LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă s-au disputat meciurile din etapa a 21-a a Seriei a 2-a din Liga a II-a la fotbal. Rezultatele partidelor: Gloria Bistriţa - ASA Tg. Mureş 2-1, FC Bihor Oradea - Minerul Motru 2-1, UTA - FC Olt 2-3, CS Mioveni - Olimpia Satu Mare 2-0, CSM Rm. Vîlcea - CS U. Craiova 0-1, U. Craiova - Metalul Reşiţa 0-3 (la “masa verde”). Clasament: 1. CS U. Craiova 46p, 2. CSM Rm. Vîlcea 35p, 3. Metalul Reşiţa 34p, 4. FC Olt 33p (golaveraj: 22-16), 5. Olimpia Satu Mare 33p (22-18), 6. ASA Tg. Mureş 31p (22-13), 7. Gloria Bistriţa 31p (21-19), 8. CS Mioveni 29p, 9. FC Bihor Oradea 26p, 10. UTA 21p, 11. U. Craiova 17p, 12. Minerul Motru 12p.

CHIVU ŞI-A LUAT „RĂMAS BUN“ DE LA PUBLICUL MILANEZ

Sâmbătă seară, Internazionale Milano a remizat pe teren propriu cu Bologna, scor 2-2 (Icardi 6, 63 / Pazienza 35, Kone 73), într-un meci din etapa a 32-a a campionatului Italiei, înaintea căruia românul Cristian Chivu, retras recent din activitate, şi-a luat „rămas bun“ de la publicul milanez. Înainte de startul jocului, Chivu a apărut în faţa fanilor şi i-a salutat, el fiind primit cu aplauze. Chivu, care a avut-o alături pe soţia sa, Adelina, a primit din partea preşedintelui clubului milanez, Erick Thohir, un tricou pe care scria „Chivu 168 grazie” (168 este numărul de meciuri jucate de român în şapte ani petrecuţi la Inter).

RAŢ, ELIMINAT DUPĂ CE A LOVIT UN ADVERSAR

Fundaşul Răzvan Raţ a fost eliminat în meciul pe care Rayo Vallecano l-a câştigat, scor 3-0 (Rochina 26, Bueno 49, 60), în faţa formaţiei Celta Vigo, după ce a lovit un jucător advers, care a suferit o fractură de piramidă nazală. Raţ a primit cartonaşul roşu în min. 63, după ce l-a lovit cu capul în plină figură pe atacantul formaţiei Celta, Charles Dias, la o fază de atac a oaspeţilor.

MAXIM, DECISIV PENTRU STUTTGART

Fotbalistul echipei VfB Stuttgart, Alexandru Maxim, a înscris un gol şi a dat o pasă decisivă în meciul câştigat sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, în faţa formaţiei SC Freiburg, în etapa a 29-a a campionatului Germaniei. Maxim, care a intrat pe teren în min. 61, a marcat în min. 69. Românul a pasat decisiv la golul înscris de Harnik, în min. 89.

MIHAI ROMAN A DEBUTAT ÎN CAMPIONATUL FRANŢEI

Fotbalistul echipei FC Toulouse, Mihai Roman, a debutat în prima ligă franceză, el intrând pe teren în min. 55 al meciului cu OSC Lille, din etapa a 32-a a campionatului Franţei. În vârstă de 29 de ani, Roman a suferit o ruptură la tendonul lui Ahile de la piciorul drept, în data de 31 iulie 2013, la o lună şi jumătate după ce a semnat un contract cu FC Toulouse. El a marcat trei goluri în meciurile amicale susţinute de Toulouse în perioada de pregătire din vară, înainte de accidentare. Săptămâna trecută, Roman a înscris două goluri pentru echipa a doua a clubului francez, într-un meci disputat în deplasare, cu Aurillac, scor 2-1.

RUSESCU, ÎNGER ŞI DEMON PENTRU BRAGA

Raul Rusescu a executat două lovituri de la 11m în meciul pe care Sporting Braga l-a câştigat, scor 2-0, în deplasare, cu Olhanense, în etapa a 26-a a campionatului Portugaliei. Rusescu, integralist la Braga, a ratat, în minutul 5, un penalty acordat după un fault în careu al lui Jander (Olhanense) asupra jucătorului român. În min. 82, arbitrul partidei l-a eliminat pe Jander, după un fault al acestuia asupra lui Pardo, şi a acordat un nou penalty pentru Braga, transformat de această dată de Rusescu. Al doilea gol al oaspeţilor a fost marcat de Piqueti, în min. 90+1. Rusescu a primit un cartonaş galben, în min. 86. Sebastian Mladen, accidentat, nu a făcut parte din lotul echipei Olhanense pentru acest meci.

NAŢIONALA FEMININĂ U19, UMILITĂ DE FRANŢA

Reprezentativa feminină de fotbal Under 19 a României a fost învinsă sâmbătă, la Trelissac, cu 5-1 (Brun 17, Diani 41, Sarr 45+1, Toletti 49, 57 / Obreja 90), de echipa similară a Franţei, în primul meci de la Turul de Elită pentru Campionatul European. În următoarele două meciuri din Grupa a 3-a, România va întâlni astăzi Suedia, iar joi va juca împotriva Poloniei.

ARBITRII PARTIDELOR DE MARŢI DIN LIGA CAMPIONILOR

UEFA a anunţat arbitrii partidelor care se vor disputa mâine seară, de la ora 21.45, în manşa a doua a sferturilor de finală din Liga Campionilor. Portughezul Pedro Proenca va conduce întâlnirea Chelsea Londra - Paris Saint-Germain (în tur 1-3), iar slovenul Damir Skomina va arbitra disputa Borussia Dortmund - Real Madrid (în tur 0-3).

ROONEY, INCERT PENTRU MECIUL CU BAYERN

Atacantul echipei Manchester United, Wayne Rooney, accidentat la un deget de la picior, este incert pentru meciul de miercuri cu Bayern München, din returul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Rooney s-a accidentat în repriza secundă a meciului cu Bayern de marţi, scor 1-1, şi nu a jucat în partida cu Newcastle de sâmbătă, din campionatul Angliei. Absenţa lui Wayne Rooney, care a marcat cinci goluri în şase meciuri, ar fi o adevărată lovitură pentru United, care nu-l poate folosi nici pe Robin van Persie, accidentat la genunchi.

„SOCIOS” DE LA BARCELONA, DE ACORD CU RENOVAREA ARENEI “CAMP NOU”

„Socios” (suporterii-acţionari) ai FC Barcelona au aprobat, cu 72,36 la sută, un proiect de 600 de milioane de euro vizând renovarea arenei “Camp Nou”, în cadrul unui referendum încheiat sâmbătă seară. Cu o participare de 37.535 dintre cei 118.000 care compun corpul electoral (adică 31,6%), votanţii au validat creşterea numărului de locuri ale arenei până la 105.000 şi plasarea unui acoperiş pe structura existentă. „Nou Espai Barça” (noul spaţiu Barça) prevede şi îmbunătăţiri la instalaţii din împrejurimi şi construirea unei săli pentru echipa de baschet. Lucrările vor avea loc în perioada 2017 - 2021, urmând să aibă un buget provizoriu de 600 de milioane de euro, din care 420 de milioane pentru stadion. Pentru a explica participarea scăzută, preşedintele FC Barcelona, Josep Martia Bartomeu, a reamintit că acesta este doar al doilea referendum din istoria clubului, fondat în 1899, iar „socios” nu sunt obişnuiţi cu acest gen de vot.

BAYERN, PRIMUL EŞEC ÎN ACEST SEZON DIN BUNDESLIGA

Formaţia Bayern München a înregistrat sâmbătă, în meciul din deplasare cu Augsburg, scor 1-0 pentru gazde, prima sa înfrângere din actuala ediţie a campionatului Germaniei, în etapa a 29-a din Bundesliga. Augsburg a pus capăt unei serii de 53 de meciuri fără înfrângeri pentru Bayern, începută în data de 28 octombrie 2012, la o partidă cu Bayer Leverkusen, scor 2-1. Tehnicianul Josep Guardiola şi-a menajat, la meciul de sâmbătă, unii dintre titularii obişnuiţi, în vederea manşei secunde a sferturilor Ligii Campionilor, cu Manchester United, programată miercuri. Bayern a jucat în următoarea formulă: Neuer - Weiser, Van Buyten, Javi Martinez, Sallahi (51 Alaba) - Schweinsteiger, T. Kroos - Shaqiri (46 Gotze), Pizarro (63 T. Muller), Hojbjerg - Mandzukic.

SAMI HYYPIA, DEMIS DE LEVERKUSEN

Antrenorul finlandez Sami Hyypia a fost demis, sâmbătă, de la conducerea tehnică a echipei Bayer Leverkusen, după înfrângerea înregistrată, în urmă cu o zi, în meciul din deplasare cu Hamburger SV, scor 2-1, în etapa a 29-a din Bundesliga. Formaţia Bayer Leverkusen se află pe locul 4 în clasamentul campionatului Germaniei, ultimul de Liga Campionilor, în luptă directă cu Wolfsburg. Leverkusen a înregistrat o singură victorie în ultimele 11 meciuri şi a fost eliminată din Liga Campionilor şi din Cupa Germaniei. Hyypia, în vârstă de 40 de ani, se afla la conducerea tehnică a echipei Bayer Leverkusen din 2012. Interimatul până la găsirea unui nou antrenor va fi asigurat de Sascha Lewandowski, antrenor în cadrul clubului din Leverkusen.

SEZON ÎNCHEIAT PENTRU PORTARUL TOM STARKE

Portarul Tom Starke, component al echipei Bayern München, este indisponibil pentru restul sezonului din cauza unei accidentări la cot, el urmând să fie operat. Starke (33 de ani) a suferit o ruptură de ligament la cotul drept, la un antrenament în vederea meciului de sâmbătă cu Augsburg. Tom Starke, rezerva lui Neuer, a apărat poarta echipei Bayern în trei meciuri din acest sezon: în Supercupa Germaniei, la sfârşitul lunii iulie 2013, precum şi la meciurile cu Hannover din februarie, scor 4-0, şi cu Hoffenheim de săptămâna trecută, scor 3-3.

LEICESTER CITY A PROMOVAT ÎN PREMIER LEAGUE

După succesul cu 2-1 împotriva formaţiei Sheffield Wednesday, în etapa a 40-a din Championship (eşalonul secund englez), Leicester City şi-a asigurat şi matematic promovarea în Premier League. Leicester revine în Premier League după zece ani de absenţă. Leicester City a fost fondat în 1884, sub denumirea de Leicester Fosse, şi a evoluat pe un teren aproape de Fosse Road. Clubul s-a mutat pe Filbert Street în 1891, unde a evoluat în următorii 110 ani. Din 2002 joacă pe stadionul „Walkers“, iar din 2010 a fost preluat de thailandezul Vichai Srivaddhanaprabha (56 ani, cu o avere estimată, conform Forbes, la 1,6 miliarde dolari). În istoria sa, Leicester City a câştigat de trei ori Cupa Ligii, ultima oară în 2000.

ALEX FERGUSON VA PREDA LA HARVARD

Alex Ferguson, fostul antrenor al echipei Manchester United, retras din activitate în vara anului 2013, va preda la prestigioasa universitate americană Harvard. Scoţianul în vârstă de 72 de ani, care a mai susţinut un curs la Harvard în 2012, va începe să predea din luna mai. „Sunt încântat că am oportunitatea şi privilegiul de a colabora cu un centru de excelenţă atât de respectat. Abia aştept să dezvolt o relaţie cu studenţii şi cu membrii comunităţii de la Harvard”, a declarat Ferguson, care va susţine un curs intitulat „The business of entertainment, medias and sports”.

ANELKA VA JUCA LA ATLETICO MINEIRO

Atacantul francez Nicolas Anelka a semnat un contract cu gruparea braziliană Atletico Mineiro, a anunţat, ieri, publicaţia „L’Equipe“, citându-l pe preşedintele clubului, Alexandre Kalil. Nicolas Anelka era fără echipă după ce, la 14 martie, şi-a reziliat contractul cu West Bromwich Albion. La 35 de ani, Nicolas Anelka ajunge la a 12-a echipă din cariera sa şi va fi coechipier cu Ronaldinho, cei doi evoluând împreună şi la Paris Saint-Germain, în perioada 2001-2002. Detaliile contractului nu au fost dezvăluite.