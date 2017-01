CVM TOMIS, ÎN FINALA MICĂ A CN REZERVAT SPERANŢELOR

Echipa de speranţe (jucători născuţi în 1999 şi mai mici) de la Club Volei Municipal Tomis Constanţa va disputa în această dimineaţă, de la ora 10.00, la Rm. Vîlcea, finala mică a Campionatului Naţional de volei rezervat acestei categorii de vârstă. Ieri, în semifinale, CVM Tomis a cedat, scor 0:3 (14:25, 23:25, 17:25), în duelul cu echipa CSŞ Nicu Gane Fălticeni. În cealaltă semifinală, CSŞ LAPI Dej a învins, scor 3:0, pe CNNT Craiova. Astăzi, de la ora 10.00, în finala pentru medaliile de bronz, CVM Tomis va înfrunta pe CNNT Craiova, iar de la ora 12.00 vor lupta pentru titlu CSŞ LAPI Dej şi CSŞ Nicu Gane Fălticeni.

HALEP NU CREDE ÎNTR-O VICTORIE CU 3-0

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep a declarat, ieri, că nu crede că România se va putea impune în confruntarea cu Serbia, contând pentru play-off-ul celei de-a doua Grupe Mondiale la tenis de câmp, după primele trei meciuri, precizând că scorul final nu are nicio importanţă. „Va fi un meci foarte greu, mai ales că Ivanovici a câştigat un Grand Slam şi are experienţă foarte mare. Sunt încrezătoare, cred că putem câştiga această partidă, dar sunt pregătită pentru un meci foarte greu. Nu putem să ne gândim la 3-0. Am încredere că putem câştiga şi cu 3-2. Nu am o problemă cu scorul, o să lupt şi vom vedea ce se va întâmpla acolo. Sunt sigură că şi ele se vor pregăti foarte bine pentru acest meci, pentru că nimeni nu vrea să o ia de la început anul viitor, la Budapesta”, a spus Halep, care a mai afirmat că nu îşi doreşte ca meciul său cu Ana Ivanovic să fie la fel de greu precum cel disputat anul trecut, la Sofia. „Cu Ivanovici am avut şi noroc, pentru că la Sofia am revenit de la 3-1 pentru ea în decisiv. Nu mai vreau un meci aşa de greu şi să revin în setul al treilea”, a adăugat Halep, care a precizat că nu a mai jucat în România de aproape doi ani. Întâlnirea dintre România şi Serbia va avea loc sâmbătă şi duminică, la Arenele BNR din Bucureşti. Partida se va desfăşura după sistemul „cel mai bun din cinci meciuri“. Primele două meciuri de simplu sunt programate sâmbătă, iar a doua zi se vor disputa celelalte două partide de simplu şi meciul de dublu.

CUPA PRESEI LA TENIS DE MASĂ

Asociaţia Jurnaliştilor de Sport din Constanţa, Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului Constanţa şi World Vision Constanţa vor organiza, săptămâna viitoare, a 12-a ediţie a Cupei Presei la tenis de masă. Competiţia se va desfăşura la Complexul Cleopatra din staţiunea Mamaia, în perioada 22-24 aprilie, la feminin şi masculin, simplu şi dublu. Semifinaliştii din ediţia trecută vor fi desemnaţi cap de serie la tragerea la sorţi. Competiţia va începe marţi, 22 aprilie, la ora 10.30.

OCTAVIAN MORARIU A DEMISIONAT DIN FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL COSR

Octavian Morariu şi-a anunţat demisia din funcţia de preşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR) în cadrul Adunării Generale a forului, desfăşurată ieri. Morariu, în vârstă de 53 de ani, a decis să renunţe la şefia COSR pentru a se dedica activităţii din cadrul Comitetului Internaţional Olimpic (CIO). La începutul acestei luni, el a fost ales în Comisia pentru Programul Olimpic şi în Comisia pentru Relaţii Internaţionale ale CIO. El a devenit oficial membru al CIO la reuniunea de la Buenos Aires, ce a avut loc în 10 septembrie 2013. Morariu fusese ales în funcţia de preşedinte al COSR în data de 15 noiembrie 2004, fiind apoi reales în 27 noiembrie 2008 şi 28 februarie 2013. Până la alegerea unui nou preşedinte, conducerea forului va fi îndeplinită de unul dintre cei trei vicepreşedinţi: Alin Petrache, Nicu Vlad şi Elisabeta Lipă.

ECHIPĂ CU ORIGINI ROMÂNE ÎN FORMULA 1?

Candidatura unei echipe cu origini române, Forza Rossa, pentru un loc pe grila Campionatului Mondial de Formula 1 este analizată de Federaţia Internaţională de Automobilism. În decembrie 2013, FIA a deschis o procedură pentru atragerea unor noi echipe în Marele Circ, iar primul team acceptat a fost Haas Formula, patronat de omul de afaceri american Gene Has. Potrivit site-ului oficial al Formulei 1, alte candidaturi „de înalt standard” au fost primite de FIA, iar o potenţială echipă, având numele Forza Rossa, este într-un proces de investigaţii suplimentare. FIA, care are sediul la Paris, nu a precizat din ce ţară este Forza Rossa, însă Agenţia France Presse a scris că echipa are origini române. Ea ar putea avea legătură cu Forza Rossa, unicul importator Ferrari pentru România, Bulgaria şi Republica Moldova. Începând cu 2011, firma este şi reprezentant exclusiv al mărcii britanice Lotus în România, Serbia, Muntenegru şi Republica Moldova. Forza Rossa este deţinută de soţii Camelia şi Ion Bazac (fost ministru al Sănătăţii) prin Forza Rossa Holding. Potrivit unor informaţii vehiculate de presa internaţională, echipa română ar urma să fie condusă de Colin Kolles, 46 de ani, născut la Timişoara, cu numele de Călin Colesnic. De profesie medic stomatolog, a fost manager al echipelor Jordan, Midland, Spyker, Force India şi HRT. Ultima echipă la care a lucrat, ca team principal, a fost Hispania Racing Team, desfiinţată anul trecut.

PREMIILE LA ROLAND GARROS AU CRESCUT CU TREI MILIOANE DE EURO

Premiile pentru ediţia 2014 a turneului de la Roland Garros vor fi de peste 25 de milioane de euro, în creştere cu trei milioane în raport cu 2013, a anunţat, ieri, Federaţia Franceză de Tenis (FFT). Suma exactă este de 25.018.900 euro, iar câştigătorii la simplu masculin şi simplu feminin vor primi fiecare câte 1.650.000 euro, adică mai mult cu 10% faţă de anul trecut. Ca şi în 2013, jucătorii şi jucătoarele eliminaţi în tururile 2 şi 3, precum şi în optimi vor primi sume mai mari, cu creşteri de 20 până la 25% în raport cu anul trecut. “Această creştere se înscrie în planul de patru ani elaborat pentru perioada 2013-2016. Creşterea se adresează în special jucătorilor şi jucătoarelor eliminaţi din prima săptămână”, a explicat Gilbert Ysern, directorul general al FFT. Premiile turneului parizian au fost deja mărite cu trei milioane în 2013, în raport cu anul precedent. În ultimii trei ani, cele patru turnee de Mare Şlem au înregistrat creşteri privind premiile, în special pentru primele tururi, pentru a răspunde astfel cererilor jucătorilor referitoare la o mai bună repartizare a câştigurilor. La Australian Open 2014, valoarea totală a premiilor a fost de 22,4 milioane de euro. La Wimbledon 2013 suma a fost de 27,27 milioane de euro, iar la US Open 2013 - 24,28 milioane de euro.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Alte două partide din sferturile de finală ale Euroligii de baschet masculin sunt programate în această seară: CSKA Moscova - Panathinaikos Atena, EA7 Emporio Armani Milano - Maccabi Tel Aviv. Deşi a terminat prima în Grupa F, CSKA nu este mare favorită în disputa cu Panathinaikos, grecii fiind mari specialişti în... surprize! Mai mult, Panathinaikos este una dintre cele mai titrate echipe din Euroligă, având şase trofee, trei cucerite în ultimul deceniu! Este drept că sezonul trecut a fost unul modest pentru Pao, dar grecii intenţionează să revină în Final Four după un an de absenţă! Situaţie aproximativ identică şi în disputa care începe la Milano, Maccabi fiind o prezenţă obişnuită în Final Four în ultimul deceniu, mai puţin în ultimii doi ani. Italienii nu vor avea o misiune uşoară, chiar dacă pornesc din postura de favoriţi şi chiar dacă ţin neapărat să ajungă la Final Four-ul organizat la... Milano! Aseară, după închiderea ediţiei, s-au jucat partidele FC Barcelona - Galatasaray Istanbul şi Real Madrid - Olympiacos Pireu.

START ÎN PLAY-OFF-UL NHL

După un campionat echilibrat, Boston Bruins a devenit campioană a sezonului regulat, obţinând Presidents’ Trophy, primul trofeu al sezonului în NHL. Dar astăzi se va da startul în cursa pentru Cupa Stanley, trofeul suprem din NHL, la care visează foarte mulţi jucători. Învingătoare în cele două conferinţe au fost Bruins şi Anaheim Ducks, aceasta din urmă fiind revelaţia sezonului. Dar marile favorite la finala Cupei Stanley rămân Pittsburgh Penguins şi Chicago Blackhaks - campioana en titre. În play-off se joacă după sistemul „cel mai bun din şapte meciuri“, echipa mai bine clasată având avantajul meciului decisiv pe propria arenă. Programul play-off-ului - Conferinţa de Est: Boston Bruins - Detroit Red Wings; Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens; Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets; New York Rangers - Philadelphia Flyers; Conferinţa de Vest: Colorado Avalanche - Minnesota Wild; St. Louis Blues - Chicago Blackhawks; Anaheim Ducks - Dallas Stars; San Jose Sharks - Los Angeles Kings. Astăzi se joacă primele trei meciuri: Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens; Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets; Anaheim Ducks - Dallas Stars.

TRANSFERURI DE TOP PENTRU PSG HANDBALL

Aflată pe locul secund în Franţa, unde pare să piardă lupta pentru titlu cu Dunkerque, PSG Handball încearcă să-şi formeze un lot şi mai puternic pentru următorul sezon. Actuala campioană a Franţei a reuşit să-i transfere de la rivala Montpellier pe portarul Thierry Omeyer (37 ani) şi interul stânga William Accambray (26 ani). PSG Handball este calificată în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la handbal masculin, unde va întâlni, la 19 şi 26 aprilie, pe MKB Veszprem.

MICHAEL PHELPS REVINE ÎN BAZIN

Înotătorul american Michael Phelps, sportivul cel mai titrat din istoria olimpică, cu 22 de medalii în palmares, dintre care 18 de aur, este hotărât să revină în bazin, cu doi ani înaintea Jocurilor Olimpice de vară de la Rio de Janeiro, anunţându-şi deja prezenţa la o competiţie pe data de 24 aprilie, în Arizona. La doar 28 de ani, cvadruplul campion olimpic de la Londra a surprins deja prin reîntoarcerea sa la programul antidopaj, în luna noiembrie a anului trecut. În plus, antrenorul său, Bob Bowman, a întărit intenţiile elevului său, precizând că el se antrenează de cinci ori pe săptămână, cu o preferinţă pentru probele scurte, cum sunt 100 m liber şi 100 m fluture. 50 de componenţi ai lotului american de înot vor participa, în perioada 24-26 aprilie, la reuniunea Arena de la centrul acvatic Skyline din Arizona, între care campionul din Baltimore şi alţi medaliaţi olimpici cu aur, precum Ryan Lochte sau Katie Ledecki. Aceasta va fi prima participare al lui Phelps la o competiţie după ultima medalie olimpică, obţinută cu ştafeta americană de 4x100 metri mixt, în 4 august 2012. Bowman a lăsat să se înţeleagă că, dacă totul va decurge normal, Phelps ar putea participa la Campionatele Statelor Unite din luna august, de la Irvine. Apoi, el ar putea concura la Mondialele din 2015 de la Kazan (Rusia), ţinta finală putând fi Jocurile Olimpice de la Rio.

UN MOTOCICLIST A MURIT PE CIRCUITUL DE LA MISANO

Pilotul italian Emanuele Cassani a decedat în urma unui accident produs, duminică, în timpul Trofeului Bridgestone 600, etapa inaugurală a Cupei Italiei la motociclism, desfăşurată pe circuitul de la Misano. Sportivul a căzut de pe motocicletă chiar la startul cursei, după ce s-a tamponat cu alţi doi participanţi. Potrivit Federaţiei Italiene de motociclism, Cassani, în vârstă de 25 de ani, a primit ajutor medical imediat, însă a decedat din cauza leziunilor corporale grave. Circuitul de la Misano, care găzduieşte şi Marele Premiu al statului San Marino din Moto GP, a fost redenumit în memoria lui Marco Simoncelli, un alt motociclist italian care a decedat în timpul unei curse. Tragedia a avut loc în octombrie 2011, la Marele Premiu al Malaeziei desfăşurat în cadrul Campionatului Mondial.