“FARISTUL” BĂJAN, CONVOCAT LA LOTUL UNDER 19

Antrenorul Ştefan Iovan a convocat un lot de 17 jucători pentru partida amicală pe care selecţionata Under 19 a României o va disputa cu reprezentativa similară a Bulgariei, miercuri, la Centrul de Fotbal Mogoşoaia, informează site-ul oficial al FRF. Printre aceştia se numără şi fundaşul dreapta al Farului, Robert Băjan, precum şi cinci jucători de la FC Viitorul. Lotul convocat este următorul - portari: Bela (ASA Tg. Mureş), Petrariu (SC Bacău); fundaşi: Băjan (FC Farul Constanţa), A. Răuţă (Guingamp), C. Achim (CS Voluntari), D. Dumitrescu (FC Rm. Vîlcea), N. Vasile (Rapid Bucureşti); mijlocaşi: B.Vasile (FC Viitorul), I. Şerban (Dinamo Bucureşti), Mitriţă (FC Viitorul), Vână (FC Viitorul), R. Marin (FC Viitorul), Al. Păun (CFR Cluj), Popadiuc (Ceahlăul Piatra Neamţ); atacanţi: Al. Tudorie (Oţelul Galaţi), D. Rotariu (Dinamo Bucureşti), Târnovan (Steaua Bucureşti). Reunirea este programată, luni, la ora 12.00, la Mogoşoaia. Echipa naţională Under 19 va întâlni, miercuri, 23 aprilie, de la ora 14.00, la Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia, reprezentativa similară a Bulgariei, într-o partidă amicală.

LIGA A II-A LA FOTBAL

Vineri s-au disputat partidele din prima etapă a play-off-ului şi play-out-ului Seriei a 2-a a Ligii a II-a la fotbal. Rezultate play-off: CS U. Craiova - FC Olt 4-1, Gloria Bistriţa - CSM Rm. Vîlcea 1-0, ASA Tg. Mureş - Metalul Reşiţa 2-0. Clasament play-off: 1. CS U. Craiova 20p, 2. ASA Tg. Mureş 18p, 3. Gloria Bistriţa 17p, 4. Metalul Reşiţa 13p, 5. CSM Rm. Vîlcea 13p, 6. FC Olt 9p. Rezultate play-out: CS Mioveni - Minerul Motru 2-0, FC Bihor - UTA 4-0, Olimpia Satu Mare - FC U. Craiova 3-0 la “masa verde”. Clasament play-out: 1. CS Mioveni 23p, 2. Olimpia Satu Mare 21p, 3. FC Bihor 18p, 4. UTA 12p, 5. Minerul Motru 8p, 6. FC U. Craiova 6p.

O NOUĂ VICTORIE PENTRU NAŢIONALA UNDER 16 A ROMÂNIEI

Echipa naţională de fotbal Under 16 a României a învins, vineri, cu 2-1, selecţionata similară a Bulgariei, în al doilea meci de la turneul de dezvoltare UEFA, care se desfăşoară în apropiere de Belgrad, informează site-ul oficial al FRF. După ce adversarii au deschis scorul, în min. 12, juniorii români au întors rezultatul graţie golurilor marcate de Robert Grecu, în min. 76, şi Florinel Coman, în min. 78, ambii fiind jucătorii Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”. De la Academia Hagi au mai evoluat portarul Dur-Bozoancă, fundaşii Tiberiu Căpuşă, Vasile Ghiţă şi Szabolcs Kilyen, mijlocaşul Ianis Hagi şi atacantul Andrei Ciobanu. Selecţionerul Florin Răducioiu a folosit următoarea formulă de echipă: Dur-Bozoancă - Căpuşă (70 Motreanu), Gisa, V. Ghiţă, Kilyen - I. Tănase, M. Rareş (41 Oaidă), Ianis Hagi (69 Velcotă) - A. Ciobanu, Fl. Coman, I. Grecu. Duminică, de la ora 13.00, selecţionata U16 joacă ultimul meci de la acest turneu împotriva ţării gazdă, Serbia. În primul meci, România a învins, joi, cu 4-2, reprezentativa Cehiei, golurile tricolorilor fiind reuşite de Florinel Coman (min. 6), Robert Grecu (min. 37 şi 73) şi Andrei Ciobanu (min. 70), toţi componenţi ai Academiei Hagi.

RĂZVAN BURLEANU S-A ÎNTÂLNIT CU PREŞEDINTELE FEDERAŢIEI MAGHIARE DE FOTBAL

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, s-a întâlnit, vineri, la Budapesta, cu omologul său din Ungaria, Sandor Csanyi, cu care a discutat şi despre organizarea celor două partide între primele reprezentative, contând pentru preliminariile Campionatului European din 2016, informează frf.ro. În afara discuţiilor privind meciurile din preliminariile Campionatului European, cei doi au discutat şi despre dezvoltarea infrastructurii la nivel juvenil. „Cei doi preşedinţi au căzut de acord că incidentele ce au avut loc la ultima întâlnire România - Ungaria nu trebuie să se mai repete, tocmai de aceea federaţiile vor coopera în aşa fel încât partidele din calificările pentru Euro 2016 să se desfăşoare sub spiritul fair-play-ului şi în cele mai bune condiţii şi să reprezinte astfel un model pentru evenimentele sportive şi de orice altă natură organizate în viitor la nivelul celor două ţări”, se arată în comunicatul FRF. România va întâlni, la 11 octombrie, pe teren propriu, cu începere de la ora 19.00, reprezentativa Ungariei în preliminariile EURO 2016. Returul va avea loc la 4 septembrie 2015, cu începere de la ora 21.45.

VAN BASTEN VA ANTRENA ECHIPA AZ ALKMAAR PÂNĂ ÎN 2016

Fostul selecţioner al Olandei, Marco van Basten, va antrena echipa AZ Alkmaar până în 2016, a anunţat, vineri, clubul olandez de primă ligă. „AZ şi Marco van Basten au ajuns la un acord verbal pentru un contract până în 2016. Formalităţile vor fi încheiate zilele următoare”, a anunţat clubul într-un comunicat. La 49 de ani, Marco van Basten îi va succeda lui Dick Advocaat la AZ Alkmaar, formaţie aflată pe locul 7 în campionatul olandez.

MASSIMILIANO ALLEGRI VA PRELUA ECHIPA TOTTENHAM

Publicaţia Corriere dello Sport scrie, vineri, că tehnicianul Massimiliano Allegri va prelua echipa Tottenham Hotspur, la care este legitimat şi Vlad Chiricheş. Allegri, care a plecat de la AC Milan în ianuarie după două sezoane şi jumătate, s-ar fi înţeles cu oficialii de la Tottenham pentru a prelua echipa din vară. Massimiliano Allegri ar urma să meargă la Londra alături de staful său, din care face parte şi Mauro Tassotti, acesta urmând să plece după 34 de ani petrecuţi la AC Milan, ca jucător şi antrenor. Echipa Tottenham este antrenată în prezent de Tim Sherwood. În urmă cu câteva săptămâni, fostul internaţional olandez Ruud Gullitt afirmase că Louis van Gaal va prelua Tottenham din vară.

NEYMAR ŞI JORDI ALBA VOR LIPSI CIRCA O LUNĂ

Doi jucători de la FC Barcelona, Neymar şi Jordi Alba, s-au accidentat în meciul de miercuri seară, cu Real Madrid, scor 1-2, şi vor fi indisponibili aproximativ o lună. „Neymar a terminat accidentat finala Cupei Spaniei. Jucătorul a suferit o contuzie care a provocat un edem la al patrulea metatarsian de la piciorul stâng”, se arată în comunicatul grupării catalane. La rândul său, Jordi Alba a suferit o ruptură la bicepsul femural de la piciorul drept. FC Barcelona a precizat că, dacă recuperarea va decurge normal, Neymar va putea participa la ultimul meci al sezonului, în data de 18 mai, cu Atletico Madrid. Miercuri, la Valencia, Neymar a fost integralist, iar Jordi Alba a jucat o repriză.

MARTIN PETROV SE RETRAGE LA VARĂ

Fostul internaţional bulgar Martin Petrov, în vârstă de 35 de ani, component al echipei CSKA Sofia, vrea să se retragă din activitatea de fotbalist în această vară. Petrov joacă din octombrie 2013 la CSKA, echipă la care a mai evoluat în perioada 1996-1998. „Mă bucur că am revenit aici la finalul carierei mele şi că am şansa de a-i învinge pe rivalii noştri de la Levski. Sper să obţin o victorie în ultimul meu meci împotriva lor”, a declarat Martin Petrov, făcând referire la meciul pe care CSKA îl va disputa luni cu Levski. Petrov a fost foarte aproape de retragere vara trecută, după ce i-a expirat contractul cu Espanyol Barcelona, dar a fost convins ulterior să semneze cu CSKA Sofia. Fotbalistul bulgar a mai jucat de-a lungul carierei la echipele Servette Geneva (1998-2001), VfL Wolfsburg (2001-2005), Atletico Madrid (2005-2007), Manchester City (2007-2010), Bolton Wanderers (2010-2013) şi Espanyol Barcelona (2013).

TIM HOWARD ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU EVERTON

Portarul american Tim Howard şi-a prelungit cu doi ani contractul cu Everton, noul său acord fiind valabil până în 2018, a anunţat clubul englez pe site-ul oficial. „Este o veste extraordinarã. La ce prestaţii a avut în acest sezon, nu pot să văd alt portar mai bun. Sunt extrem de mândru de realizările lui Tim. Pe lângă faptul că este un portar foarte bun, are şi personalitate în vestiar. Este un lider puternic”, a declarat antrenorul Roberto Martinez. Internaţionalul american în vârstă de 35 de ani joacă la gruparea din Liverpool din 2006.

FINALĂ INEDITĂ ÎN CUPA TURCIEI

Eskişehirspor s-a calificat în finala Cupei Turciei, după ce a învins în deplasare, cu 3-1 (Emre Gungor 51-autogol, Kamara 62, Necati Ateş 74 / Diarra 45), formaţia Antalyaspor, în manşa secundă a semifinalelor competiţiei. În tur, Antalyaspor se impusese, tot în deplasare, cu 1-0. În finala programată la 7 mai, Eskişehirspor o va înfrunta pe Galatasaray Istanbul, care a eliminat, cu scorul general de 7-4, formaţia Bursaspor.

... DAR ŞI ÎN CUPA RUSIEI

FK Rostov s-a calificat în finala Cupei Rusiei, după ce a învins pe teren propriu, scor 3-1 (Gîţcan 14, Ananidze 28, Dziuba 90+5-pen. / Romanenko 40), formaţia Luch-Energiya Vladivostok, din liga a doua. În finala din 8 mai, FK Rostov va întâlni echipa FK Krasnodar, care a eliminat-o pe ŢSKA Moscova, scor 1-0.

CHILIANUL JUNIOR FERNANDES VA LIPSI DE LA CM

Atacantul chilian al echipei Dinamo Zagreb, Junior Fernandes, a suferit o fractură de peroneu şi va lipsi de la turneul final al Campionatului Mondial din Brazilia, programat în perioada 12 iunie - 13 iulie 2014. Internaţionalul chilian în vârstă de 25 de ani, care a fost împrumutat în acest sezon de Bayer Leverkusen la Dinamo Zagreb, va lipsi de pe teren mai multe luni. Chile face parte din Grupa B la turneul final al CM 2014, alături de Spania, Olanda şi Australia.