfica după cel din 2010. În 2011, 2012 şi 2013, campioana Portugaliei a fost FC Porto. După meciul cu Olhanense, un concert de claxoane a putut fi auzit pe străzile din Lisabona, în timp ce mii de suporteri euforici s-au deplasat către piaţa Marques de Pombal, unde sărbătoresc de obicei victoriile Benficăi. Celebra statuie a marchizului de Pombal, care a coordonat reconstrucţia capitalei Portugaliei după cutremurul din 1755, a fost îmbrăcată, cu această ocazie, cu un tricou roşu în culorile Benficăi. La finalul meciului, după ce au primit trofeul rezervat campioanei Portugaliei, pe „Estadio da Luz“ din Lisabona, jucătorii echipei Benfica s-au deplasat, la rândul lor, în centrul capitalei, pentru a saluta mulţimea.

PSG A CÂŞTIGAT CUPA LIGII FRANŢEI

Paris Saint-Germain şi-a adjudecat Cupa Ligii Franţei, după ce a dispus în finală de Olympique Lyon, cu 2-1 (Cavani 4, 32-pen. / Lacazette 56), într-un meci disputat sâmbătă seară, pe „Stade de France“. PSG a câştigat Cupa Ligii Franţei pentru a patra oară în istoria clubului. Antrenorul Laurent Blanc a ţinut să-şi laude elevii pentru acest succes, venit într-un moment dificil pentru formaţia pariziană, care şi-a văzut spulberat visul de a se califica în semifinalele Ligii Campionilor, fiind eliminată de Chelsea Londra. „Această victorie vine după o săptămână dificilă. Este bine să vezi expresii fericite după ce, săptămâna trecută, feţele erau triste. Le-am spus jucătorilor mei că au făcut un sezon bun, însă trebuia să câştigăm un trofeu. Acum ne-au mai rămas cinci meciuri în campionat pentru a-l câştiga pe cel de-al doilea”, a declarat Blanc după joc, referindu-se la campionatul Franţei, în care echipa lui este lider înaintea ultimelor patru etape, cu 79 de puncte din 33 de jocuri (are de susţinut şi o restanţă), urmată de AS Monaco, cu 72p (34j).

PEC ZWOLLE A CUCERIT CUPA OLANDEI

PEC Zwolle a cucerit pentru prima dată Cupa Olandei, după ce a învins la scor în finala desfăşurată duminică, la Rotterdam, pe Ajax Amsterdam, cu 5-1 (Thomas 7, 11, Fernandez 20, 33, Van Polen 50 / Van Rhijn 3). Partida a fost întreruptă timp de câteva minute, din cauza petardelor şi fumigenelor aruncate de suporterii echipei din Amsterdam. Ca urmare a acestei victorii, PEC Zwolle va participa în preliminariile UEFA Europa League.

FC ZURICH S-A IMPUS ÎN CUPA ELVEŢIEI

Echipa FC Zurich a câştigat pentru a doua oară în istorie Cupa Elveţiei, după ce a învins luni, în finală, pe teren propriu, cu 2-0 (Gavranovic 100, 114), după prelungiri, formaţia FC Basel, informează „Blick“. FC Zurich a mai câştigat Cupa Elveţiei în sezonul 2004-2005.

CAPELLO SE VA RETRAGE DUPĂ CM DIN 2018

Fabio Capello, selecţionerul italian al Rusiei, a declarat că intenţionează să se retragă din activitate după Cupa Mondială din 2018, care va fi găzduită chiar de Rusia. „După Cupa Mondială din 2018 voi avea 71 de ani şi cred că este momentul potrivit să spun „stop“. Rusia este ultimul meu contract. Vreau să fac aşa cum a făcut Alex Ferguson. El s-a retras la 72 de ani, eu voi face acest lucru la 71”, a declarat Capello, care a venit la Moscova în iulie 2012, prelungindu-şi în ianuarie contractul de selecţioner al Rusiei până în 2018.

PORTARUL SPANIOL ANDRES PALOP SE RETRAGE

Portarul spaniol Andres Palop a anunţat că se va retrage la finalul sezonului, punând capăt unei cariere profesioniste de 19 sezoane, în care a jucat la echipe precum Valencia, Villarreal, FC Sevilla şi Bayer Leverkusen. „Vreau să anunţ că după 19 sezoane ca jucător profesionist, în care am trăit, simţit şi m-am bucurat de această profesie, mă voi retrage. A fost o experienţă extraordinară. Am fost un jucător privilegiat şi am trăit momente de neuitat la fiecare club pe la care am trecut. Mulţumesc tuturor fanilor care m-au sprijinit. Vă îmbrăţişez. Mulţumesc fotbalului”, a scris Palop pe site-ul său oficial. Format la Valencia, el a trecut şi pe la Villarreal, înainte de a reveni la “lilieci”, alături de care a câştigat de două ori campionatul Spaniei, Cupa UEFA, Supercupa Europei şi a jucat de două ori în finala Ligii Campionilor. În 2005 a fost transferat la FC Sevilla, câştigând de două ori Cupa UEFA, Supercupa Europei şi Cupa Spaniei. În 2013 s-a transferat la Bayer Leverkusen, ultima sa echipă înainte de retragere, la 40 de ani.

MARCELO BIELSA VA PRELUA PE OLYMPIQUE MARSEILLE

Gruparea Olympique Marseille a ajuns la un acord de principiu cu tehnicianul Marcelo Bielsa pentru preluarea echipei franceze din sezonul viitor. „Am ajuns la un acord cu Bielsa în privinţa proiectului sportiv. Urmează să finalizăm contractul în plan juridic. Pot spune că vom avea un mare antrenor din sezonul viitor”, a declarat preşedintele clubului, Vincent Labrune. Bielsa este fără echipă din 2013, după ce a plecat de la Athletic Bilbao. Olympique Marseille este antrenată în prezent de Jose Anigo.