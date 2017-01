ŞAPTE RUGBYŞTI CONSTĂNŢENI PARTICIPĂ LA CE

Naţionala de rugby Under 18 a României, pregătită de Ştefan Acsinte şi Cristian Cojocaru (antrenor la CS Tomitanii Constanţa), va participa, în perioada 12-18 aprilie, la Campionatul European din Polonia. Micii tricolori pac parte din Grupa A a turneului final, alături de Rusia, Spania, Polonia, Germania, Cehia, Belgia şi Olanda. La 12 aprilie (ora 17.00) România va evolua împotriva Germaniei, urmând ca în partida următoare, programată la 15 aprilie, să întâlnească învingătoarea dintre Spania şi Olanda. Din lotul deplasat în Polonia fac parte şi şapte rugbyşti constănţeni: Cristian Strătilă (LPS “Nicolae Rotaru”), Mihai Lămboiu (CS Tomitanii), Ovidiu Cojocaru, Andrei Iurea, Alexandru Cozma, Ionel Melinte şi Vlăduţ Popa (toţi CS Cleopatra).

UN CONSTĂNŢEAN LA CAMPIONATUL BALCANIC DE MARŞ

România va fi reprezentată de 12 sportivi, şase seniori şi şase juniori, la Campionatul Balcanic de marş, competiţie care va avea loc sâmbătă, la Balcic, se arată într-un comunicat al Federaţiei Române de Atletism. Printre aceştia se numără şi constănţeanul Alexandru Călin, legitimat la LPS “Nicolae Rotaru”. Lotul mai este compus din următorii atleţi: Claudia Ştef (CSM Craiova), Alina Niţuleasa (CSM Craiova), Adriana Enache (CSM Craiova) - senioare; Marius Cocioran (CSU Reşiţa), Narcis Mihăilă (CSU Reşiţa), Adrian Dragomir (CSM Piteşti) - seniori; Mihaela Puşcaşu (CSM Oneşti), Carmen Molnar (LPS Alba Iulia), Mihaela Acatrinei (LPS Alba Iulia) - junioare; Andrei Gafiţa (CSM Suceava), Adrian Bădală (CS Muscelul Câmpulung) - juniori.

MERGEA NU ÎL VA ÎNFRUNTA PE TECĂU, LA CASABLANCA

Perechea Florin Mergea / Oliver Marach (România / Austria), cap de serie nr. 4, a ratat, ieri, calificarea în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Casablanca (Maroc), dotat cu premii în valoare totală de 485.760 de euro. Mergea şi Marach au fost învinşi în sferturile de finală, cu 7-6 (7/3), 3-6, 10-6, după o oră şi 29 de minute, de cuplul Daniele Bracciali / Federico Delbonis (Italia / Argentina). În semifinale, Bracciali şi Delbonis vor întâlni perechea Horia Tecău / Jean-Julien Rojer (România / Olanda), cap de serie nr. 1. Pentru prezenţa în sferturi la Casablanca, Mergea şi Marach vor primi 45 de puncte în clasamentul de dublu şi un cec în valoare de 3.830 de euro.

FINAL FOUR-UL CUPEI ROMÂNIEI LA BASCHET MASCULIN

Final Four-ul Cupei României la baschet masculin se va desfăşura în acest an la Ploieşti, după următorul program - astăzi: CSM Oradea - BCM Piteşti (ora 17.30, Digi Sport 2), Asesoft Ploieşti - Energia Rovinari (ora 19.45, Digi Sport 2). Învinsele se vor întâlni sâmbătă, de la ora 16.30 (Digi Sport 2), în finala mică a competiţiei, în timp ce învingătoarele îşi vor disputa trofeul tot sâmbătă, începând cu ora 18.45 (Digi Sport 2).

NICULESCU ŞI OLARU, ÎN SEMIFINALE LA KATOWICE

Perechea Monica Niculescu / Klara Koukalova (România / Cehia), cap de serie nr. 1, s-a calificat, ieri, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Katowice (Polonia), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Niculescu şi Koukalova au învins în sferturile de finală, cu 6-2, 6-1, după 52 de minute, cuplul Laura Thorpe / Stephanie Vogt (Franţa / Liechtenstein). În semifinale, Niculescu şi Koukalova vor întâlni perechea Paula Kania / Valeria Solovieva (Polonia / Rusia), învingătoare în sferturi, scor 2-6, 7-5, 10-8, în faţa cuplului polonez Katarzyna Piter / Alicja Rosolska. Şi perechea Raluca-Ioana Olaru / Klaudia Jans-Ignacik (România / Polonia) s-a calificat, ieri, în semifinalele probei de dublu de la Katowice. Olaru şi Jans-Ignacik au învins în sferturile de finală, cu 3-6, 6-3, 10-6, după o oră şi 13 minute, cuplul ceh Eva Hrdinova / Kristyna Pliskova. În semifinale, Olaru şi Jans-Ignacik vor întâlni perechea Iulia Beigelzimer / Olga Savciuk (Ucraina), care a trecut, cu 6-4, 6-2, de cuplul Shuko Aoyama / Renata Voracova (Japonia / Cehia), cap de serie nr. 4. Tot la Katowice, dar în turneul de simplu, Alexandra Cadanţu, locul 61 WTA, a fost eliminată în turul al doilea. Cadanţu a fost învinsă, cu 2-6, 6-4, 6-4, de Carla Suarez Navarro (Spania), cap de serie nr. 3 şi locul 17 WTA. Pentru calificarea în turul secund la Katowice, Cadanţu va primi 30 de puncte WTA şi un cec în valoare de 3.310 dolari.

BEGU, ELIMINATĂ LA BOGOTA

Perechea Irina-Camelia Begu / Maria Irigoyen (România / Argentina), cap de serie nr. 3, a ratat calificarea în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Bogota, dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Begu şi Irigoyen au fost învinse în sferturile de finală, cu 6-3, 6-4, de cuplul Lara Arruabarrena / Caroline Garcia (Spania / Franţa). Pentru participarea în runda secundă a probei de dublu, Irina-Camelia Begu şi Maria Irigoyen au obţinut 1.820 de dolari şi 60 de puncte WTA. La simplu, Begu, locul 119 WTA, a ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Bogota, fiind învinsă în turul secund, cu 6-4, 6-1, după o oră de joc, de Romina Oprandi (Elveţia), poziţia 116 în ierarhia mondială. Pentru prezenţa în turul secund la dublu la Bogota, Begu va primi 30 de puncte WTA şi un cec în valoare de 3.310 dolari.

ÎNCĂ UN EŞEC PENTRU CSM ORADEA ÎN LIGA CAMPIONILOR LA POLO

Campioana României la polo, CSM Oradea, a fost învinsă în deplasare de formaţia italiană AN Brescia cu scorul de 18-7, în penultimul meci din grupa B a Ligii Campionilor. În urma rezultatului de miercuri, campioana României rămâne pe locul 6 în grupa B, ultimul, cu un singur punct. Oradea nu mai are demult şanse de calificare la Turneul Final Six, la care vor ajunge primele trei clasate din cele două grupe. CSM Oradea, calificată în premieră în faza grupelor Ligii Campionilor, va mai disputa un singur meci, cu Spandau Berlin (3 mai, pe teren propriu).

EDUARD NOVAK PARTICIPĂ LA CM DE PARACICLISM DIN MEXIC

Eduard Carol Novak, singurul campion paralimpic din istoria sportului românesc, va intra astăzi în concurs la Campionatele Mondiale de paraciclism de la Aguascalientes (Mexic), competiţie la care s-au înscris 122 de sportivi din 28 de ţări. Cvintuplu campion mondial, Novak concurează în proba de 4 km urmărire (categoria C4), în care deţine şi recordul mondial, cu timpul de 4 minute, 40 de secunde şi 315 miimi. „Sunt sigur că pe acest velodrom vor fi doborâte multe recorduri mondiale, este una dintre cele mai rapide piste din lume. Eu mă simt din ce în ce mai bine, mă aflu de 14 zile în cantonament ca să mă pot obişnui cu diferenţa de altitudine, temperatură şi fus orar. Sunt, aşadar, bine pregătit fizic şi mental. Concurez ca să câştig şi ca să îmi dobor propriul record mondial”, a precizat Novak. În afara cursei favorite, de 4 km urmărire, el va mai concura în probele de 1 km contratimp (sâmbătă) şi scratch (duminică), unde speră să-şi mai adauge o medalie în palmares. Pista de la Aguascalientes este considerată cea mai rapidă din lume. Este construită dintr-un parchet laminat special creat în Finlanda, iar înclinaţia ei maximă atinge 49,91 grade. În luna februarie, aici s-au doborât nu mai puţin de şapte recorduri la Campionatele Mondiale de ciclism.

LE BANNER ŞI BAJRAMI VIN LA REŞIŢA, LA GALA SUPERKOMBAT WORLD GRAND PRIX

Doi dintre cei mai buni luptători de K-1 ai tuturor timpurilor, Jerome Le Banner şi Xhavit Bajrami, vor fi prezenţi sâmbătă la Reşiţa, la gala Superkombat World Grand Prix, pentru a urmări la lucru noua generaţie de sportivi. Opt meciuri pe reguli de K-1 şi două confruntări de MMA sunt programate în cadrul primei gale Superkombat World Grand Prix din 2014. Cele mai aşteptate meciuri sunt cele în care vor lupta supervedetele României, Raul Cătinaş şi Cătălin Moroşanu. Egipteanul Mohamed Abdel Karim, supranumit Hulk, va fi adversarul lui Moroşanu, iar lugojeanul Raul Cătinaş va lupta cu Brice Guidon din Franţa, care este însoţit de binecunoscutul Jerome Le Banner, o adevărată legendă a circuitului K1.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Ultimele partide din etapa a 14-a a TOP16 din Euroliga de baschet masculin sunt programate în această seară - Grupa E: Unicaja Malaga - EA7 Emporio Armani Milano. Clasament 1. FC Barcelona 12 victorii - 1 înfrângere, 2. EA7 Emporio Armani Milano 10-3, 3. Olympiacos 7-6, 4. Panathinaikos 7-6, 5. Unicaja 5-8, 6. Fenerbahce 5-8, 7. Laboral 4-9, 8. Anadolu 2-11; Grupa F: Zalgiris Kaunas - Real Madrid, Galatasaray Istanbul - Partizan Belgrad. Clasament: 1. Real Madrid 11-2, 2. CSKA Moscova 11-2, 3. Maccabi 8-5, 4. Galatasaray 6-7, 5. Lokomotiv 6-7, 6. Bayern 5-8, 7. Partizan 4-9, 8. Zalgiris 1-12. Partide fără importanţă în clasamentele finale, cu excepţia meciului de la Istanbul, unde gazdele trebuie să învingă pentru a fi sigure de calificarea în sferturi de finală. Etapa a 14-a este ultima a TOP16, primele patru clasate în fiecare grupă urmând să se califice în sferturile de finală ale competiţiei.

CIO A DESCALIFICAT, PENTRU DOPAJ, DOI PARTICIPANŢI LA JO 2014

Fondistul austriac Johannes Duerr şi boberul polonez Daniel Zalewski, depistaţi pozitiv la EPO, respectiv la un stimulent, au fost descalificaţi din probele olimpice în care au concurat la Soci, a anunţat Comitetul Internaţional Olimpic (CIO). Duerr, care terminase pe locul 8 la schiatlon, şi echipajul polonez de bob 4, care încheiase pe locul 27, au fost descalificaţi de comisia de disciplină a CIO.

ATLETUL JAMAICAN ASAFA POWELL, SUSPENDAT 18 LUNI PENTRU DOPAJ

Atletul jamaican Asafa Powell, fost deţinător al recordului mondial în proba de 100 de metri, a fost suspendat 18 luni pentru dopaj, a anunţat, ieri, Comisia de Disciplină a Comitetului Antidoping Jamaican (JADCO). Suspendarea lui Powell, campion olimpic în 2008 în proba ştafetă 4x100 m, va expira la 28 decembrie 2014. În vârstă de 31 de ani, Asafa Powell a fost depistat pozitiv cu un stimulent în iunie 2013, la selecţia jamaicană pentru Campionatele Mondiale de la Moscova, competiţie la care nu a mai participat.