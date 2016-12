PIŢURCĂ A CHEMAT 11 “STRANIERI” PENTRU A ÎNFRUNTA ARGENTINA

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Victor Piţurcă, a decis, vineri, ca toţi cei 11 fotbalişti români legitimaţi la cluburi de peste hotare care au fost convocaţi iniţial pentru meciul amical România - Argentina, ce se va disputa miercuri, 5 martie, de la ora 21.00, pe Arena Naţională din Bucureşti, să primească faxuri de confirmare. Au fost convocaţi Costel Pantilimon (Manchester City), Srgian Luchin (Botev Plovdiv), Răzvan Raţ (Rayo Vallecano), Alexandru Bourceanu (Trabzonspor), Costin Lazăr (PAOK Salonic), Gabriel Torje (Espanyol Barcelona), Alexandru Maxim (VfB Stuttgart), Raul Rusescu (Sporting Braga), Bogdan Stancu (Genclerbirligi), Ciprian Marica (Getafe) şi Gicu Grozav (Terek Groznîi). Numele jucătorilor convocaţi din campionatul intern vor fi anunţate sâmbătă seară, după încheierea derby-ului Steaua - Dinamo, din etapa a 21-a a Ligii 1, a anunţat site-ul oficial al FRF.

LOTUL ARGENTINEI PENTRU AMICALUL CU ROMÂNIA

Selecţionerul Argentinei, Alejandro Sabella, a anunţat convocarea a patru jucători din campionatul intern pentru meciul amical cu România, din 5 martie, aceştia fiind Agustin Orion, Fernando Gago, Ever Banega şi Maximiliano Rodriguez. Lotul complet pentru meciul cu România este următorul: Mariano Andujar (Catania), Sergio Romero (AS Monaco), Agustin Orion (Boca Juniors) - portari; Federico Fernandez (Napoli), Pablo Zabaleta (Manchester City), Ezequiel Garay (Benfica Lisabona), Marco Rojo (Sporting Lisabona), Jose Basanta (Monterrey), Hugo Campagnaro (Internazionale Milano), Lisandro Lopez (Getafe), Gino Peruzzi (Catania), Nicolas Otamendi (Atletico Mineiro) - fundaşi; Javier Mascherano (FC Barcelona), Jose Sosa (Atletico Madrid), Angel Di Maria (Real Madrid), Augusto Fernandez (Celta Vigo), Ricardo Alvarez (Inter), Lucas Biglia (Lazio), Maximiliano Rodriguez (Newell’s Old Boys), Ever Banega (Newell’s), Fernando Gago (Boca Juniors) - mijlocaşi; Lionel Messi (FC Barcelona), Rodrigo Palacio (Inter Milano), Gonzalo Higuain (Napoli), Sergio “Kun” Agüero (Manchester City), Ezequiel Lavezzi (Paris Saint Germain) - atacanţi.

LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă sunt programate meciurile din cadrul etapei a 15-a a Seriei a 2-a din Ligii a II-a la fotbal - ora 11.00: CSM Rm. Vâlcea - CS Mioveni, FC Bihor Oradea - Gloria Bistriţa, FC Olt - FC U. Craiova, Minerul Motru - Metalul Reşiţa, Olimpia Satu Mare - UTA; ora 17.00: CS U. Craiova - ASA Tg. Mureş (în direct la TVR 3). Clasament: 1. CS U. Craiova 28p, 2. CSM Rm. Vîlcea 25p, 3. Gloria Bistriţa 24p, 4. U. Craiova 22p (golaveraj: 12-7), 5. ASA Tg. Mureş 22p (11-6).

MIRCEA LUCESCU A FELICITAT... VIKTORIA

Tehnicianul Mircea Lucescu a declarat joi seară, după eliminarea din 16-imile de finală ale UEFA Europa League, că jucătorii echipei Şahtior Doneţik şi-au creat multe ocazii la meciul cu Viktoria Plzen, însă poate au fost prea relaxaţi şi nu au reuşit să se impună. „Este greu de analizat acest meci. Am avut multe ocazii, dar am pierdut. Este greu să le reproşez ceva jucătorilor. Au jucat bine, şi-au creat ocazii. Portarul Viktoriei a făcut minuni. Acest meci reprezintă o lecţie pentru noi. Felicit Viktoria. Este o echipă disciplinată şi agresivă, care, printre altele, a avut şi noroc. Îi felicit pentru calificarea în turul următor. Este păcat că o echipă atât de spectaculoasă ca a noastră, care îşi creează ocazii şi are un joc frumos, trebuie să părăseacă Liga Europa atât de devreme. Dar acesta este fotbalul”, a declarat Mircea Lucescu. Şahtior a fost eliminată după ce a fost învinsă pe teren propriu, cu 2-1, de Viktoria Plzen, în manşa secundă a 16-imilor UEL, după ce în tur scorul a fost egal, 1-1.

PELLEGRINI, SUSPENDAT TREI MECIURI

Tehnicianul echipei Manchester City, Manuel Pellegrini, a fost sancţionat de Comisia de Control şi Disciplină a UEFA pentru trei meciuri, dintre care unul cu suspendare, pentru declaraţiile de la finalul meciului din 18 februarie, cu FC Barcelona, scor 0-2, din optimile de finală ale Ligii Campionilor. Pellegrini va fi, astfel, suspendat în primul rând pentru meciul retur cu FC Barcelona, programat la 12 martie. Tehnicianul va putea urmări partida doar din tribună, nu va avea acces la vestiare, în tunelul ce duce spre vestiare şi în zona tehnică, înaintea şi în timpul partidei. De asemenea, el nu va putea comunica direct sau indirect cu jucătorii săi şi/sau staff-ul tehnic în timpul meciului. Manuel Pellegrini are dreptul să facă apel. La 18 februarie, antrenorul sud-american l-a acuzat pe arbitrul suedez Jonas Eriksson că a decis rezultatul meciului pierdut de formaţia sa în faţa FC Barcelona, scor 0-2, din optimile de finală ale Ligii Campionilor, dictând nejustificat un penalty. „Arbitrul a decis rezultatul meciului şi eu i-am spus asta. Înaintea acelui penalty, a fost un fault asupra lui Navas şi era la trei metri de fază. În plus, faultul (n.r. - de la penalty) a fost în afara careului”, a declarat atunci tehnicianul chilian.

FC BARCELONA TRANSFERĂ UN CROAT DE 17 ANI

Alen Halilovic, tânărul mijlocaş în vârstă de 17 ani al echipei Dinamo Zagreb, considerat noua perlă a fotbalului croat, a confirmat vineri, pe contul său de Instagram, transferul la campioana Spaniei, FC Barcelona. „Le mulţumesc celor de la Dinamo Zagreb pentru tot. Este primul meu club şi marea mea dragoste. Acum este timpul să plec la Barcelona”, a precizat fotbalistul pe reţeaua de socializare. Mijlocaşul care a reuşit o „dublă” miercuri seară, în meciul de campionat cu Rijeka, a fost ofertat de catalani în mai multe rânduri, dar Barcelona a fost refuzată de fiecare dată. Cu toate că preşedintele grupării croate, Zradko Mamic, s-a aflat la Madrid săptămâna aceasta, oficialii Barcelonei nu au putut lua legătura cu el. Sosit în Spania la invitaţia foştilor săi jucători Luka Modric (Real Madrid) şi Ivan Rakitic (Sevilla), Mamic, care este şi impresar, a încercat să obţină o contraofertă a „galacticilor” pentru a creşte preţul jucătorului, momentan situat între 6 şi 8 milioane de euro. În cele din urmă, dorinţa mamei fotbalistului a decis transferul la FC Barcelona.

MAXWELL ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU PSG

Fundaşul stânga brazilian Maxwell, în vârstă de 32 de ani, şi-a prelungit contractul cu Paris Saint-Germain până în 2015, a anunţat, vineri, clubul din capitala Franţei. PSG a prelungit recent contractele jucătorilor Thiago Motta, până în 2016, şi Blaise Matuidi, până în 2018.

ŞIROKOV, ÎMPRUMUTAT DE ZENIT LA FC KRASNODAR

Mijlocaşul rus Roman Şirokov a fost împrumutat de Zenit Sankt Petersburg la FC Krasnodar până la finalul sezonului. Jucătorul de 32 de ani a fost absent din lot la meciul cu Borussia Dortmund, din prima manşă a optimilor Ligii Campionilor, scor 2-4. El a afirmat în repetate rânduri că este nefericit la Zenit, după ce a avut mai multe conflicte cu antrenorul Luciano Spalletti. Şirokov a marcat 43 de goluri în 198 de meciuri pentru Zenit, formaţie la care joacă din 2008.

BRAZILIANUL WENDELL, LA BAYER LEVERKUSEN

Bayer Leverkusen a anunţat că a obţinut serviciile fundaşului Wendell Nascimento Borges (Gremio Porto Alegre), brazilianul urmând să se alăture echipei germane din vară, pentru cinci ani. Contractul lui Wendell va fi valabil până la 30 iunie 2019. „Wendell este un fotbalist foarte talentat, care ne va întări echipa prin jocul său. Suntem convinşi că el poate continua tradiţia jucătorilor brazilieni de top la Bayer Leverkusen”, a declarat directorul sportiv Rudi Voller. Conform mai multor surse, valoarea transferului lui Wendell în Germania ar fi de 5 sau 6 milioane de euro.

HASEBE A FOST SUPUS UNEI NOI INTERVENŢII CHIRURGICALE

Mijlocaşul japonez Makoto Hasebe a fost supus unei noi interveţii chirurgicale la genunchiul drept, a anunţat, vineri, clubul FC Nürnberg. În vârstă de 30 de ani, Hasebe s-a dus în Japonia pentru a fi supus unor teste care au arătat că are nevoie de o nouă intervenţie chirurgicală la meniscul drept, unde s-a operat prima oară în luna ianuarie. Mijlocaşul a fost operat, vineri, de medicul selecţionatei Japoniei. Hasebe, venit la FC Nürnberg vara trecută de la VfL Wolfsburg, s-a accidentat la genunchiul drept la un meci amical cu Steaua Bucureşti, disputat în luna ianuarie. FC Nürnberg ocupă locul 12 în campionatul Germaniei şi joacă, sâmbătă, cu Borussia Dortmund.

LIPPI ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU GUANGZHOU EVERGRANDE

Antrenorul italian Marcelo Lippi şi-a prelungit contractul cu gruparea Guangzhou Evergrande pentru încă trei sezoane. Astfel, fostul campion mondial va rămâne antrenorul echipei chineze până în noiembrie 2017. Anunţul prelungirii contractului lui Lippi intervine în contextul în care presa chineză susţinea că antrenorul italian în vârstă de 65 de ani ar fi decis să plece la finalul sezonului, deoarece este „obosit”.

LOTUL GRECIEI PENTRU MECIUL AMICAL CU NAŢIONALA COREEI DE SUD

Echipele Olympiacos Pireu şi PAOK Salonic au câte patru jucători convocaţi la naţionala Greciei pentru meciul amical cu naţionala Coreei de Sud, programat săptămâna viitoare. Selecţionerul Fernando Santos, care va părăsi acest post după Cupa Mondială, i-a oferit o primă selecţie portarului echipei PAOK, Panagiotis Glykos (27 de ani), pentru acest meci prevăzut pe terenul formaţiei Olympiacos. Grecia va evolua la turneul final al CM de fotbal din Brazilia în Grupa C, alături de Columbia, Coasta de Fildeş şi Japonia, în timp ce Coreea de Sud va fi în Grupa H, alături de Rusia, Belgia şi Algeria. Lotul Greciei este următorul - portari: Glykos (PAOK), Tzorvas (Apollon Smyrni); fundaşi: Torosidis (AS Roma), Vyntra (Levante), Papastathopoulos (Borussia Dortmund), Manolas, Holebas (ambii Olympiacos), Tzavellas (PAOK); mijlocaşi: Tziolis (Kayserispor), Kone (Bologna), Maniatis, Samaris (ambii Olympiacos), Karagounis (Fulham), Katsouranis (PAOK); atacanţi: Mitroglou (Fulham), Christodoulopoulos (Bologna), Salpingidis (PAOK), Fetfatzidis (Genoa), Samaras (Celtic), Papadopoulos (Atromitos).

PATRU JUCĂTORI NOI ÎN LOTUL OLANDEI PENTRU AMICALUL CU FRANŢA

Selecţionerul Olandei, Louis van Gaal, a convocat, vineri, 23 de jucători, între care patru în premieră, pentru meciul amical cu reprezentativa Franţei. Atacanţii Jean-Paul Boetius (Feyenoord) şi Quincy Promes (FC Twente), mijlocaşul Davy Klaassen (Ajax) şi fundaşul Karim Rekik (PSV) se află la prima convocare pentru naţionala Olandei. În schimb, portarul Maarten Stekelenburg (Fulham), mijlocaşul Nigel de Jong (AC Milan) sau atacanţii Siem de Jong (Ajax ) şi Luciano Narsingh (PSV) nu au beneficiat de încrederea lui Van Gaal. Cei 23 de jucători convocaţi sunt următorii - portari: Cillessen (Ajax), Vorm (Swansea City), Zoet (PSV); fundaşi: Blind (Ajax), Janmaat (Feyenoord), Martins Indi (Feyenoord), Rekik (PSV), Verhaegh (FC Augsburg), Vlaar (Aston Villa), Veltman (Ajax), Van der Wiel (Paris Saint-Germain); mijlocaşi: Clasie (Feyenoord), Klaassen (Ajax), Schaars (PSV), Sneijder (Galatasaray), Strootman (AS Roma); atacanţi: Boëtius (Feyenoord), Depay (PSV), Kuyt (Fenerbahce), Huntelaar (Schalke 04), Promes (FC Twente), Van Persie (Manchester United), Robben (Bayern München).