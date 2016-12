CUPA “ZIP ESCORT” LA TIR

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi poligonul Zip Escort organizează vineri, cu începere de la ora 16.30, prima competiţie de tir de agrement cu armă letală. Cei care vor să participe trebuie să aibă 18 ani împliniţi şi să deţină o carte de identitate valabilă sau un paşaport valabil. Înscrierea se face la sediul poligonului Zip Escort până cel târziu astăzi, la ora 21.00. Competiţia va avea două manşe de calificări şi două manşe finale, regulamentul fiind disponibil pe adresa www.poligondetragere.ro. Taxa de participare la concurs este 125 de lei.

LN DE HANDBAL FEMININ

Astăzi, de la ora 19.45 (în direct la Digi Sport 2), în ultima partidă a etapei a 21-a a Ligii Naţionale de handbal feminin, HCM Baia Mare va întâlni, pe teren propriu, echipa Universitatea Jolidon Cluj. Clasamentul înaintea acestei partide se prezintă astfel: 1. HCM Baia Mare 57p, 2. Corona Braşov 49p, 3. Dunărea Brăila 41p, 4. HCM Roman 40p, 5. U. Cluj 36p, 6. HC Zalău 34p, 7. CSM Bucureşti 30p, 8. Cetate Deva 24p, 9. SCM Craiova 19p, 10. CSU NEPTUN CONSTANŢA 17p, 11. CSM Ploieşti 13p, 12. HCM Rm. Vîlcea 3p.

LN DE BASCHET MASCULIN

Într-o partidă restantă din etapa a 20-a Ligii Naţionale de baschet masculin, SCM Craiova va întâlni astăzi, pe teren propriu, de la ora 18.00 (Digi Sport 3), pe CSU Atlassib Sibiu. Clasamentul înaintea acestei partide se prezintă astfel: 1. Ploieşti 39p, 2. Oradea 38p, 3. Sibiu 38p, 4. Tg. Mureş 37p, 5. Cluj 36p, 6. Rovinari 34p, 7. Craiova 34p, 8. Piteşti 34p, 9. Steaua 34p, 10. BC Timişoara 32p, 11. Mediaş 29p, 12. Timba Timişoara 25p, 13. BC FARUL CONSTANŢA 23p, 14. Concordia Chiajna 23p. Mâine, de la ora 14.00, în primul meci al etapei a 23-a, BC Farul Constanţa va evolua, în deplasare, cu Concordia Chiajna.

PREMIU DE EXCELENŢĂ PENTRU FOSTA MARE VOLEIBALISTĂ ILEANA BERDILĂ

Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan, şi clubul de volei Arcada Galaţi au premiat-o pe fosta mare voleibalistă Ileana Berdilă pentru întreaga activitate sportivă. Ea antrenează în prezent echipa feminină CSU Galaţi, actualmente în Divizia A2, formaţie la care a activat în cea mai mare parte a carierei de jucătoare. Berdilă a participat la Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980, unde România s-a clasat pe locul 8, şi a făcut parte din echipa care s-a clasat pe locul 4 la Jocurile Mondiale Universitare din 1981, găzduite de Bucureşti. Campania de premiere a marilor sportivi gălăţeni va continua la toate meciurile de acasă ale voleibaliştilor de la Arcada.

A DECEDAT GOLGHETERUL ALL-TIME AL NAŢIONALEI ROMÂNIEI DE HOCHEI PE GHEAŢĂ

Fostul mare hocheist Doru Tureanu, în vârstă de 60 de ani, marcatorul all-time la naţionala României, multiplu campion naţional cu Dinamo şi inclus în Hall of Fame, a decedat ieri dimineaţă, la Spitalul Colentina. „Pe 2 martie făcuse o comoţie cerebrală. E o mare pierdere pentru sportul românesc, a fost unul dintre cei mai buni hocheişti români. Îl cunoşteam foarte bine, am fost colegi de clasă şi am jucat împreună. Prin ‘77 a refuzat o ofertă de două milioane de dolari de la canadieni. Nu a vrut să plece din ţară pentru că mama lui era bolnavă. Apoi a avut oferte şi după Jocurile Olimpice din 1980”, a declarat fostul său coleg Ioan Martin. Doru Tureanu a fost al doilea român inclus în Hall of Fame, după Eduard Pană. Tureanu a evoluat în cariera sa numai la Dinamo Bucureşti, în perioada 1969-1987, echipă pentru care a debutat la 14 ani, şi a făcut parte din cea mai bună generaţie pe care a avut-o hocheiul românesc, fiind considerat, neoficial, cel mai bun jucător pe care l-a avut România vreodată. De asemenea, Doru Tureanu este golgheterul all-time al naţionalei, cu 112 puncte (74 de goluri şi 39 de pase decisive), participând la două ediţii ale Jocurilor Olimpice (Innsbruck 1976 şi Lake Placid 1980) şi la 17 ediţii ale Campionatului Mondial (1971-1987). Coleg în linia de atac cu Marian Costea şi Dumitru Axinte, Doru Tureanu a evoluat în victoria obţinută de România în faţa SUA, scor 5-4, la Campionatul Mondial din anul 1977. Conform site-ului oficial al Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, oficialii clubului Montreal Canadiens, impresionaţi de evoluţia lui Tureanu de la Mondialul din 1977, i-au propus jucătorului un contract, însă acesta a refuzat, preferând să fie alături de mama sa, care era grav bolnavă. Trei ani mai târziu, doi oficiali canadieni au venit la Bucureşti pentru a-l determina pe Tureanu să plece la Montreal, dar Securitatea a blocat transferul. Tureanu a fost ulterior reţinut şi a primit mai târziu interdicţia de a părăsi teritoriul României.

GEORGIA A ANUNŢAT LOTUL PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA

Georgia a anunţat un lot de 29 de jucători pentru meciul de rugby cu România, care va avea loc sâmbătă, 15 martie, de la ora 15.00, la Tbilisi, pe stadionul “Mikheil Meskhi”. Nu va evolua aripa Ghiorghi Şkinin - accidentat, dar vor reveni David Zirakaşvili şi Mikheil Nariaşvili, ambii recuperaţi după accidentări. Miza o reprezintă atât primul loc în Cupa Europeană a Naţiunilor, cât şi un loc în Grupa C la Cupa Mondială din Anglia, din care fac parte deţinătoarea titlului, Noua Zeelandă, Tonga, Argentina şi o echipă din Africa încă necunoscută. Lotul Georgiei: Nariaşvili (Montpellier), Jvania (Stade Francais), Bregvadze (Toulouse), Mamukaşvili (RC Armia), Zirakaşvili (Clermont), Cilaceava (Toulon), Peikrişvili (Castres), Datunaşvili (Aurillac), Mikautadze (Toulon), Nemsadze (Tarbes), Sutiaşvili (Massy), Şhaidze (Tarbes), Berişvili (RC Locomotive), Mamuka Gorgodze (Montpellier), Kolelişvili (Lyon), Thilaişvili (RC Armia), Basilaia (Edinburgh), Begadze (RC Kocebi), Huşişvili (RC Harebi), Hhmaladze (RC Lelo), Malaguradze (Bagnerais), Kvirikaşvili (Saint-Junein), Kacearava (Enisei STM), Zibzibadze (Perigueux), Mcedlidze (Bourg-en-Bresse), Macihaneli (RC Armazi), Kiasaşvili (RC Lelo), Şarikadze (Bourg-en-Bresse), Şiklauri (RC Locomotive). În clasamentul general al Cupei Europene a Naţiunilor, România ocupă primul loc, cu 38 puncte, urmată de Georgia cu 37 puncte şi Rusia cu 23 puncte. Şi în ierarhia pe 2014, România este prima, cu 19 puncte, urmată de Georgia (18p) şi Rusia (9p).

ROMÂNIA VA FI REPREZENTATĂ DE 47 DE JUCĂTORI LA CE DE SNOOKER

România va fi reprezentată la Campionatul European de snooker, juniori şi seniori echipe - categoria amatori, competiţie care va avea loc la Bucureşti, în perioada 18-29 martie, de 47 de jucători, au anunţat ieri, într-o conferinţă de presă, reprezentanţii Federaţiei Române de Snooker. La competiţia destinată jucătorilor Under 21, România va avea opt echipe de câte doi jucători, trei dintre ei participând şi la concursul de seniori. La Campionatul European de seniori vor participa nouă echipe la bărbaţi, două de fete şi şase în concursul master. „România trebuia să organizeze anul acesta un Campionat Mondial de snooker, dar, la rugămintea expresă a preşedintelui Federaţiei Europene de Snooker, ne-am asumat o responsabilitate mare şi am acceptat organizarea Campionatului European care ar fi trebuit să aibă loc în Israel. Este un record de participare a jucătorilor români la o astfel de competiţie, acesta fiind unul dintre motive. Am convingerea că, în scurt timp, un român va ajunge în main-tour”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Snooker, Francisc Tobă. La această ediţie a CE de snooker, jucătorii români vor avea o ţinută nouă, după un model britanic retro. Campionatul European de snooker, juniori şi seniori echipe - categoria amatori, organizat de FR Snooker şi Asociaţia Europeană de Biliard şi Snooker, în parteneriat cu Innovation Travel, va reuni la Bucureşti peste 250 de participanţi din peste 30 de ţări. La 23 martie, Innovation Travel va organiza la Sala de Marmură a Casei Presei o gală naţională dedicată snookerului.

CORONA BRAŞOV, ÎNVINSĂ A DOUA OARĂ ÎN FINALA LIGII MOL

Corona Braşov a fost învinsă după prelungiri de formaţia slovacă HC Nove Zamky, cu scorul de 3-2 (1-0, 1-2, 0-0, 1-0), luni seară, în deplasare, în al doilea meci al finalei Ligii MOL la hochei pe gheaţă. Slovacii, care conduc cu 2-0 la general după ce s-au impus cu 4-2 duminică, au deschis scorul rapid, prin Erik Weissmann (1:20). Corona a punctat de două ori în decurs de trei minute şi a preluat conducerea graţie golurilor marcate de Csaba Nagy (25:52) şi Martin Saluga (27:12). Marek Uram a egalat (37:46), iar după doar 28 de secunde de la debutul prelungirilor, Vladimir Kames a reuşit golul victoriei (60:28). Următoarele două partide ale finalei, care se dispută în „sistemul cel mai bun din şapte meciuri”, sunt programate pe Patinoarul Olimpic din Braşov, joi, de la ora 17.30, respectiv vineri, de la ora 19.30.

MECIUL MOTOR ZAPOROZHYE - THW KIEL VA AVEA LOC ÎN UNGARIA

În urma evenimentelor din Ucraina, Federaţia Europeană de Handbal a decis ca partida tur dintre formaţia ucraineană HC Motor Zaporozhye şi echipa germană THW Kiel să se desfăşoare în Ungaria. Meciul se va disputa la 20 martie, de la ora 20.15, la Gyor, în arena “Szechenyi Istvan Egyetem”. Partida retur va avea loc la Kiel, la 30 martie, de la ora 18.15.

CHAMBERY - ÎN REVENIRE DE FORMĂ, FUCHSE CONTINUĂ CRIZA

Adversarele echipei HCM Constanţa în Grupa D a Cupei EHF la handbal masculin au disptuat noi partide în campionat. Francezii de la Chambery Savoie continuă pasa foarte bună pe care o traversează, reuşind să câştige în etapa a 17-a a sezonului, pe teren propriu, scor 31-26, chiar împotriva campioanei Paris St. Germain. În urma acestui rezultat, Chambery a urcat pe locul 6 în campionat. La acest meci s-a accidentat însă extrema dreaptă Cedric Paty (n.r. - ruptură a tendonului lui Ahile) şi va lipsi între şase luni şi un an. În Bundesliga, Fuchse a suferit o nouă înfrângere, de data aceasta în deplasare, scor 27-31 cu Rhein-Neckar Lowen. “Vulpile” continuă să ocupe locul 5 în clasament. În Slovacia, Sporta Hlohovec a bifat o nouă victorie în campionat, învingând în deplasare, scor 41-27, pe Kosice. Adversara HCM-ului ocupă locul secund în clasament după disputarea a 20 de meciuri, având cu două puncte mai puţin decât liderul Tatran Presov.

ALONSO, CEL MAI CUNOSCUT PILOT DE FORMULA 1

Un studiu efectuat în 13 ţări înaintea debutului sezonului 2014 al Campionatului Mondial de Formula 1 a relevat că pilotul cel mai cunoscut este spaniolul Fernando Alonso, în timp ce germanul Sebastian Vettel, câştigătorul ultimelor patru ediţii ale CM, ocupă abia locul 4. Studiul a fost făcut de agenţia Repucom, prin intermediul CelebrityDBI, în Argentina, Brazilia, China, Franţa, Germania, India, Italia, Mexic, Russia, Spania, Marea Britanie, SUA şi Turcia. Alonso (Ferrari), dublu campion mondial, în 2005 şi 2006, este cunoscut de 71,14 la sută dintre cei intervievaţi, însă în SUA cota sa de notorietate este redusă, de 12,76 la sută. Dar 84,5% dintre americanii care îl cunosc pe Alonso spun că îl apreciază foarte mult şi 76,74% admit că ar putea fi influenţaţi de pilotul Ferrari în achiziţionarea unor produse. Această situaţie se datorează sponsorului exclusiv al spaniolului în SUA, Oakley. Pe locul 2 se situează britanicul Lewis Hamilton de la Mercedes, cu 63,65%, iar pe locul 3 este brazilianul Felipe Massa, fost la Ferrari, acum la Williams, cu 58,14%. Doar 54,3% dintre cei intervievaţi au auzit de pilotul care a dominat Formula 1 în ultimii patru ani, Sebastian Vettel (Red Bull). Însă cota de notorietate a germanului în ţara sa natală este aproape maximă: 97,58%. Finlandezul Kimi Raikkonen completează Top 5, după trecerea sa la Ferrari. Sezonul 2014 al CM de Formula 1 va debuta duminică, la Melbourne, unde va avea loc Marele Premiu al Australiei.

FINALELE CUPEI MONDIALE LA SCHI ALPIN

Astăzi vor debuta la Lenzerheide (Elveţia) finalele ediţiei 2013-2014 a Cupei Mondiale la schi alpin. Programul cuprinde câte două probe pe zi, una feminină şi una masculină, după cum urmează: astăzi - coborâre, mâine - slalom super-uriaş, sâmbătă - slalom uriaş masculin şi slalom special feminin, iar duminică - slalom uriaş feminin şi slalom special masculin. La startul finalelor se pot alinia primii 25 de schiori din clasamentul fiecărei discipline plus sportivii care au acumulat minimum 500 de puncte în clasamentul general al acestei ediţii (inclusiv cei care depăşesc 500p la Lenzerheide) plus campionii mondiali şi olimpici în exerciţiu, respectiv campionii mondiali de juniori. Vor primi puncte în clasament numai primii 15 clasaţi (şi nu primii 30, precum în cursele obişnuite din Cupa Mondială). Astăzi sunt programate cursele de coborâre, în care doar Globul de Cristal al fetelor este încă în joc, existând două pretendente, Maria Hoefl-Riesch (Germania) 504p şi Anna Fenninger (Austria) 424p. La masculin, Aksel Lund Svindal (Norvegia) are 525p şi nu mai poate fi întrecut de Hannes Reichelt (Austria), cu doar 360p. La feminin, se luptă pentru Marele Glob de Cristal doar Hoefl-Riesch 1.180p şi Fenninger 1.151p, Tina Maze fiind prea departe cu cele doar 888p acumulate. Globul băieţilor şi-l dispută Marcel Hirscher (Austria) 1.050p şi Svindal 1.046p, al treilea clasat fiind francezul Alexis Pinturault, cu 819p. Trei globuri mici sunt deja adjudecate, de Svindal la coborâre şi Super-G, respectiv de americanca Mikaela Shiffrin la slalom special.

SCHIOAREA TANJA POUTIAINEN SE RETRAGE LA FINALUL ACESTUI SEZON

Tanja Poutiainen, singura sportivă finlandeză care a urcat pe podiumul olimpic la schi alpin, şi-a anunţat retragerea din activitate la sfârşitul actualului sezon. Născută în Laponia, la Rovaniemi, acum 33 de ani, ea a cucerit medalia de argint la Torino 2006, în proba de slalom uriaş, reuşind să câştige şi trei Globuri de Cristal în Cupa Mondială, la slalom uriaş în 2005 şi 2009 şi la slalom special în 2005. „Mi-am dedicat toată viaţa de adult schiului. Ca să continui la nivel înalt necesită un mare efort, iar eu simt că am dat deja totul pentru acest sport”, a declarat Tanja. Ea a precizat că a luat decizia înaintea Jocurilor Olimpice de la Soci (a cincea sa participare olimpică din carieră), unde a terminat pe locul 12 la slalom special şi pe locul 14 la slalom uriaş. Palmaresul său mai cuprinde 11 victorii în Cupa Mondială (48 de podiumuri în total) şi patru medalii la Campionatele Mondiale, în probele sale favorite (două de argint la Bormio 2005 şi două de bronz la Val d’Isère 2009).

MECI DIN NHL ÎNTRERUPT DUPĂ CE UN HOCHEIST A LEŞINAT

Meciul de hochei pe gheaţă dintre Dallas Star şi Columbus Blue Jackets, programat luni în Liga Profesionistă Nord-Americană (NHL), a fost întrerupt şi amânat după ce Rich Peverley (Dallas) şi-a pierdut cunoştinţa în prima repriză. Meciul a fost oprit în min. 6:23, când Peverley a căzut şi a fost transportat pe banca de rezerve. După câteva minute, pe patinoar s-a anunţat că hocheistul în vârstă de 31 de ani este conştient şi a plecat spre spital. Columbus conducea în acel moment cu 1-0. NHL a comunicat ieri că Peverley este în stare stabilă şi că meciul va fi reprogramat. Se pare că hocheistul suferă de unele probleme cardiace.