JUNIORII A AI FARULUI, VICTORIE MARE CU DINAMO

Calificată în play-off-ul Campionatului Naţional de juniori A (jucători născuţi după 1 ianuarie 1995) după ce a ocupat locul secund în clasamentul turneului zonal, FC Farul Constanţa a debutat cu o victorie spectaculoasă. Astfel, echipa pregătită de Lucian Marinof s-a impus la limită, scor 1-0, în fieful celor de la Dinamo Bucureşti, unicul gol fiind reuşit de Beşleagă, în min. 73. „Dinamo a mizat mai mult pe mingi lungi, dar noi am făcut presiune pe adversari şi am recuperat multe baloane. Am început meciul bine şi am avut trei ocazii mari să deschidem scorul, una chiar singur cu portarul. În plus, în min. 60, am ratat şi o lovitură de pedeapsă, prin Caciandone”, a spus Marinof. Constănţenii, care sunt în grupă cu Dinamo Bucureşti, Steaua Bucureşti şi FC Viitorul, trebuie să ocupe una dintre primele două poziţii la finalul play-off-ului pentru a merge la turneul semifinal.

VIITORUL A ZDROBIT STEAUA ÎN PLAY-OFF-UL JUNIORILOR A

După ce a câştigat detaşat turneul zonal al juniorilor republicani A (jucători născuţi după 1 ianuarie 1995), FC Viitorul Constanţa a întâlnit, în primul meci din play-off, pe Steaua Bucureşti, formaţie care în acest sezon a participat şi în grupele Ligii Campionilor. FC Viitorul, echipă pregătită de Cristian Cămui, s-a impus cu un categoric 7-0 (Cioablă 9, Perju 24, Gheorghe 67, Deac 70, 77, Boereanu 87-pen.). Tot duminică, în play-off-ul juniorilor B, FC Viitorul s-a impus, cu 1-0 (Ene 45), în partida cu Steaua.

LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă s-au desfăşurat meciurile din etapa a 22-a a Seriei a 2-a din Liga a II-a la fotbal, ultima a sezonului regulat. Rezultatele partidelor: Metalul Reşiţa - UTA 4-0, FC Olt Slatina - FC Bihor Oradea 2-0, Minerul Motru - CSM Rm. Vîlcea 0-0, Olimpia Satu Mare - Gloria Bistriţa 0-1, CS U. Craiova - CS Mioveni 2-0, ASA Tg. Mureş - FC U. Craiova 3-0 (la “masa verde”). Clasament: 1. CS U. Craiova 49p, 2. Metalul Reşiţa 37p, 3. CSM Rm. Vîlcea 36p (golaveraj: 26-18), 4. FC Olt 36p (24-16), 5. ASA Tg. Mureş 34p (25-14), 6. Gloria Bistriţa 34p (23-19), 7. Olimpia Satu Mare 33p, 8. CS Mioveni 29p, 9. FC Bihor Oradea 26p, 10. UTA 21p, 11. U. Craiova 17p, 12. Minerul Motru 13p. Clasament play-off: 1. CS U. Craiova 17p, 2. Gloria Bistriţa 16p, 3. ASA Tg. Mureş 15p, 4. Metalul Reşiţa 13p, 5. CSM Rm. Vîlcea 12p, 6. FC Olt 9p. Clasament play-out: 1. Olimpia Satu Mare 21p, 2. CS Mioveni 20p, 3. FC Bihor 15p, 4. UTA 12p, 5. Minerul Motru 8p, 6. FC U. Craiova 6p.

GIGEL BUCUR A ÎNSCRIS PENTRU KUBAN KRASNODAR

Fotbalistul echipei Kuban Krasnodar, Gigel Bucur, a înscris un gol în meciul câştigat ieri, în deplasare, cu scorul 2-0, în faţa formaţiei Rubin Kazan, în etapa a 25-a a campionatului Rusiei. Bucur, care a evoluat până în min. 80, a marcat în min. 47. Atacantul român a primit un cartonaş galben, în min. 77. Celălalt gol al oaspeţilor a fost înscris de Melgarejo, în min. 11. Kuban Krasnodar se află pe locul 9 în clasamentul campionatului Rusiei, cu 32 de puncte. Lider este Zenit Sankt Petersburg, cu 53 de puncte.

LIVERPOOL A ADUS UN OMAGIU VICTIMELOR DE PE „HILLSBOROUGH“

FC Liverpool a adus un emoţionant omagiu celor 96 de suporteri ucişi în catastrofa de pe stadionul „Hillsborough“, din urmă cu 25 de ani, ieri, la meciul cu Manchester City fiind ţinut un solemn moment de reculegere. Un banner cu inscripţia “96, 25 ani” a fost desfăşurat în tribunele de pe „Anfield“ de către suporteri, iar jucătorii şi spectatorii au ţinut un impresionat moment de reculegere, perturbat doar de zgomotul aparatelor foto. Fanii au intonat imnul “You’ll Never Walk Alone”, iar jucătorii celor două echipe au evoluat cu banderole negre. Toate meciurile de la sfârşitul săptămânii trecute au început cu o întârziere de şapte minute faţă de orarul prevăzut. Pe stadionul „Hillsborough“, clubul local Sheffield Wednesday a schimbat 96 de scaune albastre cu scaune albe, pe care au fost aşezaţi trandafiri roşii. La semifinala Cupei Angliei din 1989, dintre FC Liverpool şi Nottingham Forest, disputată pe stadionul echipei Sheffield Wednesday, „Hillsborough“, 96 de fani ai „cormoranilor“ au murit în urma unor incidente. Meciul s-a terminat la şase minute după fluierul de start.

FC LIVERPOOL A ÎNVINS MANCHESTER CITY

FC Liverpool a învins ieri, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (Sterling 6, Skrtel 26, Coutinho 78 / David Silva 57, Johnson 62-autogol), echipa Manchester City, într-un meci contând pentru etapa a 34-a a campionatului Angliei, marcat de omagierea victimelor de pe „Hillsborough“. La Manchester City, portarul Costel Pantilimon a fost rezervă. FC Liverpool, echipă aflată în căutarea primului titlu din 1990 încoace, are 77 de puncte, cu două mai multe decât Chelsea Londra, care a învins, ieri, pe Swansea, scor 1-0 (Demba Ba 68). Manchester City este pe locul 3, cu 70 de puncte şi două meciuri mai puţin disputate.

ARSENAL LONDRA - HULL CITY, ÎN FINALA CUPEI ANGLIEI

Arsenal Londra a învins sâmbătă, pe stadionul „Wembley“, cu scorul de 5-3, în urma loviturilor de departajare, deţinătoarea trofeului, Wigan, în semifinalele Cupei Angliei, şi s-a calificat în finala competiţiei. La sfârşitul prelungirilor, scorul era 1-1, golurile fiind marcate de J. Gomez (min. 63-pen.) pentru Wigan, respectiv Mertesacker (min. 82). Arsenal a punctat la loviturile de departajare prin Arteta, Kallstrom, Giroud şi Cazorla. Pentru Wigan au marcat Beausejour şi McArthur şi au ratat Caldwell şi Collison. La meciul de sâmbătă, pe stadionul „Wembley“ au fost lăsate 96 de scaune libere, în memoria victimelor tragediei de pe „Hillsborough“, care a avut loc în urmă cu 25 de ani. Pe fiecare scaun liber s-a pus câte un fular în culorile echipei FC Liverpool. Jucătorii şi arbitrii au purtat banderole negre, iar căpitanii celor două formaţii au depus coroane în faţa băncilor de rezervă, înainte de startul partidei. Arsenal va înfrunta în finală pe Hull City, care a învins ieri, tot pe stadionul „Wembley“, cu scorul de 5-3 (Sagbo 42, Fryatt 49, Huddlestone 54, Quinn 67, Meyler 90+3 / Baxter 19, Scougall 44, Murphy 90), echipa Sheffield United, în cealaltă semifinală.

FC BARCELONA PIERDE TEREN ÎN CAMPIONATUL SPANIEI

FC Barcelona a fost învinsă în deplasare, cu scorul de 1-0 (Brahimi 16), de Granada, într-un meci din etapa a 33-a a campionatului Spaniei. Tot sâmbătă seară, Real Madrid a dispus de Almeria cu 4-0 (Di Maria 28, Bale 53, Isco 56, Morata 85) şi a urcat în fruntea clasamentului, cu 79 de puncte şi golaveraj mai bun decât Atletico Madrid, care a jucat aseară pe terenul lui Getafe. Barcelona a coborât pe locul 3, cu 78 de puncte.

EŞEC USTURĂTOR PENTRU BAYERN

Bayern München a înregistrat o înfrângere neaşteptată pe teren propriu, scor 0-3 (Mkhitaryan 20, Reus 49, Hofmann 56), în faţa rivalei din Bundesliga, Borussia Dortmund, într-un meci din etapa a 30-a a campionatului Germaniei. Bayern a rămas în inferioritate numerică în min. 90+1, când a fost eliminat Rafinha. La meciul disputat sâmbătă seară pe „Allianz Arena“ au asistat 71.000 de spectatori. Însă vestea cea mai proastă pentru antrenorul Pep Guardiola este o posibilă accidentare a portarului titular Neuer, schimbat la pauză cu debutantul Raeder din cauza unor probleme musculare. Dacă rezultatul de sâmbătă nu mai putea schimba soarta titlului de campioană, deja adjudecat de bavarezi, accidentarea lui Neuer ar putea afecta prestaţia echipei în Liga Campionilor, pentru că Bayern l-a pierdut pe al doilea portar, Starke, pentru restul sezonului!

FANII LUI CHELSEA VOR SĂ ACHITE AMENDA LUI MOURINHO

Fanii echipei engleze Chelsea Londra au decis să facă o colectă pentru a achita amenda de 8.000 lire sterline primită de antrenorul Jose Mourinho după ce a pătruns pe teren pentru a protesta, la meciul de campionat pierdut în faţa formaţiei Aston Villa, scor 0-1. „Este clar că Jose este victima unei nedreptăţi şi vrem să-i arătăm astfel sprijinul nostru”, a declarat un reprezentant al suporterilor. Mourinho este cel mai bine plătit antrenor din lume, cu un salariu de aproape 18 milioane de euro pe an, potrivit „New York Times“. Asta înseamnă că acei 8.000 de lire sterline Mourinho îi câştigă în mai puţin de cinci ore!

RECORD PENTRU BENZEMA

Karim Benzema a devenit, sâmbătă seară, francezul cu cele mai multe meciuri jucate pentru Real Madrid, depăşind la acest capitol o mare legendă, pe Zinedine Zidane, care e antrenor secund al formaţiei din capitala Spaniei. Titular contra Almeriei, Benzema a strâns 228 de partide în tricoul lui Real, un meci în plus faţă de Zizou. Actualul nouar al madrilenilor conduce o listă cu 16 iluştri fotbalişti francezi, printre care Kopa şi Zidane, ambii câştigători ai „Balonului de Aur”. Primul - chiar în perioada petrecută la Real, în 1958, Zizou - când era la Juventus Torino, în 1998. Patru francezi au cucerit Cupa Campionilor sau Champions League cu Real: Kopa (1957, 1958, 1959), Karembeu (1998, 2000), Zidane (2002) şi Anelka (2000). Benzema este al şaselea marcator din istoria clubului spaniol în Champions League, cu 23 de goluri în 42 de meciuri, dar şi francezul cu cele mai multe goluri la Real Madrid, 110, în condiţiile în care ceilalţi 15 compatrioţi care au evoluat pe „Santiago Bernabeu“ au înscris împreună 131 de goluri.

SAMI KHEDIRA A REVENIT LA ANTRENAMENTE

Mijlocaşul Sami Khedira a revenit la antrenamentele echipei Real Madrid, la cinci luni după ce germanul a suferit o gravă accidentare, a anunţat clubul spaniol. În vârstă de 27 de ani, Sami Khedira a suferit o ruptură a ligamentului încrucişat anterior al genunchiului drept într-un meci amical al Germaniei cu Italia, disputat în luna noiembrie a anului trecut.