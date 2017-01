TECĂU, ELIMINAT ÎN PRIMUL TUR LA MONTE CARLO

Perechea formată din tenismanul constănţean Horia Tecău şi olandezul Jean-Julien Rojer a ratat, ieri, calificarea în turul al doilea al probei de dublu din cadrul turneului de la Monte Carlo, dotat cu premii în valoare totală de 3.452.415 euro. Tecău şi Rojer au fost învinşi în primul tur, cu 2-6, 6-3, 10-8, după o oră şi şapte minute, de cuplul monegasc Romain Arneodo / Benjamin Balleret. Pentru participarea la turneul de la Monte Carlo, Tecău şi Rojer vor primi un cec în valoare de 5.840 de euro.

CUPA PRESEI LA TENIS DE MASĂ

Asociaţia Jurnaliştilor de Sport din Constanţa, Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului Constanţa şi World Vision Constanţa vor organiza, săptămâna viitoare, a 12-a ediţie a Cupei Presei la tenis de masă. Competiţia se va desfăşura la Complexul Cleopatra din staţiunea Mamaia, în perioada 22-24 aprilie, la feminin şi masculin, simplu şi dublu. Semifinaliştii din ediţia trecută vor fi desemnaţi capi de serie la tragerea la sorţi. Competiţia va începe marţi, 22 aprilie, la ora 10.30.

DA1 LA VOLEI MASCULIN

În afara finalei dintre CVM Tomis Constanţa şi CSVM Zalău, astăzi şi mâine mai sunt programate alte cinci partide contând pentru play-off-ul Diviziei A1 la volei masculin, în finala mică şi în meciurile de clasament din turneul 5-8, însă unele dintre ele ar putea să nu se mai dispute mâine, dacă vreuna dintre echipe va acumula trei victorii (două în cazul finalei pentru locurile 7-8). Iată programul de azi - turneul locurilor 1-4, finala pentru locurile 3-4, meciul 3 (se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci partide”): Dinamo Bucureşti - SCM U. Craiova, 2-0 scor general (ora 17.00; meciul 4 este programat vineri, de la aceeaşi oră); turneul locurilor 5-8, finala pentru locurile 5-6, meciul 3 (se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci partide”): Ştiinţa Explorări Baia Mare - Unirea Dej, 0-2 scor general (ora 17.00; meciul 4 este programat vineri, de la aceeaşi oră); turneul locurilor 5-8, finala pentru locurile 7-8, meciul 2 (se joacă în sistemul „cel mai bun din trei partide”): Phoenix Şimleul Silvaniei - Arcada Galaţi, 0-1 scor general (ora 18.00; meciul 3 este programat la Galaţi, în data de 24 aprilie).

NOI VICTORII PENTRU ROMÂNI LA CM DE BOX PENTRU TINERET

Pugilistul român Nicuşor Ciobanu (categoria 56 kg) a obţinut prima victorie la Campionatele Mondiale de box pentru tineret de la Sofia (Bulgaria). Marţi, Ciobanu a trecut la puncte (decizie în unanimitate, 3-0) de filipinezul Presco Carcosia, în primul tur, şi va boxa în 16-imi de finală cu iranianul Sajad Najafisararoudi, vineri. Ieri a urcat în ring şi Iulian Ivanov (75 kg), care l-a învins la puncte, decizie 2-1, pe kirghizul Temirlan Cioiunbek. În turul următor, programat mâine, Ivanov îl va întâlni pe Bekjan Bakirov (Kazahstan). România a deplasat la Mondialele de tineret opt sportivi, şase băieţi şi două fete. La competiţie participă şi pugilistul constănţean Arsen Mustafa (categoria 60 kg, Farul, antrenor Mihai Constantin), care a debutat cu o victorie rapidă în faţa lui Marwan Ahmad (Emiratele Arabe Unite) şi va mai boxa sâmbătă, cu italianul Francesco Maietta. Astăzi vor debuta la CM şi cele două românce aflate la Sofia. Cristina Cosma (categoria 48-51 kg) o va înfrunta pe vietnameza Nguyen Thanh Thuy, iar Angela Iordache (57-60 kg) pe australianca Anne-Marie Louise Kelly.

O NOUĂ SCHIMBARE DE ANTRENOR LA ECHIPA FEMININĂ DE VOLEI CSM BUCUREŞTI

Cele două înfrângeri de la Tîrgovişte, din primele meciuri contând pentru finala locurilor 5-6 din Divizia A1 la volei feminin, le-au fost „fatale” antrenorilor Stoyan Gunchev şi Iulian Coiculescu, de la CSM Bucureşti. Clubul din Capitală a anunţat, pe site-ul său oficial, întreruperea pe cale amiabilă a colaborării dintre părţi şi înlocuirea celor doi cu sârbul Miroslav Aksentijević, 40 de ani, fost la Volero Zürich (2006-2007) şi la naţionala Croaţiei (2009-2010). Aksentijević este al patrulea antrenor principal pe care echipa feminină CSM Bucureşti îl are în actualul sezon, după Iulian Coiculescu (etapele 1-4), Vicenţiu Dumitrescu (etapele 5-16) şi bulgarul Stoyan Gunchev (etapele 17-22 şi primele şase meciuri din play-off).

MEDALII PENTRU ROMÂNIA LA MONDIALELE DE KEMPO PE ECHIPE

Naţionala de kempo a României a cucerit două medalii de aur, una de argint şi una de bronz la Mondialele pe echipe desfăşurate în Portugalia. „Datorită rezultatelor obţinute, România s-a clasat pe prima poziţie a clasamentului pe naţiuni, şapte din cele opt centuri mondiale de amatori puse în joc revenind sportivilor noştri, care au fost aplaudaţi la scenă deschisă de cei peste 3.500 de spectatori prezenţi în sală”, a anunţat Federaţia Română de Kempo. Naţionala de kempo a fost compusă din Albert Stoica, Cătălin Bodîrlă, Mirel Drăgan, Liviu Ionescu, Alexandru Caradima, Valentin Moraru, Gabriel Boroş, Alexandru Irimia, Yamato Zaharia, Ionuţ Mitrea, Marvin Belecciu, Claudiu Dimache şi Mihai Radu.

SIMONA GHERMAN REVINE ÎN LOTUL FEMININ DE SPADĂ AL ROMÂNIEI

Dubla campioană mondială şi cvadrupla campioană europeană Simona Gherman va reveni în lotul feminin de spadă al României de la 1 mai, la aproape doi ani de la retragerea sa, după Jocurile Olimpice de la Londra. „Am spus imediat după Jocurile Olimpice de la Londra că vreau să iau doar o pauză din activitatea mea ca sportiv. În tot acest timp am fost doar fizic departe de planşe, pentru că am urmărit mereu ce fac fetele în concursuri şi le-am ţinut tot timpul pumnii strânşi. Mi-a fost greu departe de sala de scrimă, dar m-am reacomodat repede şi bine. Eşecul de la Londra îmi oferă o motivaţie puternică să trag tare şi sper să luăm o medalie în 2016, la Rio”, a declarat Simona Gherman pentru site-ul Federaţiei Române de Scrimă. Gherman, care a împlinit 29 de ani pe 12 aprilie, face deja antrenamente alături de colegele sale. Gherman are în palmares două titluri mondiale cu echipa, la Paris (2010) şi Catania (2011), precum şi patru titluri europene, trei cu echipa, la Kiev (2008), Plovdiv (2009) şi Sheffield (2011), şi unul individual, la Legnano (2012), unde a câştigat şi argintul cu echipa.

NAŢIONALA DE RUGBY U18, ÎNVINSĂ DE SPANIA LA CE!

Echipa naţională de rugby a României a părăsit cu capul plecat Campionatul European de rugby U18 (Grupa valorică B), care se desfăşoară în Polonia. În semifinalele competiţiei, reprezentativa tricoloră a fost învinsă cu 17-15 de Spania, care în marea finală va întâlni Rusia, învingătoare, cu 39-12, în faţa Poloniei. Grupa de elită a Europei a programat şi ea faza semifinală. Anglia a învins Ţara Galilor cu 11-9, iar Irlanda a trecut de Franţa cu 24-11.

SUDUL A ÎNVINS NORDUL, ÎN ALL STAR GAME LA BASCHET ÎN ROMÂNIA

Echipa Sudului a învins formaţia Nordului, cu 135-124 (70-62), la All Star Game la baschet masculin, desfăşurat la Cluj-Napoca. Peste 2.500 de spectatori au asistat, marţi seară, la evenimentul anual organizat, în 2014, de Federaţia Română de Baschet şi clubul Universitatea Mobitelco Cluj. În pauze au avut loc concursul de aruncări de trei puncte, câştigat de jucătorul Devon Austin (CSU Atlassib Sibiu), dar şi cel de slam-dunk, ce a revenit baschetbalistului Josh Sparks (U. Mobitelco Cluj). De asemenea, titlul de MVP al All Star Game a fost decernat lui Louis Darby jr. (Energia Rovinari). În cele două echipe, Nord şi Sud, s-au regăsit jucători de la fiecare echipă din Liga Naţională, formaţia Baschet Club Farul Constanţa fiind reprezentată de Cezar Stănescu.

CSM CETATE DEVA A SCHIMBAT, DIN NOU, ANTRENORUL

După Gigi Ionescu, Eden Hairi şi Ioan Băban, echipa de handbal feminin CSM Cetate Deva are, din această săptămână, un nou antrenor principal. Finanţatorul Marian Muntean s-a înţeles cu austriaca Tatjana Logvin. În vârstă de 39 de ani, Logvina este o fostă câştigătoare a Ligii Campionilor, cu Hypo Viena, şi fostă componentă a echipei naţionale a Austriei. Logvin a mai evoluat la echipele Krim Ljubljana (Slovenia) şi Aalborg (Danemarca).

FUCHSE BERLIN A CÂŞTIGAT CUPA GERMANIEI

Calificată direct în Final Four-ul Cupei EHF la handbal masculin, echipa germană Fuchse Berlin a reuşit, la finele săptămânii trecute, să câştige primul trofeu din istoria clubului. Formaţia pregătită de islandezul Dagur Sigurdsson a învins, scor 22-21, în finala Cupei Germaniei, pe SG Flensubrg-Handewitt. „Nu vom uita niciodată această zi. Am făcut istorie pentru Fuchse”, a declarat, la finalul meciului, antrenorul “vulpilor”. Fuchse Berlin va organiza şi Final Four-ul Cupei EHF, care se va desfăşura la 17 şi 18 mai.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Echipele spaniole au câştigat prima etapă din sferturile de finală ale Euroligii de baschet masculin. Rezultate: FC Barcelona - Galatasaray Istanbul 88-61 şi Real Madrid - Olympiacos Pireu 88-71. La Barcelona, oaspeţii au început mai bine şi chiar conduceau la pauză, cu 35-33. Dar catalanii au avut un sfert al treilea de excepţie, câştigat cu 26-14, moment în care s-a decis soarta partidei. Desfăşurare identică a partidei şi la Madrid, doar că Real a condus ostilităţile în majoritatea timpului. Diferenţa s-a făcut, însă, în sfertul al treilea, când madrilenii au câştigat cu 22-15, detaşându-se decisiv pentru victoria finală. Meciul al doilea al acestor sferturi de finală va avea loc astăzi, tot la Barcelona şi Madrid. Aseară, după închiderea ediţiei, s-au jucat partidele CSKA Moscova - Panathinaikos Atena şi EA7 Emporio Armani Milano - Maccabi Tel Aviv.

FIA A RESPINS APELUL RED BULL LA DESCALIFICAREA LUI RICCIARDO

Curtea de Apel a Federaţiei Internaţionale de Automobilism a respins contestaţia depusă de echipa Red Bull faţă de decizia comisarilor FIA de a-l descalifica pe pilotul Daniel Ricciardo, clasat al doilea în Marele Premiu al Australiei. Pilotul australian a fost descalificat în prima etapă a sezonului după ce comisarii FIA au constatat că monopostul său a consumat mai mult combustibil. Monopostul lui Ricciardo a înregistrat în multe momente un consum instantaneu consistent peste limita admisă, de 100 kg/oră, a stabilit FIA, care a dat decizia la mai bine de cinci ore de la încheierea cursei. Red Bull a respins aceste acuzaţii, considerând că FIA a stabilit consumul în mod incorect, şi a făcut apel la decizie. Audierile în acest caz au avut loc luni, la sediul FIA de la Paris.

FLOYD MAYWEATHER, CEL MAI BINE PLĂTIT SPORTIV ÎN 2013

Pugilistul american Floyd Mayweather este sportivul cu cele mai mari încasări în 2013, el obţinând din bursele pentru cele două meciuri disputate anul trecut suma de 73,5 milioane de dolari, informează ESPN. Pentru cele două meciuri din 2013, Floyd Mayweather a fost remunerat cu 32 de milioane de dolari, pentru partida cu Robert Guerrero, şi 41,5 milioane de dolari pentru cea cu mexicanul Saul Alvarez. În clasament, Mayweather este urmat de Cristiano Ronaldo - 50,2 milioane de dolari, Lionel Messi (50,1), Aaron Rodgers (NFL - 40), Zlatan Ibrahimovic (35), Matthew Stafford (NFL - 31,5), Tom Brady (NFL - 31), Kobe Bryant (30,5), Matt Ryan (NFL - 30), Joey Flacco (NFL - 30), Zack Greinke (MLB - 28). Echipele care oferă cele mai mari salarii în sportul mondial sunt Los Angeles Dodgers (MLB) - 241,12 milioane de dolari, New York Yankees (MLB) - 208,83, Manchester City - 202,74, FC Barcelona - 193,61 şi Real Madrid - 189,66. Deşi ocupă locul 3 în ceea ce priveşte totalul remuneraţiilor, Manchester City oferă cel mai mare salariu mediu, acesta fiind de 8,1 milioane de dolari pe jucător.

PROCESUL LUI OSCAR PISTORIUS VA FI SUSPENDAT PÂNĂ LA 5 MAI

Procesul lui Oscar Pistorius va fi suspendat între weekend-ul de Paşti, care începe joi seară în Africa de Sud, şi 5 mai, pentru a permite Parchetului să se ocupe de un alt caz, a anunţat, ieri, judecătoarea Thokozile Masipa. Judecătoarea a precizat că-şi va consacra această perioadă pentru a studia dosarul audierilor, care cuprinde deja 2.000 de pagini. “Multe dovezi sunt de natură tehnică şi avem mult de citit. Această amânare nu este foarte lungă şi nu aduce prejudicii acuzatului”, a menţionat Thokozile Masipa. Niciun verdict nu este aşteptat luna următoare, când se va încheia procesul, la 16 mai. Cele două părţi, acuzarea şi apărarea, vor trebui să prezinte în scris argumentele. Procedura în Africa de Sud prevede ca tribunalul să anunţă verdictul la câteva săptămâni după încheierea procesului.