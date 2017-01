CRISTI BUD ŞI-A REZILIAT CONTRACTUL CU PANDURII

Pandurii Tg. Jiu a anunţat rezilierea de comun acord a contractului cu fotbalistul Cristian Bud. „Atacantul şi-a reziliat de comun acord contractul cu gruparea gorjeană începând cu data de astăzi (n.r. - ieri), 16 aprilie 2014. Pandurii Tg. Jiu îi mulţumeşte lui Bud pentru aportul din perioada cât a reprezentat culorile clubului şi îi urează succes pe viitor”, a anunţat site-ul clubului gorjean. Cristi Bud a semnat un contract cu Pandurii Tg. Jiu în ianuarie, până la finalul sezonului, cu opţiune pentru încă doi ani. Tot ieri, oficialii clubului Pandurii Tg. Jiu au mai reziliat pe cale amiabilă şi contractul cu mijlocaşul Paulo Dinarte Gouveia Pestana.

ÎN PATRU ORE S-AU VÂNDUT 126.837 BILETE PENTRU CM

FIFA a anunţat, marţi seară, că 126.837 de bilete pentru Cupa Mondială din Brazilia au fost alocate în patru ore, după deschiderea celei de-a treia faze de vânzare după principiul “primul venit, primul servit“. Într-un comunicat, FIFA a anunţat că 63,4% (80.496) dintre aceste bilete au fost rezervate de brazilieni, urmaţi de americani, columbieni, argentinieni, germani, mexicani, francezi şi englezi. Forul mondial a precizat că în această fază au fost scoase la vânzare 199.519 bilete. Ele vizează 54 dintre cele 64 de meciuri de la Cupa Mondială. Din această fază sunt excluse meciul de deschidere (Brazilia - Croaţia), finala, meciul 2 (Mexic - Camerun), meciul 8 (Anglia - Italia), meciul 11 (Argentina - Bosnia & Herţegovina), meciul 17 (Brazilia - Mexic), meciul 19 (Spania - Chile), meciul 33 (Camerun - Brazilia), meciul 34 (Croaţia - Mexic) şi meciul 35 (Australia - Spania). La precedentele faze, aproximativ 2,57 de milioane de bilete au fost vândute.

TOTTI, TONI ŞI DI NATALE NU VOR JUCA LA CM DIN BRAZILIA

Veteranii Francesco Totti, Luca Toni şi Antonio Di Natale nu se află pe lista celor 42 de jucători preselecţionaţi pentru Campionatul Mondial din Brazilia, listă anunţată marţi de selecţionerul Cesare Prandelli. „Am un imens respect pentru aceşti jucători, ei merită mai mult decât nişte explicaţii, dar nu vor fi chemaţi decât în caz de urgenţă”, a precizat selecţionerul. Totti, în vârstă de 37 de ani, căpitanul echipei AS Roma, ocupanta locului 2 în campionat, ar putea visa la un ultim Mondial, la fel ca şi cei doi atacanţi de 36 de ani, Toni (Verona) şi Di Natale (Udinese). Dintre ei, primul s-a retras de la echipa naţională în 2006, însă, la presiunea suporterilor şi a mass-media, a afirmat că se mai gândeşte asupra acestui aspect. De pe această listă, din care va fi stabilit lotul final de 23 de jucători, Prandelli a decis să le acorde încredere lui Giuseppe Rossi (Fiorentina) şi unui grup de tinere talente. Rossi ar putea alcătui atacul italienilor împreună cu Mario Balotelli (AC Milan), alături de mai tinerii Ciro Immobile (FC Torino) şi Mattia Destro (AS Roma). Totodată, Prandelli a transmis un mesaj sub formă de avertisment tinerilor jucători, referindu-se la un bun comportament. „Chiar şi în ultima lună din acest sezon, indiferent cine va călca greşit va rămâne acasă, pentru că asta ar însemna că nu este capabil să suporte presiunea unui Campionat Mondial”, a avertizat selecţionerul.

DAVID LUIZ, AMBASADOR ONU PENTRU LUPTA CONTRA SIDA

Fundaşul brazilian al echipei Chelsea Londra, David Luiz, a fost numit, miercuri, ambasador internaţional al ONU pentru sensibilizarea şi mobilizarea suporterilor cu privire la lupta pentru combaterea SIDA, la turneul final al Cupei Mondiale. Internaţionalul brazilian în vârstă de 26 de ani, câştigător al Cupei Confederaţiilor în 2013, s-a declarat onorat de această desemnare. „În timpul Cupei Mondiale, multă lume va fi cu ochii pe competiţia din Brazilia, iar David Luiz este o sursă de inspiraţie pentru mulţi fani. În fotbal, jucătorii se unesc pentru a obţine rezultate. Şi noi va trebui să lucrăm ca o echipă pentru a nu avea niciun caz de infecţie cu sida pe timpul Cupei Mondiale”, a spus Michel Sidibe, şeful organizaţiei ONU SIDA. Dintre cele 35,3 milioane de persoane seropozitive din întreaga lume, 5,4 milioane sunt cu vârste cuprinse între 10 şi 24 de ani, iar multe dintre ele nici nu ştiu că suferă de această maladie. Turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia va avea loc în perioada 12 iunie - 13 iulie.

ECHIPA LUI RĂDOI, ÎN OPTIMILE DE FINALĂ ALE LIGII CAMPIONILOR ASIEI

Echipa Al Ain din Emiratele Arabe Unite, fără mijlocaşul Mirel Rădoi, s-a calificat în optimile de finală ale Ligii Campionilor Asiei, după ce a învins în deplasare, cu scorul de 5-0 (Diaky 25, Brosque 43, Abdulrahman 56, Gyan 70, 90+2), formaţia Lekhwiya din Qatar, în etapa a V-a a grupei C a competiţiei. Cu un meci înainte de finalul grupelor, Al Ain se află pe primul loc în clasament, cu zece puncte, şi nu mai poate pierde una din primele două poziţii, care asigură calificarea în optimile de finală. În ultima etapă, cea din 22 aprilie, Al Ain va întâlni pe teren propriu formaţia Al Ittihad (Arabia Saudită). Tot în Liga Campionilor Asiei, Al Ahli, echipa din Emiratele Arabe Unite antrenată de Cosmin Olăroiu, a terminat la egalitate, 0-0 pe teren propriu, cu formaţia saudită Al Hilal, în etapa a 5-a a Grupei D. În clasament conduce echipa iraniană Sepahan, cu 7 puncte, urmată de Al Ahli 7p, Al Hilal 6p şi Al Sadd 5p. Ultima etapă programează meciurile Al Sadd (Qatar) - Al Ahli şi Al Hilal - Sepahan.

BLANC ESTE DORIT LA PSG ŞI ÎN SEZONUL URMĂTOR

Preşedintele clubului Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a declarat că-şi doreşte ca antrenorul Laurent Blanc să rămână la echipă şi în sezonul viitor. „Sunt foarte surprins de diversele comentarii despre antrenorul nostru, Laurent Blanc. Este foarte simplu: el este antrenorul nostru şi insist asupra faptului că vreau să rămână. Am fost foarte clar în privinţa acestui aspect şi înaintea meciului cu Chelsea şi mi-am menţinut părerea şi după acest meci. Laurent Blanc are sprijinul meu necondiţionat“, a declarat Nasser Al-Khelaifi. Laurent Blanc, 48 de ani, sub contract până în 2015, „dispune de o opţiune de prelungire până în 2016, însoţită de creştere a salariului (500.000 euro brut lunar)“, scrie „Le Parisien“.

ALEX FERGUSON VA SCOATE LA LICITAŢIE O PARTE DIN COLECŢIA SA DE VINURI

Fostul antrenor al echipei Manchester United, Alex Ferguson, va scoate la licitaţie o parte din colecţia sa de vinuri, a anunţat, ieri, casa de licitaţii Christie’s. Printre sticlele care vor fi scoase la licitaţie se numără vinuri de Bourgogne şi Bordeaux, iar casa de licitaţii speră să obţină peste 3,6 milioane de euro. Licitaţiile vor avea loc la Hong Kong (24 mai), la Londra (5 iunie) şi online în perioada 9-23 iunie. În vârstă de 72 de ani, Alex Ferguson are o colecţie impresionantă de vinuri şi era cunoscut pentru faptul că, la finalul meciurilor, îşi invita antrenorii adverşi la o degustare privată.

BORUSSIA DORTMUND, ÎN FINALA CUPEI GERMANIEI

Borussia Dortmund s-a calificat în finala Cupei Germaniei, după ce a învins marţi seară, cu scorul de 2-0 (Mkhitarian 12, R. Lewandowski 43), echipa VfL Wolfsburg, în semifinalele competiţiei. În cealaltă semifinală, programată aseară, s-au întâlnit Bayern München şi FC Kaiserslautern (D2). Finala va avea loc în data de 17 mai, la Berlin.

GUNDOGAN ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU BORUSSIA DORTMUND

Mijlocaşul german Ilkay Gundogan şi-a prelungit contractul cu Borussia Dortmund pentru încă un sezon, noua înţelegere urmând să fie valabilă până în iunie 2016. „Sunt foarte mulţumit că oficialii mi-au dat ocazia de a continua să fiu parte din această echipă specială”, a declarat Gundogan. Gundogan a venit la Borussia în 2011, de la FC Nürnberg.

RENNES S-A CALIFICAT ÎN FINALA CUPEI FRANŢEI

Rennes s-a calificat în finala Cupei Franţei, după ce a învins marţi seară, cu scorul de 3-2 (Toivonen 15, Grosicki 36, Makoun 48 / Yattara 3, 89-pen.), echipa Angers, din liga secundă, în semifinalele competiţiei. În cealaltă semifinală, programată aseară, s-au întâlnit Guingamp şi AS Monaco. Finala va avea loc în data de 3 mai, pe „Stade de France“ din Paris.

JAGOBA ARRASATE ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU REAL SOCIEDAD

Tehnicianul formaţiei Real Sociedad, Jagoba Arrasate, şi-a prelungit contractul pentru încă două sezoane. Arrasate, în vârstă de 35 de ani, cel mai tânăr antrenor din Primera Division, va rămâne astfel la gruparea bască până în iunie 2016. El a preluat echipa vara trecută, după ce Philippe Montanier a plecat la Rennes. Real Sociedad ocupă în prezent locul 7 în campionatul Spaniei.

ATLETICO MINEIRO A RENUNŢAT LA ACHIZIŢIONAREA LUI ANELKA

Clubul brazilian Atletico Mineiro a renunţat la achiziţionarea atacantului francez Nicolas Anelka, în vârstă de 35 de ani. „Clubul Atletico Mineiro este superior lui Anelka, care a fost lipsit de respect”, a declarat directorul tehnic al grupării, Eduardo Maluf. În 6 aprilie, preşedintele clubului, Alexandre Kalil, anunţase că-l va achiziţiona pe Anelka, însă jucătorul nu a mai ajuns în Brazilia. „Mă aflu într-o vizită religioasă în Kuweit şi nu vreau să vorbesc despre fotbal”, a răspuns jucătorul francez ziariştilor care i-au cerut să-şi precizeze intenţia în legătură cu clubul brazilian, la sosirea sa în Kuweit.

RABOTNICKI SKOPJE - METALURG SKOPJE, FINALA CUPEI MACEDONIEI

Echipele Rabotnicki Skopje şi Metalurg Skopje s-au calificat în finala Cupei Macedoniei, după ce au eliminat, ieri, formaţiile Bregalnica Stip şi Teteks Tetovo, în semifinalele competiţiei. Rabotnicki Skopje a fost învinsă, în deplasare, în manşa retur a semifinalelor, cu 2-0, de Bregalnica Stip, acelaşi scor cu care se impusese în tur. Rabotnicki Skopje s-a calificat în urma loviturilor de departajare, scor 5-4. Metalurg Skopje a învins, pe teren propriu, cu 1-0, pe Teteks Tetovo. În tur, cele două echipe au terminat la egalitate, scor 0-0.