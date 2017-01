AMICAL ROMÂNIA - DANEMARCA, ÎN NOIEMBRIE

Echipa naţională de fotbal a României va disputa la 18 noiembrie, la Bucureşti, o partidă amicală cu selecţionata Danemarcei, a anunţat Federaţia Română de Fotbal. Meciul se va juca la patru zile după întâlnirea de pe teren propriu cu Irlanda de Nord, din preliminariile EURO 2016. Amicalul din noiembrie este primul joc dintre cele două selecţionate după rezultatul de egalitate de la Copenhaga, 2-2 în septembrie 2003. Condusă de Morten Olsen, Danemarca ocupă locul 22 în clasamentul FIFA, iar în preliminariile EURO 2016 se află în aceeaşi grupă cu Portugalia, Serbia, Albania şi Armenia.

CUPA LIGII LA FOTBAL REVINE DUPĂ 14 ANI

Desfăşurată ieri, la Bucureşti, Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a aprobat înfiinţarea unei noi competiţii din sezonul viitor, Cupa Ligii. La această competiţie, care s-a mai desfăşurat în urmă cu 14 ani, vor participa cele 18 formaţii din primul eşalon. Meciurile vor avea loc la datele în care campionatul este oprit pentru partidele echipei naţionale, iar câştigătoarea Cupei Ligii va primi suma de 250.000 de euro. Sistemul va fi unul eliminatoriu, după modelul Cupei României la fotbal, semifinalele urmând a se disputa tur - retur. În 2000, Cupa Ligii, aflată atunci la a doua ediţie, a fost câştigată de Gloria Bistriţa, iar prima ediţie, din 1998, de FCM Bacău.

PRODAN A FĂCUT PLÂNGERE LA DNA ÎMPOTRIVA LUI BURLEANU

Directorul sportiv al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Daniel Prodan, a declarat, ieri, că a făcut un denunţ la DNA împotriva lui Răzvan Burleanu, cerându-le procurorilor anticorupţie să investigheze modul în care noul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal a intrat în posesia unor terenuri la Oneşti şi la Ploieşti. Burleanu a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că directorul sportiv al loturilor de juniori, Daniel Prodan, a avut un comportament defăimător la adresa federaţiei şi va fi dat afară, însă nu i se vor plăti compensaţiile de 100.000 de euro pe care le-a solicitat. În replică, Prodan a susţinut că a fost ameninţat de către preşedintele FRF că va face public un dosar în care este acuzat de viol în cazul în care nu acceptă să demisioneze din federaţie.

DRAGOMIR VA FI CERCETAT ÎN LIBERTATE

Dumitru Dragomir va fi cercetat în libertate, în timp ce oamenii de afaceri Mihai Corbu şi Radu Arhire au fost arestaţi preventiv, a decis, ieri, Tribunalul Bucureşti (TB), în dosarul privind vânzarea de către LPF a drepturilor TV pentru meciuri. Decizia TB nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti (CAB). Luni au fost reţinuţi, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Dumitru Dragomir, pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, şi oamenii de afaceri Mihai Corbu, pentru complicitate la delapidare, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani, şi Alexandru Mădălin Radu Arhire, pentru complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani. Din probele administrate în cauză a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2011 - 2013, inculpatul Dumitru Dragomir, în calitate de preşedinte al LPF, în baza unei înţelegeri cu inculpatul Corbu Mihai - administrator al SC C.P. SRL, cu intenţie, a determinat membrii LPF să aprobe acordarea/plata unui comision în valoare de 12.102.648 lei în favoarea SC C.P. SRL, drept contravaloare a unor servicii de intermediere care, în realitate, nu s-au prestat, în scopul însuşirii sumei anterior menţionate, arată procurorii.

PRIMA RATĂ DIN DREPTURILE TV PENTRU SEZONUL 2014-2015

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) va încasa, la 10 iunie, prima rată, reprezentând jumătate din suma de 27,5 milioane de euro pe care firma Intel Sky Broadcast s-a obligat să o plătească pentru sezonul 2014-2015, conform contractului de valorificare a drepturilor TV semnat la 4 martie. Preşedintele FC Dinamo Bucureşti, Constantin Anghelache, a anunţat că Adunarea Generală a LPF a validat, marţi, contractul. El a menţionat că firma Intel Sky Broadcast va fi producătorul partidelor din Liga 1, iar televiziunile sau companiile de cablu care doresc să transmită vor plăti o sumă de aproximativ un euro pentru fiecare abonat. LPF a anunţat, la 4 martie, semnarea unui parteneriat media valabil cinci ani cu firma Intel Sky Broadcast din Malta, având ca obiect comercializarea drepturilor de difuzare ale meciurilor din Liga 1. Conform contractului, Liga Profesionistă de Fotbal va încasa anual de la Intel Sky Broadcast suma netă de 27,5 milioane de euro pe sezon în cei cinci ani de contract.

NICOLAE DICĂ, 300 DE MECIURI ÎN LIGA 1

Nicolae Dică, mijlocaşul echipei FC Viitorul, a evoluat în partida cu FC Vaslui, contând pentru etapa a 26-a a Ligii 1 la fotbal, pentru a 300-a oară în prima ligă, informează frf.ro. Cele 300 de partide au fost disputate pentru cinci cluburi: 88 la FC Argeş, 136 la Steaua Bucureşti, 13 la CFR Cluj, 15 la CS Mioveni şi 48 la FC Viitorul. Petrolul Ploieşti a ajuns după meciul cu CFR Cluj, scor 1-1, la cel mai mare număr de remize consecutive, cinci. Până la aceasta, FC Petrolul înregistrase două serii de câte patru egaluri consecutive, prima în ediţia 1956 (etapele 8-11), iar a doua în ediţia 1970-1971 (etapele 19-22). În meciul cu ACS Poli Timişoara, Steaua nu a marcat pentru prima oară în acest sezon. Ultimul meci din Liga 1 în care “roş-albaştrii” nu marcaseră a fost la 28 aprilie 2013, cu CFR Cluj, scor 0-0. De-atunci au trecut 31 de meciuri consecutive de campionat cu cel puţin un gol marcat de echipa lui Reghecampf. Oţelul Galaţi a devenit a 16-a echipă din prima ligă împotriva căreia Dinamo înscrie cel puţin o sută de goluri. Universitatea Cluj a suferit cea de-a 700-a înfrângere în prima ligă, în timp ce Pandurii Tg. Jiu s-a aflat la a 100-a victorie. Una dintre reuşitele lui Tiberiu Serediuc în meciul Concordia Chiajna - Ceahlăul, scor 2-0, a reprezentat cel de-al 100-lea gol al ilfovenilor în prima ligă. Ciprian Deac (CFR Cluj) a jucat pentru a 150-a oară în prima ligă, în timp ce Gueye Mansour (ACS Poli Timişoara) şi Marius Burlacu (Corona Braşov) au evoluat pentru a o suta, respectiv a 50-a oară în Liga 1.

DAN PETRESCU, DEMIS DE DINAMO MOSCOVA

Gruparea Dinamo Moscova a anunţat ieri, pe site-ul oficial, că înţelegerea cu antrenorul Dan Petrescu a fost încheiată prin acordul părţilor, în urma unei şedinţe care a avut loc la baza de antrenament de la Novogorsk, informează site-ul oficial al grupării ruse. Totodată, clubul moscovit a confirmat negocierile cu tehnicianul formaţiei Amkar Perm, Stanislav Cercesov, pentru a-l înlocui pe Petrescu. Până la finalizarea negocierilor, echipa va fi pregătită de unul dintre secunzii lui Dan Petrescu, Nikolai Kovardaev. Dan Petrescu, în vârstă de 46 de ani, se afla pe banca tehnică a formaţiei Dinamo Moscova din 18 august 2012. După disputarea a 24 de etape, Dinamo Moscova ocupă locul 4 în clasament, cu 43 de puncte, la opt puncte în urma liderului Lokomotiv Moscova. În ultima etapă, Dinamo Moscova a fost învinsă în deplasare, cu scorul de 4-0, de echipa Anji Mahacikala, ultima clasată.

ALEXANDRU MAXIM, ÎN ATENŢIA LUI TOTTENHAM

Gruparea engleză Tottenham, la care evoluează şi fundaşul Vlad Chiricheş, este interesată de un transfer al mijlocaşului Alexandru Maxim (VfB Stuttgart), jucător aflat şi în atenţia altor echipe mari din Europa, cum ar fi FC Liverpool şi AC Milan. „Internaţionalul român a impresionat în Bundesliga în acest sezon, după ce a venit în vară de la Pandurii Târgu Jiu, marcând şapte goluri şi oferind nouă pase de gol în 25 de meciuri în campionatul german. Forma bună arătată l-a adus în atenţia grupărilor Liverpool şi AC Milan, înaintea perioadei de transferuri din ianuarie, dar o mutare nu s-a materializat. El ar putea pleca de la Stuttgart după numai un sezon, iar Tottenham s-a alăturat cursei pentru a-i obţine semnătura. Spurs intenţionează să efectueze schimbări în echipă pentru sezonul viitor, după o campanie de transferuri dezamăgitoare vara trecută, majoritatea noilor veniţi, pe bani mulţi, nereuşind să impresioneze“, a scris site-ul footballdirectnews.com. Potrivit unei persoane din interiorul grupării, Erik Lamela, Nacer Chadli şi Roberto Soldado ar putea părăsi „White Hart Lane“, iar clubul îl consideră pe Maxim un mijlocaş ofensiv cu mult potenţial.

STOCKER ŞI DEGEN VOR ABSENTA LA RETURUL CU VALENCIA

Doi jucători ai echipei FC Basel, Valentin Stocker şi Philipp Degen, vor rata partida cu FC Valencia, contând pentru manşa secundă a sferturilor de finală ale UEFA Europa League, din cauza unor accidentări. Cei doi fotbalişti vor fi indisponibili pentru câteva săptămâni, a anunţat gruparea elveţiană. Stocker a suferit o accidentare la aductori, în timp ce Degen are o ruptură musculară. Partida FC Valencia - FC Basel se va disputa joi, de la ora 22.05. În tur, FC Basel s-a impus pe teren propriu, cu 3-0.

SCOLARI LE VA PERMITE FOTBALIŞTILOR SĂI SĂ AIBĂ RELAŢII SEXUALE ÎN TIMPUL CM

Selecţionerul naţionalei Braziliei, Luiz Felipe Scolari, a anunţat că le va permite jucătorilor să aibă relaţii sexuale în timpul turneului final al Campionatului Mondial, dar a precizat că nu este de acord cu „acrobaţiile sexuale”. „Dacă este vorba despre sex normal, sunt de acord. Relaţiile sexuale normale se fac într-o manieră echilibrată. Există anumite forme, anumite maniere şi anumite persoane care fac acrobaţii sexuale. Cu acestea nu sunt de acord în timpul turneului final”, a spus Scolari. Brazilia, care va fi gazda turneului final al CM 2014, va întâlni în Grupa A Croaţia (12 iunie, la Sao Paulo), Mexicul (17 iunie, la Fortaleza) şi Camerunul (23 iunie, la Brasilia).

SPORTING A CEDAT UN JUCĂTOR LA CORINTHIANS

Mijlocaşul brazilian al echipei Sporting Lisabona, Elias Mendes Trindade, a fost cedat formaţiei Corinthians în schimbul a patru milioane de euro, a anunţat gruparea portugheză. Internaţionalul brazilian în vârstă de 28 de ani fusese achiziţionat de Sporting Lisabona în 2011, iar în sezonul precedent a fost cedat sub formă de împrumut la Flamengo. Sporting Lisabona a plătit 8,85 de milioane de euro clubului Atletico Madrid pentru Elias, acesta fiind cel mai scump transfer din istoria grupării portugheze.

UDINESE A LUAT UN ATACANT URUGUAYAN DE 19 ANI

Atacantul uruguayan al echipei Liverpool Montevideo, Rodrigo Aguirre, a semnat un contract pe cinci sezoane cu formaţia Udinese şi va veni la gruparea italiană din vară. Aguirre s-a mai aflat în atenţia cluburilor AS Monaco, FC Torino şi Sporting Braga, dar Udinese a avut câştig de cauză pentru că a decis să plătească patru milioane de euro într-o singură rată. Rodrigo Aguirre, în vârstă de 19 ani, a evoluat în naţionalele Under 17 şi Under 20 ale Uruguayului.

INCIDENTE ÎN LIGA A DOUA ARGENTINIANĂ

Şase suporteri au fost răniţi prin împuşcare, în timpul violenţelor care au avut loc la un meci din Liga a II-a argentiniană, între echipele Banfield şi Almirante Brown. Dintre răniţi, niciunul nu este în stare gravă. Violenţele de pe stadioanele din Argentina au ajuns la un asemenea nivel încât Guvernul a interzis deplasarea suporterilor. Duminică, doar cei de la Banfield au putut să asiste la meci.

RAUL VA DEVENI TATĂ PENTRU A ŞASEA OARĂ

Raul Gonzalez, fostul atacant al echipei Real Madrid, va deveni tată pentru a şasea oară, soţia sa, Mamen Sanz, fiind însărcinată, informează presa spaniolă. Raul, în vârstă de 36 de ani, şi Mamen Sanz, în vârstă de 38 de ani, care sunt împreună din 1999, mai au patru băieţi, Jorge (13 ani), Hugo (11 ani), gemenii Hector şi Mateo (7 ani), şi o fetiţă, María (5 ani). Din primăvara anului 2012, Raul şi familia sa locuiesc la Doha, în Qatar, unde jucătorul este legitimat la echipa Al-Assad Sports Club.

DESTRO, SUSPENDAT PATRU MECIURI ÎN CAMPIONATUL ITALIEI

Atacantul formaţiei AS Roma, Mattia Destro, a fost suspendat, ieri, pentru patru meciuri în campionatul Italiei, de către Comisia de Disciplină a Federaţiei Italiene de Fotbal. Autor a trei goluri în meciul cu formaţia Cagliari, scor 3-1, de duminică, atacantul în vârstă de 23 de ani l-a lovit cu mâna în faţă pe fundaşul Davide Astori. Destro a fost surprins de „imaginile televizate” în timp ce făcea un „act de violenţă pe care arbitrul nu l-a văzut”, au explicat responsabilii comisiei. El a primit trei meciuri de suspendare pentru acest gest şi unul pentru cumul de cartonaşe.