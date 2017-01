SÂMBĂTĂ, CALLATIS JOACĂ LA MANGALIA

ACS Callatis 2012 va juca sâmbătă la Mangalia, în etapa a 22-a a Ligii a III-a la fotbal, contra ultimei clasate, Rapid Feteşti, cu începere de la ora 17.00. Este ultima etapă din sezonul regulat, iar partida este foarte importantă pentru ambele formaţii, care vor fi adversare şi în play-out. Cu o victorie în această întâlnire, jucătorii antrenaţi de Cristian Petcu şi Aurel Chelu se vor detaşa în clasamentul play-out-ului şi, practic, mai au nevoie de 2-3 victorii pentru a evita retrogradarea, în condiţiile în care Progresul Cernica s-a retras din campionat şi va pierde cu scorul de 0-3 toate partidele pe care le-ar fi avut de jucat. În clasamentul separat din play-out, Callatis are 19 puncte, fiind urmată de Lieşti şi Cireşu - câte 14p fiecare, Galaţi 13p, Feteşti 11p şi Cernica 9p. Vineri, în etapa a 22-a din Liga a III-a la fotbal, Seria a 2-a, s-au înregistrat rezultatele: CS Ştefăneşti - Oţelul II Galaţi 2-0 şi Conpet Cireşu - Dunărea Călăraşi 2-3. Meciurile ACS Callatis 2012 Mangalia - Rapid Feteşti, Gloria Popeşti-Leordeni - CS Afumaţi şi Sporting Lieşti - CS Voluntari vor avea loc sâmbătă, de la ora 17.00. Întâlnirea Progresul Cernica - Viitorul Axintele va fi omologată cu scorul de 0-3, pentru că formaţia din Cernica s-a retras din campionat. Clasament: 1. Voluntari 52p (golaveraj: 47-9); 2. Ştefăneşti 48p (49-18); 3. Afumaţi 43p (43-15); 4. Călăraşi 39p (43-28); 5. Axintele 37p (31-16); 6. Popeşti-Leordeni 37p (35-21); 7. Galaţi 26p (26-36); 8. CALLATIS 23p (25-43); 9. Lieşti 20p (28-46); 10. Cireşu 16p (28-51); 11. Cernica 12p (14-48); 12. Feteşti 12p (11-49).

LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă sunt programate meciurile din etapa a 22-a a Seriei a 2-a din Liga a II-a la fotbal, ultima a sezonului regulat. Programul partidelor - ora 11.00: FC Olt Slatina - FC Bihor Oradea, Minerul Motru - CSM Rm. Vîlcea, Olimpia Satu Mare - Gloria Bistriţa; ora 16.00: CS U. Craiova - CS Mioveni. Meciul Metalul Reşiţa - UTA, scor 4-0, s-a jucat vineri, iar partida ASA Tg. Mureş - FC U. Craiova, scor 3-0, s-a decis la “masa verde”. Clasament: 1. CS U. Craiova 46p, 2. Metalul Reşiţa 37p, 3. CSM Rm. Vîlcea 35p, 4. ASA Tg. Mureş 34p, 5. FC Olt 33p (golaveraj: 22-16), 6. Olimpia Satu Mare 33p (22-18), 7. Gloria Bistriţa 31p, 8. CS Mioveni 29p, 9. FC Bihor Oradea 26p, 10. UTA 21p, 11. U. Craiova 17p, 12. Minerul Motru 12p.

STEAUA A PIERDUT PROCESUL CU ADRIAN CRISTEA

Comisia de Recurs din cadrul Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a obligat gruparea FC Steaua Bucureşti la plata sumei de 120.000 de euro către fostul său jucător Adrian Cristea, reprezentând restanţe salariale şi bonusuri, a anunţat, vineri, site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF). În ceea ce priveşte solicitarea jucătorului Adrian Cristea privind încetarea raporturilor contractuale cu FC Steaua, comisia a stabilit un nou termen pentru 24 aprilie. La 20 februarie, clubul Steaua fusese obligat de Camera Naţională pentru Soluţionarea Litigiilor din cadrul FRF la plata sumei de 20.000 de euro către Adrian Cristea. Fotbalistul nu a fost de acord cu această decizie şi a făcut apel la Comisia de Recurs.

OLĂROIU A CÂŞTIGAT TITLUL ÎN EMIRATELE ARABE UNITE

Antrenorul Cosmin Olăroiu a câştigat titlul de campion în Emiratele Arabe Unite, după ce echipa sa, Al Ahli, a învins joi seară, pe teren propriu, cu 2-1 (Ahmed Khalil 55, Grafite 58 / Ricardo Oliveira 6), formaţia Al Wasl, într-un meci din etapa a 23-a. Cu trei etape înainte de finalul sezonului, Al Ahli a acumulat 57 de puncte şi nu mai poate fi ajunsă de echipa clasată pe locul secund, Al Shabab. Al Ahli a câştigat pentru a treia oară în istorie titlul de campioană, după ce s-a mai impus în sezoanele 2005-2006 şi 2008-2009.

RADU PETRESCU A DICTAT TREI PENALTY-URI ŞI A ACORDAT UN CARTONAŞ ROŞU ÎN MECIUL REAL MADRID - BENFICA

Arbitrul Radu Petrescu a dictat trei lovituri de la 11 metri şi a acordat un cartonaş roşu, toate împotriva echipei Real Madrid, care a fost învinsă vineri, la Nyon, cu 4-0 (Pereira 9, Santos 15-pen., 17, Rochinha 56-pen.), de Benfica Lisabona, în semifinalele Ligii Campionilor de tineret. Toate deciziile luate de centralul român au fost corecte, deşi antrenorul echipei Real Madrid, Luis Miguel Ramis, a contestat acordarea cartonaşului roşu. În finala programată luni, Benfica Lisabona va întâlni pe FC Barcelona, care a învins în cealaltă semifinală, cu 1-0 (El Haddadi 72), formaţia germană Schalke 04 Gelsenkirchen.

SILVIO A SUFERIT O FRACTURĂ DE TIBIE ŞI PERONEU

Fundaşul echipei Benfica Lisabona, Silvio, va fi indisponibil pentru restul sezonului, după ce a suferit, joi seară, o fractură de tibie şi peroneu în meciul cu AZ Alkmaar, din manşa retur a sferturilor de finală ale UEFA Europa League. Jucătorul în vârstă de 26 de ani, împrumutat de la Atletico Madrid, s-a accidentat după ce s-a ciocnit cu coechipierul său Luisao. Silvio a părăsit terenul în lacrimi, fiind înlocuit cu Andre Almeida, şi a fost operat vineri.

COURTOIS VA PUTEA JUCA ÎMPOTRIVA LUI CHELSEA

Administratorul delegat al clubului Chelsea Londra, Bruce Buck, a declarat că gruparea engleză nu se va folosi de clauza din contractul de împrumut al portarului Thibault Courtois la Atletico Madrid, astfel că goalkeeperul belgian va putea evolua împotriva echipei de care aparţine, în Liga Campionilor. „Bineînţeles că îl lăsăm să joace. Dacă am face invers, ar fi deplasat şi paranoic. Suntem mai presus de astfel de practici”, a declarat Buck. Preşedintele clubului Atletico Madrid, Enrique Cerezo, anunţase joi că există o clauză conform căreia Courtois, împrumutat de la Chelsea, nu poate juca împotriva londonezilor fără a fi plătită o sumă de bani. Vineri, UEFA a reacţionat şi a anunţat că-şi rezervă dreptul de a decide sancţiuni în cazul în care Chelsea nu va permite utilizarea portarului belgian la întâlnirea din semifinalele Ligii Campionilor. UEFA a apreciat că orice „dispoziţie într-un contract privat între două cluburi care ar putea avea impact asupra jucătorilor folosiţi este nulă şi neavenită”.

ZIDANE, DORIT CA ANTRENOR LA AS MONACO

Zinedine Zidane, actualul secund al lui Carlo Ancelotti la Real Madrid, este dorit în postul de antrenor al echipei AS Monaco, în cazul plecării italianului Claudio Ranieri, ale cărui şanse de a mai conduce echipa din Principat şi în sezonul viitor sunt tot mai mici. Conform cotidianului „L’Equipe“, care citează surse din interiorul grupării monegasce, sunt 50 la sută şanse ca Ranieri să fie menţinut în funcţie. În ciuda rezultatelor bune înregistrate de AS Monaco la revenirea pe prima scenă a fotbalului francez, Ranieri „nu mai face unanimitate” în cadrul lotului, metodele sale de antrenament „fiind considerate prea dure de anumiţi jucători sau prea lejere de alţii”, adaugă ziarul francez. Totodată, calitatea jocului a scăzut în ultimele săptămâni şi, în plus, Ranieri s-a văzut prins într-un „război al clanurilor” de la conducerea clubului, în care oficialii italieni încep să piardă teren în faţa celor portughezi. În aceste condiţii, miliardarul Dimitri Rîbolovlev se gândeşte la înlocuirea antrenorului italian şi, în cazul în care va lua această măsură, doreşte să aducă în locul lui Ranieri un nume cel puţin la fel de important. Rîbolovlev visează să dea o mare lovitură prin aducerea lui Zidane, a cărui prezenţă la Monaco ar întări considerabil imaginea clubului în străinătate, făcându-l totodată mai atractiv în ochii francezilor. Deşi nu are experienţă ca antrenor principal, Zidane s-a declarat „pregătit să facă acest pas”, într-un interviu acordat, în luna ianuarie, pentru „L’Equipe Magazine“, aşa cum au făcut-o cu succes doi dintre foştii săi colegi din naţionala Franţei, Didier Deschamps şi Laurent Blanc.

DEL PIERO, APROAPE DE RETRAGERE

Alessandro Del Piero, fostul atacant-vedetă al echipei Juventus Torino, care evoluează din 2012 în campionatul Australiei, la formaţia Sydney FC, a lăsat să se înţeleagă că ar putea spune „adio“ fotbalului la sfârşitul acestei săptămâni, după ultima etapă a sezonului regulat din A-League. Sydney se poate califica în play-off în cazul unei remize cu Perth Glory, duminică, iar după această partidă, italianului îi expiră contractul semnat în 2012. Două milioane de euro ar costa-o pe Sydney păstrarea atacantului italian, care este coleg în avanposturi şi cu fostul rapidist Ranko Despotovic. „Sincer, pentru moment, acesta ar putea fi ultimul meu meci”, a declarat Del Piero, însă el s-ar putea răzgândi, cu toate că problema banilor ar putea fi un impediment. „Am avut deja o discuţie cu patronii şi cu preşedintele. Suntem gata să discutăm la finalul sezonului, dar deocamdată nu mă gândesc la asta”, a mai spus el. Del Piero a evoluat timp de 19 sezoane la Juventus Torino, pentru care a disputat 705 meciuri între 1993 şi 2012, marcând în total 289 de goluri. El a cucerit numeroase trofee cu torinezii, între care şase titluri de campion al Italiei, un trofeu UEFA Champions League şi o Cupă Intercontinentală. În 2006, el a devenit campion mondial cu reprezentativa Italiei.

BORUSSIA ÎL „RECUPEREAZĂ” PE NURI ŞAHIN

Borussia Dortmund a anunţat vineri că va activa opţiunea de cumpărare a mijlocaşului turc Nuri Şahin, fotbalist pe care echipa germană l-a împrumutat anul trecut de la Real Madrid. Nemţii au decis să activeze opţiunea de cumpărare fixată pentru Şahin, în valoare de 7 milioane de euro, acţiune confirmată de preşedintele Joachim Watzke. Turcul plecase în 2011 de la... Dortmund la Real, pentru 10 milioane de euro. În sezonul actual, Nuri Şahin a fost titular în 39 dintre cele 42 de meciuri jucate de Dortmund şi a acoperit excelent o absenţă importantă, cea a lui Ilkay Gundogan. Tot săptămâna aceasta, vicecampioana Germaniei a acoperit şi plecarea golgheterului polonez Robert Lewandowski la Bayern München, după acest sezon, reuşind transferul atacantului Adrian Ramos, de la Hertha Berlin.

GUNDOGAN RATEAZĂ CM DIN BRAZILIA

Internaţionalul german Ilkay Gundogan, mijlocaşul echipei Borussia Dortmund, care se confruntă cu o gravă problemă la coloana vertebrală, nu va mai reveni pe gazon până la finalul acestui sezon, pierzând astfel orice speranţă de a mai participa la Campionatul Mondial de fotbal din Brazilia. „Ilkay are nevoie de mai mult timp pentru recuperare. Trebui să fim răbdători, la fel şi el”, a declarat antrenorul Borussiei, Jürgen Klopp. Gundogan, care a disputat în acest sezon doar trei partide oficiale cu echipa din Dortmund, a avut ultima apariţie pe gazon în data de 14 august 2013, cu ocazia meciului amical Germania - Paraguay, scor 3-3. Pe lângă Gundogan, alţi jucători importanţi care vor rata turneul final din Brazilia fiind accidentaţi sunt spaniolul Victor Valdes (FC Barcelona), englezul Theo Walcott (Arsenal Londra), belgianul Christian Benteke (Aston Villa) şi olandezul Kevin Strootman (AS Roma), în timp ce columbianul Radamel Falcao (AS Monaco) ar trebui să se refacă exact înainte de startul competiţiei.

CAFU, BELLETTI ŞI FERNANDA LIMA AU PREZENTAT UNIFORMELE VOLUNTARILOR DE LA CM 2014

Foştii fotbalişti brazilieni Cafu şi Belletti şi modelul Fernanda Lima au participat la prezentarea uniformelor care vor fi purtate de voluntarii de la Campionatul Mondial de fotbal din Brazilia (12 iunie - 13 iulie). Uniformele, în care predomină albastrul deschis, cu detalii în galben, le-au avut ca manechine la prezentare pe modelul brazilian Lais Ribeiro, pe gemenele Bia şi Branca Feres, care formează un cuplu la înot sincron, precum şi un grup de voluntari. Prezentarea a avut loc în cadrul Săptămânii modei de la Rio de Janeiro, pe un podium în aer liber, pe malul golfului Guanabara şi având pe fundal celebra stâncă Pao de Acucar (Pâine de zahăr), pe ritmurile imnului oficial al Mondialului, „We are One”. Circa 14.000 de voluntari vor participa la diferite activităţi în cele 12 oraşe care vor găzdui meciuri la CM. Voluntarii au primit echipamente diferite, în funcţie de clima zonei, care poate varia de la o iarnă blândă, în sudul Braziliei, la temperaturi tropicale în nord şi nord-est. Echipamentul de bază, comun pentru toate oraşele-gazdă, cuprinde şapcă, pantaloni scurţi, tricou, pantofi sport şi şosete. În oraşele cele mai reci, Porto Alegre, Curitiba şi Sao Paulo, voluntarii vor primi căciulă, mănuşi şi o haină de iarnă, care în restul oraşelor va fi înlocuită cu o haină subţire de ploaie.