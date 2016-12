BILETE PENTRU PARTIDA SĂGEATA - STEAUA

Duminică, de la ora 19.00, în etapa a 24-a a Ligii 1 la fotbal, pe stadionul “Farul” din Constanţa, se va disputa întâlnirea dintre Săgeata Năvodari şi Steaua Bucureşti. În vederea acestei partide, gruparea de pe litoral a pus în vânzare bilete la preţurile de 20 de lei la tribune şi 10 lei la peluze. Acestea pot fi procurate până vineri, între orele 10.00 şi 17.00, şi duminică, între orele 10.00 şi 19.00, de la casele de bilete ale stadionului “Farul”, precum şi în fiecare zi, până duminică, între orele 10.00 şi 17.00, de la stadionul “Flacăra” din Năvodari.

REGHECAMPF, AVERTISMENT PENTRU DECLARAŢIILE LA ADRESA LUI PIŢURCĂ

Antrenorul echipei Steaua Bucureşti, Laurenţiu Reghecampf, a primit un avertisment, ieri, din partea Comisiei de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal (FRF), în urma declaraţiilor făcute la adresa selecţionerului Victor Piţurcă. Plângerea nu a fost formulată de Victor Piţurcă, ci de Departamentul de Comunicare al FRF. Tehnicianul stelist a spus, săptămâna trecută, că Victor Piţurcă nu a evoluat în cariera de antrenor. „Părerea mea este că Victor Piţurcă a făcut, într-adevăr, foarte multe pentru fotbalul românesc, dar în momentul de faţă nu a evoluat, a rămas la fel. Asta e părerea mea, rămâne de văzut dacă e greşită sau nu. Cred că pot să îi dau lecţii în acest moment. Victor Piţurcă nu a calificat nicio echipă de club în Cupele Europene, nu a trecut de tururile preliminare. La naţională, foarte bine că a calificat-o la turnee finale. El ne obliga să semnăm contracte cu Giovanni (n.r. - impresarul Ioan Becali), când eram jucători. Când se certa cu Giovanni, ne punea să le rupem. De asta am plecat de la Steaua. Mi-a spus: „Dacă nu rupi contractul cu Giovanni, la mine nu mai joci“. Şi a trebuit să plec!”, afirmase Reghecampf.

PALMARESUL ISTORIC AL POLITEHNICII TIMIŞOARA, CEDAT GRATUIT CLUBULUI DIN LIGA 1 ACS POLI

Palmaresul istoric al Politehnicii Timişoara a fost cedat gratuit către gruparea din Liga 1 la fotbal ACS Poli Timişoara, aceasta devenind continuatoarea clubului înfiinţat în 1920, a anunţat, ieri, primarul Nicolae Robu. Conform site-ului oficial al ACS Poli Timişoara, Nicolae Robu a declarat că jucătorii şi angajaţii au o motivaţie şi mai mare în lupta pentru evitarea retrogradării, după ce palmaresul deţinut de ASFC Politehnica Timişoara a fost cedat echipei bănăţene din Liga 1. Palmaresul, culorile şi numele echipei Politehnica Timişoara au făcut obiectul unui litigiu care a durat peste cinci ani, între clubul condus de Marian Iancu, FC Timişoara, şi o grupare patronată de omul de afaceri italian Claudio Zambon. În 5 aprilie 2012, membrii Comitetului Executiv al FRF au pus în aplicare decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv prin care clubul FC Timişoara, condus de Marian Iancu la acea vreme, îşi recapăta dreptul de folosinţă a numelui Politehnica, a culorilor şi palmaresului. După ce s-a retras de la Timişoara, fostul patron Marian Iancu a cedat gratuit, la 7 decembrie 2012, dreptul de folosinţă a însemnelor şi palmaresului către ASFC Politehnica Timişoara.

LPF DOREŞTE SĂ REDEVINĂ MEMBRĂ A ASOCIAŢIEI LIGILOR PROFESIONISTE DIN EUROPA

Liga Profesionistă de Fotbal din România doreşte să redevină membră a Asociaţiei Ligilor Profesioniste din Europa, vicepreşedintele Robert Pongracz urmând să plece la Atena pentru a discuta această problemă cu conducerea ALPE. Pongracz a menţionat că LPF s-a înscris în ALPE în urmă cu câţiva ani, dar fosta conducere nu a plătit cotizaţia anuală către asociaţia europeană. Preşedintele Gino Iorgulescu speră ca LPF să nu fie obligată să plătească şi sumele restante. „Vicepreşedintele a fost mandatat să negocieze pentru ca să nu plătim şi din urmă, ci doar cotizaţia de anul acesta. Trebuie să calculăm exact cât este suma restantă. Acum este această taxă, 36.000 de euro, dar în anii trecuţi a fost şi 14.000. Dacă sunt trei-patru ani de când nu s-a plătit cred că oricine poate face o estimare”, a spus Iorgulescu.

CHIVU, POSIBIL COLEG CU CHIRICHEŞ?

Presa italiană scrie că fundaşul formaţiei Inter Milano Cristian Chivu ar putea semna un contract pentru sezonul viitor cu gruparea engleză Tottenham, la care joacă şi Vlad Chiricheş, dacă problemele sale la un deget al piciorului drept se vor rezolva. Veteranul lui Inter nu a jucat niciun meci în acest sezon, iar binecunoscuta problemă de la picior oferă multă incertitudine cu privire la starea lui fizică, a scris ilsussidiario.net. „Dar această situaţie pare să nu îl sperie prea mult pe directorul sportiv al clubului Tottenham, Franco Baldini, care s-ar fi gândit la fostul jucător al echipelor Roma şi Ajax pentru a întări defensiva înaintea sezonului 2014-2015. Oficialul clubului londonez îl cunoaşte foarte bine pe fostul component al naţionalei Românei şi ar fi gata să-i ofere un contract anual, cu o eventuală opţiune de prelungire pentru încă unul, în funcţie de numărul de prezenţe pe teren“, notează ilsussidiario.net. Cristian Chivu s-a accidentat la un deget de la piciorul drept în august 2012, fiind operat de atunci de patru ori, ultima dată în Statele Unite ale Americii, în februarie. Chivu nu a mai jucat niciun meci din mai 2013. Noul preşedinte al FRF, Răzvan Burleanu, s-a întâlnit cu jucătorul lui Inter de curând şi i-a propus să i se alăture la conducerea forului de la Casa Fotbalului.

MIHAI ROMAN A REVENIT LA ANTRENAMENTELE ECHIPEI TOULOUSE

Mijlocaşul Mihai Roman a participat, marţi, la primul său antrenament alături de coechipierii de la echipa Toulouse, după accidentarea suferită la tendonul lui Ahile de la piciorul drept. În vârstă de 29 de ani, Mihai Roman s-a accidentat înainte de începerea campionatului şi nu a jucat niciun meci oficial pentru Toulouse. Mihai Roman a venit la Toulouse vara trecută, fiind transferat de la Rapid. El a marcat trei goluri în meciurile amicale susţinute de Toulouse în perioada de pregătire.

SALARIILE ŞI PRIMELE JUCĂTORILOR ŞI STAFF-ULUI TEHNIC DE LA PANDURII, BLOCATE

Conducerea clubului Pandurii Tg. Jiu a decis blocarea salariilor şi primelor jucătorilor şi staff-ului tehnic în urma rezultatelor nesatisfăcătoare din acest an, a anunţat site-ul oficial al grupării gorjene. De asemenea, obiectivul imediat al echipei este câştigarea a cinci puncte în următoarele trei meciuri, cu Dinamo Bucureşti (în deplasare), CFR Cluj (acasă) şi Gaz Metan Mediaş (în deplasare). După disputarea a 23 de etape din Liga 1 la fotbal, Pandurii Tg. Jiu ocupă locul 6 în clasament, cu 35 de puncte.

CRISTIANO RONALDO, LIDER DETAŞAT ÎN CLASAMENTUL GOLGHETERILOR LC

Cu cele două goluri reuşite marţi seară, în victoria echipei Real Madrid, scor 3-1, cu Schalke 04 Gelsenkirchen, în returul optimilor de finală ale Ligii Campionilor, atacantul Cristiano Ronaldo a ajuns la 13 reuşite în acest sezon al celei mai importante competiţii europene. Principalii săi contracandidaţi la titlul de golgheter al competiţiei, Zlatan Ibrahimovic (PSG) şi Lionel Messi (FC Barcelona), sunt şi ei calificaţi cu formaţiile lor în sferturile de finală. Clasamentul golgheterilor în acest moment este următorul: 13 goluri - Cristiano Ronaldo (Real Madrid); 10 goluri - Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain); 8 goluri - Lionel Messi (FC Barcelona); 7 goluri - Diego Costa (Atletico Madrid); 6 goluri - Kun Aguero (Manchester City) şi Robert Lewandowski (Borussia Dortmund).

RECORDUL LUI PUSKAS A FOST EGALAT

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, autorul unei “duble” în meciul pe care Real Madrid l-a câştigat marţi seară, pe “Santiago Bernabeu”, 3-1 cu Schalke 04, în manşa a retur a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, l-a egalat pe Ferenc Puskas, cu 242 de goluri marcate pentru gruparea “merengue” de-a lungul timpului. Cristiano Ronaldo a înscris cele 242 de goluri în 236 de partide, în cinci sezoane, fiind devansat de Raul Gonzalez (323), Alfredo Di Stefano (308) şi Carlos Santillana (290 goluri). Lusitanul a ajuns la 41 de goluri marcate în acest sezon pentru madrileni în toate competiţiile. Cristiano Ronaldo, aflat la cea mai prolifică stagiune europeană a sa, este la un singur gol de performanţa maximă în principala competiţie continentală (14 goluri), deţinută, la egalitate, de argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona), italo-brazilianul Jose Altafini şi olandezul Ruud Van Nistelrooy.

PETR CECH, AL 19-LEA FOTBALIST CU 100 DE MECIURI ÎN LC

Portarul ceh al echipei Chelsea Londra, Petr Cech, titular în partida retur cu Galatasaray Istanbul din optimile de finală ale Ligii Campionilor, a devenit al 19-lea fotbalist care ajunge la 100 de meciuri în principala competiţie europeană intercluburi, informează site-ul oficial al UEFA. În vârstă de 31 de ani, Cech a debutat în Liga Campionilor la 18 septembrie 2001, într-un meci în care echipa sa de atunci, Sparta Praga, a terminat la egalitate, scor 0-0, cu formaţia germană Bayern München. Internaţionalul ceh a câştigat Liga Campionilor în 2012, cu Chelsea Londra. În topul jucătorilor cu 100 de meciuri în Liga Campionilor se mai află următorii fotbalişti: Raul Gonzalez (Real Madrid şi Schalke 04 Gelsenkirchen) - 142, Ryan Giggs (Manchester United) - 139, Xavi Hernandez (FC Barcelona) - 139, Iker Casillas (Real Madrid) - 134, Clarence Seedorf (Ajax Amsterdam, Real Madrid şi AC Milan) - 125, Paul Scholes (Manchester United) - 124, Roberto Carlos (Real Madrid şi Fenerbahce Istanbul) - 120, Carles Puyol (FC Barcelona) - 115, Thierry Henry (AS Monaco, Arsenal Londra şi FC Barcelona) - 112, Paolo Maldini (AC Milan) - 109, Gary Neville (Manchester United) - 109, David Beckham (Manchester United, Real Madrid, AC Milan şi Paris Saint-Germain) - 107, Victor Valdes (FC Barcelona) - 106, Oliver Kahn (Bayern Munchen) - 103, Luis Figo (FC Barcelona, Real Madrid şi Internazionale Milano) - 103, Ashley Cole (Arsenal Londra şi Chelsea Londra) - 103, Zlatan Ibrahimovic (Ajax Amsterdam, Juventus Torino, Internazionale Milano, FC Barcelona, AC Milan şi Paris Saint-Germain) - 102 şi Andrei Şevcenko (Dinamo Kiev, AC Milan şi Chelsea Londra) - 100.

JESE VA RATA RESTUL SEZONULUI

Jese, tânărul atacant al echipei Real Madrid, accidentat, marţi seară, în meciul cu Schalke 04 din Liga Campionilor, a suferit o ruptură a ligamentului încrucişat de la genunchiul drept, a anunţat antrenorul Carlo Ancelotti, care a precizat că fotbalistul şi-a încheiat sezonul. Jucătorul în vârstă de 21 de ani, titularizat în meciul cu Schalke, a fost victima unei ciocniri cu un fundaş advers în minutul 2 şi a părăsit terenul pe targă. El a fost înlocuit de Bale, în minutul 11. „Fotbalistul nostru Jese Rodriguez a fost diagnosticat cu o ruptură completă a ligamentului încrucişat anterior de la genunchiul drept”, a anunţat clubul madrilen într-un comunicat. Jese, campion european cu naţionala Under 19 a Spaniei în 2012, a marcat cinci goluri în campionat.

HÖWEDES, INDISPONIBIL MAI MULTE SĂPTĂMÂNI

Căpitanul echipei Schalke 04 Gelsenkirchen, Benedikt Höwedes, a suferit o ruptură musculară la ischio-jambieri, în timpul meciului cu Real Madrid, scor 1-3, din Liga Campionilor, şi va fi indisponibil mai multe săptămâni. Höwedes, în vârstă de 26 de ani, s-a accidentat, marţi seară, după aproape o oră de joc şi fost înlocuit de Papadopoulos. Este a treia oară în trei luni când jucătorul german suferă o leziune musculară. El abia revenise în echipă, pe 26 februarie, chiar la meciul tur cu Real Madrid, scor 1-6. „Este un dezastru! Avem acum nouă jucători indisponibili”, a declarat, ieri, directorul sportiv Horst Held. Schalke îşi va apăra poziţia a treia ocupată în Bundesliga, sâmbătă, cu ultima clasată Eintracht Braunschweig, meci programat înaintea derby-ului de marţi, cu Borussia Dortmund.

MOURINHO ÎŞI DOREŞTE CEL MAI PUTERNIC ADVERSAR ÎN SFERTURILE LC

Antrenorul formaţiei Chelsea Londra, Jose Mourinho, consideră că este foarte important pentru evoluţia echipei sale să întâlnească în sferturile de finală ale Ligii Campionilor cel mai puternic adversar. „Am avut o evoluţie bună. Am fost puternici, foarte compacţi şi nu ne-a fost teamă. Am fost foarte încrezători şi am deţinut controlul pe parcursul celor nouăzeci de minute, ceea ce este foarte dificil. În prima manşă am obţinut un rezultat pozitiv, iar în retur am terminat treaba. Toate echipele mari sunt în sferturi, toţi marii candidaţi la câştigarea competiţiei sunt acolo. Vom juca cu oricine. Va fi foarte important pentru evoluţia echipei să jucăm împotriva celor mai buni, aşa că aşteptăm tragerea la sorţi“, a declarat Mourinho. Chelsea s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după ce a învins marţi seară, pe teren propriu, cu 2-0, formaţia turcă Galatasaray Istanbul, în manşa retur a optimilor competiţiei. În tur, la Istanbul, scorul a fost egal, 1-1.

ROBBEN ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU BAYERN PÂNĂ ÎN 2017

Mijlocaşul ofensiv olandez Arjen Robben şi-a prelungit cu doi ani, până la 30 iunie 2017, contractul cu Bayern München, a anunţat, ieri, gruparea bavareză, cu trei zile înainte de deplasarea la Mainz, unde şi-ar putea asigura al 24-lea titlu naţional. „Sunt încântat că este semnat contractul, pot să continui să strâng titluri cu Bayern”, a declarat internaţionalul olandez, în vârstă de 30 de ani, care s-a transferat la Bayern în 2009, de la Real Madrid. „Se fac cinci ani de când sunt la club şi voi continua încă trei ani. Nu există dovadă mai bună pentru cât de bine mă simt aici şi de ce plăcere incredibilă am cu această echipă”, a adăugat autorul golului victoriei din finala Ligii Campionilor, câştigată în 2013, cu 2-1, în faţa formaţiei Borussia Dortmund. Preşedintele Karl Heinz Rummenigge s-a declarat foarte fericit că un super-jucător şi un pilon important al echipei şi-a prelungit contractul. „Arjen este un super-jucător care şi-a arătat importanţa pentru Bayern pe „Wembley“, în finala Ligii Campionilor”, a subliniat Rummenigge. Robben, care a acumulat 18 goluri şi 13 pase decisive în toate competiţiile în acest sezon, îşi va continua colaborarea cu francezul Franck Ribery, care, în iunie trecut, şi-a prelungit şi el contractul până în 2017. De la începutul sezonului, trei fundaşi şi-a prelungit înţelegerile cu gruparea bavareză: brazilianul Rafinha (2017), austriacul David Alaba (2018) şi germanul Jerome Boateng (2018). Bayern întâmpină probleme cu un singur jucător, Toni Kroos, care are contract până în 2015, iar negocierile cu acesta au fost întrerupte recent. De asemenea, viitorul atacantului croat Mario Mandzukic, legat de club până în 2016, rămâne incert după anunţata sosire în vară a lui Robert Lewandowski, de la Borussia Dortmund.

UN FOTBALIST DE LA BAYERN A ALES SĂ REPREZINTE SUA

Julian Green, tânărul atacant al echipei Bayern München, care are naţionalitate germană şi americană, a ales să evolueze pentru naţionala SUA, ţara în care s-a născut. Având tatăl american şi mama germană, Green a făcut parte din echipele naţionale de juniori ale Germaniei, la Under 16, 17 şi 19. Totuşi, el a jucat şi în reprezentativa americană Under 18. Dacă cererea sa adresată FIFA va fi aprobată, Green va putea evolua cu naţionala SUA la Cupa Mondială din Brazilia. „Evident, nu a fost o decizie uşor de luat. Mi-am acordat timp pentru a discuta cu familia mea. Sunt născut în Florida şi tatăl meu locuieşte încă acolo, astfel că am rădăcini adânci în SUA şi aş fi foarte mândru să reprezint această ţară“, a spus jucătorul. German de origine, fotbalist şi antrenor al Nationalmannschaft, dar locuind acum în California, selecţionerul SUA, Jürgen Klinsmann, a primit cu bucurie decizia lui Green. În vârstă de 18 ani, Julian Green a participat recent la un stagiu de pregătire cu naţionala americană, înaintea meciului amical cu Ucraina, şi ulterior a luat decizia de a evolua pentru SUA.

MALDINI, SUPĂRAT DIN CAUZA CRIZEI DE LA AC MILAN

Fostul căpitan al echipei AC Milan, Paolo Maldini, a declarat pentru „Gazzetta dello Sport“ că simte un amestec de furie şi dezamăgire pentru ce se întâmplă la formaţia italiană, care ocupă locul 11 în Serie A, la 40 de puncte în urma liderului Juventus Torino. „Simt un amestec de furie şi dezamăgire pentru ce se întâmplă la Milan. Nu atât din cauza rezultatelor, ci mai mult pentru munca depusă de peste zece ani şi care este pe cale să fie distrusă. Unii oameni cred că muşc mâna care m-a hrănit, dar nu este aşa. Eu sunt parte a acestui club şi am doi copii care joacă la grupele de juniori. Milan nu poate rivaliza în acest moment cu Juventus şi nu poate face parte din primele zece echipe ale Europei. Juventus a înţeles cum stau lucrurile, a restructurat lotul şi a creat un grup solid de jucători italieni”, a spus Maldini. Câştigător al Ligii Campionilor de cinci ori şi al campionatului italian de şapte ori cu Milan, Paolo Maldini consideră că jucătorii Zlatan Ibrahimovic şi Thiago Silva nu ar fi trebuit vânduţi în 2012. Maldini l-a criticat pe vicepreşedintele clubului milanez, Adriano Galliani: „Este un mare conducător, dar este incapabil să înţeleagă jucătorii. El conduce fără să se consulte, iar acest lucru nu mai este posibil”.

SPARTAK MOSCOVA L-A DEMIS PE VALERI KARPIN

Oficialii clubului Spartak Moscova au încetat pe cale amiabilă colaborarea cu antrenorul Valeri Karpin, în urma rezultatelor nesatisfăcătoare din acest an, a anunţat site-ul oficial al UEFA. Interimatul va fi asigurat de secundul lui Karpin, Dmitri Gunko, în vârstă de 36 de ani. Valeri Karpin, în vârstă de 45 de ani, a fost jucător la Spartak Moscova şi a revenit la gruparea rusă în 2008, ca director general. El pregăteşte formaţia moscovită din mai 2012, după plecarea spaniolului Unai Emery, şi s-a mai aflat pe banca tehnică a celor de la Spartak în 2009, după demiterea danezului Michael Laudrup. După disputarea a 21 de etape din campionatul Rusiei, Spartak Moscova se află pe locul 3 în clasament, la patru puncte în urma liderului Lokomotiv Moscova.

STROOTMAN A FOST OPERAT LA GENUNCHI

Mijlocaşul olandez al echipei AS Roma, Kevin Strootman, accidentat grav în urmă cu două săptămâni, la un meci cu formaţia SSC Napoli, a fost operat la genunchi, marţi, la Amsterdam. „Intervenţia chirurgicală a durat aproximativ două ore şi a fost un succes total”, a anunţat gruparea romană. Kevin Strootman va rata restul sezonului în Italia şi participarea la turneul final al Campionatului Mondial.

BARTRA ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU FC BARCELONA

Fundaşul echipei FC Barcelona, Marc Bartra, în vârstă de 23 de ani, şi-a prelungit până în iunie 2017 contractul pe care îl are cu gruparea catalană. Noua înţelegere are şi o clauză de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro. Bartra se află la FC Barcelona de la vârsta de 11 ani, el fiind promovat la echipa mare în sezonul 2012-2013. „Sunt foarte fericit. Este un sentiment minunat şi sper ca totul să continue ca şi până acum. Pentru mine, Pique şi Puyol sunt punctele de referinţă. Este o provocare pentru mine să ating ce au atins ei. Este o provocare să devin titular, dar voi ajunge acolo”, a spus Bartra pentru site-ul oficial al grupării catalane.

SENDEROS NU VA JUCA ÎN MECIUL RETUR CU LUDOGORETS RAZGRAD

Fundaşul elveţian al echipei Valencia, Philippe Senderos, a suferit o întindere musculară şi va rata partida retur cu formaţia bulgară Ludogorets Razgrad, din optimile de finală ale UEFA Europa League. Internaţionalul elveţian în vârstă de 29 de ani a marcat primul său gol pentru Valencia în partida tur cu echipa bulgară, câştigată de spanioli, în deplasare, cu scorul de 3-0. Senderos, care a mai evoluat la formaţiile Servette Geneva, Arsenal Londra, AC Milan, Everton şi Fulham, va lipsi de pe teren zece zile. Partida dintre Valencia şi Ludogorets Razgrad se va disputa astăzi, de la ora 20.00.

ECHIPELE DE FOTBAL DIN CRIMEEA AR PUTEA EVOLUA ÎN CAMPIONATUL RUSIEI

Două cluburi de fotbal aflate în Crimeea, Tavria Simferopol şi FC Sevastopol, iau în considerare părăsirea ligii ucrainene de fotbal pentru a se alătura ligii ruse, din sezonul viitor. FC Sevastopol vrea să încheie sezonul actual în Ucraina şi speră că UEFA şi FIFA vor fi de acord să treacă în campionatul Rusiei, după ce Rusia a preluat controlul peninsulei Crimeea. Tavria, echipă la care joacă şi atacantul român Lucian Burdujan, a fost prima campioană a Ucrainei după ce ţara şi-a câştigat independenţa faţă de URSS, în 1991. Reprezentanţii clubului au precizat că nu au contactat oficialii Federaţiei Ruse de Fotbal, deoarece aşteaptă mai întâi deciziile politice. Ucraina nu recunoaşte tratatul semnat marţi, la Moscova, prin care Crimeea a fost alipită Rusiei.