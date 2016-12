FC VIITORUL NEAGĂ O EVENTUALĂ FUZIUNE CU STEAUA

FC Viitorul a anunţat, pe site-ul oficial, că informaţiile apărute în presa sportivă, preluate de la Dumitru Dragomir, în legătură cu o eventuală fuziune dintre FC Viitorul şi Steaua Bucureşti sunt nereale şi reprezintă doar o diversiune a fostului preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. FC Viitorul are o relaţie bună de colaborare cu toate cluburile din România, relaţie pe care doreşte să o menţină şi în viitor, iar obiectivul său este formarea jucătorilor de fotbal, nu fuziuni cu alte cluburi din România. FC Viitorul îl roagă pe Dumitru Dragomir să nu mai transmită opiniei publice, prin intermediul blogului său, informaţii false legate de FC Viitorul sau de conducătorii acestui club.

SELECŢIONATA U15 A ROMÂNIEI A PIERDUT AMICALUL CU ITALIA

După ce încheiase la egalitate primul meci de verificare, scor 1-1 cu Italia, naţionala Under 15 ani a României a fost învinsă, scor 3-1, în a doua partidă amicală, disputată ieri, în faţa aceleiaşi reprezentative. România a condus cu 2-0 după primele 30 de minute, prin golurile lui Moldoveanu (min. 21 şi 30), însă italienii au înscris apoi de patru ori, prin Pinamonti (min. 38, 49 şi 63) şi Porrini (min. 80). Pentru selecţionata tricoloră, pregătită de Dumitru Uzunea, au evoluat din primul minut şi patru jucători de la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”: Mădălin Androne, Radu Boboc, Robert Neciu şi Mihai Ene.

FC UNIVERSITATEA CRAIOVA S-A RETRAS DIN LIGA A II-A

Echipa Fotbal Club Universitatea Craiova s-a retras, ieri, din Liga a II-a, după disputarea a 22 de etape în ediţia 2013-2014 a Seriei a 2-a, a anunţat patronul grupării oltene, Adrian Mititelu, într-o coferinţă de presă. „Din păcate, trebuie să dau o veste proastă. Nu credeam că vom ajunge aici, dar, din cauza situaţiei foarte grele cu care ne confruntăm de opt luni, nu mai putem duce competiţia. Nu pot să îmi mai desfăşor activitatea cu o echipă hăituită în permanenţă de acest grup de la Primărie şi care se antrenează pe nişte terenuri preistorice. Nu vrem să ne batem joc de brandul Universitatea Craiova, să se bucure adversarii noştri că ne bat la scor şi că ne umilesc. De aceea, astăzi (n.r. - ieri) punem punct activităţii”, a spus Mititelu, care a menţionat că îşi doreşte ca FC U. Craiova să revină în competiţie în sezonul 2014-2015 al Ligii a II-a. Patronul Adrian Mititelu susţine că FC Universitatea Craiova a fost deposedată în mod nelegal de terenurile de antrenament şi de dreptul de a-şi desfăşura meciurile de pe teren propriu pe Stadionul “Ion Oblemenco” din Craiova. FC Universitatea Craiova şi CS Universitatea Craiova au fost primite în Liga a II-a, în urma şedinţei din 14 august 2013 a Comitetului Executiv al FRF.

RAPID, DOUĂ ETAPE FĂRĂ MECIURI ÎN GIULEŞTI

Fotbal Club Rapid Bucureşti a fost sancţionat de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal (FRF) cu interzicerea dreptului de organizare a două meciuri pe Stadionul “Giuleşti - Valentin Stănescu”, în urma incidentelor produse de suporterii proprii la partida din deplasare cu FC Clinceni, din etapa a 19-a a Ligii a II-a la fotbal. De asemenea, clubul Rapid a primit şi o penalitate sportivă în valoare de 30.000 lei, informează site-ul oficial al FRF. La partida cu FC Clinceni, disputată în deplasare, la 12 martie, şi încheiată cu scorul de 0-0, suporterii echipei Rapid au aruncat cu petarde în suprafaţa de joc, lucru menţionat în raportul de arbitraj de centralul Robert Dumitru. Conform hotărârii Comisiei de Disciplină a FRF, formaţia Rapid va disputa meciul de pe teren propriu cu Rapid Suceava, din etapa a 25-a (9 aprilie), precum şi o partidă din cadrul play-off-ului, care urmează a fi stabilită, pe un stadion aflat la cel puţin 40 de kilometri distanţă de Bucureşti.

CHIRICHEŞ, PE LISTA DE TRANSFERURI A ECHIPEI BORUSSIA DORTMUND

Vlad Chiricheş, fundaşul echipei Tottenham Hotspur, se află în atenţia grupării germane Borussia Dortmund pentru un transfer din vară, informează „The Guardian“. „Abia revenit la antrenamente, după ce a fost indisponibil din cauza unei accidentări la spate de la sfârşitul lunii ianuarie, fundaşul central român al echipei Tottenham, Vlad Chiricheş, este în atenţia grupării Borussia Dortmund. Dacă se va transfera, Tottenham ar putea să-l achiziţioneze pe atacantul elveţian Josip Drmic, un jucător care a înscris de 15 ori pentru FC Nürnberg în prima ligă germană”, notează „The Guardian“. Chiricheş s-a transferat la Tottenham Hotspur în vara anului trecut, în schimbul a aproximativ opt milioane de lire sterline.

FOSTUL FOTBALIST DELEANU A MURIT LA VÂRSTA DE 69 DE ANI

Augustin Pax Deleanu, fost fotbalist al echipei Dinamo şi component al primei reprezentative a României participante la turneul final al Campionatului Mondial din 1970, din Brazilia, a încetat din viaţă, ieri dimineaţă, la vârsta de 69 de ani, la Spitalul de Urgenţă Floreasca, informează site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal. Născut în 23 august 1944, motiv pentru care părinţii i-au dat al doilea prenume Pax (pace), Deleanu a început fotbalul la grupele de juniori ale clubului Steaua Bucureşti, pentru ca ulterior să joace la Politehnica Iaşi între 1963 şi 1969. Cea mai importantă perioadă a carierei sale s-a consumat la Dinamo Bucureşti, grupare pentru care a jucat 178 de meciuri între anii 1969 şi 1976 şi a câştigat trei titluri naţionale alături de jucători precum Mircea Lucescu, Florea Dumitrache şi Cornel Dinu. Fostul fundaş stânga a jucat în prima reprezentativă de 25 de ori, făcând parte din lotul României la Cupa Mondială din Mexic 1970. După retragerea din activitate, Deleanu a ocupat diverse funcţii de conducere la Dinamo, ultima în perioada 1990-94, când a fost vicepreşedinte al clubului. Înmormântarea fostului fotbalist va avea loc sâmbătă, la cimitirul din Pipera.

POŞTA SUEDEZĂ A PUS ÎN VÂNZARE TIMBRE CU EFIGIA LUI IBRAHIMOVIC

Poşta suedeză a pus în vânzare, ieri, timbre cu efigia componentului naţionalei Suediei, Zlatan Ibrahimovici, atacantul-vedetă al echipei Paris Saint-Germain. „Francezii sunt interesaţi în mod special de aceste timbre, doar sunt cu marele Zlatan. Un client a comandat 1.500 de pachete pentru prietenii săi francezi”, a declarat Britt-Inger Hahne, reprezentantă a Poştei. Dintre cele cinci tipuri de timbre puse în vânzare, trei sunt cu imagini de la meciul amical Suedia - Anglia, disputat în data de 14 noiembrie 2012, partidă în care Ibrahimovic a înscris patru goluri. Ibrahimovic nu este primul sportiv care figurează pe timbrele suedeze. Poşta a pus în vânzare timbre cu efigia a patru hocheişti, dar şi cu cea a jucătorului de tenis de masă Jan-Ove Waldner.

CELTIC GLASGOW ŞI-A PĂSTRAT TITLUL DE CAMPIOANĂ A SCOŢIEI

Echipa Celtic Glasgow şi-a păstrat titlul de campioană a Scoţiei, după ce s-a impus miercuri seară, cu 5-1 (Stokes 3, 90, Henderson 49, S. Johansen 53, Commons 90+2 / Elliot 85), în deplasare, în meciul cu Partick Thistle. Cu această victorie, Celtic are un avans de 26 de puncte faţă de Aberdeen, cu şapte etape înainte de final. Celtic Glasgow a câştigat astfel al 45-lea titlu de campioană a Scoţiei.

VICTOR VALDES A SUFERIT O RUPTURĂ DE LIGAMENTE

Portarul echipei FC Barcelona, Victor Valdes, care a suferit o ruptură la ligamentul încrucişat anterior al genunchiului drept, va fi operat luni, a anunţat „L’Equipe“. Intervenţia chirurgicală a internaţionalului spaniol va avea loc la Augsburg (Germania) şi va fi efectuată de doctorul Ulrich Boenisch, care i-a mai operat pe Sami Khedira şi Jese Rodriguez, ambii jucători la Real Madrid. Conform sursei citate, Victor Valdes, care s-a accidentat la meciul cu Celta Vigo, scor 3-0, fiind scos de pe teren pe targă şi transportat la spital, va absenta între şase şi nouă luni. Internaţionalul spaniol va rata aproape sigur turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia, programat în perioada 12 iunie - 13 iulie.

PORTARUL ECHIPEI HULL, SPITALIZAT DUPĂ O ACCIDENTARE LA RINICHI

Portarul echipei Hull City, Allan McGregor, a fost spitalizat, miercuri seară, pentru o gravă accidentare la rinichi suferită în meciul cu West Ham United, scor 2-1, din etapa a 29-a a campionatului Angliei, a anunţat managerul Steve Bruce. „A suferit o contuzie la rinichi. Sperăm că nu va fi foarte grav, dar va rămâne în spital”, a declarat Bruce după meci. McGregor a ieşit de pe teren în min. 26, după un duel cu Mohamed Diame, mijlocaşul senegalez de la West Ham United.

MAHAMADOU DIARRA REVINE LA FULHAM

Mijlocaşul Mahamadou Diarra, în vârstă de 32 de ani, va juca la Fulham până la finalul sezonului, după un an de absenţă din cauza accidentărilor, a anunţat clubul englez. Mahamadou Diarra, fără contract după ce acordul cu Fulham i-a expirat la finalul sezonului 2012-2013, nu a mai jucat din decembrie 2012, din cauza problemelor la genunchi. El va fi plătit în funcţie de numărul de meciuri jucate. În ultimul sezon la Fulham, Mahamadou Diarra a jucat opt meciuri.

FC BARCELONA A TRANSFERAT UN CROAT

Gruparea FC Barcelona a anunţat miercuri, pe site-ul oficial, achiziţionarea mijlocaşului Alen Halilovic, în vârstă de 17 ani, de la Dinamo Zagreb, pentru suma de 2,2 milioane de euro. Alen Halilovic, care va evolua mai întâi la Barcelona B, a semnat un contract pe cinci sezoane, iar celor 2,2 milioane de euro se vor adăuga bonusuri dacă jucătorul reuşeşte să atingă obiectivele de a se integra în prima echipă. Halilovic, născut la 18 iunie 1996, a evoluat în acest sezon în 19 meciuri în prima ligă croată, opt ca titular, marcând trei goluri.

SEMIFINALELE CUPEI PORTUGALIEI

Miercuri seară au avut loc partidele contând ca manşă tur din cadrul semifinalelor Cupei Portugaliei la fotbal: FC Porto - Benfica Lisabona 1-0 (Jackson Martinez 6) şi Sporting Braga - Rio Ave 0-0. Meciurile retur se vor disputa în data de 17 aprilie. Golul marcat de Martinez a adus prima înfrângere pentru Benfica după o serie de 27 de meciuri consecutive fără eşec în toate competiţiile. Ultima dată când a pierdut Benfica a fost în 5 noiembrie 2013, cu Olympiacos Pireu, în Champions League, precedentul eşec din campionat fiind în prima etapă a sezonului, cu Maritimo, la Funchal.

SFERTURILE CUPEI FRANŢEI

AS Monaco s-a calificat în semifinalele Cupei Franţei, după ce a învins miercuri seară, cu 6-0 (Ocampos 17, 67, Berbatov 42, Riviere 54, Fabinho 58, Landre 85-autogol), formaţia RC Lens, din liga secundă. În alt meci din sferturi, Guingamp a eliminat formaţia Cannes, din Liga a IV-a, scor 2-0 (Yatabare 72, 83). Ultimul meci al sferturilor, Rennes - Lille, a avut loc aseară, după închiderea ediţiei. Marţi, Angers (Liga a II-a) a învins în deplasare, cu 4-2, după executarea loviturilor de departajare, formaţia Moulins, din Liga a IV-a.

REAL MADRID PIERDE TEREN ÎN CAMPIONATUL SPANIEI

Atletico Madrid a învins miercuri seară, scor 1-0 (Diego Costa 63), echipa Granada, în timp ce Real Madrid a pierdut în deplasare, scor 2-1 (Bacca 19, 72 / Cristiano Ronaldo 14), cu FC Sevilla, în etapa a 30-a a campionatului Spaniei. În aceeaşi rundă, FC Barcelona - Celta Vigo 3-0 (Neymar 6, 67, Messi 30). În clasament conduce Atletico, cu 73 de puncte, urmată de Barcelona (72p) şi Real (70p).

AS ROMA A PREZENTAT MACHETA NOULUI STADION

Preşedintele clubului AS Roma, James Pallotta, a prezentat macheta noului stadion pe care va evolua gruparea capitolină, arena de 52.500 de locuri urmând să fie gata pentru sezonul 2016-2017. La anumite evenimente, arena ar putea găzdui 60.000 de spectatori. În urma construirii noii arene, Lazio va rămâne singurul chiriaş al Stadionului Olimpic. Stadionul, al cărui design reprezintă, în parte, un omagiu adus Colosseumului, va include şi un complex comercial cu baruri, restaurante şi facilităţi de antrenamente, precum şi magazine şi o sală a trofeelor clubului roman. Proiectul este susţinut parţial din fonduri de la firmele Nike, noul sponsor tehnic pentru următoarele zece sezoane, Disney şi Goldman Sachs. Costurile de construire se vor ridica la aproximativ 300 de milioane de euro, iar cu infrastructurile aferente, acestea ar putea creşte până la un miliard de euro. Stadionul nu va avea pistă de atletism, iar una dintre peluze va avea 14.000 de locuri, unde vor sta membrii celebrei galerii Curva Sud.

PORTUGALIA VA SUSŢINE DOUĂ MECIURI AMICALE ÎN SUA ÎNAINTE DE CM

Reprezentativa Portugaliei se va pregăti la centrul de antrenament al echipei de fotbal american New York Jets, în perioada 3-9 iunie, urmând să susţină în SUA şi două meciuri amicale. Portughezii au prevăzut susţinerea a cinci şedinţe de antrenament la Florham Park (New Jersey) în vederea pregătirii meciurilor amicale cu Mexic, din 6 iunie, de la Foxboro (Massachussetts), şi cu Irlanda, programat trei zile mai târziu, la MetLife Stadium. „Sunt foarte mulţumit de condiţiile pe care le vom avea în SUA. Am vizitat centrul de antrenament, terenurile sunt foarte bune. Avem totul la dispoziţie pentru a pregăti turneul final”, a declarat selecţionerul Paulo Bento. Portugalia va întâlni Germania, SUA şi Ghana, în Grupa G de la Campionatul Mondial din Brazilia.

KOSCIELNY ARE RUPTURĂ MUSCULARĂ

Accidentat în meciul cu Chelsea Londra, scor 0-6, francezul Laurent Koscielny, fundaşul central al lui Arsenal Londra, a suferit o ruptură musculară la gemenii piciorului drept. Absent la partida contra lui Swansea, scor 2-2, fundaşul francez va fi indisponibil pentru meciurile cu Manchester City şi Everton. El ar putea reveni în echipă cu ocazia semifinalei Cupei Angliei, cu Wigan, din 13 aprilie.

TEREK GROZNÎI A ACHIZIŢIONAT UN JUCĂTOR DE 18 ANI CARE ARE CANCER LA CREIER

Clubul Terek Groznîi a achiziţionat un jucător în vârstă de 18 ani care are cancer la creier, iar acesta va debuta la echipa la care joacă şi românul Gheorghe Grozav după ce va învinge boala, a anunţat liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, informează rsport.ru. Kadîrov, care este preşedinte de onoare al clubului Terek Groznîi, a precizat pe Instagram că gruparea va plăti pentru tratamentul lui Grigori Simonian. În urma unei campanii, s-au strâns deja din donaţii 92.000 de dolari pentru Simonian. „Nu puteam să nu acţionez şi am luat această decizie. După ce se va vindeca, cu ajutorul lui Dumnezeu, Grisha va debuta la Terek”, a notat Kadîrov. „Terek a achiziţionat un jucător promiţător”, a adăugat liderul cecen.

COCU A FOST OPERAT DE O TUMOARE LA COLOANA VERTEBRALĂ

Antrenorul echipei PSV Eindhoven, Phillip Cocu, a fost operat, ieri, de o tumoare benignă la coloana vertebrală şi va lipsi de pe banca tehnică a formaţiei olandeze pentru o perioadă nedeterminată, informează „L’Equipe“. În vârstă de 43 de ani, Cocu va rămâne antrenorul echipei PSV Eindhoven, iar în perioada de convalescenţă, de pregătirea formaţiei se va ocupa secundul său, Ernest Faber. După disputarea a 29 de etape, PSV Eindhoven ocupă locul secund în campionatul Olandei, cu 53 de puncte.