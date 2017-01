CONSTĂNŢEANUL ŞTEFAN PALOŞI, ÎN FINALĂ LA HERAKLION

Tenismanul constănţean Ştefan Paloşi s-a calificat în finala probei de simplu a turneului internaţional de juniori categoria a 3-a Iraklio Junior Tour, rezervat sportivilor cu vârsta sub 14 ani, care se desfăşoară în această săptămână la Heraklion (Grecia). Principal favorit al turneului, sportivul legitimat la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa şi pregătit de Ionuţ Brătulescu l-a învins, vineri, în semifinale pe Ewen Lumsden (Marea Britanie), cap de serie nr. 4, cu 6-3, 7-6, şi va juca sâmbătă, pentru câştigarea trofeului, cu grecul Alexandros Skorilas, cap de serie nr. 2.

CVM TOMIS, DOUĂ ÎNFRÂNGERI LA CN DE MINIVOLEI

Vineri, la Fălticeni, în cadrul turneului final al Campionatului Naţional rezervat echipelor de minivolei (jucători născuţi în 2001 şi mai mici), echipa CVM Tomis Constanţa (antrenor Cezar Aciobăniţei) a pierdut primele două meciuri disputate în Seria 1: 2:3 cu CNNT Craiova, după ce Tomis a condus cu 2:0, şi 1:3 cu CSŞ Nicu Gane Fălticeni. Sâmbătă dimineaţă, în ultimul meci din Seria 1, CVM Tomis va înfrunta pe CSŞ Kefalonia Ocna Mureş. În Seria a 2-a evoluează formaţiile CSŞ Botoşani, CTF Mihai I Bucureşti, CSŞ Blaj şi CSŞ LAPI Dej. Primele două clasate din fiecare serie vor obţine calificarea în semifinalele programate sâmbătă după-amiază, iar finalele se vor disputa duminică.

DA1 LA VOLEI FEMININ

Duminică, Ştiinţa Bacău îşi va afla adversara din finala Diviziei A1 la volei feminin. Meciul decisiv al disputei dintre Dinamo Bucureşti şi CS Volei Alba-Blaj, în care scorul general este acum egal, 2-2, va începe la ora 18.00 şi va fi televizat în direct de Digi Sport 3. În semifinalele turneului locurilor 1-4 se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci partide”.

ROMÂNIA, VICTORIE ÎN PRELIMINARIILE CE DE HANDBAL TINERET

Naţionala de handbal masculin tineret a României a învins, vineri, reprezentativa Insulelor Feroe, cu scorul de 32-17 (17-8), în primul meci din cele trei programate la turneul din Israel, în Grupa a 6-a preliminară a CE din 2014, la turneul final calificându-se doar prima clasată. Marcatorii echipei României au fost Burlacu 6 goluri, Iancu 5g, Thalmaier 4g, Negru 4g, Racoţea 3g, Bălan 2g, Sîncelean 2g, Szasz 2g, Ungureanu 2g, Beşliu 1g, Budui 1g. Din Grupa a 6-a preliminară mai fac parte echipele Israelului şi Luxemburgului. În primul meci al zilei, echipa Israelului a învins Luxemburgul cu 46-31. În lupta pentru cele 13 locuri calificante la turneul final se află 32 de echipe, împărţite în opt grupe. Primele două clasate din Grupele 1-5 şi prima clasată din Grupele 6-8 vor obţine calificarea la turneul final din Austria, programat în perioada 24 iulie - 3 august. La turneul final sunt calificate direct Austria, Germania şi Suedia.

ARAD ŞI TÎRGOVIŞTE, PRIMELE SEMIFINALISTE DIN LN DE BASCHET FEMININ

Campioana României la baschet feminin, ICIM Arad, este prima semifinalistă a Ligii Naţionale, după ce a învins vineri, în deplasare, formaţia BCM Danzio Timişoara, cu 63-54 (36-32), în a doua partidă din cele trei programate în primul tur din play-off. În primul meci, ICIM câştigase cu 76-40, iar cu scorul general de 2-0 s-a calificat în semifinale. Tot vineri a obţinut calificarea şi CSM Tîrgovişte, învingătoare în deplasare, scor 91-57 (46-30), în a doua partidă cu CSU Olimpia Braşov (dîmboviţencele câştigaseră primul meci cu 79-64). Celelalte două semifinaliste se vor decide duminică, între CSM Satu Mare şi CSU Alba Iulia (55-81 în primul meci), respectiv CSBT Alexandria şi ACS Sepsi Sf. Gheorghe (54-83).

FINALA CN DE HOCHEI PE GHEAŢĂ

HSC Miercurea Ciuc a învins pe ASC Corona Braşov cu scorul de 5-2 (2-0, 0-1, 3-1), joi seară, pe teren propriu, şi conduce cu 2-1 la general în finala Campionatului Naţional de hochei pe gheaţă (se joacă în sistemul „cel mai bun din şapte meciuri”). În finala mică, Progym Gheorgheni a dispus, pe teren propriu, de Steaua Rangers Bucureşti cu 5-4 (0-2, 2-1, 3-1) şi are 2-1 la general (se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci meciuri”).

REZULTATE MODESTE PENTRU LUPTĂTORII ROMÂNI LA CE

Rareş Chintoan s-a clasat pe locul 10 în limitele categoriei 125 kg, stilul liber, la Campionatele Europene de lupte de la Vantaa (Finlanda). Chintoan a fost învins în optimi de rusul Alan Hugaev, iar apoi a pierdut şi în recalificări, la ungurul Daniel Ligeti, care şi-a adjudecat ulterior medalia de bronz. Aurul a fost cucerit de turcul Taha Akgul, învingător în finala cu Hugaev, în timp ce o altă medalie de bronz a fost câştigată de ucraineanul Aleksandr Hoţianovski. La cat. 69 kg, Adina Popescu a ocupat locul 16 din 17 sportive, după ce a pierdut în optimi la rusoaica Natalia Vorobieva, ulterior medaliată cu aur, şi în recalificări la Aline Focken (Germania). Până acum România a cucerit o singură medalie la Vantaa, bronz prin Ana Maria Pavăl, miercuri.

CÎRSTEA, ELIMINATĂ ŞI LA DUBLU LA CHARLESTON

Perechea formată din Sorana Cîrstea şi Maria Kirilenko (Rusia) a ratat calificarea în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Charleston (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 710.000 de dolari. Cîrstea şi Kirilenko au fost învinse în sferturile de finală, cu 6-3, 4-6, 10-8, după o oră şi 27 de minute de joc, de cuplul taiwanez Hao-Ching Chan şi Yung-Jan Chan. Pentru participarea în sferturi, Cîrstea şi Kirilenko au obţinut 5.600 de dolari şi 100 de puncte WTA.

JAPONIA - CEHIA 0-2, ÎN CUPA DAVIS

Echipa masculină de tenis a Cehiei conduce Japonia cu 2-0, după primele meciuri de simplu ale întâlnirii de Cupa Davis ce are loc la Tokyo, în Grupa Mondială, contând pentru sferturile de finală ale competiţiei. Vineri, Radek Stepanek l-a învins pe Tatsuma Ito, cu 6-7 (5/7), 7-6 (7/5), 6-1, 7-5, iar Lukas Rosol a dispus de Taro Daniel, cu 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-2. Celelalte dispute din sferturi: Franţa - Germania 0-1; Italia - Marea Britanie 1-0; Elveţia - Kazahstan 1-1 (Golubev l-a învins în patru seturi pe Wawrinka!).

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Chiar înainte să se fi terminat toate partidele etapei a 13-a a TOP16 din Euroliga de baschet masculin, s-au decis cele patru echipe calificate în sferturile de finală din grupa E - FC Barcelona, EA7 Emporio Armani Milano, Panathinaikos Atena şi Olympiacos Pireu. Victoria surprinzătoare realizată de Laboral a decis soarta grupei şi a dus la eliminarea turcilor de la Fenerbahce, care au investit masiv înainte de începerea sezonului, tocmai pentru a ajunge în Final Four! Învingând la München, Maccabi a obţinut calificarea matematică în sferturile de finală, alăturându-se echipelor CSKA Moscova şi Real Madrid. Rezultate de joi seară - Grupa E: Panathinaikos Atena - Unicaja Malaga 69-60, Laboral Kutxa - Fenerbahce Ulker Ustanbul 95-73, EA7 Emporio Armani Milano - FC Barcelona 91-63 (jucat miercuri seară); Grupa F: FC Bayern München - Maccabi Tel Aviv 92-94. Vineri seară, după închiderea ediţiei, s-au jucat partidele - Grupa E: Anadolu Efes Istanbul - Olympiacos Pireu; Grupa F: CSKA Moscova - Galatasaray Istanbul, Real Madrid - Lokomotiv Kuban, Partizan Belgrad - Zalgiris Kaunas.

MICHAEL SCHUMACHER ARE MOMENTE ÎN CARE DĂ SEMNE DE TREZIRE

Purtătorul de cuvânt al germanului Michael Schumacher, Sabine Kehm, a anunţat vineri, într-un comunicat, că fostul campion de Formula 1 are momente în care dă semne de luciditate şi de trezire. „Michael face progrese... El are momente în care dă semne de luciditate şi de trezire. Suntem alături de el în această luptă lungă şi dificilă, împreună cu echipa de la spitalul din Grenoble, şi suntem în continuare încrezători”, a precizat Kehm. Michael Schumacher a fost rănit grav într-un accident de schi, la 29 decembrie, în staţiunea franceză Meribel. Germanul în vârstă de 45 de ani, aflat în faza de revenire progresivă din comă, la spitalul din Grenoble, a fost operat până acum de două ori la cap.

WILLIAMS ÎŞI CERE SCUZE PENTRU UN ORDIN DE ECHIPĂ

Claire Williams, adjunctul managerului echipei Williams, şi-a cerut scuze în faţa piloţilor Felipe Massa şi Valtteri Bottas, dar şi a fanilor, pentru ordinul dat în timpul Marelui Premiu de Formula 1 al Malaeziei ca brazilianul să se lase depăşit de finlandez, în finalul cursei de la Sepang. Duminica trecută, Massa, aflat pe locul 7, a primit ordin de la boxele echipei să se lase depăşit de Bottas, dar brazilianul a refuzat să-şi cedeze poziţia. Scopul acestui ordin era ca finlandezul, având un monopost cu pneuri mai proaspete, ce înregistra timpi mai buni decât cel al coechipierului său, să atace poziţia a şasea deţinută de britanicul Jenson Button, de la McLaren-Mercedes. Ordinul a născut o controversă după Grand Prix-ul malaezian, mai ales că dialogurile echipă-piloţi au fost prezentate în timpul cursei. Claire Williams a admis că ordinul dat nu a fost unul corect. „Pentru fanii noştri, dorim să ne cerem scuze deoarece nu am procedat în cea mai bună manieră. Este dezamăgitor pentru cei care se uită la Williams şi aşteaptă ca băieţii noştri să se lupte de la egal la egal. Nu este modul în care vrem ca ei să procedeze. Nu am stăpânit bine situaţia şi, bineînţeles, ne-am cerut scuze şi în faţa lor (n.r. - piloţilor). Este modul corect de a acţiona la finalul zilei”, a declarat Williams, potrivit autosport.com. Neoficial, decizia echipei de a-şi cere scuze ar fi venit după ce numeroşii fani brazilieni ai lui Massa, precum şi sponsorii acestuia, Banco do Brasil şi Petrobras, care contribuie cu sume importante de bani la Williams, şi-ar fi arătat nemulţumirea faţă de ordinul dat de echipă. După ce Massa a refuzat să se lase întrecut, piloţii Williams şi-au păstrat poziţiile 7 şi 8 până la final. Brazilianul nu a fost pentru prima dată în postura de a i se cere să se dea la o parte, el întâlnind astfel de situaţii la Ferrari, când pilota alături de Fernando Alonso.

SPECTACOL INEDIT LA DESCHIDEREA JOCURILOR COMMONWEALTH-ULUI

Cinci blocuri-turn emblematice din nordul oraşului scoţian Glasgow vor fi demolate în direct în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Commonwealth-ului, la sfârşitul lunii iulie, într-un spectacol inedit. Aceste imobile de locuit de 30 de etaje, din piatră roşie, construite în anii ‘60, sunt dezafectate de doi ani, însă autorităţile locale au decis să le demoleze în acelaşi timp.