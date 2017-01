A DECEDAT CREATORUL „CRAIOVEI MAXIMA“

Profesorul Corneliu Andrei Stroe, creatorul „Craiovei Maxima“, s-a stins din viaţă în noaptea de marţi spre miercuri, a anunţat site-ul clubului CS Universitatea Craiova, unde deţinea funcţia de preşedinte de onoare. „Este o zi dureroasă pentru toată suflarea din Bănie. Profesorul Corneliu Andrei Stroe, preşedintele de onoare al clubului nostru, nu mai este fizic printre noi. El va rămâne mereu în inimile noastre! Creatorul „Craiovei Maxima“ s-a alăturat în această dimineaţă căpitanului Costică Ştefănescu, lui Constantin Oţet, Nelu Oblemenco şi Zoli Crişan în ceruri”, se arată în comunicatul clubului. Corneliu Andrei Stroe a fost unul dintre artizanii „Craiovei Maxima“. A ajuns la Universitatea Craiova în anul 1966 şi timp de patru ani a ocupat funcţia de secretar al grupării din Bănie. Apoi, între 1970 şi 1983 a fost vicepreşedinte al clubului, iar în sezonul 1983-1984, preşedinte al Universităţii Craiova. În 2013 a fost numit preşedinte de onoare al clubului nou-înfiinţat CS Universitatea Craiova. Născut la 2 iulie 1943, la Dioşti (judeţul Dolj), Corneliu Stroe a practicat atletismul la Banatul Timişoara şi Ştiinţa Bucureşti, fiind campion al României în 1961 şi 1962, la probele combinate triatlon şi pentatlon. În 1990 a înfiinţat Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport la Universitatea din Craiova. În 2003 a fost numit cetăţean de onoare al municipiului Craiova.

BURLEANU S-A ÎNTÂLNIT CU PLATINI, LA NYON

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, s-a întâlnit cu preşedintele UEFA, Michel Platini, la sediul forului european de la Nyon, informează site-ul oficial al FRF. Cu ocazia acestei întâlniri, Burleanu a acordat un interviu site-ului UEFA, în care a explicat că doreşte să aplice la FRF modelul federaţiei europene. „Vreau să iniţiez un nou mod de a gândi şi de a realiza proiecte în ce priveşte dezvoltarea fotbalului românesc folosind modelul UEFA. Cred cu tărie că acest model reprezintă o adevărată inspiraţie şi un punct de referinţă pentru organizaţiile sportive atât la nivel european, cât şi la nivel mondial”, a declarat preşedintele FRF pentru sursa citată. Burleanu a precizat că obiectivul său la conducerea FRF este de a duce România pe locul 10 în lume în următorii opt ani.

LOOK TV ŞI TRANSILVANIA LIVE VOR TELEVIZA MECIURILE DIN LIGA 1 ŞI CUPA LIGII

Televiziunile Look TV şi Transilvania Live au încheiat un memorandum cu Intel Sky Broadcast Ltd. privind difuzarea în direct a meciurilor de fotbal din campionatul Ligii 1 şi Cupa Ligii. Intel Sky este compania care a semnat, în data de 4 martie 2014, contractul de cesiune de drepturi mass-media prin care achiziţionează de la Liga Profesionistă de Fotbal drepturile comerciale de mass-media privind meciurile de fotbal din cadrul Campionatului Liga 1 pentru perioada 2014 - 2019 şi din cadrul Cupei Ligii pentru perioada 2015 - 2019. Potrivit memorandumului semnat, Intel Sky va dobândi dreptul de proprietate asupra societăţilor Transilvania Look SA şi NCN Studio TV SA, iar cei doi radiodifuzori vor primi drepturile aferente difuzării în direct, dar şi pentru înregistrări, rezumate, difuzare online şi pe mobil a meciurilor de fotbal din Campionatul Liga 1 şi din Cupa Ligii. Totodată, Transilvania Look SA şi NCN Studio TV SA sunt împuternicite să iniţieze negocieri cu distribuitorii de servicii de programe audiovizuale (indiferent de tipul de reţele folosite - cablu sau acces prin satelit) cu privire la condiţiile în care se va efectua în viitor retransmisia televiziunilor Look TV şi Transilvania Live. Cele două televiziuni au iniţiat demersurile pentru renunţarea la regimul „must carry“, începând cu data de 1 iulie 2014, şi vor solicita tarife pentru retransmisie din partea distribuitorilor, prin aplicarea prevederilor articolului 15 din Decizia CNA nr.72/2012.

STOICAN, SUSPENDAT DOUĂ ETAPE

Antrenorul formaţiei Dinamo Bucureşti, Flavius Stoican, a fost sancţionat de Comisia de Disciplină a FRF cu două etape de suspendare şi 360 de lei penalitate sportivă, ca urmare a eliminării sale din partida cu Petrolul Ploieşti. El a fost trimis în tribune în min. 45+2 al partidei Petrolul - Dinamo, scor 2-2, după ce a intrat pe teren şi a protestat vehement, cerând un penalty pentru formaţia sa. Iniţial, Stoican nu a dorit să urce în tribună, iar partida a fost întreruptă aproximativ două minute. Eliminaţi în etapa a 25-a a Ligii 1, jucătorii Deniss Ivanovs (FC Botoşani), Mihai Pintilii (FC Steaua) şi Steven Robertson (Gaz Metan Mediaş) au fost sancţionaţi, fiecare, cu o etapă de suspendare şi 740 de lei penalitate sportivă.

ŞASE SECTOARE ALE STADIONULUI „STEAUA“, ÎNCHISE DE COMISIA DE DISCIPLINĂ

Trei sectoare de la Peluza Nord, 10, 11 şi 12, şi trei de la Peluza Sud, 32, 33 şi 34, ale Stadionului „Steaua“ au fost închise pentru două meciuri de Comisia de Disciplină a FRF, ca urmare a incidentelor de la meciul din deplasare cu Săgeata Năvodari. Clubul Steaua Bucureşti a fost sancţionat pentru că, la meciul cu Săgeata Năvodari, fanii proprii au aprins ori au aruncat cu obiecte spre alţi spectatori sau spre terenul de joc. În luarea deciziei s-a ţinut cont de faptul că suporterii campioanei României erau recidivişti. Totodată, Comisia de Disciplină a decis că, în cazul în care cele două meciuri vor avea loc pe Arena Naţională, atunci vor fi închise sectoarele 102-107.

BARCELONA ARE INTERZIS LA TRANSFERURI

Clubul spaniol FC Barcelona a fost sancţionat de Comisia de Disciplină a FIFA cu interzicerea dreptului de a efectua transferuri în sezonul viitor, pentru infracţiuni comise la achiziţionarea a zece jucători minori, a anunţat, ieri, forul mondial. „Comisia de Disciplină a considerat că este o infracţiune gravă şi a decis sancţionarea clubului cu interzicerea dreptului de a efectua transferuri, la nivel naţional şi internaţional, pentru două perioade consecutive, vara anului 2014 şi iarna anului 2015”, se arată în comunicatul FIFA. De asemenea, FC Barcelona a primit o amendă de 450.000 de franci elveţieni. Totodată, clubul are 90 de zile la dispoziţie pentru a rezolva problemele legate de jucătorii minori. De asemenea, FIFA a stabilit că Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF) se face vinovată de încălcarea aceluiaşi articol, fiind amendată cu suma de 500.000 de franci elveţieni, având un an la dispoziţie pentru îndreptarea problemelor privind legitimarea jucătorilor minori.

SIMEONE, MÂNDRU DE ECHIPA SA

Antrenorul argentinian al echipei Atletico Madrid, Diego Simeone, a declarat marţi seară, după remiza din meciul cu FC Barcelona, scor 1-1, că formaţia sa are o inimă mare. „Sunt extrem de fericit pentru Diego şi pentru golul marcat în această seară. A intrat într-un moment important al partidei şi a jucat foarte bine. Va fi fundamental pentru noi până la finalul sezonului. Diego Costa nu a vrut să iasă de pe teren, dar a fost nevoit. Astăzi am jucat împotriva unui adversar foarte puternic şi trebuie să-mi felicit jucătorii pentru această remiză. Am o echipă cu inimă mare. A fost o partidă pasionantă şi foarte frumoasă din punct de vedere tactic. Ambele formaţii şi-au folosit cele mai bune arme şi au rămas fidele propriului stil. Va fi nebunie la returul de pe Vicente Calderon”, a spus Simeone. Meciul retur a sferturilor de finală din Liga Campionilor va avea loc la 9 aprilie, la Madrid.

PIQUE VA LIPSI O LUNĂ DE PE TEREN

Fundaşul echipei FC Barcelona, Gerard Pique, va absenta o lună de pe teren după o leziune la şold, în timp ce atacantul formaţiei Atletico Madrid, Diego Costa, s-a accidentat la coapsa dreaptă în timpul partidei din prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. „Pique a suferit o fisură la şold şi va lipsi de pe teren o lună”, se arată în comunicatul clubului FC Barcelona. Pique, în vârstă de 27 de ani, s-a accidentat într-un duel aerian cu Diego Costa şi a fost înlocuit cu Marc Bartra. Internaţionalul spaniol va lipsi de la meciul retur şi va rata şi meciul cu Real Madrid din finala Cupei Spaniei, care va avea loc la 16 aprilie. În schimb, atacantul lui Atletico Madrid, Diego Costa, s-a accidentat la coapsa dreaptă şi a fost înlcouit cu Diego Ribas. “Diego Costa a suferit o întindere musculară la coapsa dreaptă. Accidentarea nu are nicio legătură cu durerile pe care le simţea jucătorul înaintea partidei cu Barcelona”, a anunţat gruparea Atletico Madrid pe Twitter.

PESTE 2,5 MILIOANE DE BILETE VÂNDUTE PENTRU CM DIN BRAZILIA

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a anunţat că până în acest moment s-au vândut 2.577.662 de bilete pentru Cupa Mondială din Brazilia. În cursul ultimei perioade de vânzări, desfăşurată între 12 martie şi 1 aprilie, au fost alocate 301.929 bilete din cele 345.000 disponibile la început. Vânzările de ultim moment vor debuta pe 15 aprilie, la ora 12.00 (13.00 în România), pe site-ul oficial al FIFA. „Interesul pentru Cupa Mondială FIFA 2014 este incredibil. Echipele vor dispune de o puternică susţinere din partea compatrioţilor în Brazilia, deoarece oamenii vor veni din lumea întreagă pentru a asista la turneu. Va fi istoric, cu siguranţă”, a precizat directorul de marketing al FIFA, Thierry Weil.

PREŢUL TRICOURILOR ANGLIEI PENTRU CM ESTE PREA MARE

Premierul britanic, David Cameron, s-a alăturat, ieri, celor care apreciază că preţul tricourilor echipei Angliei pentru Cupa Mondială din Brazilia, vândute cu 90 de lire sterline (109 euro) suporterilor, este într-adevăr prea mare. Preţul tricourilor a provocat indignare în regat, iar tabloidul „The Sun“ a pus acest subiect pe prima pagină în ediţia de miercuri. Cotidianul asigură că tricoul englez este de departe cel mai scump. De fapt, firma de echipament sportiv Nike vinde toate tricourile de “meci” ale echipelor pe care le sponsorizează la CM (Anglia, Brazilia, Franţa sau Portugalia) la preţul de 90 de lire sterline în Marea Britanie sau 120 de euro în Franţa. Însă acest lucru nu a împiedicat-o pe Helen Grant, ministrul britanic al Sporturilor, să se alăture celor care nu sunt de acord cu acest preţ şi să scrie pe Twitter: „În ceea ce priveşte tricourile de fotbal la 90 de lire pentru fani: nu este corect. Suporterii loiali sunt sprijinul jocului nostru naţional. Preţul merită revizuit”. David Cameron, care deja a militat pentru ca pub-urile să rămână deschise mai târziu la meciurile Angliei, “este de acord” cu ministrul, a subliniat, miercuri, purtătorul său de cuvânt. Însă acesta a adăugat că premierul nu are autoritatea de a cere revizuirea preţurilor, care reprezintă responsabilitatea firmei de echipament şi a federaţiei engleze. FA susţine, într-un comunicat, că este o “organizaţie cu scop nelucrativ care aduce fotbalului 100 de milioane de lire sterline în fiecare an”, iar acest lucru este posibil şi prin “intermediul unor relaţii cu parteneri precum Nike”.

TOŢI JUCĂTORII DE LA ZENIT AU MITUIT UN ARBITRU ÎN CUPA UEFA

Fostul internaţional norvegian Erik Hagen a declarat, ieri, că, în perioada în care a evoluat la Zenit Sankt Petersburg (2005-2008), toţi jucătorii echipei ruse au mituit un arbitru înainte de un meci din Cupa UEFA. „Unul dintre jucătorii noştri îl cunoştea pe arbitru. Noi aveam prime fabuloase pentru un meci câştigat în Europa - 12.000 de dolari fiecare. Înainte de un meci ni s-a spus să dăm fiecare câte 3.000 de dolari arbitrului şi vom câştiga. M-am ridicat şi am spus că este o nebunie, pentru că suntem mai buni. Dar toată lumea a decis să plătim. Mereu am plătit”, a declarat Hagen pentru publicaţia „Verdens Gang“, informaţii preluate de presa internaţională. În vârstă de 38 de ani, Hagen, convocat de 28 de ori în naţionala Norvegiei, nu a precizat despre ce meci este vorba şi nici dacă a fost în sezonul în care Zenit a câştigat Cupa UEFA (2007-2008), însă a subliniat că echipei adverse i-au fost anulate patru goluri pe motiv de ofsaid. Fundaşul a mai spus că, în 2007, arbitrii au ajutat-o pe Zenit să câştige campionatul Rusiei pentru prima oară de la destrămarea URSS. Purtătorul de cuvânt al clubului Zenit, Evgheni Gusev, a declarat că gruparea din Sankt Petersburg a respectat mereu regulile jocului. Acuzaţiile de corupţie nu reprezintă o noutate la Zenit. În 2010, presa spaniolă a scris despre conversaţii compromiţătoare ce ar fi dus la posibila cumpărare a semifinalei şi finalei Cupei UEFA din 2008, în schimbul a 50 de milioane de dolari. Zenit a eliminat atunci pe Bayern München cu scorul general de 5-1, după 4-0 la Sankt Petersburg, în meciul retur, ruşii administrând una dintre cele mai severe înfrângeri din istoria echipei germane. Apoi, Zenit a învins în finală, cu scorul de 2-0, echipa scoţiană Glasgow Rangers şi a câştigat Cupa UEFA.

NUNO GOMES S-A RETRAS DIN ACTIVITATE

Internaţionalul portughez Nuno Gomes, în vârstă de 37 de ani, s-a retras din activitate, urmând să fie consilier pentru relaţii internaţionale al preşedintelui clubului Benfica Lisabona, Luis Filipe Vieira, a anunţat gruparea portugheză pe site-ul oficial. Nuno Miguel Soares Pereira Ribeiro a evoluat 12 sezoane la Benfica, întrerupte de o perioadă de doi ani în Italia, la Fiorentina. El a venit la Lisabona în 1997, de la Boavista. Nuno Gomes a marcat 166 de goluri pentru Benfica, alături de care a câştigat două titluri naţionale, Cupa Portugaliei, de trei ori Cupa Ligii şi Supercupa Portugaliei. El a plecat de la Benfica, în 2011, la Sporting Braga, iar apoi la Blackburn Rovers. Nuno Gomes are 79 de selecţii în echipa naţională a Portugaliei, pentru care a marcat 29 de goluri.

CAMPIONATUL PORTUGALIEI TRECE LA 18 ECHIPE DIN SEZONUL VIITOR

Formaţia Boavista va fi reintegrată în prima ligă a Portugaliei începând din sezonul viitor, a anunţat Liga Portugheză de Fotbal (LPFP), care a decis trecerea de la 16 la 18 echipe. Această decizie este urmare a avizului favorabil dat de Comisia tehnică la reuniunea de luni. Reintegrarea echipei Boavista în prima ligă constrânge LPFP să extindă campionatul de la 16 la 18 echipe. La finalul actualului sezon, doar echipa aflată pe ultimul loc în prima ligă va retrograda direct, în timp ce primele două clasate din D2 vor promova, iar formaţia de pe locul 3 va disputa un baraj cu penultima clasată din D1. Boavista a retrogradat în a doua ligă în 2008, după un caz de corupţie în care au mai fost implicate FC Porto şi Leiria. Boavista a făcut apel la retrogradare şi a obţinut câştig de cauză, în februarie 2013, la Comisia juridică a federaţiei portugheze. (FPF). Apoi a fost semnat un protocol, la 29 iunie, între FPF şi LPFP pentru a permite extinderea primei ligi la 18 echipe.

DJOUROU RĂMÂNE LA HAMBURGER SV

Fundaşul elveţian Johan Djourou, împrumutat iniţial de Arsenal Londra pentru un sezon, va rămâne la Hamburger SV, a anunţat antrenorul Mirko Slomka. „Mă bucur că rămâne cu noi în următorii ani, deoarece este un element important în centrul apărării noastre”, a declarat Slomka. Presa locală anunţa miercuri că Hamburger SV a activat clauza legată de împrumutul lui Djourou pentru un transfer definitiv până în 2016, pentru o sumă estimată între 2,5 şi 3,5 milioane de euro. Fundaşul central de 27 de ani a venit la Hamburg după un prim împrumut la Hannover ‘96, pentru a doua parte a sezonului 2012-13. În acest sezon, Djourou a disputat 20 de meciuri în Bundesliga şi a ratat şapte din cauza accidentărilor.