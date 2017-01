HALEP SE MENŢINE PE LOCUL 5 WTA

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep se menţine pe locul 5 WTA, cu 4.695 de puncte, în timp ce Sorana Cîrstea a căzut o poziţie, de pe 26 pe 27, cu 1.780 puncte, în ierarhia dată publicităţii ieri. Celelalte jucătoare române ocupă următoarele locuri în Top 200: Alexandra Cadanţu - locul 63, cu 942p (în coborâre o poziţie), Monica Niculescu - locul 69, cu 885p (în urcare o poziţie), Alexandra Dulgheru - locul 127, cu 491p (în urcare o poziţie) şi Irina-Camelia Begu - locul 129, cu 490p (în menţinere). La dublu, Niculescu a urcat de pe locul 40 pe 38, cu 2.120p, Raluca Olaru a coborât de pe locul 61 pe 64, cu 1.356p, iar Irina-Camelia Begu a urcat de pe locul 73 pe 70, cu 1.184p. Primele trei jucătoare din ierarhia WTA de simplu sunt următoarele: 1. Serena Williams (SUA) 12.660p, 2. Na Li (China) 7.585p, 3. Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.980p.

TECĂU A URCAT CINCI LOCURI ÎN CLASAMENTUL ATP LA DUBLU

Tenismanul constănţean Horia Tecău a urcat cinci locuri în clasamentul ATP la dublu dat publicităţii ieri, ocupând acum locul 21, cu 3.080 de puncte, în timp ce Florin Mergea se menţine pe locul 49, cu 1.372p. La simplu, Adrian Ungur, ajuns până în semifinale la turneul challenger de la Barranquilla, a urcat şase poziţii, de pe 123 pe 117, cu 515p, iar Victor Hănescu a coborât cinci locuri, de pe 84 pe 89, cu 616p. Marius Copil a coborât şapte locuri, până pe 166, cu 326p. În vârful ierarhiei de simplu, pe primul loc se menţine spaniolul Rafael Nadal (13.730p), urmat de Novak Djokovic (11.810p), cei doi jucând duminică finala de la Miami, câştigată de jucătorul sârb. Pe locul 3 este elveţianul Stanislas Wawrinka (5.740p).

DJOKOVIC S-A IMPUS LA MIAMI

Tenismanul sârb Novak Djokovic, locul 2 ATP, a câştigat turneul de la Miami (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 5.649.405 dolari. Djokovic l-a învins în finală, cu 6-3, 6-3, după o oră şi 23 de minute, pe spaniolul Rafael Nadal, liderul ierarhiei mondiale. Pentru succesul de la Miami, Djokovic va primi 1.000 de puncte ATP şi un cec în valoare de 787.000 de dolari, în timp ce Nadal va încasa 384.065 de dolari şi 600 de puncte ATP. Acesta este al 43-lea titlu din cariera lui Djokovic, al doilea din acest an, după cel de la Indian Wells. Sârbul a reuşit dubla Indian Wells / Miami şi în 2011. Djokovic este al doilea jucător, după Roger Federer, care a reuşit de două ori să câştige în acelaşi an turneele de la Indian Wells şi Miami.

CUPA EHF LA HANDBAL MASCULIN

Rezultate înregistrate în ultima etapă a fazei grupelor Cupei EHF la handbal masculin - GRUPA A: TSV Hannover-Burgdorf - Csurgoi KK 27-26, Reale Ademar Leon - Lugi HF 32-27. Clasament: 1. LUGI 7p (calificată în sferturi), 2. ADEMAR LEON 6p (golaveraj: 173-164), 3. Csurgoi 6p (163-160), 4. Hannover 5p; GRUPA B: Montpellier - Sporting CP 36-31, Skjern Handbold - HC Zomimak 31-20. Clasament: 1. MONTEPLLIER 12p (calificată în sferturi), 2. SPORTING CP 8p (calificată în sferturi), 3. Skjern 4p 4. Zomimak 0p; GRUPA C: Pick Szeged - IFK Kristianstad 29-18, Tatran Presov - HBC Nantes 30-29. Clasament: 1. PICK SZEGED 10p (calificată în sferturi), 2. HBC NANTES 8p (calificată în sferturi), 3. Presov 4p, 4. Kristianstad 2p; GRUPA D: HCM CONSTANŢA - Chambery Savoie 29-25, Fuchse Berlin - Sporta Hlohovec 34-28. Clasament: 1. FUCHSE BERLIN (calificată direct în Final Four), 2. HCM CONSTANŢA 8p (calificată în sferturi), 3. Chambery 6p, 4. Hlohovec 0p.

DEŢINĂTOAREA LIGII CAMPIONILOR LA HANDBAL MASCULIN, ELIMINATĂ ÎN OPTIMI!

Campioana Macedoniei, Vardar Skopje, a detonat marea bombă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor la handbal masculin, reuşind să elimine deţinătoarea trofeului, HSV Hamburg. După 28-28 în manşa tur din Macedonia, Vardar a câştigat surprinzător, duminică seară, cu 30-29, la Hamburg, calificându-se în premieră printre cele mai bune opt formaţii ale continentului. În sferturile de finală s-a mai calificat o reprezentantă a Macedoniei, Metalurg Skopje. Vicecampioana acestei ţări a învins în ambele manşe reprezentanta Danemarcei, KIF Kolding Copenhaga, 23-17 - la Skopje şi 30-26 - la Copenhaga. În celelalte meciuri din optimi s-au consemnat rezultatele: THW Kiel - Metalurg Zaporojne 40-28 şi 31-28 (în tur), FC Barcelona - Aalborg Handball 31-20 şi 29-22 (în tur), MKB Veszprem - Wisla Plock 31-26 şi 33-34 (în tur), PSG Handball - RK Gorenje Velenje 34-25 şi 28-30 (în tur), Flensburg Handewitt - Celje Pivovarna Lasko 30-27 şi 25-26 (în tur). Returul partidei dintre Rhein Neckar Lowen şi KS Vive Targi Kielce, în tur 28-32, s-a disputat aseară, după închiderea ediţiei.

ROMÂNII AU CÂŞTIGAT GALA LOCAL KOMBAT „ROMÂNIA VS. RESTUL LUMII”

Dănuţ Hurduc, Cristian Spetcu şi Cristian Ristea, luptători români din noua generaţie, au impresionat sâmbătă seară, la Ploieşti, în gala Local Kombat „România vs. Restul Lumii”, reuşind victorii în meciurile internaţionale susţinute. Campionul european de kyokushin Mirel Iacob a cedat în faţa campionului mondial WAKO la amatori, Miljan Vidovic, însă a urmat o serie de patru succese ale românilor în gală. Cristian Ristea l-a făcut KO pe ghanezul Romano Romasco, veteranul Ionuţ Atodiresei şi-a luat revanşa în faţa grecului Stauros Exakoustidis, Cristian Spetcu l-a învins prin decizie unanimă pe Mansour Yaqubi (Afganistan), iar Dănuţ Hurduc a trecut prin abandon de turcul Ibo Efe. Fostul campion mondial la categoria cruiser, Bogdan Stoica, a pierdut confruntarea cu spaniolul Jorge Loren prin decizie unanimă, acesta fiind doar al treilea eşec din carieră pentru Stoica (38 de victorii, 28 înainte de limită). În confruntarea pentru titlul mondial Superkombat New Heroes la categoria mijlocie, aspirantul oficial Amansio Paraschiv a încheiat la egalitate cu surinamezul Cedric Manhoef, astfel că acesta din urmă a rămas deţinător al centurii. În alt meci, Adrian Maxim l-a învins prin decizie unanimă pe Aleksandar Topic (Serbia). Următoarea acţiune a Superkombat va avea loc în data de 4 aprilie, la Middlesbrough, în Marea Britanie, acolo unde are loc o nouă etapă de selecţii mondiale, urmând ca în 12 aprilie, la Reşiţa, să aibă loc primul World Grand Prix al anului, printre cei care vor lupta numărându-se Raul Cătinaş, Cătălin Moroşanu, Brice Guidon, Sebastian Ciobanu şi Amir Zeyada.

NOUA ZEELANDĂ A CÂŞTIGAT TURNEUL DE RUGBY DE LA HONG KONG

Echipa Noii Zeelande a câştigat, duminică, turneul de rugby în 7 de la Hong Kong, contând pentru circuitul mondial, învingând în finală Anglia cu 26-7. În meci pentru locul 3, Fiji a întrecut Australia cu 21-12. În semifinale, Anglia a dispus de Fiji cu 17-7, iar Noua Zeelandă a trecut cu 19-7 de Australia. În clasamentul mondial, după nouă turnee din 11, conduce Noua Zeelandă, cu 136 puncte, urmată de Africa de Sud 124p, Fiji 112p, Anglia 104p, Australia 87p, Samoa 64p, Argentina 61p şi Kenya 60p. Ultimele două turnee sunt programate la Glasgow şi Londra, în luna mai.

RUGBYSTUL ALEX MCKINNON A RĂMAS TETRAPLEGIC

Rugbystul australian Alex McKinnon, component al echipei Newcastle Knights, a rămas tetraplegic, după ce şi-a fracturat două vertebre la un meci din campionatul Australiei de rugby în XIII, a anunţat, ieri, federaţia regională. În vârstă de 22 de ani, McKinnon a fost rănit grav în urmă cu o săptămână, în timpul meciului pierdut de Knights în faţa echipei Melbourne Storm, scor 20-28, când a fost placat de trei adversari. „Suntem total doborâţi de vestea că medicii au ajuns la concluzia că Alex este tetraplegic. Familia rugby-ului în XIII este alături de tine”, a notat federaţia din New South Wales pe pagina sa de Facebook. Unul dintre cei care l-au placat pe McKinnon, Jordan McLean, se va prezenta, miercuri, în faţa Comisiei de Disciplină a federaţiei.

VETTEL, APĂRAT DE ŞEFII RED BULL

Cvadruplul campion mondial Sebastian Vettel a folosit un limbaj licenţios când a fost întrebat despre zgomotul noilor motoare V6 de 1,6 litri, introduse începând din acest sezon, stârnind reacţii dezaprobatoare în lumea Formulei 1, însă conducerea echipei Red Bull i-a luat apărarea germanului. „E rahat. Am fost pe linia standurilor în timpul cursei şi era mai linişte decât într-un bar. Cred că nu este bine pentru fani. Cred că Formula 1 trebuie să fie spectaculoasă, iar sunetul este unul dintre cele mai importante lucruri. Când aveam şase ani, mergeam să văd monoposturile la antrenamentele libere şi ce îmi mai amintesc este sunetul. Îmi amintesc cât de tare era şi cum vibra totul când trecea o maşină. Este păcat că nu mai avem aşa ceva”, a declarat Vettel, după prima etapă a sezonului 2014, din Australia. Presa internaţională a scris că, după aceste afirmaţii, preşedintele FIA, Jean Todt, le-ar fi cerut conducătorilor Red Bull să pună capăt comentariilor licenţioase ale pilotului german, care nu folosea în premieră un asemenea limbaj. Managerul echipei austriece, Christian Horner, a dezminţit acest lucru, apărându-şi sportivul. Zgomotul făcut de noile propulsoare hibride V6 turbo de 1,6 litri este mai mic decât cel al vechilor motoare V8 de 2,4 litri, folosite până anul trecut, iar administratorul drepturilor comerciale ale F1, Bernie Ecclestone, şi-a arătat şi el nemulţumirea faţă de această situaţie, afirmând că îndepărtează fanii de Marele Circ. Ecclestone a precizat că inginerii lucrează pentru a face noile motoare să sune mai puternic.

VITALI KLICIKO VA CANDIDA LA PRIMĂRIA KIEVULUI

Fostul campion mondial WBC la box, Vitali Kliciko, unul dintre liderii mişcării pro-europene din Ucraina, a anunţat că se retrage din cursa pentru alegerile prezidenţiale din 25 mai, dar va candida, în schimb, la Primăria Kievului. Fostul campion al greilor, în vârstă de 42 ani, a precizat că îl va susţine la Preşedinţie pe magnatul Petro Porocenko.

CEHIA DEPLASEAZĂ DOAR TREI TENISMANI ÎN JAPONIA

Echipa de tenis a Cehiei, deţinătoarea „Salatierei de argint”, va conta doar pe trei jucători în meciul cu Japonia, programat la Tokyo (4-6 aprilie) în sferturile de finală ale Cupei Davis, ca urmare a accidentării la genunchi a lui Jan Hajek. Anunţul a fost făcut de căpitanul nejucător Jaroslav Navratil, astfel că, în Japonia, cehii vor conta doar pe Lukas Rosol (38 ATP), Radek Stepanek (49 ATP) şi Jiri Vesely (73 ATP).

AMERICANUL WILL POWER, ÎNVINGĂTOR ÎN PRIMA CURSĂ INDYCAR A SEZONULUI

Americanul Will Power a câştigat prima cursă a sezonului 2014 din IndyCar, Marele Premiu de la Saint Petersburg (Florida), impunându-se duminică, după 110 tururi de circuit, în faţa compatriotului său Ryan Hunter-Reay şi a brazilianului Helio Castroneves. Deţinătorul titlului, neozeelandezul Scott Dixon, a terminat pe locul 4.

PHILADELPHIA 76-ERS A STOPAT SERIA DE 26 DE ÎNFRÂNGERI CONSECUTIVE

Philadelphia 76-ers a pus capăt unei serii de 26 înfrângeri consecutive, după ce a învins acasă echipa Detroit Pistons, scor 123-98. Sixers nu vor intra singuri în istorie precum cea mai slabă echipă din NBA, ci se vor alătura lui Cleveland Cavaliers, care a pierdut 26 de meciuri consecutive în sezonul 2010-2011. Echipa din Philadelphia obţinuse ultima sa victorie în 29 ianuarie, când a învins Boston Celtics cu 95-94. În clasament, Sixers au acum 16 victorii şi 57 de înfrângeri.