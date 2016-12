JAMES MCPHAIL VA ARBITRA MECIUL DE RUGBY ROMÂNIA - SPANIA

România va întâlni Spania sâmbătă, la Cluj-Napoca, în etapa a 3-a din Cupa Europeană a Naţiunilor la rugby ediţia 2014, disputa urmând a fi condusă la centru de arbitrul James McPhail, din Noua Zeelandă. În vârstă de 28 de ani, McPhail şi-a început cariera de arbitru în 2006, având în palmares peste 50 de partide conduse în cele două eşaloane valorice ale competiţiei interne din Noua Zeelandă. El este foarte cunoscut în lumea rugbyului în 7, participând la 17 turnee IRB 7’s. Meciul de rugby România - Spania va avea loc sâmbătă, de la ora 14.30, pe stadionul “Cluj Arena”.

RCM TIMIŞOARA VREA SĂ JOACE ÎN AMLIN CHALLENGE CUP

Campioana naţională en titre la rugby, RCM Universitatea de Vest Timişoara, face demersuri pentru a putea activa, în sezonul următor, în Cupele Europene intercluburi, mai precis în AMLIN Challenge Cup, acolo unde, până acum, România era reprezentată de o selecţionată divizionară, Lupii Bucureşti (Bucharest Wolves). Oficialii campioanei aşteaptă un răspuns preliminar din partea European Rugby Club (ERC) cu privire la participare, în maximum o lună, în condiţiile în care „autorităţile locale par dispuse să dea cale liberă rugbyştilor pentru disputarea meciurilor pe stadionul „Dan Păltinişanu“”. De altfel, principala problemă cu care s-a confruntat RCM în ultimul an a fost lipsa unui stadion decent, omologabil pentru AMLIN Challenge Cup, iar conducerea clubului s-a lovit de reticenţa autorităţilor locale în ceea ce priveşte utilizarea celei mai încăpătoare arene a oraşului, „Dan Păltinişanu”. RCM Timişoara a dominat competiţiile interne în ultimii trei ani, adjudecându-şi în acest interval două titluri naţionale şi o Cupă a României. Bănăţenii au mai avut o încercare de a-şi înscrie echipa, anul trecut, în cea de-a doua competiţie europeană intercluburi, însă federaţia a preferat să înscrie selecţionata, României revenindu-i doar un loc pentru această întrecere rugbystică.

CARINA VOGT VA PARTICIPA LA ETAPA DE CUPĂ MONDIALĂ DE LA RÎŞNOV

Campioana olimpică la sărituri cu schiurile de la Soci, Carina Vogt (Germania), şi liderul clasamentului Cupei Mondiale, japoneza Sara Takanashi, vor participa la etapa de Cupă Mondială de la Rîşnov. Vogt este prima campioană olimpică din istoria săriturilor cu schiurile, în timp ce japoneza Takanashi, liderul autoritar al Cupei Mondiale, s-a clasat a patra la Soci. Cele două concursuri de la Rîşnov, din 1 şi 2 martie, vor fi etapele 14 şi 15 ale Cupei Mondiale, urmând să fie găzduite de trambulina cu punctul de construcţie aflat la 90 m şi lungimea de 100 m. La competiţie vor participa 50 de sportive din 15 ţări. Etapele de la Rîşnov sunt primele competiţii de sărituri organizate după Jocurile Olimpice de la Soci. Singura reprezentantă a României la Rîşnov va fi Dana Haralambie.

MULTE VEDETE LA „KINGS ON ICE OLYMPIC GALA“

Ucraineanul Serghei Iakimenko şi perechea britanică Fiona Zaldua - Dmitry Suhanov, nume importante ale patinajului artistic mondial, vor prezenta numere de acrobaţie pe gheaţă la „Kings On Ice Olympic Gala“, care va avea loc în 5 aprilie, la Sala Polivalentă din Bucureşti. Organizatorii galei au anunţat că patinatorii vor prezenta elemente cu un grad ridicat de dificultate şi risc, ce sunt interzise în competiţii şi pot fi văzute doar în show-urile live. O tradiţie inaugurată în 2007, „Kings On Ice“ a adus în premieră, în faţa publicului din România, multe dintre cele mai cunoscute şi premiate nume ale patinajului artistic mondial. Anul acesta, la gala olimpică de la Bucureşti vor mai participa Irina Sluţkaia, Yuko Kavaguti, Aleksandr Smirnov, Brian Joubert, Tomas Verner, Evgheni Pluşenko şi Stephane Lambiel.

GEBRESELASSIE VA FI „IEPURE” LA MARATONUL DE LA LONDRA

Legendarul atlet etiopian Haile Gebreselassie va fi pentru prima dată „iepure” la maratonul de la Londra, în 13 aprilie, la cinci zile după ce-şi va sărbători a 41-a aniversare. Dublu campion olimpic în proba de 10.000 m, în 1996 şi 2000, şi cvadruplu campion mondial în aceeaşi probă, între 1993 şi 1999, etiopianul va trebui să menţină cursa într-un ritm de record mondial până la kilometrul 30. De eforturile lui Gebreselassie vor beneficia englezul Mo Farah, dublu campion mondial şi olimpic al distanţei, kenyanul Wilson Kipsang, deţinătorul recordului mondial (2h03,23), etiopianul Tsegaye Kebede, deţinătorul titlului la Londra, şi kenyanul Emmanuel Mutai, deţinătorul recordului maratonului de la Londra. Gebreselassie a debutat în 2002 în proba de maraton, în care a deţinut de două ori recordul mondial, în 2007 şi 2008. Timpul său de referinţă este de 2h03,59. Totuşi, el nu a câştigat niciodată cursa londoneză, unde cel mai bun rezultat al său a fost un loc 3 în 2002.

DEL POTRO RENUNŢĂ LA CUPA DAVIS 2014

Tenismanul argentinian Juan Martin Del Potro a anunţat că nu va mai lua parte la nicio întâlnire din actuala ediţie a Cupei Davis, după ce a criticat „discursul dublu şi ipocrizia” federaţiei de tenis din ţara sa. „În luna noiembrie am dat publicităţii o scrisoare în care îmi arătam dezacordul faţă de discursul dublu şi ipocrizia care predomină în jurul Cupei Davis. Din acel moment nu s-a schimbat nimic, ba dimpotrivă, lucrurile s-au înrăutăţit”, a precizat Del Potro într-un comunicat în care explică relaţia sa cu conducerea federaţiei şi cu căpitanul echipei Argentinei, Martin Jaite. „Sunt necesare schimbări profunde pentru corectarea erorilor care s-au repetat timp de atâţia ani. Nu voi permite să se folosească numele meu pentru a justifica derogări care servesc doar ca acoperire. Niciodată nu am cerut un căpitan şi mereu respect deciziile altora, chiar şi atunci când aceştia nu m-au respectat pe mine. Din respect faţă de oamenii cărora le place tenisul, care au memorie şi ştiu ceea ce am făcut în Cupa Davis şi la Jocurile Olimpice, nu voi juca în Cupa Davis pentru restul anului 2014”, a mai spus Del Potro, care a evoluat ultima oară în echipa ţării sale la confruntarea cu Cehia, din semifinalele ediţiei 2012 a Cupei Davis. Luna aceasta, Argentina a pierdut în faţa Italiei, la Mar del Plata, în primul tur al Grupei Mondiale.